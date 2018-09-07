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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يدافع عن "بغرير وغْريبة" ويتوعد ناشري النصوص المفبركة

أمزازي يدافع عن "بغرير وغْريبة" ويتوعد ناشري النصوص المفبركة

أمزازي يدافع عن "بغرير وغْريبة" ويتوعد ناشري النصوص المفبركة
هسبريس - وائل بورشاشن (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:30

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي إن اللجنة المكلفة بالتقويم والمصادقة على الكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مأكولات وألبسة مغربية في نص قرائي وظيفي.

وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين قاموا بنشر صور ونصوص مفبركة، أو مصدرها كتب أجنبية، أو من قاموا بنشر نصوص وصور قديمة لم تعد الطبعات الجديدة تتضمنها.

ووضحت وزارة التربية الوطنية أن النص الذي أثار نقاشا واسعا موضوعه هو عائلة تحيي حفل عقيقة في بيت مغربي، وبما أن الاحتفال بالعقيقة بالمغرب يفترض أن يلبس أعضاء الأسرة كسائر المغاربة لباسا أصيلا فإن هذا برر استعمال كلمات من قبيل: "القفطان، والشربيل، والجلباب، والطربوش، والبلغة".

وأضافت الوزارة الوصية أن سبب استعمال مصطلحات "بغرير، وبريوات، وغريبة" مرده إلى التفاف الأسرة حول المائدة وتناولها حلويات يفترض أنها مغربية، مردفة بأن "الأمر يتعلق بثماني كلمات فقط في كتاب مدرسي يتكون من أزيد من 8000 كلمة".

وذكر بلاغ وزارة أمزازي أنه "لا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية"، وزاد: "من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة"، فضلا عن كونها رصيدا مشتركا بين المغاربة.

وبرّرت الوزارة اختيار استعمال المفردات الدارجة بمجموعة من المنطلقات، من بينها أن على المدرسة أن تكون حاملة للثقافة وناقلة لها، مع اضطلاعها بدورها في النقل الثقافي عبر المُدرّس، والبرامج الدراسية، والتكوينات، والكتب المدرسية، والمواد، والأنشطة الدراسية من أجل تنمية الذوق الفني عند المتعلمين، وتقوية إحساسهم بالمجتمع والمشترك الإنساني ككل.

ومن بين مبررات اختيار استعمال مفردات من الدارجة المغربية في الكتاب المدرسي، حسب وزارة التربية الوطنية، منطلقاتٌ بيداغوجية عامة ذات صلة بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تعتمد الثقافة المغربية في النصوص الموجهة إلى تلاميذ المراحل الأولى؛ عن طريق تعليم اللغة عبر النصوص الحكاية والوظيفية التي تتضمن حقولا لغوية مختلفة تنسجم مع كل مجال وتثري الرصيد اللغوي للمتعلم، وهو ما يتطلب الدعم بوقائع وأمثلة محسوسة مصدرها المحيطُ والوسط.

وأكدت الوزارة الوصية في بلاغها التوضيحي أن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم اللغة العربية، وهو ما يلزَم معه ربط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم، وبيئته القريبة، وما تزخر به من رموز، وعلامات، وآثار، ومظاهر؛ ليحس التلميذ بمشاعر الفخر والاعتزاز بحضارته التي بناها أهل الفكر والفن والعلم.

وذكّرت الوزارة الوصية بأنها لم تعُد تنتج الكتب المدرسية بشكل مباشر منذ سنة 2002، تفعيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأن دورها يرتكز في إعداد المنهاج الدراسي، والتقدم بطلب عروض من أجل تأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد مواصفاتها العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية، ثم تختار منها أجود الإنتاجات وتُقَوّمها.

من جهته عبر بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكاره "حشو هذه المقررات بكلمات من العامية المغربية، وإقحام مضامين مخالفة لمنظومة القيم الوطنية ومناقضة لمقتضيات الدستور المغربي وتدبير اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية والتنوع اللغوي ببلادنا".

وذكرت جامعة موظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة العدالة والتنمية أن الوزارة الوصية "تستفرد بالقرارات الإستراتيجية والمصيرية دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين والفاعلين التربويين وتعمل على تنزيل الرؤية الإستراتيجية بشكل يُخل بمقتضياتها وفلسفتها الإصلاحية".

ووصف البلاغ استعمال الدارجة في المقررات المدرسية بـ"العبث بمصير الناشئة"، داعيا إلى التعجيل بمراجعة هذه الكتب والبرامج، مع عقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني للجامعة بهدف اتخاذ مواقف نضالية ضدا على ما وقع من أجل الحفاظ على هوية المنظومة التربوية بالبلاد ومرجعيتها الدستورية والتماسك الاجتماعي والقيمي للمغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (164)

