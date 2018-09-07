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كُتّاب وآراء
وزير خارجية هولندا يتحدى الرباط بتقرير رسمي عن "حراك الريف"
رغم رفض المملكة المغربية تدخل دولة هولندا في موضوع حراك الريف باعتباره "شأنا داخليا"، رفع وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، تقريراً رسميا إلى برلمان بلاده في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي.
وسبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التقى نظيره الهولندي، في اجتماع بالرباط، وأكد له أن "حراك الريف هو قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية"، مشيرا إلى أن "هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع".
تقرير رئيس الدبلوماسية الهولندي، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أشار إلى أن السفارة الهولندية في الرباط واكبت محاكمة نشطاء حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موردا أن البعثة الدبلوماسية لبلاده كانت على اتصال بهيئة دفاع مجموعة ناصر الزفزافي.
وأورد وزير خارجية هولندا، في أول رد فعل رسمي، أن الأجانب راقبوا جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء "بدون وقوع مشكل"، غير أنه أشار إلى أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالرباط واكبت المحاكمات "بطريقة خجولة".
وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن موقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء "الحراك الريفي"، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.
التقرير الهولندي الرسمي المرتقب أن يزيد من ضبابية العلاقات بين الرباط وأمستردام سجل أن "العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية". وقال وزير الخارجية إن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
وأبرز التقرير ذاته أن السلطات الأمنية المغربية اعتقلت أكثر من 800 شخص، حكم على نصفهم بالسجن من قبل القضاء، مشيرا إلى العقوبة المرتفعة في حق ناصر الزفزافي، والتي بلغت 20 سنة سجناً.
وأشار المصدر ذاته إلى العفو الملكي السامي، بمناسبة عيد الأضحى، الذي استفاد منه 188 معتقلا، منهم 11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
يشار إلى أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كان قد استدعى ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت إلى عشرين سنة في حق المتزعمين.
وأبلغت الرباط السفيرة أن هذه التصريحات "غير مفهومة بالنسبة للمغرب". كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات "مرفوضة رفضاً باتاً ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضافت الخارجية المغربية وقتها أن هذه "التصريحات تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين"؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
خاص المغرب يجمع راسو شوية . ويحل مشاكله بكل جدية و ديموقراطية راه بداو تيكتارو الخصوم.
الله يحضر السلامة.
الحكم الصادر على شباب الريف في محاكمة الحراك السلمي شيع و دفن عدالة بلدي في زمن الردة العارمة للحريات بالمغرب. ولكنني سأترك قضاة المحكمة في حزنهم يسيرون وحدهم وراء النعش لدفن العدالة، اما أنا فقد أصبحت متحللا من الصمت الذي التزمت به
اذا على المغرب ان يتدخل لحماية مواطنيه.
Donneur de lecon
نقول لهولاندا : اهتمي بشانك الداخلي واتركي غيرك يهتم بشانه
لقد ولى زمن الوصاية يا هولنديين وليس من حقكم التدخل في شؤون الآخرين
Jugez des activistes,militants,opposants politiques pour " SÉPARATISME " c'est à dire ,vous internationalisez LE CONFLIT POLITIQUE avec cette région du RIF
Voilà le contexte pourquoi LA HOLLANDE prend position contre le Maroc du makhzen,elle réalise que LA DIASPORA qu'elle croyait " MAROCAINE " est " RIFAINE " en réalité,et comme les PAYS BAS sont une démocratie qui respecte LE SUFFRAGE UNIVERSEL ,il est du devoir des représentants du peuple néerlandais de défendre une partie du peuple que constituent LES RIFAINS DE HOLLANDE...etc
NON L'AFFAIRE DU RIF N'EST PAS UNE AFFAIRE INTÉRIEURE,MAIS UNE AFFAIRE D'UN RÉGIME CONTRE UNE ETHNIE RIFAINE OPPRIMÉE AU NOM DE LA PSEUDO " UNITÉ " ...etc
كل ما هو في الامر يريدون مناقشة موضوع حراك الريف في برلمانهم داخل حدود دولتهم بالتاكيد هناك روابط بين البلدين المغرب مقيد بالتعامل مع هذا البلد لان له فيه مئاربة كثيرة وكبيرة لان البقر الهولندي حلوب جدا ولذيذ
أصبحنا نحشمو انقولو نحن مغاربة في الغربة، ولد لفشوش قتل مع السكر والافراط في السرعة والهروب من مسرح الجريمة وعدم تقديم المساعدة للتضحية. .. وحكم بشهرين سجن بينما من قال اللهم هادا منكر حكموا ب 20 سنة سجنا وكأنهم قتلوا الناس جميعا.
