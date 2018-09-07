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كُتّاب وآراء
أمزازي يدافع عن "بغرير وغْريبة" ويتوعد ناشري النصوص المفبركة
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي إن اللجنة المكلفة بالتقويم والمصادقة على الكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مأكولات وألبسة مغربية في نص قرائي وظيفي.
وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين قاموا بنشر صور ونصوص مفبركة، أو مصدرها كتب أجنبية، أو من قاموا بنشر نصوص وصور قديمة لم تعد الطبعات الجديدة تتضمنها.
ووضحت وزارة التربية الوطنية أن النص الذي أثار نقاشا واسعا موضوعه هو عائلة تحيي حفل عقيقة في بيت مغربي، وبما أن الاحتفال بالعقيقة بالمغرب يفترض أن يلبس أعضاء الأسرة كسائر المغاربة لباسا أصيلا فإن هذا برر استعمال كلمات من قبيل: "القفطان، والشربيل، والجلباب، والطربوش، والبلغة".
وأضافت الوزارة الوصية أن سبب استعمال مصطلحات "بغرير، وبريوات، وغريبة" مرده إلى التفاف الأسرة حول المائدة وتناولها حلويات يفترض أنها مغربية، مردفة بأن "الأمر يتعلق بثماني كلمات فقط في كتاب مدرسي يتكون من أزيد من 8000 كلمة".
وذكر بلاغ وزارة أمزازي أنه "لا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية"، وزاد: "من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة"، فضلا عن كونها رصيدا مشتركا بين المغاربة.
وبرّرت الوزارة اختيار استعمال المفردات الدارجة بمجموعة من المنطلقات، من بينها أن على المدرسة أن تكون حاملة للثقافة وناقلة لها، مع اضطلاعها بدورها في النقل الثقافي عبر المُدرّس، والبرامج الدراسية، والتكوينات، والكتب المدرسية، والمواد، والأنشطة الدراسية من أجل تنمية الذوق الفني عند المتعلمين، وتقوية إحساسهم بالمجتمع والمشترك الإنساني ككل.
ومن بين مبررات اختيار استعمال مفردات من الدارجة المغربية في الكتاب المدرسي، حسب وزارة التربية الوطنية، منطلقاتٌ بيداغوجية عامة ذات صلة بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تعتمد الثقافة المغربية في النصوص الموجهة إلى تلاميذ المراحل الأولى؛ عن طريق تعليم اللغة عبر النصوص الحكاية والوظيفية التي تتضمن حقولا لغوية مختلفة تنسجم مع كل مجال وتثري الرصيد اللغوي للمتعلم، وهو ما يتطلب الدعم بوقائع وأمثلة محسوسة مصدرها المحيطُ والوسط.
وأكدت الوزارة الوصية في بلاغها التوضيحي أن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم اللغة العربية، وهو ما يلزَم معه ربط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم، وبيئته القريبة، وما تزخر به من رموز، وعلامات، وآثار، ومظاهر؛ ليحس التلميذ بمشاعر الفخر والاعتزاز بحضارته التي بناها أهل الفكر والفن والعلم.
وذكّرت الوزارة الوصية بأنها لم تعُد تنتج الكتب المدرسية بشكل مباشر منذ سنة 2002، تفعيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأن دورها يرتكز في إعداد المنهاج الدراسي، والتقدم بطلب عروض من أجل تأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد مواصفاتها العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية، ثم تختار منها أجود الإنتاجات وتُقَوّمها.
من جهته عبر بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكاره "حشو هذه المقررات بكلمات من العامية المغربية، وإقحام مضامين مخالفة لمنظومة القيم الوطنية ومناقضة لمقتضيات الدستور المغربي وتدبير اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية والتنوع اللغوي ببلادنا".
وذكرت جامعة موظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة العدالة والتنمية أن الوزارة الوصية "تستفرد بالقرارات الإستراتيجية والمصيرية دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين والفاعلين التربويين وتعمل على تنزيل الرؤية الإستراتيجية بشكل يُخل بمقتضياتها وفلسفتها الإصلاحية".
