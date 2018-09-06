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الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد

الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:00

بعد تكتم شديد حول مضامينه، وضع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، الذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عمومية.

وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.

وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، إعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.

وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.

وتحدد المادة 4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة. غير أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

وخصِّص الباب الرابع من القانون نفسه للأحكام الزجرية؛ إذ تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.

وتشير المادة 16 إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.

وتنص المادة ذاتها على أن العقوبة تطبق على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.

وجاء في المادة 17 أن العقوبة المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 تضاعف في وقت الحرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - f35 الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:25
en Angleterre meme les princes passent leur service militaire obligatoire.
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117
2 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:28
سبقونا حنا لي فايتين 30 سنة مع الغاء حد السن من جميع الوظائف وشكرا
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40
3 - N.H الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:30
هههه لا حول و لا قوة إلا بالله مقاطعوووون للتجنيد الإجباري الوطنية للفقراء و الوطن للأغنياء هههه مقاطعووون فلتدخلو الشعب بأكمله إلى السجن
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366
4 - وجدي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:30
ديوا بعدا دوك الي فلحباسات عوض من داك الاعفاء الملكي واصحاب سوابق وخليوا ولاد الناس يخدموا علي ولديهم
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405
5 - free thinker الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:31
لا يعنيني هذا القانون ولكن والله اؤكد لكم ان المغرب ذاهب للهاوية ان اعتمد هذا القانون. اين هو التعليم والتطبيب الإجباري؟ اين محاسبة الشفارة وناهبي المال العام؟ التجنيد هي وسيلة للمخزن لتجميد عقول الشباب الذي بدأ يستفيق من سباته، اذن الحل نجنده ونرسخ فيه حب المخزن (وليس الوطن) اما هذا الوطن فلما ستحبه ماذا اعطاك حتى الآن؟؟ لاااا شيء سوى الفقر والذل والظلم وسرقة حقك. قاطعوا التجنييييد
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338
6 - fatih الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:32
يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم
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92
7 - Soukaina الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:34
لماذا هذه السرعة في تطبيق هذا القانون دونا عن كل القوانين الاخرى؟ المغرب بلد فيها القوانين مجرد حبر على ورق فلماذا هذا الاجتهاد في هذا القانون بالضبط؟ أنحن فعلا بأمس الحاجة لتجنيد الشباب؟ مامصير الشباب بعد الانتهاء من التجنيد؟
الهدف من التجنيد هو جعل الشباب يحس بروح المواطنة والانتماء إلى الوطن، لكن هذا سيف ذو حدين، في زمن كثر فيه غسيل الادمغة ماذا سنستفيذ من غير أننا سنعلم الشباب طرق صناعة السلاح واستعماله وسنساهم في ارتفاع نسبة الارهاب؟ ماذا سنستفيذ من غير أن هذا سيساهم في ارتفاع الجريمة في بلد تكثر فيه نسبة البطالة والامية؟ ماذا سنستفيذ؟!!
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169
8 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:38
ومن سيؤدي الغرامة: الهارِبُ(ةُ)من التجنيد أم أحد والديه؟
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100
9 - Krimou الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:39
Besides military service, there should be a civil service for those who want to like planting trees and creating new forests, removing stones from farmland, painting walls of schools, cleaning the beaches from plastic, teaching in rural areas for free, volunteering etc.

As for criminals, they should have a tough rehabilitation programme (wake up at dawn, physical exercise, study, learn a skill...) for all their waking hours. And repeat for six months until they get straight. If they succeed and pass, their sentences could be reduced.

I am disappointed criminals are ignored. It is them who deserve special attention from the army. They should be separated from those who did no crime. They can then be subject to special harsh regime until they repent and reject their past lifestyle of drugs, theft, muggings and bad behaviour.
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33
10 - عبدو من الرباط الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:39
الزواج يعفي المرأة مع قانون التحرش توقف عليك تقوليك تزوج بيا ولا ندخلك الحبس هههههههه غي ضاحكين.
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78
11 - دخلة في خرجة، والباقي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:39
يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان،

وتحدد المادة 4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.

