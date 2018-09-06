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الرئيسية | مجتمع | بعد وصية الوداع .. الزفزافي يُغادر "الكاشو" ويرفع إضراب الطعام

بعد وصية الوداع .. الزفزافي يُغادر "الكاشو" ويرفع إضراب الطعام

بعد وصية الوداع .. الزفزافي يُغادر "الكاشو" ويرفع إضراب الطعام
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:30

بعد الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها ناصر الزفزافي، من خلال دخوله في إضراب عن الطعام حتى "الشهادة"، رفع زعيم "حراك الريف"، اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام بعدما تحقق مطلبه القاضي بوضع حد للزنزانة الانفرادية التي يتواجد بها منذ شهور.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الزفزافي أوقف فعلاً إضرابه عن الطعام، وتم إرجاعه إلى الزنزانة رقم 8 حيث يتواجد باقي رفاقه في السجن.

وتابع المحامي ذاته بأنه لا يتوفر على تفاصيل وحيثيات وقف الزفزافي لإضرابه عن الطعام، مشيرا إلى أنه سيلتقي به غداً للوقوف على معطيات أكثر.

وأضاف أغناج أن "المشكل الوحيد المتبقي هو تنقيل المعتقل أشرف اليخلوفي إلى سجن تيفلت".

بدوره أكد المعتقل جواد الصابري، المدان بسنتين سجناً نافذاً، في مكالمة له مع أخته، رفع ناصر الزفزافي لإضرابه عن الطعام؛ وذلك في "تدوينة" منسوبة إلى إيمان الصابري بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأضافت الصابري أن المعتقل محمد الحاكي بدوره رفع إضرابه عن الطعام، ليعودا المعتقلان معا إلى الزنزانة رقع 8 بسجن "عكاشة".

وكان والد ناصر الزفزافي أعلن، في مقطع "فيديو"، أن "ناصر أبْلغ والدته، خلال اتصال هاتفي من سجنه، بدخوله في إضراب عن الطعام والماء والسكر حتى الاستشهاد"؛ بالنظر إلى ما تعرض له من "مضايقات واستفزازات وتعذيب"، طيلة مدة سنة و3 أشهر التي قضاها في "الكاشو".

وقال أحمد الزفزافي، الذي ألقى رسالة قائد الاحتجاجات في الريف من داخل بيته في الحسيمة، إن ابنه "مُصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه"، وزاد: "هذا إضراب اللاعودة"، مردفا: "ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه.. أن يخرجوه من "الكاشو" إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم".

