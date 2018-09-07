هذه عقوبات مهيني علم المملكة .. سجن وغرامة ومنع من الإقامة

هسبريس - وائل بورشاشن

وضحت سهام قشار، المحامية بهيئة المحامين بالرباط، أن القانون المغربي يعاقب من أهان المملكة ورموزها بإحدى الوسائل الواردة في الفصل 263 من القانون الجنائي بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10000 درهم إلى 100000 درهم.

وأضافت المحامية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن العقوبة تكون من سنة واحدة حبسا إلى خمس سنوات، والغرامة من 10000 إلى 100000 درهم إذا تمت هذه الإهانة في اجتماع أو تجمع؛ كما يعاقب على محاولة إهانة علم المملكة بالعقوبة نفسها.

وتسترسل قشار بأنه يمكن بالإضافة إلى هذه الأحكام الحكمُ على من أهان علم المملكة بـ"الحرمان من أحد الحقوق أو أكثر، ما بين سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، أو المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى عشر سنوات، طبقا للفصل 1.267 من القانون الجنائي المعدل بالقانون رقم 15.73".

وتحدد بعض نصوص القانون الجنائي معنى علم المملكة ورموزها: كشعار المملكة المنصوص عليه في فصل من فصول الدستور، ولواء المملكة، والنشيد الوطني، كما هما محددان بالظهير الشريف 1.05.99، وكذلك رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف 1.00.284.

ويعاقب على الإشادة بإهانة المملكة ورموزها أو التحريض على ذلك، حسب المحامية بهيئة المحامين بالرباط، طبقا للفصل 4.267 من القانون الجنائي؛ فتتراوح العقوبة الحبسية بين ثلاثة أشهر وسنة، والغرامة المالية ما بين 20.000 درهم و200000 درهم، سواء كانت بواسطة الخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات التي تباع أو توزع، أو المطبوعات المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

وقد نص دستور 2011 في فصله الرابع على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.

كما تنص المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.284 على أن رمز المملكة يحدد في شكل: "تُرس حُمْرِي، بمعلاته نصف شمس بازغة، ذات 15 شعاعا من ذهب فوق ساحة لازورديّة، مدعَّمة بعويرضة مُقَبَّبَة خُضْرِيَّة، مُعَرْنَسَة من ذهب وفضَّة؛ الكل مثقل بنجمة خماسية مفرغة خضرية. والترس موسوم بالتاج الملكيّ المغرِبي من ذهب مزخرف بجواهر تتناوب حمرِيّا وخضريّا؛ وهو محشَّى بشراريف من ذهب مدعّمة بقرني خصْب، ومسنود بأسدين طبيعِيين: أسد اليمين يرى من الجانبيّة وأسدُ اليسارِ متنمّر. وبالترس لافتة من ذهب بها الآية الكرِيمة: "إن تَنصروا اللَّه ينصركم"".

تجدر الإشارة إلى أن شريطا انتشر مؤخرا يُظهر مواطنا فرنسيا قاطنا بالمغرب وهو ملتحف العلم الوطني في حالة سكر أثار استنكارا واسعا لكونه يزدري العلم ورمزيته، وهو ما انتهى بقرار لقاضي التحقيق باستئنافية مراكش يقضي بسحب جواز سفر المواطن الفرنسي المقيم بالمغرب وزوجته قبل عرضهما أمام النيابة العامة.