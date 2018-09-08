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الرئيسية | مجتمع | قانون التحرش .. إيحاءات جنسية تجر ثلاثة شبان مغاربة إلى التحقيق

قانون التحرش .. إيحاءات جنسية تجر ثلاثة شبان مغاربة إلى التحقيق

قانون التحرش .. إيحاءات جنسية تجر ثلاثة شبان مغاربة إلى التحقيق
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 08 شتنبر 2018 - 13:00

تزامنا مع النقاش الواسع بالمغرب حول القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، وضعت شابة مغربية متزوجة في مدينة الدار البيضاء شكاية ضد المتحرشين بها في الشارع العام.

ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

وفتحت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، تحقيقاً من أجل استدعاء المُشتكى بهم والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، المتعلقة بـ"التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".

وقالت أميمة رقاس، الشابة صاحبة الشكاية، إن الأمر يتعلق بثلاثة شبان تحرشوا بها عندما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي البيضاء حيث يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط".

وأوضحت أميمة رقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تتمنى أن تُنصف النساء المغربيات بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق، خصوصا في ظل ارتفاع حالات التحرش في الشارع العام والفضاءات العمومية.

وتابعت المتحدثة: "هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة في سبيل رفع الحكرة عن المرأة وتمكينها من ولوج الفضاء العمومي في انتظار تطور العقليات، لأننا في الواجبات بْحالْ بْحالْ مثل الرجال، وبالتالي خَصْنّا نْكونُو في الحقوق بْحالْ بْحالْ أيضاً".

وأثارت الشكاية التي وضعتها الشابة رقاس إشادة واسعة من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في صفوف الفتيات اللواتي طالبن بالضرب بيد من حديد ضد المتحرشين بهن.

وقالت معلقة متضامنة مع الشابة موضوع الشكاية: "يا ريت كلشي يكون بحالها ويا ريت القانون يأخذ مجراه مع هاد الناس باش يكونو عبرة.. راه ما بقيناشي قادرين نعيشو وسط هاد العفن"، بتعبيرها.

ويتضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء أيضاً "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".

