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الرئيسية | مجتمع | "ائتلاف العربية" ينادي بإيقاف مقررات "الدارجة"

"ائتلاف العربية" ينادي بإيقاف مقررات "الدارجة"

"ائتلاف العربية" ينادي بإيقاف مقررات "الدارجة"
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:07

أورد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أنه تلقى باستنكار شديد الصور المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، الخاصة بأحد دروس الكتاب المدرسي الجديد في مكون القراءة في مادة اللغة العربية بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تضمنت لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي ألفاظا من الدارجة المغربية.

ونبه الائتلاف في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إلى "هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية، لا سيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي".

واعتبر البلاغ أن المسوغات التي "ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، المتمثلة فيما أسمتها مبررات بيداغوجية صرفة، واهية ولا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها، باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين".

وشدد الائتلاف على أن الكتاب المدرسي باعتباره حاملا بيداغوجيا أساسيا يتعين إيلاؤه العناية المستحقة، داعيا رئيس الحكومة، باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، إلى التدخل العاجل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، لإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة إلى مراجعتها ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها.

كما دعا التنظيم إلى الاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص، من خلال الاحتكام إلى الضوابط البيداغوجية والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة.

ووجه الائتلاف الدعوة إلى السلطة التشريعية للإسراع في سن قوانين حماية اللغة العربية "درءا لكل الممارسات التي ترهن مستقبل المغاربة لقراءات مزاجية لمسؤولين يفتقدون أدنى شروط الفهم العلمي والمعرفي للمسألة اللغوية"، معبرا عن إدانته ورفضه لـ"مسار التلهيج لبعض الجهات المعزولة في الدولة الذي يعتبر ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة".

واعتبر البلاغ أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية ووفق جدولة للوظائف، داعيا كل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية إلى التصدي لهذا التوجه والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير المضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ولد البلاد الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:36
أ كلت بغريرا سخونا و كأس أتاي و محراشة مدهونة بزبدة بلدية .......
الله يعطينا وجهكم هدفكم تكليخ أبناء المداويخ = الصغار بالدارجة و الكبار بالتجنيد. الاجباري. و أولاد خدام الدولة يتابعون دراستهم بالخارج و عند عودتهم يستلمون
و ظائف سامية ......
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49
2 - كانت معلمة الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:42
دابا إلا بغينا التلاميذ يقراو اللغة العربية الفصحى نطلبو منهم يبقاو يتفرجو فالرسوم المتحركة المدبلجة بالفصحى ربما يقدرو يشدو شي حاجة.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! والله إلا العجب هذا
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25
3 - متابع الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:42
حروب دونكشوتية على ثلاث كلمات اسماء علم لا حول ولا قوة الا بالله هاد الناس مساليين
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-18
4 - ingénieur الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:45
سر إزدهار الأمم هو إعتماد اللغة الأم كلغة أساسية في المقررات الدراسية.. اللغة العربية من أغنى لغات العالم، فلماذا لايتم إعتمادها كلغة رسمية أساسية في المغرب ؟
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29
5 - صلاح الدين الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:46
بعد تردد كبير قررت أن أدلي بدلوي في هذا السجال بل في أهم المواضيع أهمية في تاريخ الأمة المغربية وهو التعليم الذي أصبح أداة في يد تجار الأوراق والكتب يحققون به الأرباح ويكدسون به الثروات، فيوم نزل العلم على خير الأنام نزل باللغة العربية الفصحى وبفعل إقرأ وقتها كان النبي ص أمي أما أطفال اليوم فهم يتدرجون على مختلف الأقسام التحضيرية قبل الوصول إلى مرحلة القراءة والكتابة لكن النتيجة الكارثية ستحصدها الدولة لكن إذا أسندت الامور إلى غير أهلها...
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17
6 - طارق الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:50
يريدون محو اللغه العربية من المقرارات ولكن لن يسطيعوا
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20
7 - محمد غلازي الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:51
أفضل حتى نكون قريبين من الواقع كما تقول الوزارة أن تتضمن المقررات في العلوم الطبيعية أسماء أعضاء الجسم بالدراجة، خصوصا في درس التناسل، واقترح على الوزارة حتى تستعمل دارجة متقنة ان تخصص دورات تكوينية للأساتذة في الكاباريهات والزناقي الخلفية وعند البزنازة. ولا بأس من دروس دعم وتقوية تستند إلى فيلم عيوش مثلا، بل لم لا نقتصد فلوس بناء المدارس ونعلم الأولاد فالزناقي والمواخير مباشرة؟ بما أن الهدف هو تعليم لغة "الواقع اليومي"؟
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18
8 - Gala الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:52
نعم لإيقاف هذه البرامج "المكلخة" والعودة إلى برامج الجدية والمعقول. أتساءل من وراء هذه البرامج وما هدفه منها؟ انا لله وانا اليه راجعون
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15
9 - said الخميس 06 شتنبر 2018 - 14:57
إذا كان مفروضا أن يتعلم ابني لغة البغرير والحرشة. فمن الأفضل أن يلازم المطبخ. فسيعرف الكثير. وساربح الكثير من المال.
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19
10 - متتبع الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:04
من يهاجمون ادخال مصطلحات دارجة الى المقررات فهم في الحقيقة يحاربون الثقافة المغربية في بعدها اللغوي. وينتصرون لثقافات غريبة عنا مستوردة سواءا من المشرق العربي او من اروبا. فكيف يمكن ان نرفع بموروثنا الثقافي اذا كان في المغاربة من يحاربه.
خدوا المثال من الاخارين:
انظروا كيف اصبحت أكلة "السوشي" اليابانية عالمية
و اكلة "الكمشي" الكورية كذلك
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-4
11 - Mina الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:06
The best thing I did in my life is that I did not go to university to learn some stupid and useless subject like Arabic language, Arabic literature, Arabic poetry, Arabic history or Islamic Studies, and wasted four years in my life learning about Arabs in faraway backward Middle Eastern lands who call as Barabira out of ignorance and xenophobia. Thanks God for that.