ووصف البلاغ استعمال الدارجة في المقررات المدرسية بـ"العبث بمصير الناشئة"، داعيا إلى التعجيل بمراجعة هذه الكتب والبرامج، مع عقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني للجامعة بهدف اتخاذ مواقف نضالية ضدا على ما وقع من أجل الحفاظ على هوية المنظومة التربوية بالبلاد ومرجعيتها الدستورية والتماسك الاجتماعي والقيمي للمغاربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (164)
اما لغة الشارع راحنا حافضينها حنا وولادنا
فاش غادي تفيدنا
لا لبغررت التعليم ✌
قلت سنظل اسرى بيد الديماغوجيين و المتستريت وراء الدين لكي يفرضوا لغة غريبة حقا عن الثقافة الاصلية للمغاربة و هذه اللغة التي لا يتكلم بها احد في اي دولة مسلمة و لكنها متطفلة على كثير من الثقافات و قد فاتها التطور العلمي بسنوات ضوئية .
الى متى هذه الهيمنة غير المبرر لهذا الطاغوط
حيت مكاين فساعودية .....وشكرا
ولكن البنت لي كتحيد سروالها وبقات سروال داخلي هادي تربية...
اسيدي البنت كتغني والاب فالمطبخ والام فالعمل..
Les français n'enseignent pas l' argot ou les dialectes régionaux dans leurs établissements scolaires.
Les anglais n' enseignent pas non plus l' anglais parlé.
رحم الله أحمد بوكماخ
والله يهديكم علينا
اهم شي هو الامن الغدائي .
الرسالة واضحة ... ايها المغربي البسيط ابحث لابنائك عن الخبز والبطبوط و اترك التعليم لابناء مصاصي دماء الشعب . لانهم يريدون جيلا يريد فقط ان يؤمن احتياجات بطنه , جيل خاوي الفكر و التحصيل بدؤوا في تجهيزه من الان للتجنيد لعل وعسى يرتاحون قليلا من صداع الشباب الدي وجد في وسائل التواصل وسيلة للتعبير عن مطالبه .
اذن هي معركة راهن عليها اصحاب القرار من كبار المخزن لتغيير الوضع القائم في المغرب .فهل يا ترى سيتحقق مرادهم ام الشعب سيصمد حتى تتحقق مطالبه في العيش الكريم ؟
((... أما أختي فكانت تحضر البغرير بالعسل))، وفي جملة أخرى: (( جلسنا نتناول فطور العيد: رغيفا بالزبدة، وشايا بالنعناع، وبغريرا بالعسل...))..
هناك مغاربة يجهلون أصلا أن البغرير هو انتاج الثقافة المغربية الأمازيغية ويطلق عليه "أبغرير" بلغة أصحاب الأرض الأصليين..
يجب إقناع مجمعات اللغة العربية بإضافة الكلمات المغربية التي لا تقابلها مرادفات في الفصحى إلى القاموس اللغوي.. فلغتنا المغربية ليست قبيحة ولا يمثلها القبح المنتشر في الفضاء الأزرق من طرف الجهلة بلغة الملحون.. شعر المغاربة الراقي..
على مر الزمان استخدمت اللغة العربية كلمات لا تتوفر عليها.. فكان هناك الدخيل والمولد والمنحوت ككلمات "سينما"، و"إنترنت"، و"كاميرا".. وهي ليست كلمات عربية.. وعليه.. فلا يمكن رفض كلمة في مقرر لمجرد أنها مغربية.. فهذا احتقار للذات.. وجب علاجه نفسيا.. وسريعا..
look to those artists who go to the middle east and try to use Khliji Lebanese or Egyptian how they look fanny and stupid
so respect for our culture please because no one use Arabic language even though we spend all Moroccan budget on it
اوك هادشي كامل ندوزوه وديك ضجيج الصلاة!
عدة كلمات انجليزية في عالم المعلوميات أصلها الحياة الشعبية البسيطة في الولايات المتحدة ونفتخر بأنفسنا عندما نتعلمها......المشكل ليس في اللغة. اللغة مجرد وسيلة للتواصل وفهم الآخر لا أقل ولا أكثر .....تسمية بغرير بالخبز السهل الإنطواء أو شيء من هذا القبيل لن يغير شيء ......
اكلات مغربية يجتمع عليها المواطنون في الشارع
حزب الإستقلال أيضا عمل على جعل العربية الفصحى معركته بينما كان زعماؤه يرسلون أبناؤهم للخارج ولمدارس البعثات.