والباقي :
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم،
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم،
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35
12 - سعيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:40
نتمنى ان لا تبدا الحرب العالمية 3 مستقبلا ... لان في هده الحالة يجب تجنيد الجميع للدفاع عن الوطن.
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-28
13 - wood الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:41
ما يمقدمه المخزن لا علاقة له بالتجنيد او الخدمة العسكرية كما هي متعارف عليها لا من بعيد و لا من قريب بل هو مجرد غطاء لاهداف مبيتة . فأصلا مسألة التجنيد تم التخلي عليه لتغير معطيات الحرب الحديثة التي تعتمد اساسا على قوة الاسلحة و تطورها و لم يعد لاعداد الجنود أية فائدة . كما أن العدد الهزيل الذي سيتم تجنيده سنويا و الذي تم تحديده في 10 الاف مجند سنويا لن يكون له أي تأثير على واقع البطالة و الفراغ الذي يعج بالملايين من العاطلين و المتسكعين ينضاف اليهم ما يقدر ب200 الف سنويا من الشباب . و بالتالي فهذه العملية ستستعمل لاغراض مبيتة و لن تكون بريئة بالمرة تحت غطاء التجنيد الذي هو عمل مشروع . و أغلب الظن سيستعمل بشكل انتقامي ضد النشطاء لتدجينهم ما دام يستبعد اصحاب السوابق الذين هم أولى بهذا التجنيد!!!
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97
14 - مغربي حر الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:42
إن الشعور بالمسؤولية لدى المواطن الصالح الحر يحتم عليه أداء الخدمة العسكرية حتى تتمكن بلادنا من السير قدما في مصاف الدول المتقدمة، كما ترمي هذه الخدمة إلى خلق مواطن مكون جيدا لدفاع عن بلاده مهما كانت الظروف، وهذا سيزيد أيضا في مهارات الفرد سواء الفنية او التقنية مما سيرفع مستواه الاجتماعي، زيادة على تعزيز روح المواطنة والتضحية في سبيل البلاد ونكران الذات تحت شعار أموت أنا وتبقى بلادي حرة.
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-150
15 - بوحاطي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:42
الاخر يحيل على الاخر و يبقى العيش في البلاد من المحال
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40
16 - مهاجر الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:42
أرسلوا أولا أبناء الوزراء إلى التجنيد ، ووفروا للمواطن العيش الكريم حتى يحب وطنه ويضحي بحياته من أجل وطنه ، ثم تكلموا عن التجنيد الإجباري
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112
17 - Imad الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:43
للأسف قرار لن ينفع المغرب في شيء وسيتم ازالته بعد سنوات قليلة كما سيكلف الدولة مصاريف نحن في غنى عنها
نحن لن ندخل في حرب عالمية أو حرب وجودية والجيش الحالي ب 150 ألف فرد كافي جدا لقتال البوليساريو
في المغرب فقط تشتغل الحكومة عكس متطلبات الشعب وكأنها تعاقبنا على شيء ماهو لا أعرف
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64
18 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:43
