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فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين

فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:00

وجه فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يدعوه من خلالها إلى اتخاذ قرار بتقديم أجرة شهر شتنبر الجاري لفائدة موظفي الدولة الذين يفوق عددهم نصف مليون.

وقالت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن هذا الملتمس يروم تخفيف معاناة الموظفين العموميين وأسرهم لمواجهة نفقات الدخول المدرسي الجديد الذي بدأ هذا الأسبوع، وما يرافق ذلك من مصاريف إضافية.

وكانت الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، قد قررت صرف رواتب موظفي وموظفات القطاع العام الخاصة بشهر غشت في الـ18 منه، نظراً لتزامنه مع مناسبة عيد الأضحى الذي يكلف الأسر المغربية مبالغ مالية مهمة.

وقال الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين إن "كل الأسر اضطرت إلى استهلاك الراتب عن آخره، وهو ما خلف لها عسراً مالياً كبيراً، خصوصاً مع الدخول المدرسي الذي يحتاج مصاريف استثنائية".

وخاطبت المراسلة رئيس الحكومة قائلة: "قد لا يخفى عليكم مدى حدة المصاريف التي تواجهها الأسر المغربية، فغداة خروجها من عيد الأضحى المبارك الذي تزامن مع العطلة الصيفية، ها هي الأسر تواجه الدخول المدرسي وما يتطلبه الأمر من نفقات لا عد لها ولا حصر".

وبسبب تقديم أجرة غشت الماضي، سيكون على الموظفين العموميين في المغرب انتظار أزيد من أربعين يوماً لتلقي أجرة شهرة شتنبر الجاري، وهو الأمر الذي يجعل ظروف أغلب الأسر التي يعيلها الموظفون والموظفات صعبةً للغاية.

عبد السلام اللبار، رئيس الفريق البرلماني صاحب المبادرة، قال في تصريح لهسبريس إن "الدخول المدرسي يفرض عدداً من المصاريف من قبيل الكتب المدرسية والتسجيل في المدارس الخصوصية، وهذا ما يجعل فئة كبيرة من الموظفين تعاني الأمرين".

وأضاف اللبار قائلاً: "ننتظر خطوة من طرف رئيس الحكومة لفائدة الموظفين العموميين، ليست بالضرورة اليوم أو غداً، بل فقط تسبيقها بعض الأيام من أجل التخفيف قليلاً عنهم أمام المصاريف المدرسية، خصوصاً أن كلفة المعيشة في المغرب ارتفعت".