1 - المغترب الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:40
السؤال هو لماذا يؤخد اتقان اللغة العربية كمعيار ان يكون الانسان اميا ام لا؟؟ لماذا يتحدث الاطفال لغة كالدارجة او الامازيغية وناتي لكي ندرسهم بالعربية ؟؟ لو درسناهم بلغتهم التي يتقنون سلفا لتخلصنا من الامية...يجب الرجوع الى علاقة اللغة والكتابة بالعقل والتفكير وستجدون ان سبب الامية ومنسوبها المرتفع هو تعليم لغة لاطفال براعم بدل تلقينهم ابجديات العلم بلغتهم الاصل
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-507
2 - chrif tiznit الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:44
حيت المغاربة عزيز عندهم غير الاكل و نعاس
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171
3 - مول الحكمة الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:44
نفترضو كاع علمتوه البغرير وعرفها، بغيت نعرف أشنو الحاجة لي امكن اضيفها لو في المستوى الثقافي ديالو في المستوى التعليمي ديالو انا ولدي عندو عامين وكيشوفو تايقول باعرير.
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304
4 - ام ثلميذان الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:44
انا باغيا نفهم الناس تيقراو اللغة العربية باش يتعلموها
اما لغة الشارع راحنا حافضينها حنا وولادنا
فاش غادي تفيدنا
لا لبغررت التعليم ✌
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495
5 - lben الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:47
brioua ou msemen les enfants vont apprendre ces termes at Home merci d approfondir dans le vocabulaire car réellement c est lamentable
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70
6 - Akram الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:47
مزيان نقراو غريبة بطبوطة ابن بطبوطة معجون مشرمل ..ساطا تيتيز....قولو بصراحة بغينا شعب كلخ..كتجيبو قوانين من سويسرا مدونة الاسرة مدونة السير وجيتو حتىالتعليم مبغيتو تجيبوه من الصين ..ولا تجيبو غير شارجورات وشوفوات القاتلة...عمري شفت حكومة ضد شعبها
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418
7 - Omar الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:48
السلام عليكم الآن عندما يكبر التلميذ ونبعته للدراسة بالخارج يقول لهم جملة مفيذة مثلا اكلت هذا الصباح البغرير هههههه كفى استحمار الشعب المغربي الرجل المناسب في المكان المناسب كل من هب ودب يمنحونه منصب ليتحكم بمستقبل شعب
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256
8 - عبد الله الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:48
سنظل في المغرب و نحن نعلم التا ريخ ااحقيقي و الثقافة الحقيقية للمغاربة .
قلت سنظل اسرى بيد الديماغوجيين و المتستريت وراء الدين لكي يفرضوا لغة غريبة حقا عن الثقافة الاصلية للمغاربة و هذه اللغة التي لا يتكلم بها احد في اي دولة مسلمة و لكنها متطفلة على كثير من الثقافات و قد فاتها التطور العلمي بسنوات ضوئية .
الى متى هذه الهيمنة غير المبرر لهذا الطاغوط
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-189
9 - KITAB الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:48
يشتم من بلاغ الوزارة أنها لجأت إلى لغة التهديد والوعيد بدلاً من عقد ندوة أو جلسة برلمانية بغرض التوضيح وإزالة اللبس.... أمام الأسر المغربية وكأن لسان الوزارة يقول "اقبل بهذا ولامعجباك الحال انطح راسك....
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226
10 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:49
لا نريد تعليم أبنائنا مصطلحات الشارع و البيت، بل نريد تعليما قويا نضاهي أمم العالم،فهل سيحتاج أبناءنا هذه المصطلحات في الإمتحان و المسابقات الثقافية و الأدبية.
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202
11 - Yasine الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:49
وجب تدريس العلوم و نظرية التطور للتلاميذ
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61
12 - حسنين الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:49
واش هذي لغة عربية فصحة(اخي يطير بدراجته في كل مكان).وبارك من طنيز على ولاد الشعب.
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171
13 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:51
كل شيء مفترض حتى الكلمات مفترض انها مغربية او مفترض انها عربية فصحى. لكن اليقين المفقود هو جودة التعليم الذي إفتقد الكثير. الله غالب.
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94
14 - كعب الغزال الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:51
سواء كانت كتب بغريرية أو بروية أو كعب غزال فالتعليم كل سنة من سوء إلى أسوء. رحمة الله عليه ولم يعد ينفع في شئ. فالخريجين عاطلين بذون عمل وجلهم يهاجرون إلى الخارج والمطرودين مشرمليين.
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120
15 - خليل الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:51
مضمون الرد ليس فيه نقاش... استخدام المقومات الثقافية والترويج لها في المقررات الدراسية شيء محمود ... لكن الطريقة المستخدمة ليست بالسليمة فهي أشياء تقدم بركاكة فاضحة تبين عدم كفائة كاتبيها و من قبلها على حد سواء في زمن يحتاج فيه التعليم لكفاءات و مجهودات جبارة لتجاوز سنوات الضياع
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57
16 - مغربية الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:52
مديروش طجين ابغرير المسمن الملوي كوسكوس زعفران الركان الكرموس
حيت مكاين فساعودية .....وشكرا
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25
17 - ماجد واويزغت الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:52
كاريكاتير جد معبر هههههههههههه
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33
18 - امازيغي وأرفض الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:54
كفى ضحكا على الدقون هناك لغة واحدة تجمع جميع أطياف الشعب المغربي ألا وهي اللغة العربية الفصحى لغة القرآن.وإلا سيأتي الأمازيغي والريفي والسوسي والصحراوي ويطالبون بتضمين المقرر الدراسي مفردات من لهجاتهم بمبرر أنها تعبر عن تقافتهم.وسير ديك الساعة جيب نصوص فيها "اشكيد أوا "ولا......
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107
19 - الاندلس الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:54
اسيدي البغرير والبريوات وو الله يسامح
ولكن البنت لي كتحيد سروالها وبقات سروال داخلي هادي تربية...
اسيدي البنت كتغني والاب فالمطبخ والام فالعمل..
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85
20 - غيور الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:54
ياسيدي الوزير لا تترك عيوش وأمثاله يملون عليك عملك ويمررون عن طريقك مشروعهم الهدام للفصحى أرجوك تعقل واترك الدارجة للأسواق والشارع وكن على يقين أن الدارجة لن تندثر من المجتمع المغربي
Les français n'enseignent pas l' argot ou les dialectes régionaux dans leurs établissements scolaires.
Les anglais n' enseignent pas non plus l' anglais parlé.
رحم الله أحمد بوكماخ
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83
21 - متشائم الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:54
لماذا إقحام ولو كلمة واحدة بالدارجة وفتح المجال لهذا اللغط.إذا كنتم فعلا تريدون إصلاح التعليم لاداعي لهذه المهزلة ،عودوا إلى مقررات السبعينات التي كونت جهابذة في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات ووو.
والله يهديكم علينا
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77
22 - المغربي الحر الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:54
اليوم ثمان كلمات بالدارجة المغربية اقتحمت الكتاب المدرسي وغدا ستصبح 800 كلمة بالمهال كيتكال بودنجال
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82
23 - hamza 1 الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:55
بدل ان اشتري لابنائي كتب مدرسية ساشتري لهم بغرير وبطوط وغريبة و حلوة .
اهم شي هو الامن الغدائي .
الرسالة واضحة ... ايها المغربي البسيط ابحث لابنائك عن الخبز والبطبوط و اترك التعليم لابناء مصاصي دماء الشعب . لانهم يريدون جيلا يريد فقط ان يؤمن احتياجات بطنه , جيل خاوي الفكر و التحصيل بدؤوا في تجهيزه من الان للتجنيد لعل وعسى يرتاحون قليلا من صداع الشباب الدي وجد في وسائل التواصل وسيلة للتعبير عن مطالبه .
اذن هي معركة راهن عليها اصحاب القرار من كبار المخزن لتغيير الوضع القائم في المغرب .فهل يا ترى سيتحقق مرادهم ام الشعب سيصمد حتى تتحقق مطالبه في العيش الكريم ؟
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69
24 - Zoubeir الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:55
الشعب المغربي يؤدي ومازال سيؤدي ثمن تنازله عن أبسط حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقبوله بالبقاء رهينة بروباغندا قوى الاستبداد والفساد
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63
25 - سفيان الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:57
ما هذه الا البداية نبيل عيوش وصل الى مبتغاه
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58
26 - مغربي فخور بالبغرير الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:57
استعمال المصطلحات المغربية ليس جديدا ففي سنة 2003.. ورد في مقرر "مرشدي في اللغة العربية" للسنة الثانية إبتدائي.. وهو مازال موجودا الى اليوم.. في الصفحة 87 العبارة التالية:
((... أما أختي فكانت تحضر البغرير بالعسل))، وفي جملة أخرى: (( جلسنا نتناول فطور العيد: رغيفا بالزبدة، وشايا بالنعناع، وبغريرا بالعسل...))..
هناك مغاربة يجهلون أصلا أن البغرير هو انتاج الثقافة المغربية الأمازيغية ويطلق عليه "أبغرير" بلغة أصحاب الأرض الأصليين..
يجب إقناع مجمعات اللغة العربية بإضافة الكلمات المغربية التي لا تقابلها مرادفات في الفصحى إلى القاموس اللغوي.. فلغتنا المغربية ليست قبيحة ولا يمثلها القبح المنتشر في الفضاء الأزرق من طرف الجهلة بلغة الملحون.. شعر المغاربة الراقي..
على مر الزمان استخدمت اللغة العربية كلمات لا تتوفر عليها.. فكان هناك الدخيل والمولد والمنحوت ككلمات "سينما"، و"إنترنت"، و"كاميرا".. وهي ليست كلمات عربية.. وعليه.. فلا يمكن رفض كلمة في مقرر لمجرد أنها مغربية.. فهذا احتقار للذات.. وجب علاجه نفسيا.. وسريعا..
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-37
27 - حنان من طنجة الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:58
إذا صح أن النصوص منها ما هو ملفق و أن الوزارة ستتابع قضائيا من قام بنشرها . فإنه يجب بالعكس إذا صح أن الكلمات المدرجة باللهجة العامية داخل المادة الدراسية للتلميذ و كان من بينها " ذهبت للحمام لتسخن عظيماتها " إذا صح أن هذه الكلمات غير ملفقة و موجودة فعليا في مقرر التلميذ فعلى الشعب المغربي أن يتابع قضائيا وزارة التربية و التعليم في شخص وزريها المحترم . ﻷن هذا من شأنه أن يهدم أفق التفكير و الخيال لدى التلميذ و جعله مرتبطا بالنمط العامي الذي يتلقاه أساسا داخل الأسرة و الشارع بحيث تخلق لنا الوزارة جيلا يفكر بمنطق و خيال الجدات
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52
28 - Proudly Imazighan الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:58
