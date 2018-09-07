24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)

  2. "هواوي" تعتزم إنشاء مركز إقليمي في ميناء طنجة (5.00)

  3. توزيع سيارتي إسعاف و23 "تريبورتور" بتاونات (5.00)

  4. موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب (5.00)

  5. "ضاية عوا" .. بحيرة ساحرة تتحول إلى أرض قاحلة ناحية إفران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزير خارجية هولندا يتحدى الرباط بتقرير رسمي عن "حراك الريف"

وزير خارجية هولندا يتحدى الرباط بتقرير رسمي عن "حراك الريف"

وزير خارجية هولندا يتحدى الرباط بتقرير رسمي عن "حراك الريف"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:00

رغم رفض المملكة المغربية تدخل دولة هولندا في موضوع حراك الريف باعتباره "شأنا داخليا"، رفع وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريراً رسميا إلى برلمان بلاده في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي.

وسبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التقى نظيره الهولندي، في اجتماع بالرباط، وأكد له أن "حراك الريف هو قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية"، مشيرا إلى أن "هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع".

تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندي، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أشار إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع مجموعة ناصر الزفزافي.

وأورد وزير خارجية هولندا، في أول رد فعل رسمي، أن الأجانب راقبوا جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء "بدون وقوع مشكل"، غير أنه أشار إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات "بطريقة خجولة".

وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن موقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء "الحراك الريفي"، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.

التقرير الهولندي الرسمي المرتقب أن يزيد من ضبابية العلاقات بين الرباط وأمستردام سجل أن "العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية". وقال وزير الخارجية إن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وأبرز التقرير ذاته أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، حكم على نصفهم بالسجن من قبل القضاء، مشيرا إلى العقوبة المرتفعة في حق ناصر الزفزافي، والتي بلغت 20 سنة سجناً.

وأشار المصدر ذاته إلى العفو الملكي السامي، بمناسبة عيد الأضحى، الذي استفاد منه 188 معتقلا، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

يشار إلى أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كان قد استدعى ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت إلى عشرين سنة في حق المتزعمين.