يشار إلى أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب تبلغ ما يناهز 106 مليارات درهم سنوياً، أي ما نسبته 11.84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويصل عدد الموظفين أكثر من 600 ألف موظف، موزعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتبقى الفئة الأكثر تضرراً من المصاريف المتعددة، خصوصاً الدخول المدرسي الجديد، تلك التي تتقاضى أجوراً شهرياً تتراوح ما بين 3000 و6000 درهم، وهي تُمثل حوالي 37 في المائة من الموظفين العموميين، أي ما يناهز 200 ألف موظف وموظفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - أيمن الرباطي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:29
السلام عليكم
هذه مجرد دغدغة لمشاغر الموظفين وحملة إنتخابية سابقة لأوانها .بدل الحديث عن الأجر الهزيل لبعض الموظفين وكيفية الرفع منه ليساير متطلبات الحيات خاصة مع إرفاع أثمنة عدة مواد ومواد أخرى في طريق الإرتفاع مثل السكر وغاز البوتان .
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158
2 - الضحايا الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:30
لابد من اعادة النظر في منظومة الاجور ، والفئة الاكتر تضرر الثي تتقاضى 5500 واقل غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة من لبس ومصاريف تمدرس الاطفال ارتفاع ثمن الوقود وغيرها يجعل الموظف البسيط كما يقال في الخطاب الشعبي المصري «موظف كحيان وغلبان».
نحن ننتظر الزيادة في الاجور لتغلب على مصاعب الحياة.
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83
3 - يزيدوهم في المانضة الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:31
المشكل واخا يسبقو ليهم العام يبقاو فقراء الحل يسمحوا ليهم في واحد الشهر او شهرين باش يخلصو الحولي والكونجي والضو والما والهاتف والانترنيت وو وصلة الرحم مع العائلة والتنقل و العواشر وووو ثم باز للمواطنين لي مخدامينش وعايشين هؤلاء ابطال يحطمون الارقام في تحدي الفقر الله يلطف
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116
4 - حنان الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:32
لكن سيضطر هذا الموظف ينتظر أجرة الشهر الذي بعده لأكثر من 40 يوما تقريبا وسيظل يعاني مالجدوى.
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83
5 - متتبع الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:33
هل الموظف الذي يربح 9000 درهم .ويصرف على ثلاثة أبناء الأول الكلية التقنية خارج المدينة 3000درهم والثاني باك 2300 درهم والثالث الابتدائي 1000درهم .المجموع 5 300درهم زائد التنقل والهاتف والكهرباء 1500 درهم.ماتبقى من الأجرة 1700 درهم هل تكفي للمعيشة والطب.
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-84
6 - مكناسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:33
لماذا لا يطالب البرلمانيون ككل بالتخلي عن راتبهم السمين لشهر سبتمبر لفأئدة الأسر الأكثر هشاشة !!!!!!
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152
7 - ولد الشعب الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:33
قرار وجيه رغم أنه غير قابل للتحقق
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-36
8 - وجدي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:34
عجيب وغريب أمر موظفي الدولة.شكاويهم وتظلماتهم لا تكاد تنتهي. مادا نقول نحن طالبي معاشو ونحن اللدين لا نملك قوت يومنا.مخليينها على الله .أم نحن ليس لدينا اطفال يدرسون ولا نحيي شعائر الأعياد ولا نصيف.او ليس هناك فرق برلمانية تتحدث باسمنا وتلتمس من الحكومة صرف إعانات لنا بمناسبة هده المواعيد. لنا الله لنا الله تعالى
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65
9 - citoyen الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:34
il suffit d'améliorer la situation matérielle des fonctionnaires pour cesser cette mascarade..
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34
10 - منير الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:38
منين يوصل بداية شهر اكتوبر ناس تلقى راسها زاووووية اوا كل شهر هكا
ماشي هدا هو الحل
الحل تدابير ممنهجة
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44
11 - adel الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:39
ا يوا السي البرلماني لنفترض انهم سبوا الاجرة ديال شتمبر اشغايديرو في شهر اكتوبر عاوتاني.تفكير خاوي.