وأرجع والد أيقونة حراك الريف سبب دخوله في إضراب "اللاعودة" إلى "حملات التعذيب الذي تعرّض لها من داخل سجن عكاشة"، وقال: "ابني ناصر يعيشُ في "كاشو" وحيداً منذُ ما يزيد عن السنة في ظروف قاهرة وغير إنسانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ابن الريف الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:54
يجب إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء ووقف هذا العبث
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97
2 - rachid الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:54
Que DIEU t aide mon frere et que notre pays prend la route vers un bon avenir a son peuple
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37
3 - من الريف المهمش الخميس 06 شتنبر 2018 - 18:56
ما شاء الله هذا خبر جد مفرح ونشكر ادارة السجن ونشكر المحامون وجميع من ساهم في اخراج اخواننا المختطفين من الكاشو وكنتمناو اطلاق سراح كافة المختطفين بدون استثناء
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49
4 - سعيد مغربي قح الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:02
آزفزافي ..على سلامتك..ولكن دير عقلك أصاحبي..
العاهل المغربي قلبو كبير..وأكيد سيصدر عفوا عنك..ومن معك..في مناسبة ما..عما قريب..وهذا ما نتمناه..حتى ترجع مياه الريف إلى مجاريها الطبيعية..
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-117
5 - مغربي وأفتخر الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:06
هذا جزاء كل من سولت له نفسه زرع الفتنة في البلاد وخصوصا اذا كان مدعوما من أيادي خبيثة خارجية
حفظ الله بلدنا وشعبنا وملكنا ولا مكان للخونة في مغربنا الحبيب
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-123
6 - أطلقوا سراح الزفزافي ورفاقه الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:06
أطلقوا سراح الزفزافي ورفاقه وكل معتقلي الرأي و معتقلي الحراكات الإحتجاجية الشعبية السلمية المنظمة في الريف وجرادة و زاكورة....لا للعودة لسنوات الجمر والقهر والرصاص
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60
7 - Abdou الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:08
Savoir négocier c est la clé de la réussite vous auriez dû accepter de négocier pour faire avancer les projets en retard à Al Hoceïma ville que nous aimons tous en tant que partie de notre patrie
La violence n apporte rien il y'a tant d exemples devant nous
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-25
8 - الجهراتي الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:09
حفظه الله من كل سوء
علي الدولة أن تهتم بشعبها
البغض يموت في البحر والبعض يموت في السجن والبعض يموت بالمخدرات
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58
9 - Ziryab الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:10
يحتل المغرب مرتبة محترمة بين الأوائل عالميا في عدد السجناء ب 86 سجين تقريبا. متفوقا على الجزائر و السعودية و ليبيا و مصر. كما يحتل السجناء المغاربة المرتبة الأولى من بين السجناء الأجانب في سجون الإتحاد الأوروبي ب 11 ألف سجين متفوقين على كل الجنسيات بدون استثناء.
هذه الأرقام مخيفة و كذلك مهينة و لا تشرف المغاربة. لكنها لا تثير أية ردة فعل من الدولة، سياسة الحل الأمني خصوصا فيما يتعلق بالمحتجين و الصحفيين المستقلين تعتبر فاشلة و تزيد من اكتضاض السجون دون جدوى. كما تعتبر عملا انتقاميا أكثر منه إصلاحيا.
كان الأحرى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين و الصحفيين و سجناء الرأي. و كذلك استبدال السجن بأعمال اجتماعية كسلوب حضاري و منفعي للسجين وللمجتمح و كذلك استعمال السوار الإلكتروني و إلغاء السجن بدون محاكمة. هكذا يتقلص العدد لأكثر من النصف.
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25
10 - شعب الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:11
المغرب ضاع سرق من أيدينا أصبحنا غرباء في يد حفنة من المتنفذين هم يامرون و شرطة تنفيذ هم يسرقون ونحن نسجن هم يعيشون ونحن لنا تسول والجوع إذا ناديت بحقوقك التي يكفلها لك القانون أنت إنفصال أنت داعسش أنت تبحت على الفوضى المغرب متل الجلباب المفاصل على أصحابه
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43
11 - حاميدو الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:12
الزعماء الحقيقيون لا يضربون في سجنهم عن الطعام و الماء والسكر بل يضربون عن الكلام.... و صاحبنا هذا يريد أن يكون زعيما أكثر من نلسون مانديلا الذي قضى في السجن أزيد من 28 سنة و عندما خرج لم يكن ذلك بسبب اضرابه عن الطعام ولكن خرج لأنه كان صاحب قضية امن بها وامن بها معه الشعب الجنوب افريقي .فرق كبير أن يؤمن سجين عندنا بشيء لا يؤمن به الشعب و يدعي أنه زعيم.
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-34
12 - سعيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:14
رسالة إلى المسؤولين في سجن عكاشة، من فضلكم كونوا أذكياء و نزهاء و خذوا مبادرات إنسانية، دون انتظار اي تعليمات، القضاء حكم عليه بالسجن عشرين سنة، (شغلو هاداك )أما السجن الانفرادي ما يفوق السنة فهو ظلم في العالم أجمع، و تشويه صورة المغرب عند المنظمات الحقوقية العالمية (فابور ) لأن هناك منطق العقوبة العادلة والانتقام الجائر، و الله حرام لا دينيا و لا أخلاقيا،و الدولة العادلة ترءف بأبنائها ولو أخطأوا، ،،،،،،،
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26
13 - ريفي الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:14
لك الله يا ناصر، مثال يحتدى به في النضال و المطالبة بالحقوق و حرية الرأي.
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24
14 - المستقبل الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:18
اطلقوا سراح الابرياء يا من لا ضمير لهم ولبوا للشعب مطالبه الاقتصادية والاجتماعية ووو... . كلنا الزفزافي كرئيس للحكومة او الرجل الثاني في الدولة