وأبلغت الرباط السفيرة أن هذه التصريحات "غير مفهومة بالنسبة للمغرب". كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات "مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضافت الخارجية المغربية وقتها أن هذه "التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - ب-ع. الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:08
كل هذه الامور مسائل ثاانوية و سببها الاستبداد و غياب الديموقراطية لا اقل و لا اكثر و بسبب وجود قوى متحكمة لا تريد قضاء نزيه و لا احزاب حقيقية و لا تعليم سليم الخ الخ الخ..فمتى ينجلى الظلام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
142
2 - Mohamed الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:08
السلام عليكم أليس التقرير في محله؟ أن كان غير ذالك فتبين الرباط العكس. الأحكام ظلم في ظلم. رآه الكل لاحظ بأن المغرب ليس على ما يرام في الآونة الأخيرة. تحية لكل المغاربة عرب ريف شلوح الكل....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
120
3 - شحشي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:10
لبحث في الاسباب العميقة لهذا التقرير من هولندا سنشتم رائحة الحشيش تفوح منه بين لوبي و بارونات المخدرات بالريف و مافيا سوق المخدرات بهولندا ،وقضية مراكش ما تزال جارية امام القضاء المغربي ،فمزيدا من تضييق الخناق على بارونات المخدرات بالريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-81
4 - أين الوجهة...؟ ؟!! الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:10
مشكلة هذه. واش حنا تنتدخلو فشؤونهم الداخلية ؟ ؟ ؟!!!!
خاص المغرب يجمع راسو شوية . ويحل مشاكله بكل جدية و ديموقراطية راه بداو تيكتارو الخصوم.
الله يحضر السلامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-39
5 - الوطنية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:12
بطبيعة الحال بما ان هولندا حمت ولا زالت تحمي المهربين والمتجرين في المخدرات ورفضت تسليمهم الى القضاء المغربي للتظر في القضية لا بد وان تكون هناك ضغوط من طرف من يحميهم على البرلمان الهولندي لهذا لا زالت لها اليد الطويلة للتدخل في شؤون البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-73
6 - رباطي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:13
الله يجعل البركة في الدول العادلة ولو كانت كافرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
113
7 - السلاوي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:16
ليعلق المغرب علاقاته الدبلوماسية والقنصلية مع هولندا ويستدعي سفيره بلاهاي ويقلص عدد موظفيه واطره بقنصلياته الموجودة بالمدن الهولندية علما ان مجموعة كبيرة من سكان الريف يقطنون بهولندا ويقومون بادوار التشهير لدى السلطات الهولندية ضد بلادهم المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-71
8 - Saad الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:17
هولندا دولة العدل والقانون لو خرج عندها السكان ليوم واحد مطالبين بمستشفى للسرطان للبت طلبهم قبل أن يخرجوا أما المغرب الفساد واليخوت والقصور وإذا تكلمت فأنت إنفصالي٠ هولندا يجب أن تتدخل لأنه ليس شأن داخلي عندما يهاجر الألاف نحو أوروبا هربا من الفساد والغطرسة٠شأن داخلي فاش تقد بولادك وتربيهم وتعلمهم وتخذمهم وتعطيهم تطبيب أما غالبية الشعب تريد الهجرة والطنز لا٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
110
9 - Mounir Rifi الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:17
صدمة تاريخية كبرى وعنيفة من جديد في ليلة افتضاض بكارة العدالة امام مراى ومسمع العالم، شعرت بها عند سماعِ قرار محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء وهو يتوج سنة من المدح والمديح والكلام الفارغ عن قيم الدستور ودولة القانون وحقوق الدفاع والأمن القضائي و عن النزاهة والحياد وكل ما يُروِح عن النفس بلغة الخشب وبنفاق المسطرة والقانون ، ليعلن القرار الصادر لائحة جديدة من ضحايا الاعتقال السياسي ضحايا العدالة من معتقلي حراك الريف، ناصر الزفزافي ومن معه، ويعلن في نفس الوقت ان الدولة والسلطة في الريف وجها لوجه في صراع مستمر