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49
12 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:39
ملي سبقو لي المانضة بسبب العيد فرحت اشتريت الحولي ولكن كنت عارف غاتخرج مني . دابا الدخول المدرسي و عندي 3 أولاد بين التسجيل و الكتب المدرسية خاصني ثلاثةآلاف درهم والعائلة اللي دوزوا عندي الصيف وكنت فرحان بهم اللي قلت ليه سلفني ما بقاش يجاوب في التليفون. الله يدوز هاد العا3 على خير وصافي.
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66
13 - hassan الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:40
عرفتوا المشكل ديال المغرب فين كاين ماشي فالحكومة ولكن كاين فدوك ممثلين المدن والقرى المغربية البرلمانيين حيث أغلبية ديالهم مجرد أميين جاهلين عندهوم الفلوس شكاتسنا منهوم من غير إدافعو على مصالحهم خصنا معارضة قوية تفرض الوجود ديالها خصنا برلمانيين قاريين شباب إزعزعوا القبة البرلمانية ملينا من هاد الشارفين .
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36
14 - عبدالرحمان بن الراضي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:40
رغم انني موظف متقاعد أتساءل هل لا يوجد في المغرب سوى الموظف. ؟
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29
15 - مراد موظف سابق الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:41
ايوا و لالة وفاء-سلف و مولاتي ايكدوم شكون يشوف من حالهم .. راهم فرحانين حيث الاجرة تبقى معطلة و حتى بنك المغرب يريد الموظفين ان يتجهو للقروض و دلك لتبرير طبع مزيد من الاوراق النقذية و هدا جيد للاقتصاد الوطني لكنه مهلك و خطير للموظف.. فالقرض اقتصاديا يؤخد لاسثتماره فورا بما يعود على النفع و ليس لاستهلاكه كيفما كان نوع وشدة ااحاجة لهدا الاستهلاك... احذرو
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18
16 - خليل هولاندا الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:42
من الأفضل ان تعطى الصاليير دفعة واحدة اموضفي الدولة وبرلمانيين لأنهم مجتهدين في عملهم ويقدمون أحسن الاعمال للشعب ما أعظمهم
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4
17 - ilyas الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:43
لنفترض تسبق أجرة شتنبر يوم 1 ، يعني الأجرة الموالية، 30 أكتوبر، هاد الموضف لازم عليه العيش 60 يوم بشرهرية واحدة.جد صعب إلى مستحيل،كان لازم على الدولة والخواص أيضاً صرف إما اجرة إضافية أو مبلغ 2000 إلى 3000 للمساعدة على العيد والدخول المدرسي.
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31
18 - karim الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:43
Les travailleurs pourrons demander un avancement à leur patron
Ce n’est pas la peine de faire des lois
Il faut penser au fait au conséquences
Acheter un mouton et le manger en 3 jours
Ce lui qui n’a pas les moyens il ne l’achète pas deux kg de viande pour faire kotbane dans la nature est ça suffit mais plutôt il faut penser à la rentrer scolaire et leur frais
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7
19 - dibo الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:43
دبا باش تعطيو للناس بريم سبيسيال باغين تسبقو الصالير ؟ حلول ترقيعية كالعادة
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32
20 - المحجوب الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:44
ما شاء الله ممثلي الامة يتفاعلون بسرعة البرق مع مشاكل المواطنين و يجدون الحلول. ناذا سيتغير اذ تم تسبيق الاجرة .
اضعف الايمان انكم تتنازلون عن تعويضات شهرين الزهيدة مقارنة بما تملكون لفائدة هولاء .حينها فعلا ستكون ممثلي حقيقين للامة.
انتهى الكلام
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22
21 - هاشمي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:45
البرلمانيين ما يدافعوش علينا حنا قادرين نعيشو حياتنا اليومية و الشهرية وحتى السنوية .
إلى عندهم الضمير الحي بالمعقول يتنازلوا على الأجور ديالهم أو يقلصوا منها
و ما يطلبوش التقاعد .... لأن اللي خدم خمس سنين أو حتى عشرة ما عندو تقاعد .... والشعب هو اللي انتخبه
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27
22 - محمد فاس الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:45