لا حول ولا قوة إلا بالله. لنقل ان التجنيد مصلحة ولماذا التهديد بالحبس والغرامة في حالة عدم امتثال المعنيين بالأمر لهذه الخدمة. كان من الأجدر على الدولة أن تدخل بخيط ابيض لعل وعسى ... لكن اسلوب الترهيب والتخويف للمواطن فيه شيء من .... والفتيات عندما نربيهم ونخاف عليهن وتجد أسرة فقيرة لديها فتاة يريدون ان يزوجوها وفي الاخير تذهب الى التجنيد .... المهم اللهم احفظنا يا رب.
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59
19 - Ayoub الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:45
Enfin, voilà du sérieux pour absorber le chômage des jeunes, ce qui est détestable pour certains jeunes feignants
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-52
20 - سفيان الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:48
إلا مشى ولد أخنوش و ولد الحبيب المالكي نمشي حتى انا
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126
21 - المجيب الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:48
ملاحظتين على قانون التجنيد هذا: 1) هل سنلاحظ انتشار ظاهرة الزواج الأبيض للفتيات اللائي يهدفن للافلات من التجنيد الاجباري كما كان يحدث مع المهاجرين الغير الشرعيين الذين يبحثون عن وثائق الهجرة أو الاقامة بالخارج؟. 2) عقوبة السجن والغرامة لمن يرفض التجنيد، أعتقد انها مكلفة للبلد و غير ذات جدوى، ومن الأفضل ان تستبدل بسحب البطاقة الوطنية من كل من رفض اداء هذا الواجب.
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-49
22 - zakaria الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:49
ولا كايبالي غي الضلام فهاد البلاد
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62
23 - الحل الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:50
يكفيهم جمع المتشردات والمتشرين واللقطاء واللصوص من الشارع المغربي وتجنيدهم ثم اعمار الصحراء المغربية بهم مع توفير الشغل مهما كان نوعه ولو حفر خندق على طول الحدود وان يوفرا الشغل والدراسة للباقي وكذا الاهتمام بلب ما يطمح المغاربة اليه
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46
24 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:52
الشيء الغير المفهوم في هدا القانون هو اعفاء دوي السوابق ،ابتداء ممن قضى 3 اشهر سجنا !
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58
25 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:53
خاص ناس لكيسيرو الحكومة يبادرو بها الخطوة ويبداو التجنيد الإجباري بولادهم اولا لكي نأخذ العبرة منهم مادامت في خدمة الوطن
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40
26 - انتقاء يتم كما يلي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:53
1_ العناصر التي لا شغل لها سوى التجوال في المدن بالدراجات النارية والسيارات
2 _ العناصر التي تثير الفوضى في الشوارع بشكل مستمر
3 _ المتهربين من الدراسة
4 _ الموظفون الكسالى والمتهربون من الإدارات والمهملون للواجبات المهنية
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41
27 - ربيع الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:53
ماذا عن مغاربة الشتات الذين يزيد عددهم عن عشرة ملاييين نسمة أغلبهم يحملون جنسيات بلدان إقامتهم, بل يخدم بعضهم في جيوشها وشرطتها وبعضهم أصبح وزيرا أو برلمانيا فيها؟؟؟ هل سيجبرون على الخدمة العسكرية في المغرب؟؟؟!!

