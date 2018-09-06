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فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)
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كُتّاب وآراء
فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين
وجه فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يدعوه من خلالها إلى اتخاذ قرار بتقديم أجرة شهر شتنبر الجاري لفائدة موظفي الدولة الذين يفوق عددهم نصف مليون.
وقالت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن هذا الملتمس يروم تخفيف معاناة الموظفين العموميين وأسرهم لمواجهة نفقات الدخول المدرسي الجديد الذي بدأ هذا الأسبوع، وما يرافق ذلك من مصاريف إضافية.
وكانت الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، قد قررت صرف رواتب موظفي وموظفات القطاع العام الخاصة بشهر غشت في الـ18 منه، نظراً لتزامنه مع مناسبة عيد الأضحى الذي يكلف الأسر المغربية مبالغ مالية مهمة.
وقال الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين إن "كل الأسر اضطرت إلى استهلاك الراتب عن آخره، وهو ما خلف لها عسراً مالياً كبيراً، خصوصاً مع الدخول المدرسي الذي يحتاج مصاريف استثنائية".
وخاطبت المراسلة رئيس الحكومة قائلة: "قد لا يخفى عليكم مدى حدة المصاريف التي تواجهها الأسر المغربية، فغداة خروجها من عيد الأضحى المبارك الذي تزامن مع العطلة الصيفية، ها هي الأسر تواجه الدخول المدرسي وما يتطلبه الأمر من نفقات لا عد لها ولا حصر".
وبسبب تقديم أجرة غشت الماضي، سيكون على الموظفين العموميين في المغرب انتظار أزيد من أربعين يوماً لتلقي أجرة شهرة شتنبر الجاري، وهو الأمر الذي يجعل ظروف أغلب الأسر التي يعيلها الموظفون والموظفات صعبةً للغاية.
عبد السلام اللبار، رئيس الفريق البرلماني صاحب المبادرة، قال في تصريح لهسبريس إن "الدخول المدرسي يفرض عدداً من المصاريف من قبيل الكتب المدرسية والتسجيل في المدارس الخصوصية، وهذا ما يجعل فئة كبيرة من الموظفين تعاني الأمرين".
وأضاف اللبار قائلاً: "ننتظر خطوة من طرف رئيس الحكومة لفائدة الموظفين العموميين، ليست بالضرورة اليوم أو غداً، بل فقط تسبيقها بعض الأيام من أجل التخفيف قليلاً عنهم أمام المصاريف المدرسية، خصوصاً أن كلفة المعيشة في المغرب ارتفعت".
يشار إلى أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب تبلغ ما يناهز 106 مليارات درهم سنوياً، أي ما نسبته 11.84 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويصل عدد الموظفين أكثر من 600 ألف موظف، موزعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وتبقى الفئة الأكثر تضرراً من المصاريف المتعددة، خصوصاً الدخول المدرسي الجديد، تلك التي تتقاضى أجوراً شهرياً تتراوح ما بين 3000 و6000 درهم، وهي تُمثل حوالي 37 في المائة من الموظفين العموميين، أي ما يناهز 200 ألف موظف وموظفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
هذه مجرد دغدغة لمشاغر الموظفين وحملة إنتخابية سابقة لأوانها .بدل الحديث عن الأجر الهزيل لبعض الموظفين وكيفية الرفع منه ليساير متطلبات الحيات خاصة مع إرفاع أثمنة عدة مواد ومواد أخرى في طريق الإرتفاع مثل السكر وغاز البوتان .
نحن ننتظر الزيادة في الاجور لتغلب على مصاعب الحياة.
ماشي هدا هو الحل
الحل تدابير ممنهجة
Ce n’est pas la peine de faire des lois
Il faut penser au fait au conséquences
Acheter un mouton et le manger en 3 jours
Ce lui qui n’a pas les moyens il ne l’achète pas deux kg de viande pour faire kotbane dans la nature est ça suffit mais plutôt il faut penser à la rentrer scolaire et leur frais
اضعف الايمان انكم تتنازلون عن تعويضات شهرين الزهيدة مقارنة بما تملكون لفائدة هولاء .حينها فعلا ستكون ممثلي حقيقين للامة.