Darija is a beautiful language; it ' s Moroccan masterpiece ; it is functional and smoothly produced our kids like it, we like it, and our brains like when we use it we do not stress our nerves we use it from heart and we express our selves from heart
look to those artists who go to the middle east and try to use Khliji Lebanese or Egyptian how they look fanny and stupid
so respect for our culture please because no one use Arabic language even though we spend all Moroccan budget on it
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-31
29 - younes الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:58
استحمار الشعب، عوض تعليم الأطفال اللغات الأجنبية تايكلخو فيهوم بالبغرير
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39
30 - من وجدة الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:58
في المنطقة الشرقية لا نقول بغرير بل نقول خرينكو فكيف سنوفق ما بين اللهجة الشرقية والغربية
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71
31 - haytam الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:58
الفرنكوفونيين في وزارة اللاتربية والتجهيل حالفين حتى يصبح أولادنا يبيعون البغرير والبريوات والغريبة بينما يبعثون أولادهم لأمهم فرنسا للدراسة٠ يجب وقف هذه المهزلة وحذف الفرنسية من المقررات والإدارات بل حتى أسماء الشوارع ونعوضها بالإنجليزية مع الإهتمام بالعربية والأمازيغية٠
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42
32 - ادنصر محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:58
وهل الهوية المغربية تقتضي خلع السروال بمجرد الشعور بالحر ؟
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53
33 - tarik الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:59
أنها لن تتوانا في المتابعة القضائية، أي عقلية مزال كتفكرو بيها 2018 المسؤولين ديال ...... ، اطلب منكم متابعتي على هاد التعليق
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26
34 - اللغة العربية الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:59
لمادا ياترى تستعملون لغت التهديد كلما كان هناك نقد لأفكاركم من أعطاكم الحق لتصدرو مقرر بلغة الزنقة بغرير أو رغايف أو لقفطان أو غريبة الأطفال يعرفون هاده الأشياء مند الصغر. نريد أن يتعلم أولادنا اللغات نريد أن يتعلم أولادنا تعليم جيد هم أجيال لغد. هم المستقبل فكفانا من الأستهتار ولغة التهديد
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44
35 - غاضب الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:59
والله ما لاحظته هو أن مسؤولي بلادنا يعتمدون إثارة مواضيع هامشية لينصب عليها النقاش و الجدال كالدارجة و التجنيد لشغل الرأي العام عن المواضيع المهمة كاصلاح شامل لمنظومة التربية و التعليم من أساسه لان تعليمنا ميت اكلينيكيا منذ زمن طويل و وجود كلمات بالدارجة من عدمه لن يغير من الامر شئ و ما هذه الضجة الا ذر الرماد في العيون لتفادي نقاش بناء لتغيير جذري مستعجل لبناء اجيال المستقبل اما الجيل الحالي فقد فات الاوان ولن ينفعه لا تجنيد و لا تعليم والله اعاونا عليهم او صافي سمحت فينا الدولة فاصبحنا كأباء بين سندان التعليم الخاص و مطرقة التعليم العمومي وكلاهما ويل ويل الله أهديكم راه التعليم هو اساس تطور كل مجتمع و فييييييييييقو صلحو المنظومة ككل والله اجعلكوم تكتبون حتى الشينوية المهم الجوهر.
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33
36 - بيلوط الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:00
ولادنا قريوهم بريوة شباكية طبصيل طاوس ولادكم قريوهم m’y daddy rich man , hello im busy right now ولادنا قريوهم ديلمك حمار ممربيش نوض نت اجي نت . ولادكوم قريوهم vien ici mon fils , Mashalah intelligent élève ... . ولادنا علموهوم عاش الملك عاش سيدنا ، ولادكوم قريوهم passport européenne . شكرا لكم وتبا لنا .
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49
37 - تادوارت الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:00
هاذا دليل أخر على أن التعليم فهاذ البلاد مستهدف باش إكلخوا أولاد الشعب والله لوكانت الإرادة والنية الصادقة للإصلاح لما تردد المسؤولين للحظة واحدة الله إرحمك أسي بوكماخ مشات القراية فيامك
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30
38 - Elkhamlixi الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:01
كل المبررات التي ذكرتها الوزارة غير مقنعة
اوك هادشي كامل ندوزوه وديك ضجيج الصلاة!
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23
39 - abdou الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:01
السؤال الذي يجب طرحه ...هو هل يكفي أن نتحدث بلغة عربية فصحى بكل طلاقة لكي نتقدم ونحقق النمو المنشود ؟ هل المجتمع الجاهلي (ماقبل الإسلام) في الجزيرة العربية الذي كان يتحدث لغة عربية فصحى وشاعرية هو المبتغى ؟ هل إتقان التلاميذ للغة العربية الفصحى هو الهدف من المنظومة التربوية ؟
عدة كلمات انجليزية في عالم المعلوميات أصلها الحياة الشعبية البسيطة في الولايات المتحدة ونفتخر بأنفسنا عندما نتعلمها......المشكل ليس في اللغة. اللغة مجرد وسيلة للتواصل وفهم الآخر لا أقل ولا أكثر .....تسمية بغرير بالخبز السهل الإنطواء أو شيء من هذا القبيل لن يغير شيء ......
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-12
40 - N.H الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:01
ههههه هذا ما تعلمونه للجيل الصاعد؟و عجباه على وزارة التربية و التعليم ماذا تدرس لأبناء الشعب!!!!فعلا تريدون تكليخ الشعب حتى لا يعرف ماذا يفعل لصوص الثروة في البلاد
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18
41 - محمد لسان الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:02
العجيب أنه هو نفسه يدرس ابناءه في البعثة الفرنسية. لكم الله يا أبناء المغرب
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28
42 - الاستاذ الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:02
من ادوار المدرسة التفتح على العالم والرفع من رصيد المتعلم من خلال تزويده بمصطلحات ومفردات راقية ووظيفية يستطيع التواصل من خلالها مع الاخر وليس حبس المتعلم في مجاله الضيق و تذكيره مسطلحات يعلمها اصلا ولا تفيده في مستقبله وتسطح تفكيره. انظروا لمقررات فلسطين وستعلمون كم ان برامجنا التعليمية تافهة وفي الحضيض
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14
43 - عبدو من الرباط الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:02
اما نكلخوكم وتسكتوا يا اما ندخلوكم الحبس اوا راه الشعب كامل كيتسناكم تبنيو شي سجن يتحمل 35 مليون شخص
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31
44 - مول لمسمن الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:03
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التعليم في خبر كان أصلا مكاينش باش يكون عوض ديرول لدراري صغار اللي ينفعهم الشينوا ةاليبان الصين 22 عام يجمع ليك طيارة حربية دبابة قمر صناعي ايتها لعبة ملقيتوا باش تعمروا المقرر والله حتى الهربة
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13
45 - بربر الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:03
الموهيم خيركم من تعلم القران وعلمه ومن غيره واخا تكتبوا ماشىتم وتاكلون ماشىتم مثلنا مثلكم
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2
46 - أبو نزار الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:03
لغة التهديد و الوعيد اصبحت على لسان كل من علا و استوزر. توعدوا من ابرموا الصفقات لكي يطبعوا كتب كلها خزعبلات، توعدوا من يحاولون طمس هوية شعب كله أوجاع و ويلات، توعدوا من يحاولون فتك فكر أطفال أبرياء لا حول و لا قوة لهم! آه ثم آه.. تبا لكم و سحقا لكم إلى يوم لا تنفع معه التهديدات و لا الآهااااات...
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19
47 - slima الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:03
لولا الفضيحة أمام المجتمع الدولي لقرروا تدريس الجهل في هذا البلد!!!
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29
48 - Ayman الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:03
اذا لم تستحي فإفعل ماشئت هذا يسمى انتقام من التدريس
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18
49 - كوثر الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:04
باقي خصهم غي القطبان والمخنفر وكيكة المول العجيب
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22
50 - abdel الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:05
أللهم زدني علماً حتى بوكاديوس و خانز وبنين
اكلات مغربية يجتمع عليها المواطنون في الشارع
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15
51 - سوسي حر. الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:05
التعليم و التلميد المغربي تلات بهم الوقت...عشنا و شفنا بغرير و غريبة فالكتاب المدرسي...فينك الاستاد بوكماخ...تشوف المهزلة و الفضيحة..و يجي سي الوزير و يهدد بالمتابعة القضائية...و حنا لغانتابعوك قضائيا بتهمة ازدراء التعليم العمومي و المساهمة في تصفيتة لصالح التعليم الخصوصي ..شتان بين التعليم فالمغرب فالسبعينات و التمانينات و المهزلة ديال دابا...الله ياخد فيكم الحق اسي امزازي..و ان لم تستحي فافعل ما شئت..و صلنا فيها اعرب: وا لي غادي العلوة اجي نكول لك بعدا
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11
52 - fox الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:05
تلتف العائلة حول المائدة بعدما لبس الدراري البلغة والدريات الشربيل لأجل التهام البغرير والبريوات وبعدها ستدهب سوسو رفقة جدتها إلى الحمام لتكمد اعظيماتها
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17
53 - المشكل في المضمون و ليس الشكل الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:06
استعمال مصطلحات "بغرير، وبريوات، وغريبة" سببه بكل بساطة أن ليس لهم رديف في اللغة العربية لأنها منتوج لغوي مغربي ثقافي محظ. هل غريبة لها مرادف في اللغة العربية حتى نقول أنه لم يتم استعمالها. كفانا تعصبا ديني بالامس و لغوي اليوم ....
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1
54 - jamal-oujda- الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:07
أنا من مدينة وجدة إبني لايعرف معنى كلمة بغرير ،البغرير هو خرينكو في المنطقة الشرقية ،لذلك اللغة العربية هي اللغة التي توحد الجميع.
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12
55 - النضج الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:07
دائما أتسائل عن موقف بعض المسؤولين المغاربة الذين لم يصلوا إلى مرحلة النضج ، بدلا من اللجوء إلى الحوار والاقناع يلجؤون الى اسلوب التهديد والوعيد، وذالك هو اسلوب الضعفاء الذين لا حجة لديهم، بصفتي مسؤول في قطاع معين سأكون ذائما معرضا للنقض، والنقض دليل على وجودك ايها الذي وجه اليك النقض، أما اسلوب التهديد والوعيد ليس اسلوبا حضاريا ولا ديموقراطيا.. وليكن في علمك ايها المسؤول أن السجون قد ملأت على آخرها ولم يبقى منها سوى بعض الاماكن للفاسدين وناهبي المال العام.... وتقبلوا احتراماتي
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14
56 - mohammed الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:09
ونحن في الشرق لا نستعمل هذه الكلمات. أطفالي لا يعرفون معنى البغرير. نحن نقول خرينكو.