أليس فيكم رجل رشيد؟؟
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13
28 - هشام الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:53
المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، يعفى من التجنيد كل من لديه اخ مجند او اخت مجندة
انا لدي اخ في الدرك الملكي باعتباره من القوات المسلحة الملكية
هل أعتبر من المعفى عنهم...ارجو الرد و شكرا
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-14
29 - الحقيقة الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:53
مادا عن أبناء المسؤليين والميسورين ادا رفضوا التجنيد هل سيطبق عليهم القانون ننتضر وسنرى!!!!!
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27
30 - زكرياء الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:54
إعفاء الموظفين التابعين للإدارة العمومية يعني ضمنيا احتمالية تجنيد العاملين في القطاع الخاص يعني نقول الباطرون بالسلامة واحد العام نمشي للخدمة العسكرية ونرجع في نظرك غادي تبقى فديك المقاولة لي ملقيت الخدمة غير بستة وستين كشيفة؟!!
مالكم كيف تحكمون
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33
31 - زكرياء الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:55
يقول احمد مطر:
نموت نموت ويحيى الوطن
ليحيى لمن بعدنا
للتراب وللعفن
نحن الوطن
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-18
32 - Rachid الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:55
قالك زواج المرأة يعفيها من التجنيد لا أحسن خذوها و لو متزوجة زوجها ينتضرها. و لماذا لا يقولون بأن التجنيد يحرم المرأة من الزواج. والله كارثة الذكور لازم يخيرون والإناث يعفونهم من هذه المهزلة عندنا من العوانس وغيرهن ما يكفي وأتقو الله في النساء... ومول اللهم إن هذا منكر.
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27
33 - زكريا الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:56
بالنسبة ليا شخصيا عندي 24 سنة ومغاديش نمشي للتجنيد الإجباري ولو بالإكراه البدني لأنني لا احب وطنا كيحكموه فاشلين ومستعد نمشي للسجن اذا تطلب الامر ذلك
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70
34 - خليغة الداودي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:57
قانون كان في الماضيوم سيف على رقاب المستضعفين.واليوم قد يكون كذالك لكن في هذا الوقت باللذات فهو ضار جدا للدولة .نظرا لانتشار أفكار هدامة وسهولة استقطاب الشباب من طرف عدة جهات التي ترى فيهم نوعا من الجهوزية التي تحتاجها وخاص أن استمر المجند في البطالة بعد أداء واجبه الوطني .وهذا ما يستوجب الانتباه له
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15
35 - hani الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:58
هادشي غير تخربيق
كون خلقو فرص الشغل عوض مايخدو للناس 12 من حياتهم
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14
36 - Samir الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:06
يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم
Bayna
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4
37 - abdou الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:07
12mois ,c'est rien pour confirmer une personnalité digne , non paresseuse se coiffant bien et libre . Qui ne compte sur autrui SS le moindre remords ... attention ,aux mauvaises langues ,à opinions de perversion lamentable...surtout d'opposition aveugle.
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-18
38 - مستعد ياوطني الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:07
حنا فداء لوطننا الحبيب بلادنا نعطيوها ونضحيو عليها ولكن بلادنا كياخدو منا وماكيعطونا والو. ياك الدنيا اخد وعطاء علاش يابلادي علاش كتسمحي فيا وانا محتاج إليك في أبسط الأمور لا أجدك ياك كنعطيك كل المستحقاتك من الى وديما انا الضحية. إدن هناك خلل في تسيير ناسك يا بلادي الحكومة دمراتنا بقضاء مصالحها على ارقابنا
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11
39 - Reda الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:08
زعما 8 مليون عانس في المغرب اكثر من نصفها لا تشتغل كاملة غادي اديوها للتجنيد !!! مستحيل
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7
40 - boujmia الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:10
كل ما تطرحه فرنسا المغرب ينقله
التجني الا جباري جمع الضرائب
المغرب يطبق كوبيي كولي
copier coller
في فرنسا البحت الاجتماعي بعد ماسار من ارهاب اعطى
انه هناك فرنسيين لا يحسون بانتمائهم لفرنسا
فاقترحو ان يعاد التجنيد الاجباري حتى يعطون د روسا في المواطنة
وتكوين فئة من الفرنسيين على مهن كالسياقة اومحاربة الامية
المغرب مشكلته هي العولمة والتهميش والفقر والامية
اساس فقد التقة في الوطنية والانتماء للمغرب