قولها لهديك لي قالت 20 درهم كافية الفقراء باش يعيشو .لاكانو هادو موظافين وغادي تصبقو ليهوم فلوس الشهر .هد القرار مزيان تشكر عليه أيها الوزير ولكن مادا تقدمون إلى الفقراء .معندهوم لا واظيفة لا مستقبل .مقهورين غي مع الماء والكهرباء .والله حتى خصني نسلف باش نشري الوازم المدراسية الابنائي .واتمنى ان تكون هناك مبادرة الى جميع الفقراء .في احياء الشعبية
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17
23 - موظف الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:45
"خصوصاً أن كلفة المعيشة في المغرب ارتفعت"..
اذا كان هذا الفريق الاسقلالي حنين على الموظف و هو يعرف كلفة المعيشة المرتفعة.. فأولى له ان يطالب برفع الأجور و بحفظ كرامته من هذا الذل..
لا ان يسعطف من جمد حزبه الأجور و سحق الطبقة الوسطى بقرارات لا شعبية....
حزب الاسقلال و نقابته باعت التقاعد .. لا خير يرجى منها او من غيرها..
تسبيقكم ربحو بيه. .
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18
24 - بولعقول الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:45
لانريد تسبيق الاجور بل نطالب بتعويضات محترمة في كل مناسبة مثل عيد الاضحى ،الدخول المدرسي..الخ اسوة بقطاعات اخرى كالمالية و الخارجية ... و البرلمان بغرفتيه ووولان تسبيق الاجور ليس بحل.هذا ان كنتم تفكرون في المواطن و مصلحته.
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24
25 - مصطفى الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:46
من الأفضل أن يبقى الراتب في وقته المحدد.اذا صرف مسبقا يخلق مشكل لشهر قادم.ما ينتظره المواطن هي الزيادة في الأجور.وتخفيض الأسعار..وشكرا......
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24
26 - omar الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:46
راه سالير هو هو كيف سبقوه كيف وخروه، نقطة نهاية
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14
27 - عفوا الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:46
الحل ليس في تسبيق الاجرة .الحل هو امداد كافة الموظفين بدون استثناء ب"prime"للعيد و "prime" الدخول المدرسي حتى لا يتعسرون كما الآن( الطبقة العادية منالموظفين هي لي واكلة الدق)
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18
28 - nader الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:47
Et le mois prochain qu'est ce qu'il faut faire? virer les salaires avant leurs échéances. Je crois qu'il faut chercher d'autres solutions idoines à même de régler ce problème définitivement.
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9
29 - Espoir الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:49
Ce n'est pas une solution..La solution est d'AUGMENTER LES SALAIRES!!!!
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12
30 - Omar الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:52
السلام عليكم سبحان الله العظيم اغبى الناس مستوى منحط حتى لو أخذوا الاجر مسبقا لشهر سبتمبر فلن يحل المشكل دائما نفس المعضلة لاداعي لكثرة الكلام اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك
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10
31 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:54
و المغاربة المقهورين أش من حل ممكن يتخد في حقهم يخلصو على البقية اللهم يسر أمور فقراء المغرب و سد حاجتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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8
32 - بن احمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:56
فعلا أصاب النائب المحترم في قوله لأن الموظف البسيط سوف يحتاج الى مصاريف قصد تغطية ادوات الدخول المدرسي .
إن الحكومة اذا استجابت لهذا الأمر فهذا مشكور عليها
من خفف كربة عن مسلم خفف الله عليه كربة من كرب يوم القيامة
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-5
33 - jadoooooooor35000000 الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:57
حنا كموظفون في القنصلية المغربية برين بفرنسا Rennes France مزال متخلصناش فشهر غشت همو كيهضرو على شهر ستمبر ,
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-3
34 - السكرتير الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:02
فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين .