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16
57 - بلادي بلاد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:09
تبضيع و تسليع الجهل رسميا من طرف النخبة مؤامرة خسيسة تستهدف الجيل الاطفال كي لا يستيقظ من غفلة اجداده لاحقا
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10
58 - نورس الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:10
هاهو يحبوا حبو زملاءىه ابان بداية مقاطعة الشركات الثلات ؛الوعيد!!! اذا وجب مقاطعة التعليم الخاص و العمومي حتى افشال المخططات و السياسات التكليخية التي تنهجها الجهات المسوءولة !! نريد منهجية التعليم الكورية الجنوبية## لم لا يجب الضغط حتى تلبية المطلب.:::::
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9
59 - assezbaraka الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:10
على هاذ الحساب, الناس ديال الشرق مثلا, مغادي يفهوا والو, حيت البغريرسميتو اخرينكوkhringou, وابغينا انطلعو النيفو مشي انهبطوه للارض. du grand n'importe quoi.
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9
60 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:10
على مر عقود والدولة تقوم بتقديس اللغة العربية الفصحى وتأتي اليوم لتعتقد بأن منتوجها المجتمعي سيتقبل المس بقدسية لغة القرآن.
حزب الإستقلال أيضا عمل على جعل العربية الفصحى معركته بينما كان زعماؤه يرسلون أبناؤهم للخارج ولمدارس البعثات.
على الدولة أن تفهم أن التعليم لن يتطور إلا بتدريس الإنجليزية والعلوم تدريجيا من الروض حتى التعليم العالي . وهكذا سيكون لدينا جيل يمكن أن يطور الدارجة أو اللغة العربية الفصحى.
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4
61 - من أجل المال يبع الشعب الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:11
التعليم في المغرب قد مات ودفن لله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة الا بالله كل هذه الأمور تم التخطيط لها مسبقا من أجل تحقيق هدف واحد إلا وهو ضرب التعليم العمومي في العمق من خلال إرسال الكفاءة من الأساتذة إلى التقاعد المبكر واستبدالها بمدرسين بدون اي تجربة بالتعاقد الموقت والان حنا وقت استكمال إجراءات إفراغ كل شيء من محتواه لكي يتجه الشعب إلى التعليم الخاص بشكل كامل ياسادة هذا هو حزب العدالة والتنمية التي كان الجميع يريده في الحكم. الآن لأن ينفع معه إلا الخروج إلى الشارع وإسقاط هذا الغول الذي يرتدي ملابس العيد وليس له من الدين إلا جمع الصدقات من أموال الشعب
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10
62 - Ziani الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:11
تطوير اللغة العربية وتماشيها مع العصر واجب فكلمات كاالبغرير و الحريرة كلمات مستوحات من الواقع اليومي المغربي فمدا نسمي البغرير خبز مطقب او عجينة مطقبة كفانا ضحك
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-6
63 - احمد شاطر الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:11
اسي امزازي المغاربة من الصغير الى الكبير يعرفون المصطلحات باللغة الدارجة بغرير و غريبة.... و عندهم ثقافة مغربية اصيلة ولكن الناس الذين يضعون هذه المصطلحات يظنون ان المغاربة كلهم مثلهم لديهم ثقافة فرنسية و قاريين في مدارس البعثات وفي اوروبا.
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10
64 - لحسن ودادي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:12
هاد العام ثمانية العام الجاية تمانية الاف لا أكثر
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8
65 - Azro الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:12
اللغة العربية هي نفسها كانت دارجة فأصبحت لغة ،بعض الألفاظ في اللغة العربية كانت تضحك اَهلها من مجرد نطقها فأصبحت تتداول بشكل عادي نضرا لتقادمها وسرى الناس لا يكترثون لها ،
يا ناس اللغة هي فقط وسيلة للتواصل وتسهيل الحياة على الناس اي لغة في العالم بما فيها العربية تتغير بالزمان والمكان وهي ليست مقدسة ولا جامدة،
ادا أضفنا لفض البغرير للعربية فلن يقع اَي شيء للغة بل سنسهل التواصل في ما بيننا والحياة ستستمر
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0
66 - الوهم المتبدد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:13
اول الغيث قطرة في الأول ٨ كلمات و المرة الثانية ٢٠ كلمة ... وهكذا و دواليك حتى يتم الإجهاز على لغة الضاد. حتى الكيان الصهيوني لم يتجرأ على هذه المهزلة باقحام العامية في تدريس العربية في مدارسه. كم نشعر بالتقزز و الامتعاض و نحن نتجول في بلدنا و نطالع الوصلات الإشهارية العامية الساقطة لك الله يا وطني الحبيب
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5
67 - حميد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:13
لم تشرح لنا الوزارة الموقرة كيفية شكل الكلمات الدارجة و دمجها وسط جملة بالعربية الفصحى يجب على الوزارة إعادة تأهيل آباء و أولياء التلاميذ .
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3
68 - محمود الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:13
مكامن العيب عند المتزمتين للغة العربية على انها لغة القران هو الاستعانة بمفردات من الدارجة لو كانت من لغة اخرى لما قامت الضجة كيف نسمي كلمة الإنترنيت و حتى كلمة البيداغوجية بالغة العربية ،البغرير لا مرادف له في العربية اذن سنسميه ابو غرير او نحذفه من قاموس طعامنا لانه ليس مذكور في العربية .اضن ان مشاكل التعليم العمومي لا تنحصر في هاته التسميات فهي أعمق مما يتصورون.الاءكتضاض ،الهدر المدرسي الاءرتجال في إعداد برامج التعليم ،العنف في المدرسة المغربية مستوى تكوين الاءستاذ و المعلم و كملها و جملوها بأساتذة التعاقد ،الحكومة عِوَض ان تكون صريحة معهم على انه لا يمكن توظيفهم و ذلك بالتزامها مع البنك الدولي الذي يشترط في المقترض تقليص الوظائف راحت تراوغ يميناً و شمالا .
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7
69 - الكتاب المدرسي... الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:13
...ذلك الكابوس الذي يرعب اولياء التلاميذ .
يجب النضال من اجل مراجعة كل ما يتصل به كما وكيفا.
من حيث الكم هل يحتاج التلميذ الى كل عدد الكتب المقررة سنويا والتي تثقل ظهره وتفرغ جيب وليه.
من حيث الكيف هل المعارف التي يتضمنها تستجيب لحاجيات العصر بالنسبة للتلميذ ؟.
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4
70 - محمد محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:16
اولا ان الدارجة ميالة للخشونة غير صالحة لحد ما للتداول ولو كانوا المغاربة يتكلمون لغة الضاد لتغير ت سلوكياتهم بالنسبة للمسؤولين اين الحسم فهل مؤسسة ا لتعليم تع تبر المغربي هو ذلك التلميذ الذي يلعق باللسان
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-1
71 - مدرسةالبغريرالنموذجيةللبنين الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:16
هدف منظري و مؤلفي هاته البرامج و الكتب المسماة زورا  وبهتانا ب"البيداغوجية "سامحهم الله  هو تضبيع و استحمار  الآلاف من ناشئتنا و أجيال المستقبل وتخريجها بدون ملكات الفهم و التفكير و الاستيعاب والإبداع.....
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5
72 - salamon الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:16
انحطاط تام و اعاقة واضحة في تفكير من كانت له يد في هته المحاولة القذرة لزعزعة مستوى التعليم بتفاهات مثل هته بعمد او بغير عمد ..فلا خير في امة جعلت من وصفات شوميشة بالدارجة مقررا لابناءها ..و كل من يدافع عن هته الفكرة يكون محط شبهة و تهمة في فكره او اخلاصه لابناء الوطن ...و ليخسىء اعداء العربية المتصهينون وراء الستار .
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6
73 - Hassan الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:21
اللغة هي أكبر عائق لدى المتعلمين وهي سبب ضعف المردودية
الطلبة لايقرؤون وحتى البحوث يستنسخونها couper/coler
تعويد الطفل على القراءة يستوجب اختيار نصوص قريبة من محيطه و عندما يكون النص وظيفي أي توظيف الأساليب والقواعد اللغوية _النص هو الوعاء للتقديم و كلما كان النص يضم ألفاظ معتادة سهل استيعابها وتوظيفها في جمل . نحن محتاجون إلى كتاب للأطفال يحببون لهم القراءة وعلى الكبار أن يتنازلوا عن النفاق الإجتماعي ويهتموا بأبنائهم و يخصصوا لهم وقت للتعلم القراءة
تعلم القراءة ممارسة يومية فهم المقروء مسألة دهنية . القراءة أنواع وظيفية سماعية مسترسلة...
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2
74 - من المغرب الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:21
استعمال مصطلح بغرير او الخبيز لا يخيفني لانها كلمات مغربية لكن الخطر الكبير هو ان جل المغاربة يستعملون كلمات اجنبية مثل جيم وبارطاجي ثم ياتي ليعطيني درسا في اللغة العربية .يا مغاربة اذا اردتم ان تكونو مثل اليابانيين والالمان لا تتبعو اي شيء تشاهدونه او تقرؤونه .اطرح الموضوع على عقلك اولا ثم اختر موقفا مقتنعا به .لا ادافع لا على الحكومة ولا على المخزن فقط اكره من يفته فمه دون ان يفكر.نعم اللغة العربية تحارب لكن تحارب بطريقة اقوى من البغرير والبريوة
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-2
75 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:22
اذا لماذا هذه الكلمات الخارجة عن اللغة التي تعتبر دارجة مغربية قحة
اليس هذا الطفل سيسمعها داخل بيته اذا ماذا سيستفيد منها هذا الطفل وبماذا سيستفيد اذا قرأها داخل الكتب المدرسية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية
اذا ما خفي كان اعظم الله هو العالم لما يخططون في المستقبل
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3
76 - عبدالحق السالكي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:23
نعم نحتج على على البريوات والبغرير و ... لكن ما البدائل التي قدمناها ، بل أكثر من ذلك جعلناها متداولة بين الناس سواء أكانوا من أهل الفصحى أم العوام ؟!
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0
77 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:25
بعد تمخض عسير للمجلس الاستشاري للتربية والتعليم ولد فأرا، عوض أن يطرح برنامجا قويا بلغات العلم الحديث كالانجليزية أو الفرنسية ادمجوا لغة الشارع في المقررات؛
وكأنهم يهيؤن أبناء الشعب من الآن للتجنيد الإجباري للدفاع عن الوطن وتأهيل أبناءهم لاستغلال خيراته
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4
78 - بطبوطة الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:25
على حساب ما فهمت ان المغرب لم يصبح فيه اي انسان اميي بعني صافي تقدمنا باش نحاربو الامية صالحناها مع اللغة العربية يعني منحتاجوش للعسكر باش نحاربو الامية يعني مابقاش التجنيد الاجباري
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1
79 - من أمريكا الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:26
القضية أكبر من امزازي. هذا الرجل جيء به لسد ثقب في الحكومة وهو لا يعلم لحد الآن أمور وزارة التربية و لم يستوعب بعد مهمته وما الذي سيفعله. الآن هو وزير وهذا أهم شيء وهو حقق أمنية يكون وزير و قضاء مصالحه الخاصة كالاخربن. ليس هناك وزير له مشروع و يعمل على تطبيقه بغية إصلاح الأوضاع. تذكروا أن نقاش التدريج سبق امزازي بسنوات وكان عراب التعريب رجل الإشهار الذي يحتمي بجهات نافذة. التدريج يدخل في إطار مشروع يهدف إلى تسطيح فكر وعقول المغاربة ليبقوا قطيعا لأنك كلما تعلمت ادخلت انفك في أمور كبيرة وهم لا يريدون ذلك وعليه هم يريدون أن يبقى المغاربة مكلخين و لا يفكرون إلا في الأكل والشطيح و الفرجة و الجنس. أما الباقي فهو ليس للشعب دخل فيه. واش عندكوم شك فهذا الشي؟ وعلى العموم هذه ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل التضبيع والتسطيح والتكلبخ. ونحن الشعب نستاهلو مادمنا نشارك في الانتخابات و يضحكون علينا باسم الديمقراطية.