الحكم الصادر على شباب الريف في محاكمة الحراك السلمي شيع و دفن عدالة بلدي في زمن الردة العارمة للحريات بالمغرب. ولكنني سأترك قضاة المحكمة في حزنهم يسيرون وحدهم وراء النعش لدفن العدالة، اما أنا فقد أصبحت متحللا من الصمت الذي التزمت به 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
10 - خالد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:17
لولا اعداء الداخل لما تجرأ عليك اعداء الخارج انتهى الكلام اليس ،يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا لماذا لم تضع هولاندا عن الحشيش المغربي الذي يساهم في اقتصاد هولاندا ،خلاصة هولاندا ما يهمها ليس الريف ولكن الحشبش الذي يصدر منه يجب ردع هؤولاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-70
11 - واو الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:19
و ماذا عن العنصرية و الشتاءم تجاه المغاربة هناك.
اذا على المغرب ان يتدخل لحماية مواطنيه.
Donneur de lecon
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-47
12 - زليطة كروط الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:21
المغرب دولة دات سيادة وهي أدرى بشعابها. وهولاندا مطالبة بالإهتمام بشؤونها الداخلية وعدم اقحام نفسها فيما لايعنيها. ..والمستقوون بالخارج لايمارسون الا الدجل... كيفما كانت حججهم وعناوينهم .من أجل هذا قلنا ونقول أن الفكر الاستعماري مازال مهيمنا علي الغرب الذي يدعي الحرية والديموقراطيةوحقوق الانسان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-56
13 - باحث عن الحقيقة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:23
ليس لهولاندا او غيرها ان تحشر انفها في شؤوننا ، هولاندا تهتم بشأنها الداخلي فقط ، وليس غريبا على بلد يهزأ من نبي من انبياء الله وهو خاتم الانبياء ان يحشر انفه في سياسة بلدان لها سيادة وحكمها ونظامها وقوانينها ، وليس غريبا على بلد كهولاندا ان تحشر نفسها في هذا الملف مادامت تحتضن جل انفصاليي المغرب وقطاع الطرق على كل تنمية او تطور يشهده المغرب
نقول لهولاندا : اهتمي بشانك الداخلي واتركي غيرك يهتم بشانه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-50
14 - عاشق الملكية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:23
لاتحتاج تلقين دروسكم فانتم اولى بها يكفي مالقنتموه اثناء استعماركم لعلكم تتوقون إليه من جديد اخجلو من انفسكم قليلا فقد علمنا ان سعادتكم وعيشكم ورفاهيتكم متوقفة على شقاءنا نتمنى اطلاق الزفزافي بشرط ان يبتعد عن مثل هولا ء المخربين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-39
15 - بوراية حمراء الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:23
على الدولة أن تتصدى بحزم لمثل هذه الخرجات
لقد ولى زمن الوصاية يا هولنديين وليس من حقكم التدخل في شؤون الآخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
16 - شمالي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:23
هولندا دولة ديمقراطية مسلمة توجد في ارضها اقوى واعدل محكمة في الدنيا لاهاي بحيث كل الديكتاتورين والجبابرة على شعوبهم يخشونها أكثر من خشيتهم بالله، فماذا يمكن للمغرب ان يقدم وهو في مراتب متذلية في حقوق الانسان و العدل،احشموا واتكمشوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - LE RIFAIN الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:24
La Diplomatie Makhzenienne comme à son accoutumé,elle fait une lecture erronée du HIRAK DU RIF et de son retentissement planétaire,qui est « UNE AFFAIRE INTERNATIONALE " par ce que plusieurs Kidnappés Politiques Rifains portent les NATIONALITÉS : HOLLANDAISE, BELGE, FRANÇAISE, ESPAGNOLE...etc