هاذو باغين الخدمة فالموظفين تسبيق العيد لكبير وتسبيق الدخول المدرسي يعني صيام شهرين متتابعين باش الموظف يبقى ديما مزلوط ديما فلكريدي او هذا الفريق إما احدهم عنده مكتبة لبيع الكتب او مطبعة لطبع الكتب المدرسية او اغلبهم ، ورفاقه يساعدونه في تمرير التسبيق لشراء الكتب وليس مراعات لحال الموظفين المنهوكين .
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10
35 - l'expert retraite bénévole الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:07
Au n°5 et combien tu paies en IGR, en TVA en Taxe d’édilité … ?

Et pourquoi ne pas demander carrément un treizième mois comme dans le privé ?
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7
36 - simsim الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:08
عار على الحكومة وكل مسؤول يشرف على تسيير البلاد .. كفى استهتار بنفسية الموظف خصوصا المرتبين بين السلم 6 و 10 عليكم بهده الفئة التي تعاني في صمت بزيادة 1200 درهم على الأقل في راتبهم الشهري حتى تطمئن قلوبهم ولو الى حين
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5
37 - زليطة كروط الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:09
مول 9000درهم ليهضر غير يسكت ركاين ليملقاش حتى 3000درهم ليكيقرة بها ولدو تعيش بها عائلة فيها ستة دنفوس.
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17
38 - amin sidi الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:11
سلام .كليمات ولحن وغناء فنانو حزب الاستقلال .
كيطلبو تسبيق الاجرة لي الموضفين بش اخلصو مصاريف والتسجيل وشراء الادوات والدخول للمداريس الخصوصية .وجولها ملك لاهوم وهوم المستفدين من تصبيق الاجرة .ولم يدكرو اويتكلمون عن التعليم العمومي ومصارفه وجول الاؤسار ليس لهم اجرة ومن اين لاهم المال
گالو التجنيد كن ايدوه .لي انه لايهم اولادهم .والتعليم العمومي لايهمهم ام التعليم الخصوصي لانا لاليغيرنا داخيل وخاريج المغرب .
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-2
39 - Mohamed الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:17
أنا موظف من الطبقة المتوسطة ويلزمني تسبيق أجر سنة لكي أخرج من الأزمة ولا أظنني قادر على ذالك لأن المصاريف لا تتوقف. والله لا أعرف كيف يدبر حاله من له أجر 2500 درهم أو حتى 3000 درهم. لك الله يا فقير.
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14
40 - Adam الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:18
أظن بأن هدا الفريق البرلماني خارج التغطية كفى من الإهتمام الزائد بالموظفين لمادا لا أحد يدافع عن مأجورين القطاع الخاص الدين يتخبطون في مشاكل لا يعلمها إلا الله
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5
41 - توفيق الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:20
وجب منح جميع الموضفين منحة عيد الأضحى على غرار بعض شركات القطاع الخاص.
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6
42 - كمال اسبانيا الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:21
تسليم يا مسؤولي آخر الزمن .. البلد تائه في التخلف والأمية والفساد والرشوة والفقر والجوع والعطش والحكرة وسوء اقتسام الثروة وفي الأخير شغلكم الشاغل هو الزيادة في الأجور والزيادة في تقاعد البرلمانيين و تسبيق الأجور قبل العمل ... درتوا بعدا لي عليكم واش اغلب الموضفين كيديروا شغلهم كما يجب هذا هو المعقول واش كاينة المحاسبة ؟ أما الأجور فهي ثمار الأعمال المتقنة و الهادفة ومستحق عليها أجورا ....!!!!!
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2
43 - الموظف الحازق الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:23
إلى المعلق 3فعلا الله يكون في عون الجيوش تاع المغاربة العاطلة ولكن ذلك الموظف البسيط من تلك الأجرة الهزلية يتصرف على ابناؤه العاطلين ووالديه المريضين وحتى أخته الارملة و نسبته المطلقة يعني ان هذا الموظف السكع يقوم بمهام الدولة التي خاص ها تعتني بالشعب لأن أصحاب الأجرة السمينة يذهبون المصحات الخاصة وما عندهم العاطلين في العائلة يا أخي لا تحسب الموظف البسيط عايش...الله الذي يعلم بحاله المزري.
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12
44 - محمد العروي الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:27
تسبيق الاجرة هو اعتراف ضمني بفقر طبقة المإجورين التي جمدت اجرتها منذ 2011 واقتطع منها لقاء صندوق التقاعد المنهوب طبقة المأجورين افقرتموها واثقلتم كاهلها بالديون هي بداية شرارة الثورة والهيجان التاريخ هو من علمنا الدروس