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10
80 - مواطن مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:26
ما الفائدة من تعلم "الدارجة المغربية" ؟
جميع الأطفال يتعلمونها من خلال أمهاتهم وآبائهم و البيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها...
المغرب ... يصعد ... نحو الهاوية
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6
81 - غاضب الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:27
ان الوسط الاسري كفيل ان تعلم الطفل مثل هذه الكلمات فلا داعية للوزارة ان تخصر الاموال على مثل هذه المقررات انما تضهر الفشل الدريع في اصلاح منظومة التعليم .
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4
82 - سوسي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:27
اليس هدا ما يسمى بالعبت نقابة الأغلبية تعارض سياسة رءيس حولها و تشتكي من عدم اخبارها.
كدالك وزارة التعليم لا تساير مقررات التعليم و تضعها بين ايد التجار.والكل في المغرب يعرف كيف تمر المناقصات التجاريه.
من المسؤول عن مستوى تعليمنا ؟
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5
83 - Abdelhak الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:29
ألم نجد رجلا في هذا البلد يسير هذا القطاع الذي أصبح وصمة عار على جبين المسؤولين.
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11
84 - سعيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:30
أودي المغاربة لي درتو معامهم مايتقبلوه درتو الفرنسية اقولك لغة الاستعمار درتي الانجليزية لغة صعيبة على الدراري باقين صغار درتي الصينية باغيين اسطوا الأطفال والله وخا ديرليهم ماعرفت شنو تاتسمع الهضرة اشنو فيها البغرير فين كاين المشكل
ومن الحبة اردوها قبة
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0
85 - الخطابي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:32
السيد الوزير المحترم الطفل المغربي لايذهب للمدرسة لتعلم الدارجة والبغربر والبريوات وباقي مصطلحات المائدة هو يتعلمها تلقائيا في منزله وهو أصلا يعرفها قبل ان يلجأ المدارس فلا بحتاج المدرسه لتعليمه لغه تواصل شعبيه يتقنها أصلا بل المدرسه من المفروض ان تعلمه لغه اخرى يجهلها ويجهلها حتى أبواه في غالب الأحيان اَي نعلمه ما ينقصه في البيت وإلا يبقى يبقا فدارهم حسن
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6
86 - jikder الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:33
المغاربة اصبحوا يشمون رائحة الخيانة في التعليم لانتاج مجتمع القطيع. بالدارجة عاقو او فاقوا بالتاحراميات ديال تكليخ الشعب
الحمدلله الشعب واعي،و لاكنه محكوم صحة
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9
87 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:34
في الغرب مثلا ومن خلال الاطلاع على مقرر السنة الخامسة ابتدائي .مادة التاريخ اول ما يلفت النظر ويجعلك تقف مندهشا هو الزخم العلمي وتكوين الرصيد المعرفي لطفل لا يتعدى عشر سنوات على الاكثر..يدرسون نظرية الانفجار العظيم..والانسان البدائي ونظرية داروين ثم ينتقلون عبر العصور وصولا إلى القرون الوسطى والتاريخ القديم والحروب وغيرها. .يعني التلميذ كيستوعب البرنامج بطريقة اتباع برامج مقررات ناجحة...وحنا فالمغرب كيقولك التلميذ خصو يتعرف على الثقافة المغربية من خلال غريبة وبغريرة ورغيفة...زعما داك الشي الي بقا ناقص... سير عند اي ولد عندو 4 سنوات وسولو على انواع الحلويات وطبعا ايعدهوم ليك كاملين...الحاصول اجيوا نيشان وقولو باللي التعليم ضربوا الخلا وبلا ديك المبررات الواهية
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9
88 - بوعزة الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:35
الصورة عنية عن التعليق .الله يرحم بوكماخ
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7
89 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:36
تعليم جيد يعني تدريس نظرية التطور والعمل بها .
تعليم سيء يعني ممارسة نظرية التطور بشكل عكسي.
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2
90 - مغربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:37
لما لا تتركوا اللغة العربية الفصحى كما هي ولا تدخلوا فيها اللهجات وبامكانكم ادخالها في اللغة الفرنسية لا مشكلة لدينا
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1
91 - مصطفى العبدي الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:39
بلا نرفزة...أو شوفينية مرضية...
إن كان النص بلغة عرية صرفة وتداخلت بين نسيجه كلمات دارجة...فلا ضير من ذلك...
ابدا يُلتجأ إلى تطعيم النصوص سواء كانت سردية أو دونها بكلمات من بلد الحدث لتكون ميزة تحدد أصل النص..وقد نجد احيانا كلمة أجنبية كليا عن لغة النص مثلا كوجود كلمة فرنسة او غير في نص عربي...
للغضبين أن يراجعوا القراءات السابقة ...حتما سيجدون بها كلما تمغربية... وتحضرني هنا مقتطفات من سردية دفنا الماضي ل ع. الكريم غلاب...
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0
92 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:39
رحم الله أحمد بوكماخ الذي يستحق أن يكون مرجعية في هندسة الكتاب المدرسي في مجال اللغة العربية والذي استطاع بفضل كفاءته المزج بين تأصيل اللغة ومفاهيمها وعلوم التربية حسب المستويات الدراسية.
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3
93 - مواطن الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:39
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يامن تسيرون مرافق التعليم عفوا التجليل في هذا البلد. نعم نحن نعلم انكم ادرجتم كلمات معدودة في بعد الكتب لجس نبض المجتمع هذه السنة، وفي السنوات القادمة ستدرجون مقررات كاملة ان مرت هذه المحاولة بخير. هذا تدمير للغة وان نجحتم في هذه الخطة المرسومة سلفا من قبل المتصهينين والمتامرين على لغتنا، ستساهمون في تدمر الامة بأكملها. ادعوكم لقراءة قصيدة الأديب حافظ إبراهيم (اللغة العربية).
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2
94 - اينورار الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:40
عربونا حتى عادت الفرنسية شبحا مخيفا للتلاميذ ولم تعد اللغة تكتسب في المدارس ولا دروس النحو والصرف تلقن في الاقسام فحلت الساعات الإضافية ضيقا ثقيلا على الأسر المغربية ليست دروسا للمراجعة وصقل المعارف بل سموها دروسا للدعم دعم جيوب عديمي الضمير.اصبح التعليم تجارة
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6
95 - Bensmail الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:40
لا أظن أن إقحام كلمات من اللسان الدارج المغربي مضر بتعلم الناشئة بل هو محفز على التعبير بكل طلاقة وسلاسة سواء كتابيا أو شفاهيا لأن الرصيد اللغوي سينمو ويكون في متناول المستعمل وتوظيفه عند الحاجة.
سأضرب مثلا عندما يصف التلميذ وجبة فطور رمضانية كتابة فإما أن يسمي الأشياء بمسمياتها كما هي متداولة على ألسنتنا سواء كنا علماء لغة عربية أو ناس عاديين وفي هذه الحالة سيكون التلميذ طليقا حرا في وصفه وتبرز موهبته اللغوية . وإذا كان العكس أي طالبناه بلغة عربية فصحى فسيكون مقيدا لأن رصيده اللغوي سيكون ضعيفا وسيكتفي بكلمة عجائن ويضيف لها متنوعة او مختلفة أو كلمة حلويات ويضيف لها وصفا مقابلا لها وهكذا ستضيع موهبته اللغوية .
اللغة كائن يجب فسح المجال أمامه حتى ينمو ويتطور.
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1
96 - alpha11 الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:42
ا لمشكل في الدارجة هي انها مثل الامازيغية ليست موحدة , فمثلا, سكان تطوان وطنجة لايفهمون ماذا تعني غريبة لانهم يسمونها غريبية بفتح السكون وكذلك بالنسبة للبطبوط والذي انا بدوري و حتى الان لااعرف ما هو بالضبط لان هذا الاسم لم يكن متداولا في المناطق الحضرية
لقد من الله علينا بلغة رائعرة معبرة لايوجد مثلها في العالم فالانجليزية لها راء معجمة صعبة الفهم والنطق والفرنسية راؤها وغينها سواء والاسبانية لها راء خشنة. اما نطق الراء في العربية فهو رخيم بدون دغم او تغليظ
فلماذا نذهب وراء الدارجة البدائية ونترك لغة الفن والشعر والادب
اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ?
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97 - نوراني الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:42
الكلمات السوقية كبرنا وتربينا وسطها نوريد جيلا واعيا في تعاليقه و الفاضه تخيلو لو دهب الى دول اخرى ونطق بكلمات كاع او عتجا البعرير من سيفهمه
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98 - BARAKAT الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:43
السيد أمزازي بالدارجة مشى بعيد الفكر والثقافة والهوية تنتج بلغة عربية قحة خالية من كل الشوائب بلغة القرءان الذي أنزل عربيا وليس الدرجة التي هي أصلا جزء لا يتجزأ من الهوية والثقافة المغربية بدون تعلم أو الذهاب إلى المدرسة يمكن للأستاذ أن يشرح بالدرجة هذا ممكن ولكن أن تكون الكتابة والكتاب بالدارجة هذا سيقبر اللغة العربية قبل إقبار التعليم . شكرا هسبريس
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99 - hamdane الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:44
عن بريس تطوان
قال المنجرة في حوار قديم مع يومية " المساء" "إذا كنا اليوم أمام مشكلة تعويض الدارجة للعربية، فإننا غدا سنكون أمام مشكلة حقيقية، إذ سنكون مجبرين على تقبل احتجاج المراكشيين على استعمال لهجة الطنجاويين، و ثورة المكناسيين ضد استعمال لهجة الوجديين.. و هكذا دواليك".
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100 - MAROC 77 الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:48
ما يرعبني صراحة لم أعد أعرف من يتحكم في الأمر؟؟؟؟
شخص أو بعض الأشخاص يفرضون أمورا على أمة بأكملها. لماذا لا يفرضون أمورا هكذا على الخواص. أنتم تحاولون جعلنا مختبرات تجارب لسياسة فاشلة تسير دون عجلات وسط المطبات. يا أهل الميدان إن السكوت مشاركة في المهزلة وأعرف جيدا مستوى بعض أقول بعض الأساتذة في اللغة العربية والفرنسية. فمن العيب أن تكتب الأخطاء من طرف أستاذ؟ فاقد الشيء لا يعطيه.
والله حتى أفكاري تبغررت وبالبريوات سأصلح الثقوب. لكن ابني لا يحب أن تحفر أمه ولا أن يخبز أباه ولا أن تغني أخته فكيف تفرض عليه هذا؟
أي نقاش وطني كان حول هذا؟ إنها الديكتاتورية الحقيقية. وحقيقة غالبا ما تكون مرة...
زيدو في المقرر مثال بيداغوجي محض: "شلا مايتقال غير اللسان ثقال"
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101 - nabil الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:49
بالمختصر المفيد يحكمنا اشخاص يعانون من ازمة هوية خطيرة, ولاؤهم لكل ماهو مشرقي اصبح مرضا لا علاج له. ما لا يعرفه هؤلاء ان العربية الفصحى ما هي الا خليط من اللغات السائدة في المشرق فهي خليط من الارامية و الحميرية و الامهرية و العبرية و الفارسية و التركية و الحبشية .. الخ
و ما لا يعرفونه انه 80 % من المصطلحات الحديثة التي احدثت في الربية الفصحى تمت فبركتها من طرف سوريين و لبنانين بعثيين ممن يسهرون على تاليف معاجم اللغة العربية في اتحاد مجامع اللغة العربية في دمشق و غيرها من العواصل المستعربة.