انتهى الكلام
إلى عندهم الضمير الحي بالمعقول يتنازلوا على الأجور ديالهم أو يقلصوا منها
و ما يطلبوش التقاعد .... لأن اللي خدم خمس سنين أو حتى عشرة ما عندو تقاعد .... والشعب هو اللي انتخبه
اذا كان هذا الفريق الاسقلالي حنين على الموظف و هو يعرف كلفة المعيشة المرتفعة.. فأولى له ان يطالب برفع الأجور و بحفظ كرامته من هذا الذل..
لا ان يسعطف من جمد حزبه الأجور و سحق الطبقة الوسطى بقرارات لا شعبية....
حزب الاسقلال و نقابته باعت التقاعد .. لا خير يرجى منها او من غيرها..
تسبيقكم ربحو بيه. .
إن الحكومة اذا استجابت لهذا الأمر فهذا مشكور عليها
من خفف كربة عن مسلم خفف الله عليه كربة من كرب يوم القيامة
هاذو باغين الخدمة فالموظفين تسبيق العيد لكبير وتسبيق الدخول المدرسي يعني صيام شهرين متتابعين باش الموظف يبقى ديما مزلوط ديما فلكريدي او هذا الفريق إما احدهم عنده مكتبة لبيع الكتب او مطبعة لطبع الكتب المدرسية او اغلبهم ، ورفاقه يساعدونه في تمرير التسبيق لشراء الكتب وليس مراعات لحال الموظفين المنهوكين .
Et pourquoi ne pas demander carrément un treizième mois comme dans le privé ?
كيطلبو تسبيق الاجرة لي الموضفين بش اخلصو مصاريف والتسجيل وشراء الادوات والدخول للمداريس الخصوصية .وجولها ملك لاهوم وهوم المستفدين من تصبيق الاجرة .ولم يدكرو اويتكلمون عن التعليم العمومي ومصارفه وجول الاؤسار ليس لهم اجرة ومن اين لاهم المال
گالو التجنيد كن ايدوه .لي انه لايهم اولادهم .والتعليم العمومي لايهمهم ام التعليم الخصوصي لانا لاليغيرنا داخيل وخاريج المغرب .
المعضلة يا سادة هي أن مديرية الضرائب تنتظر أن يأتوا إليها الأغنياء للإقرار بجميع مداخلهم السنوية بمحض إرادتهم و الأغنياء ينتظرون أن تذكرهم إدارة الضرائب بما يجب علهم أداؤه إن تريد جمع أموال الشعب بقوة القانون ضبعا.
والله العظيم هناك إجراء لم يتوصلون بأجور شهر غشت .
حسبنا الله ونعم الوكيل على البرلمان مملوء بلمكلخين .
من.الحكومة.ان.تضيف. شهرا.اضافيا.فيكل سنة
للموضفين.والمتقاعدين.
لتخفيف الضغط المادي على الجميع
اما تقديم شهر فهدا مطلب سهل تتمناه كل
شركات التامين من اجل ان غراق الموضف والمتقاعد
في الديون
الادارات والجماعات المحلية.. .!
الترقية من السلم 6 الى السلم 8
رجعت من السلم 6 الى السلم 7...!!
ناقص 450 درهم للموظف....!
ثم حصرها في السلم 8...!
اليس الوزير الاستقلالي...الذي عبث
هذا العبث....!
مساعد اداري درجة.....!!!!!؟
ظلم كبير مورس على الموظفين
وتعدى على مكتسباتهم...من طرف
وزير الوظيفة الاستقلالي في عهد
عباس الفاسي.....!
الموظفين الصغار يعانون...ويعيشون
الفقر....!!! وهم العمود الفقري للادارة