Jugez des activistes,militants,opposants politiques pour " SÉPARATISME " c'est à dire ,vous internationalisez LE CONFLIT POLITIQUE avec cette région du RIF

Voilà le contexte pourquoi LA HOLLANDE prend position contre le Maroc du makhzen,elle réalise que LA DIASPORA qu'elle croyait " MAROCAINE " est " RIFAINE " en réalité,et comme les PAYS BAS sont une démocratie qui respecte LE SUFFRAGE UNIVERSEL ,il est du devoir des représentants du peuple néerlandais de défendre une partie du peuple que constituent LES RIFAINS DE HOLLANDE...etc

NON L'AFFAIRE DU RIF N'EST PAS UNE AFFAIRE INTÉRIEURE,MAIS UNE AFFAIRE D'UN RÉGIME CONTRE UNE ETHNIE RIFAINE OPPRIMÉE AU NOM DE LA PSEUDO " UNITÉ " ...etc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - bardad الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:26
ان كان حراك الريف شانا داخليا وهو كذالك فلم قضية الصحراء المغربية اخذت بعدا دوليا السي الوزير ام هي غباءت سياستكم المتهورة اطلقو سراح الابرياء من الريف و جرادة والصحفي الوطني المهداوي واخدمو مصالح الشعب ان كنتم فعلا تريدون خيرا لهاذا الوطن و لهاذا الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
19 - كريم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:26
هولندا بغات شي بزيزيلة تا هيا باش تسكت تتشوف فرنسا و اسبانيا وايطاليا ياكلون خيرات البلاد وهي تموت بالجوع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - محمد السني الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:27
لا يا سيد بوريطة ولا يا لامسؤولي المغرب, انتم يامن تعلم ودرس في الغرب. انكم في حاجة ماسة وكبيرة الى دروس في الديموقراطية وحقوق البشر خاصة اذا جاءت من بلد عريق كهولاندا ... لكن متى تتعلمون ومتى ستفقهون.ومتى ستتوقفون عن النهب والسلب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
21 - عاجل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:28
بٓشْ تْسٓدْ فامْ النصارى يا نظام المغرب حقق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية واعادة توزيع ثروات البلاد على كل المغاربة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
22 - أبا البغريرة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:29
أقول لأصحاب البغريرة أتركوا هولاندا وشأنها،هذه الدولة وصلت الى مستويات تحترم فيها حقوق الانسان ونموذج مثالي للديموقراطية، أما أنتم اجتهدوا مع يغريرة والرفيسة،رفستوا البلاد...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
23 - hamidoo الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:31
لا تسيؤا الفهم هولندا منهجها الحوار والتحاور يجلسون ويفرغون ما بجعبتهم لا يبالون بالانتقادات اللهم اذا كان هناك اجوبة مقنعة
كل ما هو في الامر يريدون مناقشة موضوع حراك الريف في برلمانهم داخل حدود دولتهم بالتاكيد هناك روابط بين البلدين المغرب مقيد بالتعامل مع هذا البلد لان له فيه مئاربة كثيرة وكبيرة لان البقر الهولندي حلوب جدا ولذيذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - adam الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:31
ناري على شوهة
أصبحنا نحشمو انقولو نحن مغاربة في الغربة، ولد لفشوش قتل مع السكر والافراط في السرعة والهروب من مسرح الجريمة وعدم تقديم المساعدة للتضحية. .. وحكم بشهرين سجن بينما من قال اللهم هادا منكر حكموا ب 20 سنة سجنا وكأنهم قتلوا الناس جميعا.
أحمد الله اني تركت لكم الوطن بما فيه رغم أن القلب يبكي دما
انشري يا هسبريس فإني ضقت بك ضزعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - عاجل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:32
من حقنا تطبيق القانون الدولي ضد السلطة المركزية بالرباط بسبب انتهاكات الخطيرة التي تقع للشعب الريف من طرف السلطة المركزية بالرباط خصوص ما يقع من تهجير التعسفي للسكان الأصليين وكذا ما يقع من تلفيف التهم الباطلة للشعب الريف بسبب رفع سقف المطالب العادلة للمنطقة والمشروعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - momo الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:33
على الدولة المغربية طرد سفير هولندا فورا ، ومتابعة كل من يتواصل مع جهة هولندية من المغاربة بتهمة التخابر مع جهة معادية للمملكة ، بمن فيهم المحامون الذين يزودون هؤلاء بمعلومات عن المحاكمات ... قضية الريف قضية وطنية محضة وليس لقوى أجنبية أي دخل بما فيها القوى الكبرى ، أما هولندا الصغيرة التي لا تملك شيئا من أمرها فلتشرب هي ومن يواليها من تجار المخدرات من البحر الذي يغرق أراضيها .... الحزم ثم الحزم مع خونة الوطن في الداخل والخارج .... وإلا سينتهي أمر البلد مقسما إلى مدن وقرى متناثرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