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5
45 - ورديغة الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:31
مساكين هذا الاستقلاليين بقينا فيهم كيخموا لينا!!!!!
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1
46 - متتبع 01 الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:31
هذا الخطاب يحمل في طياته ترسيخ فكرة مفادها أن الموظفين يسجلون أبناءهم في المدارس الخصوصية، و تعزيز فكرة مفادها أن المدرسة العمومية لا قيمة لها. إن كان الأمر هكذا، فهذا غير صحيحما، لأن الموظفون هم أنفسهم درسوا في المدرسة العمومية و لا ينساقون إلى مثل هذه الاشهارات. و السلام
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5
47 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:33
تسبيق الأجرة ما هو تأجيل الأزمة و يسبب décalage في الأجرة و في الأخير يتم رهن الأجرة للديون . لأنه لا بد من تعويض مصاريف العيد و الدخول المدرسي . للأسف كنا ننتظر الزيادة في أجور الموظفين الصغار المتضررين و لم تتم الزيادة . و سينعكس الضرر على ذوي الدخل أقل من 6000 درهم و ستعاني أسرهم التقشف .
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6
48 - عبدالله الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:42
تسبيق الاجرة ليس حلا سيبقى دائما امامنا شهر ونيف عن الاجرة الموالية كان على الاقل اقتراح تقديم مبلغ (5000درهم مثلا) ثم اقتطاعه بعد ذلك على دفعات شهرية ، ربما انذاك سنستطيع التنفس قليلا والا لما كان على السيدة الحكومة ان تتخذ قرار التسبيق بمناسبة العيد حيث كان هناك من وفر ثمن الخروف ومن لم يقم بذلك كان سيتدبر الامر في حد ماهو متوفر . اما الحكومة فكان هدفها هو ترويج السوق ولسنا نحن ايها الموظف كما روج في الوسائل الرسمية.
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2
49 - سعيد من مراكش الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:53
انا خدام فالقيطاع الخاص فالأمن الخاص 2200درهم شديت تسبيق من البنك العيد وها الشهر دخل البنكه غادي تخد التسبيق ديالها مع العلم انا كري والبقاي غيخدو الكراء وجوج ولااد بغاو اللوازم المدرسية من غدا صراحه ملقيتش جهد والدوله مكتعونش الفقير صراحه مكرهتش شي محسن يتعاون معيه لوجه الله امه الدواله ميمكنش تشوف فالفقراء
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50 - اجير الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:00
لاحضت بأن الاغلبية يتحدث عن أجور 3000 درهم فما فوق.اما الاغلبية من الشعب اللي كاتخلص أقل من 2000درهم صابرين مع ذلك الله كايبارك ليهم فرزقهم.أما اللي كايتخلص 5000درهم اوكايتشكا حيت ماكايعرفش اقاد الميزانية تلاه تايقري ولادو فمدارس خاصة ماقادش عليها اوكايبي يبدر المال فالسفر والفنادق اكيد اي أجرة ديما غاتبان ليه قليلة
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51 - المكلخ الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:00
في بعض الأحيان ألوم نفسي واقول لمادا لم أستطع توفير ما يقابل أجرة شهر حيت اذهب الى البنك كل نهاية شهر واسأل هل تم صرف الأجرة اقسم بالله العظيم أنني أملك فقط دراجة هوائية ولم اسافر للعطلة ولا ادخن ولا اجلس في المقهى الا لغرض
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52 - والزيادة في المانضا . الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:08
وباركا من الطنز وزيدو في الاجرة للموظفين راهالقديا حامضا .
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53 - nordine الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:15
نعمل 12ساعة في اليوم ودخلنا لا يصل 50 درهم في اليوم الشاطئ لم أراه من يوم تزوجت أكثر من 10 سنوات ولامن يدافع عني أشكو همي إلى الله وهو المستجيب أما كحل الرأس فهو ادى
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54 - kata الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:18
السلام هضرا خاوية هذي تنازلوا نتما والوزارة على رواتبكم الضخمة وتشوف الى ماقيت ولدي في احسن المدارس الخاصةههههه عاد نتيقوا بءنكم تادافعوا علينا ءرا برعععع
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55 - l'expert retraite bénévole 2 الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:24
أنا أصدق هذا البرلماني و من معه فقط لو أدلى بنسخة من الوصل الذي تقدمه مديرية الضرائب لمن صرح بجميع مداخله السنوية لكي يبرهن على مواطنته الجبائية و يعطي المثل لمن يخاطبونهم من المتملصين و ما أكثرهم.