فهل المؤسسة العسكرية قادرة على استيعاب كل مشاكل المغرب
لا
ليس لها لا الاطرالكافية ولا الميزانية
فطبعا كالعادة
سيعفى ابناء اللاغنياء
وسنجند ابناء الفقراء
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10
41 - WARZAZAT الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:11
لو أراد المخزن فعلا خيرا للبلاد لفرض التجنيد الشامل من أجل التنمية لبناء الطرق و شق السكك الحديدية و إصلاح الأراضي و بناء المعامل و المستشفيات و المدارس...و ديك ساعة خليها تكون 7 سنين...مكان ذلك يخصخص كل شيء و يغلق المدارس و المشتشفيات ليبني مكانها الثكنات.



هذا التجنيد المرداوي سببه تازة و جرادة و الحسيمة و ليس مزاليط تندوف. إذا المخزن أفلس إلى درجة أنه لا يستطيع تكوين و دفع رواتب المعلمين و الأطباء و لكن صعب عليه توفير مردا و قوات محاربة الشغب و لجاء إلى هذا الحل لتجنيد ولاد كارينت المدن المتغولة ليصدرهم في غزوات السلب و النهب إلى بلاد السيبة.
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20
42 - ahmed الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:11
أتسائل ككل المتسا ئلين على من يقع عليه الإختيار الشباب العاطل المثقف أو الشباب المتشمكر أو أصحاب السوابق المدربين في الشوارع على كل شئ ولا يخافون أيا كان .
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8
43 - سؤال الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:13
هل يقبل مسؤول كبير ان يزج بابنه في التجنيد الاجباري مدة 12شهرا يرى انها ستضيع من حياته وتفوت عليه فرصا اخرى في الحياة ؟
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16
44 - الروسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:19
قانون بحال هذا غايشجع لهجرة بلغة اخرى (زودياك يفاريها )
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15
45 - مغربي مغربي مسلم الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:19
شتي المقاطعة ديال الحليب شنو جبدات علينا ههههه
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17
46 - Josef الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:22
اللهم الخدمة العسكرية ولا البطالة في صفوف الشباب اليافع
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-25
47 - الهاشمي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:24
وفي حالة ما إذا كانت هناك فتاة ترعى والديها المسنين، ما هي الوثائق المطلوبة للإعفاء.
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11
48 - سليمة الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:25
انا الي مافهمتش هي قضية الزواج...يعني ايلا البنت كانوا تيخافوا اعليها دارهوم...غدي ايزوجها رغما عنها...دخول الصحة هدي...هدا في الدول المتقدمة متيف باش الحكومة كلها تدخل للحبس...! تانيا البنت ستحمل وستفرخ...طفلة ستلد طفل...هل اعددتم و بنيتم المدارس و المستشفيات و الحداءق و مرافق التسلية...هل تضمنون لهم حتى الاوكسجين ...!!! اومن بعد نلقاو الاطفال مليوحين فالزبالة ولا حارقين فاسبانيا وفرنسا ووو..!!! متشردين...!!!
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14
49 - عبد الوهاب الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:27
لا لتجنيد الاجباري نحن احرار من يريد ان يدهب يدهب و من لا يريد لن يدهب و نحن انتخبناكم ليس لكي تسنوا قوانين مجحفة في حق اولادنا و يجب ان نكون سواسية امام القانون و يجب توفير عدالة اجتماعية و صحية و تعليمية لكي ننتج جيل له غيرة على الوطن و يحس انه مواطن كامل المواطنة و في هده الحالة سنقبل التجنيد اما ان تسنوا قانون لا نعرف الغاية منه هل هي سياسة لامتصاص البطالة ام هناك حرب قادمة كل شاب سيدهب رغمن عنه فهو قنبلة موقوتة لانه تم فرض عليه شىء بدون ارادته و لن يقبله.ولا تنتظروا منه الانصياع للاوامر .و كما قال نبي الله يوسف قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ .
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50 - anass الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:34
je suis pour le service militaire surtout avec l augmentation du taux de chomage et des actes criminels
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51 - ابوسيبوعة الگحطاني الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:35
المرأة التي تشتغل في التعليم قطاع خاص او عمومي والمتزوجة يُعفَيْنَ من التجنيد .
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52 - التجنيد للرجال فقط الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:37