27 - momo الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:33
la hollande ne ssait pas que ces emprisonnement pour laisser la corruption prendre encore de l'ampleur plus qu'elle l' est .ces milliards détournés ,ces tonnes d'or envoyées à l'extérieur etc etc .mais ces injustices vont sûrement mettre ce régime hors jeu.petit à petit les marocains ,même les ignorants commencent à se rendent compte de ce qui se passe ;un pays riche et ses habitants vivent dans la misère
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
28 - مصطفى الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:34
المغرب دولة ذات سيادة، كما أن المغرب لا يتذخل في الشؤون الداخلية لهولندا فعلى هولندا أن لا تتدخل في الشوون الذاخلية للمغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
29 - nihilus الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:35
Ils n'ont dit rien, pourquoi le regime ce sent menacé, هل يضن النظام أنه هجوما على فحولته وارجولته, حقوق الانسان يهم جميع الإنسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - هماندوزي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:35
اذا كان للدبلوماسية المغرلية رجالا بمعنى الكلمة يجب ان يردوا على هولاندا بطريقة التي تجعل هولاندا تتالم وتندم على مواقفها من قضية حراك الريف . المواقف الهولاندية هاته تجعلنا نشك في هذه الدولة ونتهمها بانها هي من وراء هذا الحراك عبر تسخيرها لعملاءها المهاجرين الريفيين لديها وان الزفزافي لا يعد ان يكون سوى عصا المتسول . ومن ينكر هذا الكلام اسؤلوا عن ديانة اعضاء الحكومة الهولاندية ومدى العلاقة الابدية التي تجمعهم بالكيان الصهيوني ليدرك المغاربة من حرك حراك الريف والاستفتاء على الاستقلال في كل منطقة كطالونيا وكردستان العراق في نفس الوقت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
31 - امازيغ سوسي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:36
بالمناسبة اين اختفى ناصر بوريطة ؟ هل مازال وزيرا للخارجية ؟ والسؤال الاهم هو عندما يغيب الملك عن البلاد لمدة شهر .شهرين او ثلاثة اشهر وهي حالة لم يعرف لها التاريخ مثيلا .من بسير اامغرب ؟ ما سر هده الخرجات والفيديوهات التي نسمع عنها يوميا عن التحكم وعن اناس يسيرون المغرب في الخفاء وهو ما اشار اليه اغلب السياسيين من قبل كبنكيران .بنعبدالله وغيرهم . اليس من حقنا كمغاربة ان نعرف من يحكمنا ؟ اسءلة كثيرة لكنها لن تعرف جوابا يوما .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - محمود الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:37
تداعيات حراك منطقة الريف شان داخلي للمغرب وزير الخارجية الهولندي رفع تقرير للبرلمان شانهم داخلي ليرفع التقرير حتى على المريخ كان على وزير الخارجية المغربي ان يقطع العلاقات الديبلوماسية مع هولندا كما فعل مع ايران لكن ليس في استطاعته لان هولندا ليست ايران لأسباب لا تسعني هذه الصفحة لذكرها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - omar الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:39
على السلطات الهولندية ان تساعد الحراك الريفي بانشاء اداعة على القمر نايل سات تُلْتقط في المغرب و تنشر الفساد المتشري في المغرب و تحرض الناس على العصيان المدني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - Mohamad saif الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:41
لا أدري لماذا كل من هب و دب يجعل من نفسه و سيدا و حاكما لحقوق الانسان، و ينثر التقارير و النصائح الملغومة، من اجل حسابات ضيق، يا وزير خارجية هولندا لماذا لا تنشر تقارير تخبر فيها العالم عن حقيقة حقوق الإنسان عندكم ألا تدري انه تعرض أكثر من 140 مسجد لاعتداءات عنصرية، في هولندا، خلال الفترة الممتدة من 2008 – 2016، وتشهد البلاد أكثر من ألفين اعتداء عنصري كل عام.و أضهرت الدراسات أن واحدة من كل 10 فتاة، تتعرض للاستغلال الجنسي اعتبار من سن الـ 15.
كما تتعرض واحدة من كل 5 نساء لعنف جنسي أو للضرب من قبل زوجها، فيما تتعرض واحدة من كل 20 امرأة لاعتداء جنسي في هولندا. ههه و ما خفي أعظم، يا بلاد الكفار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
35 - حسونة السوسي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:42
ان محاصرتنا من طرف دول في الاتحاد الأوروبي سيستمر وعلينا أن نتوقع ذلك مادمنا نراوح مكاننا ديمقراطيا .. أما مشاكلنا الداخلية فلا أحد له الحق في أن يتدخل فيها ... ولكي نتفادى ذلك يجب علينا إعادة النظر في سلوكنا وقوانيننا وتصحيح مسارنا الديمقراطي ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - RAMO الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:42
نحن كباقي دول العالم ،فينا الصالح وفينا الطالح،
لو إهتم المسؤولون بالجبهة الداخلية ، نكون
