24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
- الشروع في "تدريج" لغة التعليم..مؤامرة أو مغامرة؟!
- استطلاع: شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الهاوية
- تأجيل محاكمة متهم بتصوير قاصرات بشيشاوة
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)
"ضاية عوا" .. بحيرة ساحرة تتحول إلى أرض قاحلة ناحية إفران (5.00)
- "الجيل الجديد" لمراحيض البيضاء .. مكلفة ومجانية وذاتية التنظيف - (113)
- الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد - (86)
- بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة - (70)
- فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين - (69)
- دخول اجتماعي حافل ينتظر الحكومة .. زيادة الأجور وإلغاء المقاصة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد
بعد تكتم شديد حول مضامينه، وضع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، الذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عمومية.
وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، إعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
وتحدد المادة 4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة. غير أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وخصِّص الباب الرابع من القانون نفسه للأحكام الزجرية؛ إذ تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.
وتشير المادة 16 إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتنص المادة ذاتها على أن العقوبة تطبق على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
وجاء في المادة 17 أن العقوبة المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 تضاعف في وقت الحرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
الهدف من التجنيد هو جعل الشباب يحس بروح المواطنة والانتماء إلى الوطن، لكن هذا سيف ذو حدين، في زمن كثر فيه غسيل الادمغة ماذا سنستفيذ من غير أننا سنعلم الشباب طرق صناعة السلاح واستعماله وسنساهم في ارتفاع نسبة الارهاب؟ ماذا سنستفيذ من غير أن هذا سيساهم في ارتفاع الجريمة في بلد تكثر فيه نسبة البطالة والامية؟ ماذا سنستفيذ؟!!
As for criminals, they should have a tough rehabilitation programme (wake up at dawn, physical exercise, study, learn a skill...) for all their waking hours. And repeat for six months until they get straight. If they succeed and pass, their sentences could be reduced.
I am disappointed criminals are ignored. It is them who deserve special attention from the army. They should be separated from those who did no crime. They can then be subject to special harsh regime until they repent and reject their past lifestyle of drugs, theft, muggings and bad behaviour.
وتحدد المادة 4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
والباقي :
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم،
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم،
نحن لن ندخل في حرب عالمية أو حرب وجودية والجيش الحالي ب 150 ألف فرد كافي جدا لقتال البوليساريو
في المغرب فقط تشتغل الحكومة عكس متطلبات الشعب وكأنها تعاقبنا على شيء ماهو لا أعرف
2 _ العناصر التي تثير الفوضى في الشوارع بشكل مستمر
3 _ المتهربين من الدراسة
4 _ الموظفون الكسالى والمتهربون من الإدارات والمهملون للواجبات المهنية
أليس فيكم رجل رشيد؟؟
انا لدي اخ في الدرك الملكي باعتباره من القوات المسلحة الملكية
هل أعتبر من المعفى عنهم...ارجو الرد و شكرا
مالكم كيف تحكمون
نموت نموت ويحيى الوطن
ليحيى لمن بعدنا
للتراب وللعفن
نحن الوطن
كون خلقو فرص الشغل عوض مايخدو للناس 12 من حياتهم
Bayna
التجني الا جباري جمع الضرائب
المغرب يطبق كوبيي كولي
copier coller
في فرنسا البحت الاجتماعي بعد ماسار من ارهاب اعطى
انه هناك فرنسيين لا يحسون بانتمائهم لفرنسا
فاقترحو ان يعاد التجنيد الاجباري حتى يعطون د روسا في المواطنة
وتكوين فئة من الفرنسيين على مهن كالسياقة اومحاربة الامية
المغرب مشكلته هي العولمة والتهميش والفقر والامية
اساس فقد التقة في الوطنية والانتماء للمغرب
فهل المؤسسة العسكرية قادرة على استيعاب كل مشاكل المغرب
لا
ليس لها لا الاطرالكافية ولا الميزانية
فطبعا كالعادة
سيعفى ابناء اللاغنياء
وسنجند ابناء الفقراء
هذا التجنيد المرداوي سببه تازة و جرادة و الحسيمة و ليس مزاليط تندوف. إذا المخزن أفلس إلى درجة أنه لا يستطيع تكوين و دفع رواتب المعلمين و الأطباء و لكن صعب عليه توفير مردا و قوات محاربة الشغب و لجاء إلى هذا الحل لتجنيد ولاد كارينت المدن المتغولة ليصدرهم في غزوات السلب و النهب إلى بلاد السيبة.
الرجال فقط من يجب تجنيدهم
وا باراكاووو
كلشي خديتوه بالمقلوووب
الشباب لي مزال ماخدم او كيتسنا توكلوا على اللهت على الله تعالى وسيرو لالتجنيد وسدو لهم فامهم
راه الله سبحانه لكيحكم ماشي الخلق
لعل يكون خير لكم ان شاء الله وصبروا دابا يفرج ربي العليم الحكيم. دوام الحال من المحال.