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8
15 - Casaoui الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:19
هذا فراسو العجينة...لأن المناضل الحقيقي التي تهمه بالفعل حقوق المواطنين ويناضل من أجلها..لا يمكن أن ينعث المغاربة بأوصاف قبيحة ومشينة..ولما وصف الإستعمار الإسباني بأرحم وأهون من الإستعمار العروبي..
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-20
16 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:19
استغرب في بعض الاحيان من قضائنا و عدالتنا كيف يتم الحكم في وتيرة متسارعة على البعض و يتم اهمال او بطئ بعض الملفات الحساسة خصوصا ملفات تعتر المشاريع المتابع فيها رئيس السي الدي جcdj; و ملفات جطو عن السرقة و النهب ..ربما سيطالهم حتى تطالهم امد التقادم فماهو جدوى هدا المجلس الاعلى و قضاته الدين يحققون في الملفات سنين و سنين و لم نرى اي جديد 0معتقل
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10
17 - غايب الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:19
نسال الله العزيز الكريم ان يطلق سراح كل مسجون بلا ذنب وان يهدي قظاة البلاد لما فيه الخير وان ينظروا الى أهل ؤولائك الشباب المسجونين وإعطائهم حق في ممارسة الحياة والنظر في والوزراء والبرلمانيين الذين يستحقون السجن ان يسرعوا بإلقائهم وسط الكاشو
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11
18 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:20
الرجال يجز بهم في السجون او يطردون الى المنافي واشباه الرجال يتحكمون في مصير شعب لا مصير له.
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9
19 - تماسينت المنسية alhoceima rif الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:20
الحمد لله يا ربي دابا نقدرو نتنفسو شي شوية ونقول للناس لي خرجو خوتنا الرهائن والمحتجزين من الكاشو المظلم باركا الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونشكركم جزيل الشكر, وفي الحقيقة هاد الرهائن والله مكيستحقو حتى دقيقة في الحبوسات,دابا المشكل ديال المخزن خايف يطلق للرهائن ويهربو الى اروبا هههه والله هادشي مظحك ,اروبا راها عامرة بالجالية الريفية والمغربية وكلهم كيتظامنو مع الرهائن والمحتجزين وانا واحد منهم ويا ودي طلقو للناس يمشيو بحالهوم اما تاغنانت راه والله ماغدي تخرجنا فين وكلنا غادي نصبحو خاسرين.
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5
20 - ابن عين عودة الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:20
الانتحار ياسيد الزفزافي سيودي بك الى نار جهنم وستجد نفسك مغضوبا عليك من الخالق سبحانه وتعالى.ولكن الافضل ان تواصل نضالك ودفاعك عن الحقوق المشروعة التي يطلبها اي مواطن عادي في المغرب وستجد الدعم والمساندة من كل مواطن حر يحب الخير لهذا الوطن تحت شعار(الله الوطن الملك).فتحية لهذا المناضل واتمنى ان يفرج عنه وباقي رفاقه قريبا باذن الله.
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-15
21 - saidr الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:21
نحمد الله ونشكره أننا في بلد الرحمة والحكمة والخير المغرب الحبيب ولسنا في بلاد لكاو والعذاب المعروفة والتي لااعتبار فيها لإنسان،نسأل الله الفرج القريب لكل مغربي حتى يرجع لأهله فرحا وتتنحى همومه كلها وتتحقق مطالبه في الكرامة والعيش الكريم, وحق لنا ان نفاخر ونشعر بالفرح بد ونحن نرى دولتنا وهي تقضي على الأزمات وتحلها دوما بصبر وحكمة ووعي سياسي مشربها من معين النبوة المبارك وشعارها ادفع بالتي هي أحسن.
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-6
22 - ميمون الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:23
مناضل لاشيء، شعارات الجوع والعطش حتى الموت بدون مطالب معقولة شعارات جوفاء كما جاء في الخبر أعلاه.
زفزافي نسى السردين، كان في الزنزانة الإنفرادية عايش بالكروفيط واللحم الغنمي وأشهى أنواع العصير، اما رايبي جميلة ودانون ومنعش وماء سيدي علي فحدث ولا حرج. اما الان فالقفة غادي يطرأ عليها تغيير مثل مآل الحراك التنازلي.
هكذا سد ناصر الطريق على هادوك اللي عايشين في هولاندا والمانيا الذين ارادوه ميتا للاتجار بموته
عشرين عام طويلة وامامه الاستئناف.
المهم ناصر ليس من طينة المناضلين الشرفاء
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-12
23 - ايت السجعي الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:25
هي تقنية معروفة وباتت مستهلكة من كثرة تكرارها ان يخاطب الزفزافي والده الزفزافي لكي يطلب منه اخبار والدة الزفزافي ناصر وزوجة الزفزافي احمد ان الزفزافي الابن قد قرر الدخول في إضراب عن الطعام ولن يوقفه الا وهو في النعش محمول ويختار مكان دفنه ويودع والدته ويطلب منها ان تسامحه على إضرابه عن الطعام وليس على ما قام به ضد وطنه و مواطنيه ويأخذ الزفزافي الاب المشعل ليذيع الخبر عبر الفايسبوك ليتلقف المدافعون عن الزفزافي الخبر ويدينون ويناشدون وبعد كل ذلك يرفع الزفزافي الابن إضرابه عن الطعام نزولا عند مناشدات الجهات المعروفة اياها والحقيقة أن كل هذه المسرحية المتقنة الإخراج تتزامن مع زيارة وفد هيومان ووتش للمغرب والرسالة قد تم ايصالها ولن يتأخر الصحفي السابق المعروف إياه في رفعها إلى رؤسائه في بلاد العم دونالد ترامب.
الحاصيل الله يهدي ما خلق
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-12
24 - Guevara الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:26
I have a feeling Zafzafi will end up like Mandela. The truth and justice will always prevail. Anyone who tries to exercise their basic human rights like free speech or criticizing the regime or politicians ends up in jail with a fake charge. But those who steal huge amounts of money and are involved in corruption are never held accountable. I’ve never heard of any politician or minister got held accountable. The end is near.