أحسن حالا ، وعموم الناس تتربى وتتعلم وتتخلق ،
أما الآن ،كل يوم ،تقوم دولة غربية ،إما توجه لنا
تهمة ،أو تتدخل في شؤوننا الداخلية ،
نحن لسنا دول الخليج ،نبقى ندافع عن أمننا بالمال .
أما بالنسبة لنا يجب ألا ننبهر بالغرب .
راه ماشي نحن ، إن كنا خايبين (صحيح)، راه
الآخرين زوينين (خطأ)ـ مازين حد آ لقايد .
ـ ربما أنا اليوم محظوظ: مقالان متتابعان يؤكدان ما أقول ـ وسنسمع أكثر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - عبدالله الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:45
ذليل قاطع بأن هولندا لها يد في الأحداث و ربما حتى في حادث مقهى لاكريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
38 - مصطفى الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:46
فليرد عليه وزير خارجية المغرب إذن بتقرير رسمي عما تقترفه دولة هولندا في حق مواطنيها طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل الجاري به العمل دوليا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Zig.italy الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:47
الاستبداد والظلم والطغيان لا يلفت الا انظار العالم يا وزيرنا بدون صلاحية كوزير لكن نقول وزير لوزير وزير الظل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - Mustapha Azoum الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:48
L' État qui ne respecte pas ses citoyens perd le droit de continuer d' exercer sa souveraineté sur ses populations et il perd aussi le droit de maintenir son intégrité territoriale
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - mre الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:48
Quand on parle d'injustice à l'égard d'une région ou d'une minorité, l'affaire devient universelle et il n'est pas du ressort d'un pays. Donc la phrase qui dit "C'est une affaire marocano-marocaine" ne tient pas la route.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - هذا هو الدليل ... الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:49
... القاطع على ان حراك الزفزافي وجماعته (ليس حراك الريف ولا حتى الحسيمة) هو حقيقة حراك اجنبي لزعزعة الاستقرار في المغرب قصد فرض شروط القوى الاجنبية عليه والتحكم في قرارته السيادية.
واذا حدث لا قدر الله ان تزول هيبة الدولة وتنهار وتتفكك مؤسساتها الامنية ،انذاك سيتحول الزفزافي الى قائد ميليشيات مسلحة تتعزز بميليشيات تتوافد من الخارج وتندلع الحرب الاهلية وتصير البلاد كلها ميدانا لصراع اجهزة مخابرات الشر الدولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - جمال بدر الدين الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:51
الدولة التي تتدخل في شؤون الآخرين يجب أن تقبل تدخل الآخرين في شؤونها...وقد دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب في أكثر من مناسبة إلى التدخل في قضايا بعيدة عن الشأن والمصالح المغربية...خلاصة القول: هل تقبل الدولة والحكومة المغربيتان بمراقبة أجنبية للانتخابات في المغرب مثلا؟؟؟
إذا كانت تقبل بذلك والانتخابات شأن داخلي فقد أصبح التدخل في احتجاجات المغاربة داخليا أمرا عاديا خاصة وأن الكثير من الاحتجاجات أصبحت تجد صداها عند المهاجرين في أوربا فيساندونها والحكومات الأجنبية في هذه الحالة تصبح معنية وتريد أن تفهم حتى تعرف ماذا يجري؟ أليس كذلك؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - rachid الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:54
إلى الذين يقولون المغرب ذات سيادة عن أي سيادة تتكلمون وأوروبا تأوي 5 مليون مغربي مشرد من بلده والذين بدورهم يرسلون ملايير اليورو ولولاهم بعد الله سبحانه لمات مئات الآلاف جوعا في المغرب٠ هادي هي يخ منو وعيني فيه، نبعث لكم المهاجرين وتسكنوهم وتعالجوهم وتعطونهم المال ويبعثوه للمغرب ولا تتدخلوا في شؤوننا، قمة الجبهة، والله أتمنى أن يرجعوا جميع المغاربة باش نشوفو هاد المخزن والسيادة شنو غادي يديرو مع 5 مليون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - حسيمي من هولندا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:55
العفو هو لمن أجرم، مختطفونا لم يجرموا لا في حق الوطن و لا في حق الشعب، هم طالبوا فقط بحقوق على هذه المسماة بالدولة.
هولندا تتدخل لأننا نحن الريفيون المقيمون بها نطالبها بذلك لأنها وطننا الثاني و لنا عليها حقوقا ثابتة. نحن نطالبها بالتدخل لأننا مقموعون في وطننا، في ريفنا. كل آليات الحوار مع النظام المغربي عقيمة و لن تتمخض عن أي حل. ما هو الحل إذا في نظر سلطات الرباط؟ تقبل الأحكام و الخلود إلى تكميدها؟
هراء في هراء .. سنظل شوكة في حلق النظام مادام لنا عنده مختطفون و مادامت حقوقنا عليه مهضومة و مادام النظام يحاصرنا في ريفنا بأزيد من 340 ألفا من جحافل قواته.