على الدولة أن تفهم أن التعليم لن يتطور إلا بتدريس الإنجليزية والعلوم تدريجيا من الروض حتى التعليم العالي . وهكذا سيكون لدينا جيل يمكن أن يطور الدارجة أو اللغة العربية الفصحى.
يا ناس اللغة هي فقط وسيلة للتواصل وتسهيل الحياة على الناس اي لغة في العالم بما فيها العربية تتغير بالزمان والمكان وهي ليست مقدسة ولا جامدة،
ادا أضفنا لفض البغرير للعربية فلن يقع اَي شيء للغة بل سنسهل التواصل في ما بيننا والحياة ستستمر
يجب النضال من اجل مراجعة كل ما يتصل به كما وكيفا.
من حيث الكم هل يحتاج التلميذ الى كل عدد الكتب المقررة سنويا والتي تثقل ظهره وتفرغ جيب وليه.
من حيث الكيف هل المعارف التي يتضمنها تستجيب لحاجيات العصر بالنسبة للتلميذ ؟.
الطلبة لايقرؤون وحتى البحوث يستنسخونها couper/coler
تعويد الطفل على القراءة يستوجب اختيار نصوص قريبة من محيطه و عندما يكون النص وظيفي أي توظيف الأساليب والقواعد اللغوية _النص هو الوعاء للتقديم و كلما كان النص يضم ألفاظ معتادة سهل استيعابها وتوظيفها في جمل . نحن محتاجون إلى كتاب للأطفال يحببون لهم القراءة وعلى الكبار أن يتنازلوا عن النفاق الإجتماعي ويهتموا بأبنائهم و يخصصوا لهم وقت للتعلم القراءة
تعلم القراءة ممارسة يومية فهم المقروء مسألة دهنية . القراءة أنواع وظيفية سماعية مسترسلة...
اليس هذا الطفل سيسمعها داخل بيته اذا ماذا سيستفيد منها هذا الطفل وبماذا سيستفيد اذا قرأها داخل الكتب المدرسية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية
اذا ما خفي كان اعظم الله هو العالم لما يخططون في المستقبل
وكأنهم يهيؤن أبناء الشعب من الآن للتجنيد الإجباري للدفاع عن الوطن وتأهيل أبناءهم لاستغلال خيراته
جميع الأطفال يتعلمونها من خلال أمهاتهم وآبائهم و البيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها...
المغرب ... يصعد ... نحو الهاوية
كدالك وزارة التعليم لا تساير مقررات التعليم و تضعها بين ايد التجار.والكل في المغرب يعرف كيف تمر المناقصات التجاريه.
من المسؤول عن مستوى تعليمنا ؟
ومن الحبة اردوها قبة
الحمدلله الشعب واعي،و لاكنه محكوم صحة
تعليم سيء يعني ممارسة نظرية التطور بشكل عكسي.
إن كان النص بلغة عرية صرفة وتداخلت بين نسيجه كلمات دارجة...فلا ضير من ذلك...
ابدا يُلتجأ إلى تطعيم النصوص سواء كانت سردية أو دونها بكلمات من بلد الحدث لتكون ميزة تحدد أصل النص..وقد نجد احيانا كلمة أجنبية كليا عن لغة النص مثلا كوجود كلمة فرنسة او غير في نص عربي...
للغضبين أن يراجعوا القراءات السابقة ...حتما سيجدون بها كلما تمغربية... وتحضرني هنا مقتطفات من سردية دفنا الماضي ل ع. الكريم غلاب...
سأضرب مثلا عندما يصف التلميذ وجبة فطور رمضانية كتابة فإما أن يسمي الأشياء بمسمياتها كما هي متداولة على ألسنتنا سواء كنا علماء لغة عربية أو ناس عاديين وفي هذه الحالة سيكون التلميذ طليقا حرا في وصفه وتبرز موهبته اللغوية . وإذا كان العكس أي طالبناه بلغة عربية فصحى فسيكون مقيدا لأن رصيده اللغوي سيكون ضعيفا وسيكتفي بكلمة عجائن ويضيف لها متنوعة او مختلفة أو كلمة حلويات ويضيف لها وصفا مقابلا لها وهكذا ستضيع موهبته اللغوية .
اللغة كائن يجب فسح المجال أمامه حتى ينمو ويتطور.