هل فطائر و سبانج و جزر و طماطم و بسبوسة و قرنبيط ... كلمات عربية هل نطق بيها الرسول ؟ طبعا لا فهده الخضر لم تكن موجودة اصلا في الجزيرة العربية في عهده
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102 - zineb الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:50
السؤال المطروح هو هل أبناؤكم سيدرسون في هذه المقررات ؟ ولا غير أبناء لمداويخ الفقراء لي ميقدروش يقريو ولادهم فمدارس خصوصية ولا يديوهم لسويسرا ؟
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103 - متابع من الصويرة الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:50
وهل يعرف السيد الوزير أنه في المدرسة هناك أطفال بالآلاف لم يسبق لهم أكل أو حتى مشاهدة هذه المأكولات كي يأتي لنا بهذا البلاغ المصوغ بلغة العجرفة ويبرر فضيحة وزارته.
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104 - Rachid الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:50
القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة الغنية هو جودة التعليم.
محاربة الفقر تتم من خلال توفير تعليم مجاني و دو جودة عالية.
الصين مليار و600 مليون نسمة و نسبة الفقر 1% و السبب هو أن الصين إستثمرت في التعليم.
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105 - مكلخ الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:50
سنة 1968، أنجز الاستاذ محمد شفيق تقريراً حول القيمة البيداغوجية لتعليم القرآن بالمسيد، و خلص إلى أن هذا التعليم يحطم شخصية الطفل و يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتأخرنا الحضاري. قدم التقرير للحسن الثاني. هل تعلمون ماذا فعل الحسن الثاني؟ لقد أمر بتعميم هذا النوع من التعليم على كل التراب الوطني!!!!!!! سنوات بعد ذلك أمر الملك بحذف مادة الفلسفة و كل المواد التي تساعد على تكوين مواطن قادر أن يفكر. و لأجل نفس الهذف تم تعريب التعليم الثانوي مع الإبقاء على الفرنسية في التعليم العالي.
اليوم، يظهر أن المخزن غير راض مائة بالمائة على نتائج سياسات تكليخ المغاربة، و لذلك سيحذف حتى العربية و يعوضها بالدارجة.
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106 - خالد الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:50
اضن نخلي ولادي فالدار افضل من هاد المهزلة اللي وصل ليها التعليم غادي نشري المقرر ونفحصو بروية والا تبين العكس دنب ولادي فرقبة المسبب الى يوم الدين
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107 - لوسيور الخميس 06 شتنبر 2018 - 21:58
ثم ان اللغة العربية ثلث الفاظها دخيلة واجنبية..وكلمة البادنجان وابو منجل اقبح من بغرير وبريوات ..اللي بغا اصيفط شي بروة لكرشو..هههه..وكبار الكتاب المصريين والمغاربة وغيرهم استعملوا كلمات عامية واحيانا كلاما عاميا.واللغة تتطور فعندما نصنع شيئا نخترع له مصطلح والاعراب لم تكن عندهم بريوات ولاكعب غزال وافضل شيء عندهم هو الثريد...ههه واللحم المحنط القديد...وما لايعرفه المتنطعون ان اسماء الالة وغيرها منها ما هو قياسي وماهو سماعي ...فكلما اخترع الانسان اشياء تتطور اللغة فالفكر اسبق من اللغة لان الانسان يفكر بالعقل وليس باللغة ..ومن ثم فالاسبقية للفكر وليس للغة لان اللغة تابعة للعقل وللوجود..والعربية ليست لغة علمية لان العرب بدو لم يخترعوا غير الصفر..هههه
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108 - عبد الفتاح الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:00
من يحاكم من. الشعب هو السلطة العليا ولا قرار يعلو على قراره. ونطالب بفتح تحقيق عن نواياكم في هذا الشر الذي تريدونه بأبناء الشعب, ونحاسبكم على العمل فحسب توجهاتكم الإديلوجية عوض المصلحة الوطنية. ما دخل البغرير والتشيشة في العلوم الحديثة, من nano system, والطب وعلم الفلك, ووو. أم أردتم لأبناء الشعب سقف معرفتهم البغرير والشباكية, ليكون أقصى ما يحلمون به مهنة خباز بائع البغرير, وفي هذه الحالة, من الأحسن البقاء بجانب جداتهم تعلمنهم البغرير بطريقة إحترافية ولا حاجة له بمدرسة المزاليط.
سنبقى نتخبط في المشاكل والبطالة وو ما دام عندنا مسؤولون من هذا النوع وأتساءل كيف تم لهم التسلل لمناصب حساسة ومصيرية للشعب. ههه ونحلم أن نكون مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا, ممكن نتفوق عليهم في البغرير, أما العلوم التي تخلق الثروة فيسبقوننا بسنين ضوئية
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109 - جرير الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:02
أطفال الجبال والبوادي لا تعرف البريوات والغريبة
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110 - ايت السجعي الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:08
قوم عنيدة لا تفهم ولا تريد أن تفهم أن الدارجة هي لغة الأم و الطفل يتعلم بسهولة إذا استعمل لغة الأم و بأن اللغة كائن حي يحيى و يموت وبأن اللغة هي حامل لثقافة وناقلة لصورة حياة مجتمع والمختصون يقولون بأن الكلمات المعنية ليس لها مقابل في الفصحى و في الوقت الذي تتطور فيه اللغات الحية لمواكبة تطورات العصر يصر البعض علي أن يجبرنا على التكلم مثل ما تكلمت قريش.
الحاصيل:الله يدير تأويل الخير
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111 - من أمريكا الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:11
القضية أكبر من امزازي. هذا الرجل جيء به لسد ثقب في الحكومة وهو لا يعلم لحد الآن أمور وزارة التربية و لم يستوعب بعد مهمته وما الذي سيفعله. الآن هو وزير وهذا أهم شيء وهو حقق أمنية يكون وزير و قضاء مصالحه الخاصة كالاخربن. ليس هناك وزير له مشروع و يعمل على تطبيقه بغية إصلاح الأوضاع. تذكروا أن نقاش التدريج سبق امزازي بسنوات وكان عراب التعريب رجل الإشهار الذي يحتمي بجهات نافذة. التدريج يدخل في إطار مشروع يهدف إلى تسطيح فكر وعقول المغاربة ليبقوا قطيعا لأنك كلما تعلمت ادخلت انفك في أمور كبيرة وهم لا يريدون ذلك وعليه هم يريدون أن يبقى المغاربة مكلخين و لا يفكرون إلا في الأكل والشطيح و الفرجة و الجنس. أما الباقي فهو ليس للشعب دخل فيه. واش عندكوم شك فهذا الشي؟ وعلى العموم هذه ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل التضبيع والتسطيح والتكلبخ. ونحن الشعب نستاهلو مادمنا نشارك في الانتخابات و يضحكون علينا باسم الديمقراطية.
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112 - بنت البلاد الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:12
إذن لا داع لإرسال أبناءنا و بناتنا إلى المدرسة الدارجة يعرفونها لن يتعلموا أي جديد...لعدما خربوا التعليم و جعلو المعلم أضحوكة ها هم يدقون آخر مسمار في نعشه..إنها الحملة المسمومة على اللغة العربية..و المشكل هو أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميا أي تسبق الفرنسية التى تحتل المرتبة السابعة..ثم إن الكثير من اللغات تختلف فيها لعة الشارع او الدارجة عن لغة التعلم بما فيهم الفرنسية والاسبانية..ثم هناك إشكال حيث تزجد عدة دارجات في المغرب..الشمالية..الفاسية المراكشية..و غيرها !!!
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113 - زيزو الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:14
اللغة لغة لها قواعد ونظام نحوي يجعلها محركا لسانيا وفكريا وقابلة للتطويع في شتى المجالات العلمية والتكنلوجية إذا كان هناك رجال يطورونها ويرفعون من قيمتها لان لكل لغة رجالاتها.والملاحظ أن ما يحدث للغة العربية على يد وزارة المفروظ فيها حمايتها وتلقينها للأجيال بشكل صحيح وجعلها قاطرة تحمل الفكر والعلم والتقنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى
ما يحدث للغة العربية جريمة لاتغتفر والتاريخ يشهد على ما يحاك ضدها لقتلها ودفنها على المدى القريب
إنه تخطيط لتبليد الحس اللغوي وقتل المخيلة للاجيال القادمة وهو فعل غير مقبول في غياب تام لمن يدافع عن الحقوق التاريخية للغة التي انزل بها القران وانهزام المجتمع بل موته والأيام القادمة ستكون حدادا مفتوحا على موت اللغة العربية تبا لكم أيها المجرمون بفعلكم هدا تقتلون متعلمي اللغة العربية ولن يغفر لكم التاريخ هدا الجرم لاحول ولاقوة الا بالله
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114 - Ali USA الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:17
أمر المغاربة المستعربين غريب. ما العيب من اضافة كلمان مغرلية أصيلة الى اللغة العربية؟ اللغة العربية باللغات الأخرى قاصرة عن الإحاطة بكل الأشياء والأمور المحلية. سؤال للمستعربين ماهو الاسم الفصيح المقابل لكلمة البغرير و المسمن والشباكية؟ كيف تجاوب بالعربية الفصحى اذا سُئلت عن أسماء الأطعمة المغربية؟ ..الانجليزية وهي لغة العلم والتجارة تضم آلاف الكلمات من لغات الشارع ولا حرج في ذلك ولا أحد يتكلم عن محاربة اللغة الإنجليزية ولا عن المؤامرة الخارجية والصهيونية الإمبريالية العالمية ضد اللغة الإنجليزية المقدسة لغة الكنيسة الانجلكاني...اللغة أداة تواصل بين الناس ليس إلا. اذا ما فقدت القدرة على التواصل بسبب جمودها تموت. العربية الفصحى المنطوقة ميتة لأنها جامدة
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115 - محمد الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:22
أعلاش مايتسماو بالأمازيغية ل هي اللغة الثانية ماشي الدارجة وحشوما هادشي اللوبي الفرنسي أصافي
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116 - عزيز الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:23
..هيا بنا جميعاً نقرأ الفاتحة على روح اللغة العربية الفصحى...,وبإمكانك يا عزيزي القارئ أن تجرب هذا بنفسك وأن تقوم الآن من مكانك لتطلب من زوجتك فنجانا من القهوة على جناح السرعة وباللغة العربية الفصحى وأن تنظر إلى وجه زوجتك لتعرف بأن عليه علامات الاستغراب من عدم احترامك لها,ولكن حين تعود للهجة العامية فإنها فورا ستتأكد بأنك ما زلت تحترمها وتحبها.
والغريب في الموضوع أن هؤلاء الذين يظنون بأنني أسخر منهم حين أكلمهم بالفصحى ينفرون من مقاعدهم نفيرا إذا قلت لهم يجب أن نكتب كل شيء باللغة أو باللهجة العامية...هيا بنا جميعاً نحتفل بولادة لغةٍ جديدةٍ وعصرية مبتكرة...هيا بنا نحتفل بالعام الأول لذكرى ميلاد لغتنا الجديدة...,ويجب أن ينسى طلاب المدارس اللغة العربية الفصحى لأنها اليوم أصبحت في طي النسيان.
حسناً...إذا ما ذا لو غنى كل المطربين باللغة العربية الفصحى؟من الطبيعي أن المستمع سيظن بأن المطربين يسخرون منهم إلا في بعض القصائد فهنالك بعض الأغاني بالفصحى ولكنها من ناحية الكم والكيف قليلة جدا ونادرة والأغنية باللهجة العامية
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117 - مدرسة الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:24
كممارسة جل التلاميذ من الطبقة الهشة....ظروفهم لا تسمح لهم حتى بتناول فطور متواضع.فكيف للمعلم ان يتداول كلمة بغرير...لبريوات......الخ وهذا المتعلم معدته فارغة......وجوعه يظهر على وجهه الشاحب؟لذللك توفر الوزارة مطاعم للمتعلمين......عوض كتب مدرسية تافهة تزيد جهلهم جهلا.تحياتى
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118 - ا ا الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:26
هل وصلت بلادة مسؤولي التعليم بهذا البلد لهذا الحد ؟ حقا إنه الحضيض.
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119 - شاهد الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:27
لازلت أتذكر أنه في بداية السبعينات "بالكوليج" كان أستاذ اللغة الفرنسية رحمه الله يتناول معنا نصوصا للراحل أحمد الصفريوي وظفت فيها مصطلحات مأخوذة من الدارجة المغربية من قبيل : le zaitoun
, le majmer, le haik, le tarbouch..........
وكنا كتلاميذ يروقنا ذلك.
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120 - diablo الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:30