ويُواجه قانون العنف ضد النساء بالمغرب عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مغربية السبت 08 شتنبر 2018 - 13:08
أنا رأيي يديرو شوارع خاصة بالنساء وأخرى بالرجال ويحطو علامات بحال ديال الطوموبيلات والا الشباب المغاربة كلهم عيمشيو الحبس
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84
2 - N.H السبت 08 شتنبر 2018 - 13:09
هههه زمان شوف و سكت و متى سيخرج قانون معاقبة الإناث المتحرشات بالرجال؟و قانون معاقبة المتبرجات دات الباس غير المحتشم الذي يوحي و يشجع على الجنس و الفساد؟؟؟؟
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152
3 - عمر السبت 08 شتنبر 2018 - 13:09
لا شئ سوف يتغير ان ذهبت اخلاق افراد المجتمع ذهب المجتمع في هذه الحالة السماح السماح لا شئ غير ذلك لأنها لن تكون الأخيرة
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31
4 - خالد السبت 08 شتنبر 2018 - 13:10
ماذا عن المتحرشات بالرجال ما حكم القانون في ذلك الي دخل فيك بصدرها و تقولك سمحلي و لا تجي حتى لحداك و تحني شنو العقاب ديالها؟
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73
5 - نونوعوعوخوخو السبت 08 شتنبر 2018 - 13:10
اش خاصك ا العريان خصني قانون التحرش ا مولاي
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29
6 - abcd السبت 08 شتنبر 2018 - 13:12
ههههههه والعينين هههههههههههههههههههههههه
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29
7 - مغربب السبت 08 شتنبر 2018 - 13:12
بما ان العين التقت بالعين فهي ايصا متحرشة.بالشاب.
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39
8 - سمير الحروف السبت 08 شتنبر 2018 - 13:13
اتمنى ان تكسر النساء جدار الصمت وتتعامل السلطات بالحزم المطلوب مع هته الجرائم التي لا تقل خطورة عن باقي الجرائم التي تنخر المجتمع
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15
9 - أطلقوا سراح بوعشرين فورا السبت 08 شتنبر 2018 - 13:13
بغينا غي نعرفو شكون المتحرش وشكون ضحية التحرش ؟ المتحرشون الحقيقون في الواقع لا يذهبون للسجون ...المتحرشون الحقيقون هم أرباب العمل الذين يبتزون النساء بالنوم معهن من اجل الاستمرار في العمل ...المتحرشون الحقيقون هم الاساتذة الذين يساومون الطالبات من أجل النقط مع العلم أن هناك طالبات هن من يتحرشن بالأساتذة الجدين المعقولين من أجل لي أدرعهم قصد منحهم نقطا ...وليس من يغمز لبنت في الشارع العام مع العلم أنني مع تشديد العقوبات على من يعتدون على الفتيات في الشارع بالسب والقدف والأدى ...لكن في مجال التحرش الجنسي حذاري من النساء والعاهرات الوائي يمارسن الجنس رضائيا وفي الأخير يقولون أنهن كانوا ضحية تحرش جنسي وقضية توفيق بوعشرين خير دليل
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47
10 - باطل الأباطيل السبت 08 شتنبر 2018 - 13:15
في غياب الأدلة المقنعة يبقى هذا القانون جائرا ويصبح من السهل إلصاق التهم ظلما وعدوانا وتصبح الدعاوى كيدية .
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55
11 - rachid السبت 08 شتنبر 2018 - 13:16
سهل جدا الإثبات على كل فتاة أن تشتري كاميرا مثبتة في الساعة أو مفاتيح السيارة أو قلم وغيرهم وفي حالة التحرش تقوم بالتصوير السري وبهذا لديها إثبات ولا ظلم لأحد الطرفين ولكن يجب تطبيق القانون حتى على النساء المتحرشات بالرجال٠
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42
12 - سهام السبت 08 شتنبر 2018 - 13:17
كون النساء ممعرينش في الشارع، تاحد ميتحرش بيهم ..
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31
13 - مواطنة السبت 08 شتنبر 2018 - 13:18
على المتحرش المغربي أن يفهم ان كل امرأة في الشارع لها ظروفها وشخصيتها ومبررات تواجدها ولباسها ..وكل شخص حر في هيئته مادام لايضر بها شخصا آخرا ضررا مباشرا ..وعليه بغض طرفه كما يفعل ااأوربيون الكفار .وان نظرية إستفزاز المرأة للرجل نظرية خاطئة لا يتشبث بها سوى المرضى بالكبت الجنسي وذوي العقول المريضة والقلوب الخبيثة ..لأن الشخص السوي يفتش عن الحجج التي يبرر بها التزامه بالأخلاق والتحضر وليس لتبرير خروجه عن مبادى احترام الآخرين وعلى رأسهم المرأة التي هي امه وأخته وجدته تحت غطاء الدين ..فيقوا معانا شوية ..شكراهسبريس
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-25
14 - avis السبت 08 شتنبر 2018 - 13:18
إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.
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51
15 - Soka Rabat السبت 08 شتنبر 2018 - 13:19
الحل للحد من التحرش : هو قانون منع النساء من التعري في الشارع العام و مكان العمل
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45
16 - omaima السبت 08 شتنبر 2018 - 13:20
خاص نساء حتى تستر راسها عاد يطبق هاد قانون
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36
17 - رشداوي مدغري السبت 08 شتنبر 2018 - 13:22
القوانين لا تحد من الجريمة و انما تردع مرتكبيها، علينا البحث عن الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجرائم لنطبق مثل <<الوقاية افضل من الردع. بل العلاج>>.