كل شيء بالمقلوووب
الرجال فقط من يجب تجنيدهم
وا باراكاووو
كلشي خديتوه بالمقلوووب
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53 - لعجب الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:41
علاش ليعندوا الباك قديم معندوش الحق ادخل الحامعة؟؟؟؟؟ علاش؟؟؟؟ العسكر فلحين فيه؟؟؟ سياسة تكليخ المواطن؟؟؟ دابا تنوض وتندمو على كلشي
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54 - loubna الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:45
بالنسبة البنات اللي عندهم ما بين 19 و 25 واش اجباريي عليهم حتى هما التحقو??????????
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55 - زاكي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:48
السلام عليكم
الشباب لي مزال ماخدم او كيتسنا توكلوا على اللهت على الله تعالى وسيرو لالتجنيد وسدو لهم فامهم
راه الله سبحانه لكيحكم ماشي الخلق
لعل يكون خير لكم ان شاء الله وصبروا دابا يفرج ربي العليم الحكيم. دوام الحال من المحال.
ترجاو الخير في الله سبحلنه
التجنيد راه مزيان تكونو حسكات
والله المعين ربي ييسر اموركم
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-5
56 - saad الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:52
لقد تاسفنا على اننا لم نخضع للتجنيد ايام شبابنا لهذا ندعو شباب اليوم الا يضيع هذه الفرصة الغالية و ان يلتحق بالثكنات في كل الربوع للقيام بهذا العمل الرائع
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57 - هاشمي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:53
التجنيد الإجباري درس في الحياة ... ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب ... هناك قضايا مهمة جدا يجب إيجاد حلول لها تلك التي أصبحت حديث القاصي و الداني .
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7
58 - التجنيد الإختباري الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:57
يجب على الدولة إلى جانب التجنيد الإجباري أن تقرر نظاما موازيا إلى جانبه وهو التجنيد الإختياري ، هناك أشخاص غير مشمولين بلائحة أولئك المفروض عليهم التجنيد الإجباري ، هؤلاء يمكن فتح إمكانية التجنيد الإختياري أمامهم ولو بأداء مقابل عن ذلك .
أنا شخصيا اجتزت الجندية في إحدي المدارس شبهة العسكرية ، وأريد أن أرجع إليها من جديد ، بغيت نتزير نوض بكري ، بغيت ندير la garde، بغيت عاود ندير tir، .....
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-7
59 - يونس الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:08
افضل السجن والغرامة المالية على الذهاب الى التجنيد. اعيش على أرض الله لايوجد شيء اسمه وطن عندي. أعيش حرا في ضل القوانين التي تنظم الحياة العامة نعم وإلا فإنني افضل الخروج من هذه المنطقة
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60 - rachid frank الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:08
نبداو بابناء البرلمانيين والوزراء اولا تم الطبقة لمرفحة عاد نشوفوا أبناء الفقراء
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61 - FOUAD الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:08
ce projet de loi n'est pas définitive car ils ont pas cité le cas des MRE et de leurs enfants qui porte la double nationalité !
si jamais cette loi vas être appliquée sur les enfants des MRE de double nationalité et bien je crois que ces derniers vacances seront les derniers au Maroc et que le robinet qui coule du devise € ou autres par les transferts d argents des MRE vas se casser à jamais !
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62 - imad et fikri الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:09
meme si le parlement execute les ordres d acceptez cette lois qui n est pas populaire ,tout les citoyen avec l age de 19 plus doivent avoir un grade de colonel major avec un salaire et les 24 a 26 ans un grade de generale major
car le prince a 15 ans et un grade de colonel sans avoir ni service militaire ni experience ni rien avec un salaire de taxes ni le parlement a donne son accord
est ce que un jeunes sans avoir un niveaux de 6 emme annee secondaire peut etre colonel avec un salaire
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63 - ah bon الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:24
61 - FOUAD