هي معركة لن تنتهي أبدا بانتصار النظام لأننا لن نقبل بذلك مطلقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
46 - مصطفى الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:56
ما فائدة العلاقات الدبلوماسية مع دولة كهولندا؟ ؟؟؟؟؟؟؟
الدولة لا تملك حق الفيتو و ليس لها وزن حتى داخل أوروبا فبالاحرى على المستوى الدولي!!!!!!!!!
لماذا نعطي القيمة لأي اجنبي و نحتقر أنفسنا و نحتقر بعضنا بعضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الديمقراطية الصورية التي تتشدق بها تخليها عندها.
شوية ديال النخوة و الوطنية.
أما الفقر و البطالة و المشاكل الاجتماعية تبقى بيناتنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
47 - مغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:56
البعثات الديبلوماسية الغربية في اي بلد تكون غالبا عيون تجسس و تستخدم لمعرفة نقط القوة و الضعف للبلد المستقبل. لكن الاجدر بنا حل مشاكلنا عوض لغة الصمت او الخشب عوض ان نعلق مشاكلنا على ما يقال خارج الوطن. الله المستعان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
48 - ابونذير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:58
السعودية طردت السفير الكندي وقطعت العلاقات مع كندا هل يفعلها المغرب ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
49 - تائب الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:58
سبحان الله لازالت الدول الغربية تتعامل مع الدول العربية باستعلاء كانها مستعمرات تابعة لها . المغرب ليس مدينة تابعة لحكمكم . اهتموا بمدمنيكم الذين دفعتوهم لادمان الحشيش المغربي عن طريق * الكوفي شوب * واليمين العنصري الذي ملا هولندا حقدا ضد الاجانب والمغاربة خاصة . لقد ولى زمن سيطرة بحريتكم على المحيطات ورحم الله من عرف قدره .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
50 - fattah rif الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:59
ليعلم الجميع أن هولاندا تحتضن أكبر جالية ريفية في أوروبا حوالي 90% منهم يحملون جنسيتها شيء طبيعي أن تدافع عن هاؤلاء نفس الإشكال يحصل ما بين تركيا وألمانيا حول قضية أكراد تركيا المشكلين لأكبر جالية في ألمانيا. بالنسبة للمغرب مشكل الريف خط أحمر !!! لكن مشكل الصحراء والصحراويون يبقى ورقة ضاغطة بيد كل من لديه حسابات مع المخزن .أما بالنسبة للجالية الريفية في أوروبا عوض أن تستخدمهم الدولة كلوبي ضاغط على أوروبا وما يشكلونه من نسبة تصويت عالية في الإنتخابات للأسف يحدث العكس الأوروبيون يستخدمونهم الابتزاز الرباط في كل القضايا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
51 - مواطن حر. الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:59
عندما تغيب الديمقراطية سنكون عرضة للاطماع الخارجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - مهدي ميد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:59
الله أكبر قال بأن سفارة بلده بالمغرب راقبت الوضع في الريف هههههه بمعنى أن هناك تجسس ولا ربما هناك عملاء لديها ذاخل وخارج المغرب مغاربة علي هذا الحساب تذخل سافر في شؤون المغرب صراحة بدأنا نشعر كمواطنين قيمة وطننا علي المحك تدخلات بعض الدول جعلتنا نشك في أنفسنا هل فعلنا لدينا مسؤولين قادرين علي الدفاع عن الوطن أولا أما المواطنين ليهم الله و وزينة هادي هولندا قلقة علي مواطني أهل الريف اكتر من المسؤلين شتي فين وصلاتنا سياستكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - ايت السجعي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 13:03
مثل هذه الدول هي التي غرت اصحاب الحراك وزعمائه والى غياهب السجون ألقت بهم فقد أعتقد الزفزافي و والده وصحبه ان المغرب حديقة خلفية للدول الأوروبية وان هاته الأخيرة لن تتردد في إصدار تعليماتها من اجل إطلاق سراح الزعماء وعلى رأسهم زعيمهم الأكبر الذي علمهم التظاهر والاحتجاج ومهاجمة القوات العمومية تحت يافطة شعارات سلمية سلمية هي سلمية لكنها بالأحجار والنيران سلمية ترسل الجرحى والمعطوبون الى المستشفيات وبعدها يأتي من يحتج على قساوة الأحكام القضائية ولست ارى معنى للقساوة عندما يحكم القضاء بخأف عقوبة يتظمنها القانون الجنائي فهل مثلا كان على القضاء تعديل القانون الجنائي والنطق بأحكام يرضى عنه من سب المغاربة ونعتهم بقوم تبع ومن هاجم مؤسسات الدولة المغربية بل و تتطاول على وحدتها الترابية المقدسة.
لقد أثبت تاريخ هذا البلد السعيد ان كل من يستوفي على وطنه بالخارج ينتهي نهاية تراجيدية والأمثلة عديدة سواء من تاريخنا المجيد او من عصرنا الحالي.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - متتبع الجمعة 07 شتنبر 2018 - 13:04
المغرب قطع عليهم المؤونة الحشيشية بتزاير السنطة على منتجي المخدرات فاصابهم الغضب ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 54 | عرض: 1 - 54

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.