ترجاو الخير في الله سبحلنه
التجنيد راه مزيان تكونو حسكات
والله المعين ربي ييسر اموركم
أنا شخصيا اجتزت الجندية في إحدي المدارس شبهة العسكرية ، وأريد أن أرجع إليها من جديد ، بغيت نتزير نوض بكري ، بغيت ندير la garde، بغيت عاود ندير tir، .....
si jamais cette loi vas être appliquée sur les enfants des MRE de double nationalité et bien je crois que ces derniers vacances seront les derniers au Maroc et que le robinet qui coule du devise € ou autres par les transferts d argents des MRE vas se casser à jamais !
car le prince a 15 ans et un grade de colonel sans avoir ni service militaire ni experience ni rien avec un salaire de taxes ni le parlement a donne son accord
est ce que un jeunes sans avoir un niveaux de 6 emme annee secondaire peut etre colonel avec un salaire
les enfants MRE ne seront pas inclus dans cette loi, tu crois qu'un enfant né dans un pays étranger tu vas
le forcer d'aller au service militaire, quand tu lui parle il te dit qu'il connait seul le pays ou il vit , ou il poursuit ces études, tu n'as même pas le droit de lui mentionner qu'il appartient aussi à son pays d'origine, là je vois que tu racontes n'importe quoi
الجواب على سؤالك هو نعم.
نحن في المغرب لا نميز بين الرجل والمرأه والحمد لله.
كلنا سواسيه امام القانون نفس الحقوق ونفس الواجبات.
طالما ناضلت النساء على ان يكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات ها هو هدفهن قد تحقق وبنجاح.
جميعا للدفاع عن الوطن. انتهى وقت التسكع والوتساب و الفايسبوك. والسلام
لنفترض ان عدد الولادات خلال هذه المدة هو :
5.500.000 فرد
من هم إذن هوءلاء ال 10.000 فرد من بين 5 مليون
خلال 2019 اذا طبق القانون مع دخول هده السنة
طالما كانت المرأة المغربية تطالب بالمساواة في جميع الميادين.
أخيرا تمكنت المرأة المغربية من جني أولى ثمار المطالبة بالمساواة.
جحافل العوانس قد تزداد أعدادها. أما الحديث عن لجوء بعض الفتيات لما يسمى بالزواج الأبيض للتهرب من التجنيد فإن ذلك مستبعد كثيرا. لن يقبل أحد بتقييد نفسه بعقد زواج قد يكون وسيلة لابتزازه مستقبلا أمام محكمة الأسرة. فالطلاق صار تجارة مربحة لدى العديد من المغربيات.
شكرا هسبريس على فسحة التعبير هاته.
الان مجرد خدمه وطنيه بسيطه كالتجنيد الكل يتهرب بمبررات غبيه. فما بالك ان اعلنت حرب حقيقيه في البلاد.
انكشف امركم يامن كان يتشدق علينا ليلا ونهارا بالوطنيه الزائفه والعلم الاحمر يتوسطه نجمه خظراء ههههه
فما دام نفس الجهاز فلماذا يقصني في المرة الاولى و ياتي الان ليرميني في صفوف التجنيد بالقوة ليرميني الى التسكع بعد عام.
للاشارة لا زلت احتفظ على استدعاء النجاح الذي لم يمر عليه عام لحد الان.
إن إجبار البنت على الجندية أمر مستهجن لانه ليس مطلوبا منها حماية الثغور والرجال وإنما المطلوب بحماية المرأة هو الرجل....أن تختار هي ان تكون جندية بمحض إرادتها نعم لكن أن ترى بنتك حبيبتك التي أفنيت حياتك في تربيتها وحمايتها تذهب من بين يديك فلايمكن ابدا إلا لامر الله الذي لا يرد ثم لزوج صالح يصونها فلا يجوز العبث
وعندما ينتهي الذكور من البلاد ابحثوا عن الاناث ليحموكم.
وانا اشجع وأثمن مسألة تجنيد الذكور لانه أنفع لهم ولنا أما النساء فمجالهن غير ذلك إلا من اختارت
والتوزيع العادل للثروات
-تحدد مدة التجنيد في 18 شهرا،(ستة اشهر) تدربب و(اثنى عشر شهرا) ممارسة فعلية.
-يمكن للخدمة العسكرية ان تمحي السوابق العدلية او
تلغي وضعية الحرمان من الحقوق المدنية للاشخاص الذين ابانوا عن الانظباط والوطنية..
-يعفى من التجنيد الحاصلون على الجنسية المغربية منذ اقل من 3 سنوات.
تم لما كل هدا التهويل العدد المستهدف قليل جدا عشرة الاف كل سنة بسبب محدودية ميزانية الدولة سكان منطقة زاكورة فقط يفوقون هدا العدد
الوطن الدي لا نملك فيه مكان لدفن جثة ثعبان واقف...
كيف لي ان احبه...
ايها اللصوص زرعتم فينا كره الوطن