les enfants MRE ne seront pas inclus dans cette loi, tu crois qu'un enfant né dans un pays étranger tu vas
le forcer d'aller au service militaire, quand tu lui parle il te dit qu'il connait seul le pays ou il vit , ou il poursuit ces études, tu n'as même pas le droit de lui mentionner qu'il appartient aussi à son pays d'origine, là je vois que tu racontes n'importe quoi
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64 - militaire الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:43
12 mois c.est rien faites comme si vous etes condamner a un an de prison. .parcque c.est la meme chose.
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65 - كمال الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:48
Loubna 54
الجواب على سؤالك هو نعم.
نحن في المغرب لا نميز بين الرجل والمرأه والحمد لله.
كلنا سواسيه امام القانون نفس الحقوق ونفس الواجبات.
طالما ناضلت النساء على ان يكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات ها هو هدفهن قد تحقق وبنجاح.
جميعا للدفاع عن الوطن. انتهى وقت التسكع والوتساب و الفايسبوك. والسلام
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-9
66 - ملاحظ الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:01
و لنفرض ان شخصا وجد عملا في مؤسسة او مقاولة اجنبية. و لنفرض انه بالتجنيد الاجباري قد يفقد هذا العمل، فيصبح من العاطلين. فما هو الحل ؟ في السبعينات احد اعوان السلطة " شيخ فاسد " الجاهلين بقوانين التجنيد الاجباري آن ذاك. اقسم و امام الملأ انه سيضيع مستقبل هذا شاب. فنفذ ذلك و وصل الى الاستدعاء لكن كيده خاب عندما اصطدم بفصل من فصول الاعفاء. فالتجنيد واجب وطني لكن على ان لا يضيع للشاب مستقبله او يفقد عمله، و خاصة في ظروف يصعب فيها ايجاد شغل.
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5
67 - وفاء 1 الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:02
نعم للتجنيد العسكري ولكن بدون قيد او شرط يعني يبقى الحق لمن خرج من التجنيد لمطالبة بحقوقه الشرعية
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2
68 - MOURAD الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:02
ça sert absolument arien le militarisme surtout qu'on trouve les pays développés vise actuellement améliorer les conditions de vie sociales et économiques au lieu de stage de militaire
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69 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:09
كل من ولد ما بين 94 و سنة 2000 فهو معني .
لنفترض ان عدد الولادات خلال هذه المدة هو :
5.500.000 فرد
من هم إذن هوءلاء ال 10.000 فرد من بين 5 مليون
خلال 2019 اذا طبق القانون مع دخول هده السنة
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70 - عمر فرخان الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:09
شروط الولوج للجنود الدرجة 2 المستوى الدراسي الثالثة اعدادي الى الثانية بكالوريا السن 18سنة حتى 22سنة شروط ولوج مبارة ضباط الصف باكالوريا جديدة وان يكون سن المترشح بين 18 و 23سنة
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71 - Adil الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:15
لا ينبغي قبول المرشحين للبرلمان والحكومة حتى يمروا من التجنيد الاجباري.
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72 - مصطفى كاراطيكا الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:19
السؤال وش تا ولاد الوزراء والنواب و خدام الدولة وسي فلان وفلان غادي يتجندو ولا غير ولادنا الي محكوم عليهم بالدفع عن وطن ليس لهم اصلا
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73 - يوسف الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:30
هنيئا لنساء المغرب بإقرار المساواة في الخدمة العسكرية.
طالما كانت المرأة المغربية تطالب بالمساواة في جميع الميادين.
أخيرا تمكنت المرأة المغربية من جني أولى ثمار المطالبة بالمساواة.
جحافل العوانس قد تزداد أعدادها. أما الحديث عن لجوء بعض الفتيات لما يسمى بالزواج الأبيض للتهرب من التجنيد فإن ذلك مستبعد كثيرا. لن يقبل أحد بتقييد نفسه بعقد زواج قد يكون وسيلة لابتزازه مستقبلا أمام محكمة الأسرة. فالطلاق صار تجارة مربحة لدى العديد من المغربيات.
شكرا هسبريس على فسحة التعبير هاته.
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74 - مول بطاطا الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:33
الحل هو الذهاب الى السجن 3 اشهر و انتهت المشكلة من الاساس.. لما الخوف من السجن يا عباد ..انتم اصلا تعيشون في المغرب وهو سجن كبير من زجاج.. 3 اشهر لا شيء معززا مكرما
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6
75 - الرحمني الخميس 06 شتنبر 2018 - 17:39