أحمد الله اني تركت لكم الوطن بما فيه رغم أن القلب يبكي دما
انشري يا هسبريس فإني ضقت بك ضزعا
كما تتعرض واحدة من كل 5 نساء لعنف جنسي أو للضرب من قبل زوجها، فيما تتعرض واحدة من كل 20 امرأة لاعتداء جنسي في هولندا. ههه و ما خفي أعظم، يا بلاد الكفار.
لو إهتم المسؤولون بالجبهة الداخلية ، نكون
أحسن حالا ، وعموم الناس تتربى وتتعلم وتتخلق ،
أما الآن ،كل يوم ،تقوم دولة غربية ،إما توجه لنا
تهمة ،أو تتدخل في شؤوننا الداخلية ،
نحن لسنا دول الخليج ،نبقى ندافع عن أمننا بالمال .
أما بالنسبة لنا يجب ألا ننبهر بالغرب .
راه ماشي نحن ، إن كنا خايبين (صحيح)، راه
الآخرين زوينين (خطأ)ـ مازين حد آ لقايد .
ـ ربما أنا اليوم محظوظ: مقالان متتابعان يؤكدان ما أقول ـ وسنسمع أكثر.
واذا حدث لا قدر الله ان تزول هيبة الدولة وتنهار وتتفكك مؤسساتها الامنية ،انذاك سيتحول الزفزافي الى قائد ميليشيات مسلحة تتعزز بميليشيات تتوافد من الخارج وتندلع الحرب الاهلية وتصير البلاد كلها ميدانا لصراع اجهزة مخابرات الشر الدولية.
إذا كانت تقبل بذلك والانتخابات شأن داخلي فقد أصبح التدخل في احتجاجات المغاربة داخليا أمرا عاديا خاصة وأن الكثير من الاحتجاجات أصبحت تجد صداها عند المهاجرين في أوربا فيساندونها والحكومات الأجنبية في هذه الحالة تصبح معنية وتريد أن تفهم حتى تعرف ماذا يجري؟ أليس كذلك؟؟؟؟
هولندا تتدخل لأننا نحن الريفيون المقيمون بها نطالبها بذلك لأنها وطننا الثاني و لنا عليها حقوقا ثابتة. نحن نطالبها بالتدخل لأننا مقموعون في وطننا، في ريفنا. كل آليات الحوار مع النظام المغربي عقيمة و لن تتمخض عن أي حل. ما هو الحل إذا في نظر سلطات الرباط؟ تقبل الأحكام و الخلود إلى تكميدها؟
هراء في هراء .. سنظل شوكة في حلق النظام مادام لنا عنده مختطفون و مادامت حقوقنا عليه مهضومة و مادام النظام يحاصرنا في ريفنا بأزيد من 340 ألفا من جحافل قواته.
هي معركة لن تنتهي أبدا بانتصار النظام لأننا لن نقبل بذلك مطلقا.
الدولة لا تملك حق الفيتو و ليس لها وزن حتى داخل أوروبا فبالاحرى على المستوى الدولي!!!!!!!!!
لماذا نعطي القيمة لأي اجنبي و نحتقر أنفسنا و نحتقر بعضنا بعضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الديمقراطية الصورية التي تتشدق بها تخليها عندها.
شوية ديال النخوة و الوطنية.
أما الفقر و البطالة و المشاكل الاجتماعية تبقى بيناتنا.
لقد أثبت تاريخ هذا البلد السعيد ان كل من يستوفي على وطنه بالخارج ينتهي نهاية تراجيدية والأمثلة عديدة سواء من تاريخنا المجيد او من عصرنا الحالي.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.