مقال مقنع وفي المستوى. الكلمات المستعملة هي في الاصل امازيغية: بغرير، شربيل... وبما ان الامازيغية لغة رسمية، ادا اين هو المشكل؟ وهل الكلمات: التكنلوجيا والجغرافيا ووووو عربية؟ في فرنسا مثلا تضاف سنويا مئات الكلمات في معجمها حين يتبين انها متداولة بشكل كبير. يجب ان يقام بنفس الشيئ لمعجمنا المغربي . اما الكريكاتور المرفق للمقال، فانه فعلا مقزز.
L'article est au niveau et très convaincant. Les mots utilisés sont dl'origine amazigh: Baghir, Sharbel ... Et puisque l'Amazigh est une langue officielle, où est donc le problème? Est-ce que les mots : technologie, géographie sont Arabes ? En France, par exemple, des centaines de mots sont ajoutés chaque année dans leur dictionnaire national, lorsqu'ils sont largement diffusés. La même chose doit être faite pour notre dictionnaire marocain. Quant à la caricature attachée à l'article, je la trouve vraiment dégoûtante .
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121 - Azzouz الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:31
ينبغي توجيه السؤال التالي الى السيد رىءيس الحكومة ونواب حزبه : ما هو المغزى من دمج العامية في المقررات المدرسية؟ مادامت الحكومة هي المسؤولة عن توقيع القرارات والمصادقة على القوانين علما ان هذا الحزب كان داىءما يدافع بحماس عن لغة الضاد لغة الهوية والقران الكريم. وما هو موقف انصا الحزب من الموضوع؟ اما الاختباء وراء راي رءبس جمعية تطالب بالعامية او اخر بطالب بفكرة فهذه محاولة ياىءسة للتملص من المسؤولية. ما رايكم؟
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122 - خالد الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:34
هاد الناس كايعرفوا غير المتابعة القضاءية لترهيب الناس. الى كنت فعلا مسؤوا عن ااقطاع وتريد تكديب ما يقال دير ندوة صحفية امام وساءل اداعلام وكدب كل ما يقال امام الملء اما التوجه الى القضاء فهاته سياسة الفاشلين لانهَ ليس لديهم ما يقولون للمغاربة وهاته ااحكومة كلها فا؛ لة وغير قادرة على حل المشاكل كلها ما يهم اعضاءها هو الكرسي والاجرة والسيارة لا غير. شوفوا بعض الدول الافريقية الى وقت قريب جدا كانت في المأخرة ولكن تبديل العقليات وضع الرةل المناسب في المكان المناظب اصبحوا مو الدول المتقدمة فط المجالات كلها.وَن هاته الدوا روندا على سبد المثال. اما انتم ما يهمكم هو المقربون والحاشية.
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123 - Amin dz الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:37
لان البغرير و الغريبية ( كما نسميها في الجزاءر و هي حلو جافة تؤخد مع الحليب لست ادري هل تقصدونها ) و البلغة ( نسميها في الجزاءر و تونس و ليبيا البليغة ) هم من اختراع المغاربة (المروك) فالناس كأنو يمشو حفاة حتي وصلت البشرية للمغرب الأقصى و اخترع شعبها البلغة ....انحطاط كبير في المغرب و محاولة تقنين الخرافة في انفس الأجيال الصاعدة اقرو فقط بعض التعاليق تعرف مستوى التعليم في المغرب /// شعب صدق انه كان امبراطورية بكلمة بيعة نتاع الجاهلية و لم يطرح يوما سؤال ان كنّا امبراطورية ما اسم الأسطول البحري و عدد السفن و رتب الجيش و التقسيم الاداري للإمبراطورية و لغات المراسلة و مارش اَي نشيد الامبراطورية وووو أو اخر هل يعقل ان احتمو بفرنسا وهي من تدعون انها سرقت ارضكم //مستحيل يحتمى الشخص بمن سرقه وووو خرافات اخرى //// اتقو الله في البراءة انشر من فضلك اخي و جزاك الله خير
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124 - hamou الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:39
جنوب افريقيا في عهد الابارتايد كان لديها تعليم خاص بالبيض وآخر خاص بالسود
فكانوا يدرسون السود باللغة الام السواحيلي ونقصوا لهم ساعات الرياضيات واللغات الاجنبية
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125 - M. KACEMI الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:41
الوزارة لا علاقة لها بقرار إدماج الدراجة في المقررات حتى يدافع عنه أمزازي. بل أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في آخر تداولاته في الموضوع حسم الأمر بقرار عدم إدراج الدارجة في المقررات بأي وجه كان. واضح إذن أن ما حدث هذه السنة هو من تخطيط وفرض جهات نافذة خارج المؤسسات الرسمية للدولة. وعندما أقول هذا الكلام فأنا لا أقصد أناسا كعيوش، بل من يقف وراءهم ويأكل الثوم بأفواههم. أناس تعاظمت جرأتهم في استفزاز المجتمع ودفعه إلى عدم الإنضباط. أين هي الدولة مما يجري؟
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126 - البطبوط الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:41
في صغري درسونا ابن بطوطة وهاهم اليوم يدرسون صغارنا ابن بطبوطة.
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127 - اين أنت ياوطني الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:41
لم تجدوا في الثقافة المغربية الا البغرير و البريوات.؟ عذر اقبح من الزلة. مع العلم ان الخطابات السياسية جميعها تدعوا الى تحسين جودة التعليم. ولكن كما هو الحال في ثقافتنا الشعبية لمن تعاود زبورك ا داوود؟
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128 - متتبع الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:42
اللغة المغربية في المدرسة المغربية غاتعود بالنفع على البلاد و العباد .. التعليقات التي تحارب مغربة التعليم هي نفسها، شكلا و مضمونا، التي كانت تستعمل في أوروبا قبل 500 سنة لمحاربة الإسبانية و الفرنسية و الإيطالية و الألمانية و غيرها .. اليوم، ما هي قيمة هذه اللغات ؟
مغربة التعليم واجب ديني، وطني و إنساني .. لكن أكثرهم لا يعلمون.
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129 - الاساتذة هم المسؤولون الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:43
الخونة الحقيقيون هم الاساتذة والمعلمون اللذين بواسطتهم تمرر مقررات الذل والعار والخذلان وهم المسؤولون عن الجهل المستشري في المجتمع وعن تخلفه مقابل رواتب منفوخة، اذا كان هناك من يخطط ليبقى الشعب في جهل وحضيض فأنتم الوسيلة، كل من فشل في دراسته وحصل على كارتونة الاجازة يهرول مسرعا لقطاع العطل والتجهيل، ويعتبرون أنفسهم صفوة المجتمع وهم لاشيء ، غير منتجون واستهلاكيون اتكاليون، احرى بكم ان نراكم يوما ما تقفون للمطالبة بالاصلاح الحقيقي للتعليم وتفرضون افكاركم على مجلس ما سمي بالتعليم وعلى الوزارة الوصية، وترفضون كل مقرر يخل بالاخلاق وبالتربية وبالقيم، عوض مظاهراتكم البائسة في الحصول على مزيد من الحقوق الاجتماعية والمادية، فغدا امام ربكم تسألون يا خريجي الجامعات الفاشلة.
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130 - موسى الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:43
يظهر أن السيدة صاحبة التعليق تحت اسم المدرسة لا تعلم الموضوع. سيدتي لا نتكلم عن الجوع بل عن التدريج أي لغة البغرير. وا اسفاه.
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131 - الخواسر ههههه الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:43
وزارة التهريج بامتياز .والله بحال ايلا كتقرا كتاب كوميدي .كيضحكو على ولادنا بالعلالي
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132 - farid de oujda الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:43
نريد رأي رجال التعليم في هاته الكارثة أم أنكم مجرد موظفين تابعين لوزارة التربية الوطنية، مستقبل أبنائنا بين أيديكم
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133 - Nicolas الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:44
كفى من العنصرية اللغوية على لغتينا الأمازيغية و الدارجة. كفى عنصرية في عقر دارنا. نعم للإعتزاز بهويتنا المغربية بثقافتنا المغربية. الدارجة المغربية تتسع للجميع و لا نجد حرجا في التلفظ بكلمات فرنسية او إسبانية او إيطالية...نعم هذه هي لغتنا المغربية لغة التواصل اليومي وهذه هي الوظيفة الأصلية للغة.
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134 - معرب الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:49
يدرسون ابنأهم في الخارج ويعلمون ابنأنا البططبوط والبغريييييييير الفهم يفهم وكفاكم تكليخا لأبناء الشعب
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135 - youssef الخميس 06 شتنبر 2018 - 22:57
اضن انه ﻻ داعي ﻻدراج الدارجة في مقررات التعليم مادام الطفل يستعملها ويفهم معانيها سنين قبل ولوج الطفل الى المدرسة. لماذا لم يدخلوا الفرنسيون دارجتهم (argot) في التعليم.
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136 - بغرور الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:05
عذر اقبح من زلة . انا باركا عليا ملي شفت 123 باك مشا لسباتة مع الترجمة بالفرنسية من هادي عرفت بلي مابقا امل
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137 - diablo الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:06
Le dictionnaire français contient une pléthore de mots importés du Maroc et de l'Algérie et pourtant on n'a jamais entendu les français se lamenter d'un tel constat. Citons par exemple : l'oued, le bled, le toubib, le kawa, le clebs, kif-kif, fissa, chouf, le caïd, le pacha etc.. Et la liste est longue. Et ceci sans parler des importés d'autres pays comme d'Allemagne, d'Angleterre... Mais le comble c'est que certains marocains refusent que les mots qu'ils utilisent quotidiennement soient enseignés à leur progéniture. Quelle honte !
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138 - lahouircha fatiha الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:09
انها مجزرة في حق اللغة العربية الفصحى وفي حق متعلمينا ولذلك فمن واجبنا رفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم في ا رتكاب هذه الجريمة. بدل أن يتابع من عبروا عن معارضتهم بطرق كاريكاتورية. رغم أن شر البلية ما يضحك.
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139 - معربي الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:10
تضحكون على أنفسكم بما تفيد تلك الكلمات المدرجة ومن جهة أخرى تريدون تعليم أطفالنا لغات اجنبية من الصغر ولا تريدونهم تعلم لغتهم الأصل فلما هذا التناقض
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140 - امحمدDz الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:11
نسمع جعجعة و لا نرى طحين ...لا أرى عيبا لغويا في استعمال أسماء بعض الحلويات التقليدية المغاربية و المعروفة في شمال أفريقيا أم ننتظر المجمع اللغوي أن يحدث ألفاظ كمسميات لهاته الحلويات ...لماذا تتعامل مع موروثنا الشعبي بعقدة الدونية لا ضير في استعمال الكلمة كما هي شائعة حتى تحقق جسر تواصل جيد بين المعلم و المتعلمين وأعتقد أن لفظ البغرير هو نفسه les crêpes أو الفطائر ولو أنه لا يؤدي الغرض في القدرة على التعبير .المهم هو التواصل أم مسألة أداة التواصل فهي مسألة لا تستحق كل هذا الاستهجان .
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141 - زكرياء الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:13
البغرير ندوزها بكأس اتاي ...والبنت لي تتحيد سروالها من شدة الحرارة وتتبقى غير بالسليب ..الله حرام عليكم تتعدوه على أولاد الشعب ...شعارنا الله الوطن الملك
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142 - بنحمو الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:13
و مع كل هذه الشوشرة ، الدارجة في كل الدول العرببة و الغير العربية تكون متممة للفصحي...اقرأوا نجيب محفوض، او يويف السوباعي او طه حسين و غيرهم في اروع ما كتبوا و نالوا عنه جوائز تجد الدارجة تزين الفصحى و تعطيها بعدا لن تناله من دونها....
لكن المتعصبين للفثحى لوحدها في التعليم سيرون انهم لوحدهم ينهشون في لحم الدارجة المغربية
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143 - زهير الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:16
