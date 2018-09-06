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كُتّاب وآراء
بعد وصية الوداع .. الزفزافي يُغادر "الكاشو" ويرفع إضراب الطعام
بعد الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها ناصر الزفزافي، من خلال دخوله في إضراب عن الطعام حتى "الشهادة"، رفع زعيم "حراك الريف"، اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام بعدما تحقق مطلبه القاضي بوضع حد للزنزانة الانفرادية التي يتواجد بها منذ شهور.
وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الزفزافي أوقف فعلاً إضرابه عن الطعام، وتم إرجاعه إلى الزنزانة رقم 8 حيث يتواجد باقي رفاقه في السجن.
وتابع المحامي ذاته بأنه لا يتوفر على تفاصيل وحيثيات وقف الزفزافي لإضرابه عن الطعام، مشيرا إلى أنه سيلتقي به غداً للوقوف على معطيات أكثر.
وأضاف أغناج أن "المشكل الوحيد المتبقي هو تنقيل المعتقل أشرف اليخلوفي إلى سجن تيفلت".
بدوره أكد المعتقل جواد الصابري، المدان بسنتين سجناً نافذاً، في مكالمة له مع أخته، رفع ناصر الزفزافي لإضرابه عن الطعام؛ وذلك في "تدوينة" منسوبة إلى إيمان الصابري بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأضافت الصابري أن المعتقل محمد الحاكي بدوره رفع إضرابه عن الطعام، ليعودا المعتقلان معا إلى الزنزانة رقع 8 بسجن "عكاشة".
وكان والد ناصر الزفزافي أعلن، في مقطع "فيديو"، أن "ناصر أبْلغ والدته، خلال اتصال هاتفي من سجنه، بدخوله في إضراب عن الطعام والماء والسكر حتى الاستشهاد"؛ بالنظر إلى ما تعرض له من "مضايقات واستفزازات وتعذيب"، طيلة مدة سنة و3 أشهر التي قضاها في "الكاشو".
وقال أحمد الزفزافي، الذي ألقى رسالة قائد الاحتجاجات في الريف من داخل بيته في الحسيمة، إن ابنه "مُصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه"، وزاد: "هذا إضراب اللاعودة"، مردفا: "ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه.. أن يخرجوه من "الكاشو" إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم".
وأرجع والد أيقونة حراك الريف سبب دخوله في إضراب "اللاعودة" إلى "حملات التعذيب الذي تعرّض لها من داخل سجن عكاشة"، وقال: "ابني ناصر يعيشُ في "كاشو" وحيداً منذُ ما يزيد عن السنة في ظروف قاهرة وغير إنسانية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
العاهل المغربي قلبو كبير..وأكيد سيصدر عفوا عنك..ومن معك..في مناسبة ما..عما قريب..وهذا ما نتمناه..حتى ترجع مياه الريف إلى مجاريها الطبيعية..
حفظ الله بلدنا وشعبنا وملكنا ولا مكان للخونة في مغربنا الحبيب
La violence n apporte rien il y'a tant d exemples devant nous
علي الدولة أن تهتم بشعبها
البغض يموت في البحر والبعض يموت في السجن والبعض يموت بالمخدرات
هذه الأرقام مخيفة و كذلك مهينة و لا تشرف المغاربة. لكنها لا تثير أية ردة فعل من الدولة، سياسة الحل الأمني خصوصا فيما يتعلق بالمحتجين و الصحفيين المستقلين تعتبر فاشلة و تزيد من اكتضاض السجون دون جدوى. كما تعتبر عملا انتقاميا أكثر منه إصلاحيا.
كان الأحرى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين و الصحفيين و سجناء الرأي. و كذلك استبدال السجن بأعمال اجتماعية كسلوب حضاري و منفعي للسجين وللمجتمح و كذلك استعمال السوار الإلكتروني و إلغاء السجن بدون محاكمة. هكذا يتقلص العدد لأكثر من النصف.
زفزافي نسى السردين، كان في الزنزانة الإنفرادية عايش بالكروفيط واللحم الغنمي وأشهى أنواع العصير، اما رايبي جميلة ودانون ومنعش وماء سيدي علي فحدث ولا حرج. اما الان فالقفة غادي يطرأ عليها تغيير مثل مآل الحراك التنازلي.
هكذا سد ناصر الطريق على هادوك اللي عايشين في هولاندا والمانيا الذين ارادوه ميتا للاتجار بموته
عشرين عام طويلة وامامه الاستئناف.
المهم ناصر ليس من طينة المناضلين الشرفاء
الحاصيل الله يهدي ما خلق
لدي شعور بأن زافزافي سينتهي مثل مانديلا. الحقيقة والعدالة سوف تسود دائما. كل من يحاول ممارسة حقوقه الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير أو انتقاد النظام أو السياسيين ينتهي به السجن بتهم مزيفة. لكن أولئك الذين يسرقون مبالغ طائلة من المال ويشاركون في الفساد لا يخضعون للمساءلة. لم أسمع قط عن أي سياسي أو وزير تم محاسبته. النهاية قريبة.
هناك حل لهذا المشكل وهو اخد رأي الشعب في هذا الموضوع وانا على يقين ان الشعب سيعفو عنه لانه لم يفعل شيء يستحق كل هذا العذاب.
راه هاد الشي عار أو زاد على حدو