لقد من الله علينا بلغة رائعرة معبرة لايوجد مثلها في العالم فالانجليزية لها راء معجمة صعبة الفهم والنطق والفرنسية راؤها وغينها سواء والاسبانية لها راء خشنة. اما نطق الراء في العربية فهو رخيم بدون دغم او تغليظ
فلماذا نذهب وراء الدارجة البدائية ونترك لغة الفن والشعر والادب
اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ?
قال المنجرة في حوار قديم مع يومية " المساء" "إذا كنا اليوم أمام مشكلة تعويض الدارجة للعربية، فإننا غدا سنكون أمام مشكلة حقيقية، إذ سنكون مجبرين على تقبل احتجاج المراكشيين على استعمال لهجة الطنجاويين، و ثورة المكناسيين ضد استعمال لهجة الوجديين.. و هكذا دواليك".
شخص أو بعض الأشخاص يفرضون أمورا على أمة بأكملها. لماذا لا يفرضون أمورا هكذا على الخواص. أنتم تحاولون جعلنا مختبرات تجارب لسياسة فاشلة تسير دون عجلات وسط المطبات. يا أهل الميدان إن السكوت مشاركة في المهزلة وأعرف جيدا مستوى بعض أقول بعض الأساتذة في اللغة العربية والفرنسية. فمن العيب أن تكتب الأخطاء من طرف أستاذ؟ فاقد الشيء لا يعطيه.
والله حتى أفكاري تبغررت وبالبريوات سأصلح الثقوب. لكن ابني لا يحب أن تحفر أمه ولا أن يخبز أباه ولا أن تغني أخته فكيف تفرض عليه هذا؟
أي نقاش وطني كان حول هذا؟ إنها الديكتاتورية الحقيقية. وحقيقة غالبا ما تكون مرة...
زيدو في المقرر مثال بيداغوجي محض: "شلا مايتقال غير اللسان ثقال"
و ما لا يعرفونه انه 80 % من المصطلحات الحديثة التي احدثت في الربية الفصحى تمت فبركتها من طرف سوريين و لبنانين بعثيين ممن يسهرون على تاليف معاجم اللغة العربية في اتحاد مجامع اللغة العربية في دمشق و غيرها من العواصل المستعربة.
هل فطائر و سبانج و جزر و طماطم و بسبوسة و قرنبيط ... كلمات عربية هل نطق بيها الرسول ؟ طبعا لا فهده الخضر لم تكن موجودة اصلا في الجزيرة العربية في عهده
محاربة الفقر تتم من خلال توفير تعليم مجاني و دو جودة عالية.
الصين مليار و600 مليون نسمة و نسبة الفقر 1% و السبب هو أن الصين إستثمرت في التعليم.
اليوم، يظهر أن المخزن غير راض مائة بالمائة على نتائج سياسات تكليخ المغاربة، و لذلك سيحذف حتى العربية و يعوضها بالدارجة.
سنبقى نتخبط في المشاكل والبطالة وو ما دام عندنا مسؤولون من هذا النوع وأتساءل كيف تم لهم التسلل لمناصب حساسة ومصيرية للشعب. ههه ونحلم أن نكون مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا, ممكن نتفوق عليهم في البغرير, أما العلوم التي تخلق الثروة فيسبقوننا بسنين ضوئية
الحاصيل:الله يدير تأويل الخير
ما يحدث للغة العربية جريمة لاتغتفر والتاريخ يشهد على ما يحاك ضدها لقتلها ودفنها على المدى القريب
إنه تخطيط لتبليد الحس اللغوي وقتل المخيلة للاجيال القادمة وهو فعل غير مقبول في غياب تام لمن يدافع عن الحقوق التاريخية للغة التي انزل بها القران وانهزام المجتمع بل موته والأيام القادمة ستكون حدادا مفتوحا على موت اللغة العربية تبا لكم أيها المجرمون بفعلكم هدا تقتلون متعلمي اللغة العربية ولن يغفر لكم التاريخ هدا الجرم لاحول ولاقوة الا بالله
والغريب في الموضوع أن هؤلاء الذين يظنون بأنني أسخر منهم حين أكلمهم بالفصحى ينفرون من مقاعدهم نفيرا إذا قلت لهم يجب أن نكتب كل شيء باللغة أو باللهجة العامية...هيا بنا جميعاً نحتفل بولادة لغةٍ جديدةٍ وعصرية مبتكرة...هيا بنا نحتفل بالعام الأول لذكرى ميلاد لغتنا الجديدة...,ويجب أن ينسى طلاب المدارس اللغة العربية الفصحى لأنها اليوم أصبحت في طي النسيان.