Instead, I went online and bought books and learnt a skill and I have become a chocolatier. I own my own boutique and create unique chocolates made from organic produce and local flavours. I probably earn more than the average Moroccan who went to university.

To sum up, do not waste your time in university unless you are going to specialize in medicine, dentistry, engineering, architecture, computer science etc.

All subjects in the humanities (literature, philosophy, foreign languages) should be open only to those who money and plenty of time to pontificate and think and theorize about cerebral matters.
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3
12 - الظاهري الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:07
على الاباء الامتناع عن اقتناء هذه المقررات تحت دريعة تواجدها في الازقة مجانا هههه
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3
13 - tayib الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:08
اللغة العربية هي لغة البلاد تستحق كل العناية وعلي المسؤلين حفظها من كل الدسائس التي يدسها البعض وشكرا
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2
14 - أشرف المراكشي الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:08
أنا مع اللغة العربية الفصحى و لكن لست ضد الدارجة أو الأمازيغية. أقترح إلغاء الفرنسية و تعويضها باللغات القومية و شكرا.
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1
15 - anas الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:11
غريب امر هؤلاء ألا يعلموا ان المعلم يتحدت مع تلامذته بالدارجة كما انه في بعض الاحيان يستند الى كلمات بالدارجة حتى يتمكن التلميد من معرفة مفهوم الكلمة التي تصعب عليه باللغة العربية . كما ان استعمال كلمات بالدارجة في للاشارة الى اسماء بعض الحلويات المغربية ليس فيها عيب لانه جزء من ثراثنا المطبخي لهذا يجب على السائح الاجنبي التعرف على اسماء الحلويات المغربية بالدارجة حتى تكون لها صمعة دولية مثلا gateau de ghribia
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-3
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