المعضلة يا سادة هي أن مديرية الضرائب تنتظر أن يأتوا إليها الأغنياء للإقرار بجميع مداخلهم السنوية بمحض إرادتهم و الأغنياء ينتظرون أن تذكرهم إدارة الضرائب بما يجب علهم أداؤه إن تريد جمع أموال الشعب بقوة القانون ضبعا.
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56 - aziz الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:39
ومادا عن القطاع الخاص حيث أغلب الإجراء دخلهم الشهري أقل من 2500 درهم، أم أن هولاء ليسوا مغاربة
والله العظيم هناك إجراء لم يتوصلون بأجور شهر غشت .
حسبنا الله ونعم الوكيل على البرلمان مملوء بلمكلخين .
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57 - charaf الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:43
علاش متصدق الدولة والدير شويا الاجر
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58 - عالم النظر الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:46
السلام سعدات موظفي الدولة و هم نصف مليون اما الاجراء و العاملين في القطاع الخاص والفلاحة والحرفيين عندهم الله الكريم والرحيم.المغرب دولة اسلامية لا يحب الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل بل ذوي النفوذ والسلط والمال و الاعمال والافعال مثل السرقة وتبذير الاموال لا غير.الله إلطف بالفقراء والمعوزين
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59 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:49
ولمادا.لم.ترافعوا.من.داخل.مجلسكم.وتطلبون.
من.الحكومة.ان.تضيف. شهرا.اضافيا.فيكل سنة
للموضفين.والمتقاعدين.
لتخفيف الضغط المادي على الجميع
اما تقديم شهر فهدا مطلب سهل تتمناه كل
شركات التامين من اجل ان غراق الموضف والمتقاعد
في الديون
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60 - حسون الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:50
نلاحظ ان البرامانيين يدافعون فقط عن الموظفين العموميين.مادا عن عمال القطاع الخاص.التجار الصغار. والحرفيين .الدين يعيلون99%من المغاربه.لم نلاحظ اي احد يدافع عنهم.رغم كون الحكومه تعيش من الضرايب المفروضه عليهم.
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61 - YASSER الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:56
والزوجة المغلوب على امرها والتي تتقاضى 20درهما شهريا مع اجر زوجها هل هي خارج الحوار الاجتماعي?لابد اتستفيد لانها ربة بيت على لاقل 1000درهم في الشهر و 500 درهم لطفل واحد عاد نقولو الحكومة دارت شحاجة
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62 - عسو الريش الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:59
الفريق البرلماني لم يتكلم عن فئة 2000 و 1500 درهم أو 0 درهم و بهذا التصريح على الحكومة أن تقر و تقول علنا اسمحوا لنا إخواننا الموظفين و المواطنين المغاربة راه ضيعناكم اصبروا انكم فزتم بأكبر جائزة الصبر
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63 - Cotozen الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:01
الرجاء من الحكومة الغاء قرار فتح الله و لعلو الله ياخذ فيه الحق و الرجوع الى النظام القديم حيث كنا نحصل على روتبنا كل 24 من كل شهر بدلا من اخر الشهر هذا هو الحل و هذه فرصة لمراجعة القرار المشؤوم
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64 - It could be الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:04
الأولى لهذا الحزب ان يتكلم على زيادة الشهر كهبة للموظفين اما التسبيق فيمكن للموظف ان يحصل عليه من خلال مدير البنك.تكلموا فالمعقول او بلاش.
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65 - مغرب الله كريم الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:05
سماسرة الانتخابات يتحدثون.الامر لا يقتصر على الحزب الذي راسل السيد العثماني الغاءب عن واقع البلاد والعباد بل ينطبف على جميع الأحزاب أو الدكاكن السياسية
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66 - وزير الوظيفة الاستقلالي....! الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:17
من خلق المشاكل للموظفين في
الادارات والجماعات المحلية.. .!
الترقية من السلم 6 الى السلم 8
رجعت من السلم 6 الى السلم 7...!!
ناقص 450 درهم للموظف....!
ثم حصرها في السلم 8...!
اليس الوزير الاستقلالي...الذي عبث
هذا العبث....!
مساعد اداري درجة.....!!!!!؟
ظلم كبير مورس على الموظفين
وتعدى على مكتسباتهم...من طرف
وزير الوظيفة الاستقلالي في عهد
عباس الفاسي.....!
الموظفين الصغار يعانون...ويعيشون
الفقر....!!! وهم العمود الفقري للادارة
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67 - Mohajir الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:33
إنشاء الراتب الثالث عشر لجميع الموظفين لدفع التكاليف المدرسي وعيد الاضحى
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68 - امبارك الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:33
مؤسف جدا لما نسمع مثل هذا الاقتراح الغبي.فكيف يعقل من برلمانيين وبالاحرى فريق كامل من المفروض ان يبحث في مكامن الخلل وهما اثنان الاول التوويع العادل للثروةمن خلال اجور عادلة وثانيا سبل خلق الثروة والزيادة فيها من خلال محاربة الفساد. ولكن ابوا هؤلاء المعتوهين الى اقتراح حلول الاميين لاستغباء الشعب .ان نثل هذا الاقتراح ربنا لن نسمعه حتى من الحمقى مابالك في في برلمانيين انتخبوا وليس لهم ذرة من الكفاءة واحترام الشعب. انها مهزلة المهازل.
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69 - عبد اللطيف الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:58
يجب على الدولة ان تنظر الى الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتساير منهجية ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وذلك بالزيادة في الاجور لصالح العام والخاص وتخصص بريمات ولو رمزية في المناسبات المتتالية(اعياد..دخول مدرسي..عاشوراء)،دون ان ننسى الطبقة الغير موظفة حيث بامكان الدولة ان تخصص منح لهؤلاء الطبقة على شكل (chaumage).....
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