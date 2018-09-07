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الرئيسية | مجتمع | هذه عقوبات مهيني علم المملكة .. سجن وغرامة ومنع من الإقامة

هذه عقوبات مهيني علم المملكة .. سجن وغرامة ومنع من الإقامة

هذه عقوبات مهيني علم المملكة .. سجن وغرامة ومنع من الإقامة
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:00

وضحت سهام قشار، المحامية بهيئة المحامين بالرباط، أن القانون المغربي يعاقب من أهان المملكة ورموزها بإحدى الوسائل الواردة في الفصل 263 من القانون الجنائي بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10000 درهم إلى 100000 درهم.

وأضافت المحامية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن العقوبة تكون من سنة واحدة حبسا إلى خمس سنوات، والغرامة من 10000 إلى 100000 درهم إذا تمت هذه الإهانة في اجتماع أو تجمع؛ كما يعاقب على محاولة إهانة علم المملكة بالعقوبة نفسها.

وتسترسل قشار بأنه يمكن بالإضافة إلى هذه الأحكام الحكمُ على من أهان علم المملكة بـ"الحرمان من أحد الحقوق أو أكثر، ما بين سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، أو المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى عشر سنوات، طبقا للفصل 1.267 من القانون الجنائي المعدل بالقانون رقم 15.73".

وتحدد بعض نصوص القانون الجنائي معنى علم المملكة ورموزها: كشعار المملكة المنصوص عليه في فصل من فصول الدستور، ولواء المملكة، والنشيد الوطني، كما هما محددان بالظهير الشريف 1.05.99، وكذلك رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف 1.00.284.

ويعاقب على الإشادة بإهانة المملكة ورموزها أو التحريض على ذلك، حسب المحامية بهيئة المحامين بالرباط، طبقا للفصل 4.267 من القانون الجنائي؛ فتتراوح العقوبة الحبسية بين ثلاثة أشهر وسنة، والغرامة المالية ما بين 20.000 درهم و200000 درهم، سواء كانت بواسطة الخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات التي تباع أو توزع، أو المطبوعات المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

وقد نص دستور 2011 في فصله الرابع على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.

كما تنص المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.284 على أن رمز المملكة يحدد في شكل: "تُرس حُمْرِي، بمعلاته نصف شمس بازغة، ذات 15 شعاعا من ذهب فوق ساحة لازورديّة، مدعَّمة بعويرضة مُقَبَّبَة خُضْرِيَّة، مُعَرْنَسَة من ذهب وفضَّة؛ الكل مثقل بنجمة خماسية مفرغة خضرية. والترس موسوم بالتاج الملكيّ المغرِبي من ذهب مزخرف بجواهر تتناوب حمرِيّا وخضريّا؛ وهو محشَّى بشراريف من ذهب مدعّمة بقرني خصْب، ومسنود بأسدين طبيعِيين: أسد اليمين يرى من الجانبيّة وأسدُ اليسارِ متنمّر. وبالترس لافتة من ذهب بها الآية الكرِيمة: "إن تَنصروا اللَّه ينصركم"".

تجدر الإشارة إلى أن شريطا انتشر مؤخرا يُظهر مواطنا فرنسيا قاطنا بالمغرب وهو ملتحف العلم الوطني في حالة سكر أثار استنكارا واسعا لكونه يزدري العلم ورمزيته، وهو ما انتهى بقرار لقاضي التحقيق باستئنافية مراكش يقضي بسحب جواز سفر المواطن الفرنسي المقيم بالمغرب وزوجته قبل عرضهما أمام النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - بيلوط الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:05
واصحاب الكراسي فقبة البرلمان والسياسيون راه فاتو اهانة درابو ديالنا ومعاقبهوم حد هادوك اهانو الراية المغربية والشعب المغلوب على امره .
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51
2 - sami الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:07
يجب الضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه أن يهين ويدنس علمنا المغربي ومقدسات الوطن
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-12
3 - yassine الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:07
اييه إوا اش درتوا مع هداك الاجنبي لي بدا كينتقص او كيهين العلم المغربي او المغاربة عامة ..
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46
4 - mohamed chariai الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:07
لكن الذي اهان العلم المغربي في مراكش تم اطلاق سراحه
اذن على من سيطبق هذا القانون ؟؟؟
على المغاربة فقط ؟؟؟؟الاجانب لإ.
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73
5 - Morocco الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:12
اوا الحمد لله ملي تم سحب جوازات سفرهم ومحاكمتهم، يجب سجنهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى مملكتنا المغربية الحبيبة ..
لقد بدأت تظهر ثمار المقاطعة المباركة..
شكرا هسبريس.
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14
6 - يونس الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:12
توجد الأطنان من القوانين لكنها لا تطبق على الجميع مانمشيوش بعيد فين وصلات لقضية ديال بنت خشيشن هل طبق عليها القانون ؟ والأمثلة كثيييرة للأسف
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35
7 - معاق حقوقيا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:14
دوك المواطنين الفرنسيين لي هانو العلم الوطني اكيد غادي ياخدوا البرائة و اطلبو منهم السماحة ببساطة ليسوا بمغاربة
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16
8 - Ex-Marroki الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:20
"الحكمُ على من أهان علم المملكة بـ"الحرمان من أحد الحقوق أو أكثر، ما بين سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، أو المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى عشر سنوات"

What rights are you talking about? LOL

Give people the choice between an Isreali, American, or Australian passport, and the Moroccan one and you will see if any one remains there.

ما هي الحقوق التي تتحدث عنها؟ *الضحك بصوت مرتفع*

امنح الناس الاختيار بين جواز سفر Isreali أو أمريكي أو أسترالي ، والجواز المغربي وسوف ترى ما إذا بقي أحدهم هناك.
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3
9 - saffa الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:21
و ما هي عقوبة من يهين المواطن المغربي عند توجهه الى اي ادارة لقضاء اغراضه يهان عدم الاكتراث بواقعه ثم اذا اغلض شيئ ما من صوته تنقلب عليه الادارة باللعنات ووعيد الموضف والمدير وووووووو اتقدسون الخرقة وتذلون صانعها لولا الصانع لما وجدت هذه الخرقة الملونة اصلا
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15
10 - مغترب الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:23
هداك القانون كيطبق غير على ولاد الشعب الغلابة
علاش ما طبقوهش على الطلبة الصحراويين ليكيحرقو العلم المغربي كل مرا قدام الجامعة ابن زهر بأكادير اولا هادوك ماشي المغاربة هادوك بوليزاريو
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13
11 - مغريية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:26
هده العقوبات تطبق فقط على المغاربة اما الأجانب فلا اظن دلك بدليل ان كل من قام بجريمة في المغرب يطلق سراحه و يطالب بمغادرة البلاد غير دلك لم نرى اي شئ
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9
12 - RAMO الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:27
إن إشتكيت إلى فرنسا ، تقول لك :" نحن بلد ديموقراطي ،يحترم
حقوق الإنسان ، و حرية التعبير".
إذن هذا فرنسي ،يحترم كإنسان ، و هو حر فيما يعبر عنه.
لأنه لم يرتكب جرما ،ليعاقب عليه .
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-4
13 - jbbare الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:36
et le monsieur qui a bruler et dechirer les passports marocains lui et ca poupee et qui sont actuelement en Italy .
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0
14 - بوعزة بن قدور الجمعة 07 شتنبر 2018 - 17:41
احنا عارفين القانون على من كيطبق لا داعي لمحاكمة صورية. ..
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