اظهر هذا القانون مدى جبن المغاربة. هؤلاء لم يقدروا حتى على سنة تجنيد. فكيف سيقدرون على الحرب. كل مبرراتهم للفرار فارغة
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-5
76 - عبدالرحمان الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:04
هل نحن مقبلون على الحرب. كل المؤشرات تجعل هاده الحالة ممكنة. فلنستعد لدالك.
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77 - Anir الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:15
على حسب هذا التعليقات يتبين جليا ان كل الشعارات "الوطنيه " التي أطلقت علينا ضد الحراك الشعبي الريفي كانت مجرد بلا بلا بلا.
الان مجرد خدمه وطنيه بسيطه كالتجنيد الكل يتهرب بمبررات غبيه. فما بالك ان اعلنت حرب حقيقيه في البلاد.
انكشف امركم يامن كان يتشدق علينا ليلا ونهارا بالوطنيه الزائفه والعلم الاحمر يتوسطه نجمه خظراء ههههه
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78 - مومو الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:19
لن التحق بالتجنيد مهما كلفني الثمن ولو ان دعت الضرورة الى ذلك المثول امام اعلى سلطة لسبب بسيط حلم الدفاع عن الوطن وحمل الزي العسكري راودني منذ طفولتي لكن بعد نجاحي في مباراة الدرك الملكي ورفضي لنقص قامتي بسم واحد عن القامة المطلوبة وبالتالي القضاء على كل امالي في تحقيق احلامي جعلني انفر التجنيد.
فما دام نفس الجهاز فلماذا يقصني في المرة الاولى و ياتي الان ليرميني في صفوف التجنيد بالقوة ليرميني الى التسكع بعد عام.
للاشارة لا زلت احتفظ على استدعاء النجاح الذي لم يمر عليه عام لحد الان.
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79 - عبدالرحيم أوحميد الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:25
التجنيد الحقيقي للأنثى هو في بيتها وخدمة ابنها الجندي اوابيها اوزوجها..اومكان لائق بأنوثتها..الخ
إن إجبار البنت على الجندية أمر مستهجن لانه ليس مطلوبا منها حماية الثغور والرجال وإنما المطلوب بحماية المرأة هو الرجل....أن تختار هي ان تكون جندية بمحض إرادتها نعم لكن أن ترى بنتك حبيبتك التي أفنيت حياتك في تربيتها وحمايتها تذهب من بين يديك فلايمكن ابدا إلا لامر الله الذي لا يرد ثم لزوج صالح يصونها فلا يجوز العبث
وعندما ينتهي الذكور من البلاد ابحثوا عن الاناث ليحموكم.
وانا اشجع وأثمن مسألة تجنيد الذكور لانه أنفع لهم ولنا أما النساء فمجالهن غير ذلك إلا من اختارت
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80 - راي اخر الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:31
وهل سيتم استدعاء ابناء الوزراء والمسؤولين ام فقط ابناء الشعب ، ومن باب الوطنية هل سيتم تدريس الشباب تكوين عسكري علمي جيد وتعويض كباقي الجنود ام فقط تكوين ثانوي هذا جانب تقني وهو ايجابي لكن يجب تكوين جميع المغاربة ما دام انهم سواسية ام القانون نتمنى الافضل داءما لبلدنا فقط اذا كانت حكامة وتدبير جيد دون البحث عن المصالح والاغراض الشخصية .
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81 - zaki l.algerien الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:45
يجب تزويج البنت قبل مايأتي الفأس في الرأس
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82 - سعيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:03
التجنيد الإجباري مرحب به لاكن نريد المساوات
والتوزيع العادل للثروات
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83 - محمد بن سعيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:11
لدي بعض المقترحات:
-تحدد مدة التجنيد في 18 شهرا،(ستة اشهر) تدربب و(اثنى عشر شهرا) ممارسة فعلية.
-يمكن للخدمة العسكرية ان تمحي السوابق العدلية او
تلغي وضعية الحرمان من الحقوق المدنية للاشخاص الذين ابانوا عن الانظباط والوطنية..
-يعفى من التجنيد الحاصلون على الجنسية المغربية منذ اقل من 3 سنوات.
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84 - Amine الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:29
احسن ماقامو به انهم سيجندون البنات ايضا بينما في بعض الدول يعتبر اختياري للبنات واجباري للدكور هده المرة الدولة طبقت المسواة بحذافرها رغم ان هدا لم يعجب النساء
تم لما كل هدا التهويل العدد المستهدف قليل جدا عشرة الاف كل سنة بسبب محدودية ميزانية الدولة سكان منطقة زاكورة فقط يفوقون هدا العدد
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85 - hmado الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:29
الوطن الذي لا يزرع في وجوهنا ابتسامة
الوطن الدي لا نملك فيه مكان لدفن جثة ثعبان واقف...
كيف لي ان احبه...
ايها اللصوص زرعتم فينا كره الوطن
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86 - حسن الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:35
التجنيد يجب ان بكون طوعيا و ليس إجباريا
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