لدي شعور بأن زافزافي سينتهي مثل مانديلا. الحقيقة والعدالة سوف تسود دائما. كل من يحاول ممارسة حقوقه الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير أو انتقاد النظام أو السياسيين ينتهي به السجن بتهم مزيفة. لكن أولئك الذين يسرقون مبالغ طائلة من المال ويشاركون في الفساد لا يخضعون للمساءلة. لم أسمع قط عن أي سياسي أو وزير تم محاسبته. النهاية قريبة.
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5
25 - لك الله ياناصر الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:27
ف الدول التي تحترم مواطنيها وحقوق مواطنيها بما في ذلك المجرمين والمنحرفين و الإرهابيين لا يوضع أحد في ظروف شبيهة بتلك التي يعاقب فيها الزفزافي..نفتارضو جدلا ونقولو الزفزافي كان على خطأ؛ واخا!!واش بقا شي دولة في العالم لي كاتوضع مواطنيها المعتقلين في زنازن انفرادية وعساكايني زنازننا من الحديد والغمولية والبرد والفئران. هذا إذا سلمنا أن مقاطعة خطبة(!!) تستحق كل هذا العقاب وأن التظاهر السلمي يؤدي إلى عزلة تتجاوز السنة..أقسم بالله يا هاد الدولة إل غادا بعباد الله إلى نقطة اللاعودة غير الله يحضر السلامة...وا طلقو عباد الله يمشيو لديورهوم باراكا من الزيادة ف الاحتقان المغربي كامل..
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9
26 - احمد ف. الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:27
صراحة هاد الشي بزاف. السؤال ماذا فعل هذا الزفزافي لينال هذا الاذى؟ السيد طالب فقط بحقوقه. لو كانت الدولة دكية لحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع اقاف التنفيذ و طويت هته الصفحة وحافضت على ماء وجهها.
هناك حل لهذا المشكل وهو اخد رأي الشعب في هذا الموضوع وانا على يقين ان الشعب سيعفو عنه لانه لم يفعل شيء يستحق كل هذا العذاب.
راه هاد الشي عار أو زاد على حدو
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8
27 - مراد بريكوما الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:29
لنقل ان الزفزافي كما تدعون اراد الفتنة في البلاد ...اليس من المعقول ان نصفق له على الاقل لانه كان سببا في فضح المفسدين في هذا البلد ؟؟ اليس من المنطقي ان يزج في السجن هؤلاء وهم اولى بذلك خصوصا انهم هم من صادقوا على مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟ اليس من الغباء و/التفرعين/ان يبق المجرم حرا طليقا بينما ينام المظلوم بين جدران الاسطبل ...السجن على حد قولكم...؟؟ سؤال اخير موجه الى كل مسؤول كيفما كانت درجته :هل لديك عقل ام انك حمار كما هو بالفعل انت ؟؟
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2
28 - متتبع الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:31
"وما النصر الا من عند الله" الايات. بسم كل الاحرار الاخيار نتمنى لحبيبنا واخينا ناصر ورفاقه الفرج في اقرب وقت يا رحيم
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5
29 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 06 شتنبر 2018 - 19:32
الاضراب عن الطعام حتى الموت هو مجرد مسرحية من اخراج الزفزافي داخل بيته في عكاشة للضغط على ادارة السجن من اجل الحصول على المزيد من الامتيازات لانه الف جلسات المقاهي التي قضى داخل جدرانها فترة شبابه حينما كان حرا طليقا فاشتاق لتلك الجلسات مع اصدقائه التافهين مثله لتبادل النميمة و اخبار السوق و جاءته الفكرة و اخرج مسرحية الاضراب عن الطعام بالاقوال و ليس الافعال فكل ما نتمناه له هو ان يستانس في محيطه الجديد مع اصدقائه و ان يتمتع بظروف التخفيف في المرحلة الاستئنافية ليعود الى حي سيدي عابد بمدينة الحسيمة التي تنعم بالهدوء التام منذ اعتقاله.
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