الحقيقة : الأستاذ يستعمل اللغة المغربية مع المقربين باش يفهموا مزيان .. و يستعمل لغة أخرى، إذا كان يتقنها، مع الآخرين .. بناء اقتصاد قوي و مستقبل زاهر لنا و للأجيال القادمة يفرض علينا مغربة التعليم .. نتمنى من الله التوفيق.
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144 - مغربية الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:33
قريبا في مقرر التربية الإسلامية " حكم ضارب الطاسة في الإسلام "
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145 - عصام الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:36
حجتك ضعيفة. و لماذا المتابعة اصبحتم ترفضون النقد. وزوينة هادي. المتابعة ضد من أخرج هدا البرنامج الركيك للوجود
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146 - momo oujdi الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:44
Il se peut que nos écoles vont être transformer en vue de former des futurs cuisiniers vu que le baghrir, les brouettes, le même nom se consomme bien chez nous. Les écoles d' ailleurs enseignent l' informatique, le sport, l' électronique chez nous on enseigne l'âge de la pierre taillée et le comble on défend l' indéfendable, ce qui est inceste et très bas pour la formation d' une génération forte et capable de mener le pays dans l' élite. Comme ça on entre notre enseignement.
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147 - سامي الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:46
بائعي البغرير أوبريوة غادي زيدو في الأثمنة .أغادي اولي عليها الإقبال
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148 - مصطفى كاراطيكا الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:48
أهم إنجازات حكومة تجار الدين من عهد مسيلمة الكذاب #بنكيران ال العثماني رفع الدعم عن المحروقات و مس صندوق المقاصة سن قوانين تصب في مصلحة الوزراء و البرلمانيين و رجال الدولة القضاء على مجانية التعليم و الآن يأتون بمناهج تافهه لا تتحدث إلى عن الأكل والشرب كأن المغربي عندو كولشي مخاصو غير البغرير والبطبوط .. راه الشعب هو الي خاص يحكم هذا الناس ماشي العكس
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149 - أستاذة بلا فخر الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:55
ردا على التعليق المعنون ب " الأساتذة هم المسؤولون " يا صاحب التعليق بعد احترامي لرايك و إن كان فيه ظلم كبير و إجحاف في حق هذه الفئة من الموظفين الذين يعانون شتى أشكال القهر المهني لا من حيث الراتب الذي يبدو لك منفوخا و الذي لا يمكنك أن تحقق به العيش الكريم من شقة متواضعة و تدريس لأبنائك الخ إلا و تجد نفسك في خنقة الديون . و لا من حيث قلة القيمة فالأستاذ الان اصبح عرضة للاهانة و التهديد من طرف التلاميذ و أولياء أمورهم الخ . و لا من حيث ضعف الوسائل التربوية ﻷجل القيام بمهامه و كم من استاذ يعاني في المنفى بعيدا عن أهله و بيته في مناطق وعرة و حين يؤدي مهمته بأمانة و ضمير يجد نفسه استهلك روحه ﻷن التعامل مع 50 تلميذ دفعة واحدة و أحيانا يصل عددهم ل60 يتطلب منك مجهودا نفسيا و فكريا و جسديا .. انظر للمتقاعدين في التعليم معظمهم ينهي وظيفته بأمراض مزمنة لتعرف الحق و لا تنطق بالباطل
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150 - رضى الخميس 06 شتنبر 2018 - 23:55
إذا كان الشعب يرفض أن يتم تدريس أبنائه بالدراجة فمن يعطي الحق للوزارة أو لجنتها المسؤولة أن تحجر على أمة بأكملها، إن استفتوا الشعب سيرون الجواب الشافي
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151 - ABDOU الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:00
مع الاسف البغرير و البريوات والغريبة ليست ايها الوزير بكلمات من العربية الفصحى
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152 - latifa الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:08
عذرك اقبح من الذنب ، بديتو هاذ السنة ب 8 الكلمات بالدارجة والسنة المقبلة بالمقرر كامل مدرج ، اتقي الله ايها الوزير انك في منصب المسوءولية وستحاسب عليها دنيا واخرة لان الهذف بصراحة هو الاجهاز على لغة القران
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153 - كريم من طنجه الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:13
إلى السي عبد الله.. أظنك لم تطلع على تاريخ الأمة العربية بعد الإسلام. كما أظنك لم تطلع على تاريخ العلوم الحديثة و أصلها. لكل شيئ بداية و بداية عصر النهضه علوم عربية منها التي خلقها مسلمون و منها التي طوروها و عقلنوها. و أظنك لا تدري أنها كانت عربية مائة بالمائة حتى ظهر بعض أمثالك و نشروا الشوك في طريق الأمة و أورام الخيانة في بدنها لتصبح ما هي عليه اليوم. ليست المشكلة في اللغة إن لم تعد لغة العلم - بعدما ترجمت كل إنجازاتها إلى لغات أخرى و نسبة إليها زورا - بل المشكلة في حملتها الذين أهانوها و بالتالي أهانوا تاريخهم ثم أنفسهم.
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154 - klm الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:17
سؤال واش ولاد المرفحين تاهما عندهم بغريرة وبريوة في مقررات تعليمهم الخاص ام ان الامر يخص الحازقين فقط وإن كان الامر يبدو عادي فزيدو شفنجة حسن باش يبان كلشي زيرو
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155 - Zohair الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:19
تعلم لغة الأم, اللغة المغربية, تدعم تفكير الطفل بتطوير مهاراته في إستخدام اللغة، في تعابيره الخاصة به، مصطلحاته، بالإضافة إلى شخصية الطفل نفسه. أيضاً تعلم اللغة الأم يزيد تحسين سير الطالب في المدرسة .. بقدر ما يتقن الطفل لغته الأم بقدر ما يكون عليه سهل تعلم لغة أخرى .. مغربة التعليم واجب ديني, وطني و إنساني لكن أكثرهم لا يعلمون .. اللهم اهدينا واصلح حالنا.
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156 - البهجاوي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:21
سياسة تكليخ أولاد الشعب هي سياسة ممنهجة...كفاكم ضحكا على دقوننا..أنتم تريدون صناعة جيل مكلخ كي لا يطالب بحقوقه يوما. تريدون صناعة جيل لا يعرف ماله و ما عليه...لمادا التجنيد الإجباري في هدا الوقت بالدات؟ لمادا التعليم باللغة العامية في هدا الوقت بالدات؟ بالله عليكم كفاكم عبتا واتقوا الله في هدا البلد.
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157 - إلى المعلق 123 dz الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:33
إلى المعلق 123 amine dz
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
"إذا وضعت أحدا فوق قدره فتوقع منه أن يضعك دون قدرك ".
رغم انتقاصك من شأن المغاربة و شتمك لهم، و رغم خروجك عن الموضوع لأنك لا تفقه فيه شيئا لتدلي برأيك فيه لأن المثل يقول "كل إناء بما فيه ينضح "
والاناء الفارغ أكثر إثارة الضجيج من غيره.
هذا دون أن تعلم أن الشؤون الداخلية للمغرب لا تعنيك. . حبذا لو تهتم بشؤون بلادك الجزائر فوضعها كارثي أيضا.
يكفينا فخرا أن حرية التعبير مكفولة في منابرنا الإعلامية و أننا على الأقل وصلنا إلى مرحلة النقد و المعارضة البناءة فماذا وصلت أنت بعقليتك المتحجرة. ؟؟؟!!
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158 - سئمنا من لغة التخويف والتهديد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 00:45
سئمنا من لغة التخويف والتهديد.
وزارة التربية الوطنية تهدد المواطنين الغيورين على مستقبل أبنائهم بالقضاء (أي السجن).
من أي كوكب جاء هذا المسؤول في الوزارة حتى يتجرأ و بتهديد المواطنين، ومن يدفع راتبه، أليس الشعب؟ فاليعد اموال راتبه لأنه لا يستحق هذا المنصب، و لأنه لا يدرك إنتظارات المواطنين في تربية أبنائهم.
ما هذا الإنحطاط في هذا المقرر (مقرر البغرير).
عوض أن تعتذر الوزارة للماطنين، تهددهم بالقضاء وتدافع (بلا حشما بلا حيا) عن هذا الإنحطاط.
فهل من منقذ، وأين هو المشرع المنتخب؟
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159 - Hassan الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:00
جل المنتقدين تسمية الأشياء بمسميات متداولة
تقنية تعلم القراءة يستوجب الإنتقال من الشفوي إلى الكتابي بعفوية . نتعلم ملكتان نسمع ونقرأ و نستوعب المضمون . الحرف العربي يتعرف عليه داخل كلمة والكلمة لا تحيى إلا داخل جملة وهده الجملة من وضعية حقيقية مكتسبة . هذا جدل عقيم. التعليم مأمورية حق مشروع أما التربية فهي مسؤولية واجب عى الجميع ..التربية على السمع مسؤولية أسرية نهيئهم لحب المطالعة البحث عن ميول اكتساب مهارات وأساليب ...كتاب عرب كتبوا وأبدعوا وترجمت مؤلفاتهم إلى لغات أحبها القارئ وفهمها لا حرفيا بل سلوكا إنسانيا . اللغة وعاء علم كلما توسعت انتشرت و أصبحت لسان المتعلم ..شكرا
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160 - Mohammed Rakhi الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:05
وا سي الوزير راه من ثماني كلمات حاليا إلى ثمانية آلاف كلمة مستقبلا إن لم تتداركوا الموقف وتضعوا حدا لهذا العبث ...
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161 - هادي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:12
انا لم اعد افهم ما يجري سيادة الوزير يهدد كل من يخالفه الرأي بينما المفروض ان ينصت لصوت الشعب الذي أتى بهذه الحكومة التي ينتمي إليها سعادته ويجب أن يحترم كل الآراء مادامت لا تمس بالمقدسات الدستورية أو لا هؤلاء مجرد مداويخخخخخ يجب زجرهم كلما لاح اختلاف في الأفق والحقيقة الواضحة أن الشعب المغربي لا يمكن أن يسامح في العبث بلغته اذهي آخر ماتبقى من مدامك هويته الحضارية ولايمكن لأي طرف مهما كان ان يفرض علي او على أبنائي لغته رغم أنها مجرد لغة عادية مقارنة بالإنجليزية أو الصينية في مجال البحوث العلمية الجديدة بينما في المقابل تكتنفه رغبة جامحة لإزالة لغة الضاد من معترك الحياة فكيف يمكن مقارنة اللغة العربية الخالدة والتي يتجاوز عدد كلماتها 12 مليون كلمة والتي كان لأهلها قصب السبق على جميع الحضارات في ظهور المعاجم اللغوية الضخمة كلسان العرب والقاموس المحيط باللغة الفرنسية مثلا التي لا تتعدى كلماتها 2 مليون كلمة
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162 - هادي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:28
وردفا على ما سبق وجوابا على الذين يدعون قصور لغة الضاد وتجاوز معترك الحياة لها با ن العيب ليس في لغة الضاد الجميلة وإنما العيب في عقولهم المتكلسة عن استيعابها والعجب كل العجب لمن لايعلمه العجب ولا الصيام في رجب إذا علمنا كيف كان حال اللغة العبرية التي آلت إلى الانقراض إلى أن أتى هذا الجيل من اليهود فاعادوهاإلى معترك الحياة وواستعادوا لها بريقها وا علنوها لغة رسمية في التعليم والاقتصاد والسياسة والثقافة رغم أنها لغة دينية عتيقة لاتتجاوز كلماتها 190 الف كلمة فانظر المفارقة
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163 - الحل هو المقاطعة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:31
من له ابناء مستوياتهم تدرس فيه هذه الخزعبلات فلا يرسلهم للمدرسة وحينئذ ستراجع الوزارة هذا العبث رغما عنها اما اذا سكت اولياء الامور فانتظروا مزيدا من الاستكلاخ يا حسرتاه على المقررات القديمة
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164 - أبو الزعافر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 02:05
ولماذا لا يمتطي هذا الموتشو بيكالته وينطلق حمامة بل طيارة إلى المارشي ليتسخر لأمه فيقتني رابعة من الشريحة، ورطلا من زريعة الكتان، وأوقية من القَطِران، وخمسين غَراما من العكر الفاسي، ورابعة من وَرِق البُسَيْطِلة، ونصف كيلوٍّ من رزة القاضي، وذزينة من البطابط، وزلاقا من الشَّفَنْجَجِ، وقنطارا من القُرْقاع؟ فهي الآن مشغولة في إعداد وليمة لعشيراتها، تلك الصوائط (ج. ساطة) اللواتي كانت قد اتفقت معهن من قبل على أنها دراتْ، واليوم نوبتها فهي فعلا تدور.
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