حسناً...إذا ما ذا لو غنى كل المطربين باللغة العربية الفصحى؟من الطبيعي أن المستمع سيظن بأن المطربين يسخرون منهم إلا في بعض القصائد فهنالك بعض الأغاني بالفصحى ولكنها من ناحية الكم والكيف قليلة جدا ونادرة والأغنية باللهجة العامية
, le majmer, le haik, le tarbouch..........
وكنا كتلاميذ يروقنا ذلك.
L'article est au niveau et très convaincant. Les mots utilisés sont dl'origine amazigh: Baghir, Sharbel ... Et puisque l'Amazigh est une langue officielle, où est donc le problème? Est-ce que les mots : technologie, géographie sont Arabes ? En France, par exemple, des centaines de mots sont ajoutés chaque année dans leur dictionnaire national, lorsqu'ils sont largement diffusés. La même chose doit être faite pour notre dictionnaire marocain. Quant à la caricature attachée à l'article, je la trouve vraiment dégoûtante .
فكانوا يدرسون السود باللغة الام السواحيلي ونقصوا لهم ساعات الرياضيات واللغات الاجنبية
مغربة التعليم واجب ديني، وطني و إنساني .. لكن أكثرهم لا يعلمون.
لكن المتعصبين للفثحى لوحدها في التعليم سيرون انهم لوحدهم ينهشون في لحم الدارجة المغربية
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
"إذا وضعت أحدا فوق قدره فتوقع منه أن يضعك دون قدرك ".
رغم انتقاصك من شأن المغاربة و شتمك لهم، و رغم خروجك عن الموضوع لأنك لا تفقه فيه شيئا لتدلي برأيك فيه لأن المثل يقول "كل إناء بما فيه ينضح "
والاناء الفارغ أكثر إثارة الضجيج من غيره.
هذا دون أن تعلم أن الشؤون الداخلية للمغرب لا تعنيك. . حبذا لو تهتم بشؤون بلادك الجزائر فوضعها كارثي أيضا.
يكفينا فخرا أن حرية التعبير مكفولة في منابرنا الإعلامية و أننا على الأقل وصلنا إلى مرحلة النقد و المعارضة البناءة فماذا وصلت أنت بعقليتك المتحجرة. ؟؟؟!!
وزارة التربية الوطنية تهدد المواطنين الغيورين على مستقبل أبنائهم بالقضاء (أي السجن).
من أي كوكب جاء هذا المسؤول في الوزارة حتى يتجرأ و بتهديد المواطنين، ومن يدفع راتبه، أليس الشعب؟ فاليعد اموال راتبه لأنه لا يستحق هذا المنصب، و لأنه لا يدرك إنتظارات المواطنين في تربية أبنائهم.
ما هذا الإنحطاط في هذا المقرر (مقرر البغرير).
عوض أن تعتذر الوزارة للماطنين، تهددهم بالقضاء وتدافع (بلا حشما بلا حيا) عن هذا الإنحطاط.
فهل من منقذ، وأين هو المشرع المنتخب؟
تقنية تعلم القراءة يستوجب الإنتقال من الشفوي إلى الكتابي بعفوية . نتعلم ملكتان نسمع ونقرأ و نستوعب المضمون . الحرف العربي يتعرف عليه داخل كلمة والكلمة لا تحيى إلا داخل جملة وهده الجملة من وضعية حقيقية مكتسبة . هذا جدل عقيم. التعليم مأمورية حق مشروع أما التربية فهي مسؤولية واجب عى الجميع ..التربية على السمع مسؤولية أسرية نهيئهم لحب المطالعة البحث عن ميول اكتساب مهارات وأساليب ...كتاب عرب كتبوا وأبدعوا وترجمت مؤلفاتهم إلى لغات أحبها القارئ وفهمها لا حرفيا بل سلوكا إنسانيا . اللغة وعاء علم كلما توسعت انتشرت و أصبحت لسان المتعلم ..شكرا