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12
18 - ramssis السبت 08 شتنبر 2018 - 13:23
اﻻ يكفيكم ايها الشباب انكم اصبحتم في خانة المتهمين ويطبق عليكم القانون بمجرد تصرفكم المجنون ازاء الكاسيات العاريات ﻻزمو حدودكم وسوف نرى حفيفة التحرش ومن كان في اﻻصل ينصب شباك الصيد......
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8
19 - anonim السبت 08 شتنبر 2018 - 13:25
لو اخذ هذا القرار فعليا بكل صرامة نكون قد قطعنا شوطا كبير في تربية الاجيال القادمة
اثناء قضاء العطلة الصيفية في المغرب ذهبت معي ابنتي الى احد الاسواق بعد رجوعنا الى البيت ضهرت عليها الكئابة لما سئلتها عن السبب اجابت اننا منذ دخولنا السوق اينما نضرت الا تلقت اشارات مخلة حتى ان احدهم تعقب خطانا طول الوقت لهذا قررت ان لا تذهب الى اي مكان بعد ا ن تمكن منها الخوف والله انهم يقومون بهذا خلسة عن المرافقين لبناتهم او زوجاتهم
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12
20 - mohamed tetouani السبت 08 شتنبر 2018 - 13:28
صاااافي
تسلاو الشفارة والشمكارة وقطاع الطرق وناهبي المال العام والمرتشون والمغتصبون ...... باقي خاص غير التحرش.
او الله اذا البنت لي تمشي محترمة وداخلة سوق راسها ما يتحرش بها شي 1
او اذا تحرش بها مغاديشي تسوقلو
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14
21 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 13:28
مزيان هاد القانون و ما دنب الرجال و ما دايقول القانون في التبرج و اللبساس الشبه عاري ووووو بالله عليكم الا تخجلون يا واضعي القانون.ضروري يطبق على النساء و الفتيات التي ترتدين ملابس مخلة بالاداب لتكون المساواة او يريدون المساواة في الارت و في الخرية الجنسية صافي.
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12
22 - غرين دايزر السبت 08 شتنبر 2018 - 13:29
مزال اتذكر يوم كنا فطاكسي كبيرة و طلعت وحدة القدام بنت زوينة بزاف و مقادة و كتهضر فتيليفون و حنا 3 ديال الرجال لور و مرا كبيرة فوسطنا كنهضرو على كلشي حتى كنسمعوها دارت عندنا قالتنا واش نتوما ماشي مربيين راه سكتو زعمة كنهضر فتيليفون تصدمنا فيها دارت و انا وليت قصتها بصبعي فكتافها قلتها واش اختي سافا كتهضر منيتك و نسمعها قالت لي معاها فتيليفون att نجاوب واحد لحمار قلتلها تتي حمارة و بزقت عليا نقولكم شنو وقع فرشخت لدين مها وجها كامل و ناس لكبار لي كانو معايا شهدو معايا فالمحطة هيا لي جبداتني يالله كان جا قانون تحرش كان مسخة باسلة كتهضر مع زلال سعودي كانت غادي ضيعلي مستقبلي بالحبس فالوقت لي انا كنت كندرس الهندسة خاص حماية لراجل كذالك خاص قانون يعاقب بشدة كل وحدة طيح الباطل غلى شي واحد
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36
23 - ملاحظ السبت 08 شتنبر 2018 - 13:29
لكي يطبق أي قانون لابد من اعداد مجتمع يومن أفراده بفواءده وأهدافه لدلك فلابد من إصلاح التعليم قصد إيجاد جيل واع بحقوقه وواجباته من غير سنبقى نصدر قوانين تلو القوانين من غير فاءدة. لكن الكارثة العظمى في المغرب أن الطبقة المثقفة التي تتولى إدارة الشأن العام لا تحترم القوانين بل تتفن في التحايل عليه .فمادا يعني أن نرى وزيرا بمؤهلات علمية لا يستحي في اختلاس المال العام وكذلك الشأن بالنسبة للقاضي والموظف والشرطي وغيرهم من دوى المستوى التعليمي هؤلاء كلهم واعون بافعالهم المخالفة للقانون والمنطق .ادن أين الخلل ؟؟؟؟
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7
24 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 13:30
نعم لقانون ضد التحرش ولكن إن صاحبه قانون ضد التبرج والتعري والإخلال بالحياء العام.
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5
25 - ماروكان السبت 08 شتنبر 2018 - 13:30
هههههههه شوفوا و سكتوا عنداك شي واحد يدوي مع شي وحدة وياكم....اللي بغى عظامو يبقاو صحاح يسد دركومو....القضية حماضت..
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13
26 - متتبع السبت 08 شتنبر 2018 - 13:30
نعم كلنا ضد التحرش الجنسي و لكن السؤال المطروح هو من يحمي الرجال من الاتهامات الكاذبة أو من أجل الانتقام بعد علاقة ربما كانت رضاءية
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14
27 - Akram السبت 08 شتنبر 2018 - 13:31
يجب منع أدوات التجميل وهكدا نتخلص من التحرش نهائيا ...وحتى سراول HD يجب منعهم هههه
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6
28 - رضوان السبت 08 شتنبر 2018 - 13:33
قالتليكم دخل عند راجلها قهوة وقالتليك مزوحة واش كاين شي مرى مزوجة كتمشي غند راجلها قهوة خمم مزيان تحرش راه مبقاش بزاف في شارع وعلاش انا نتحرش بي بنت ونشوه راسي
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-5
29 - ابو بدر السبت 08 شتنبر 2018 - 13:34
من الصعوبة بمكان تصور التحرش بامرأة تحترم نفسها بلباسها و سلوكها
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0
30 - Free Man السبت 08 شتنبر 2018 - 13:35
التحرش الجنسي ممنوع مهما كانت اساببه و المتحرش حيوان مكبوت مهما كانت دواعيه.
و لكن في دولة حيث الزواج صعب و العلاقات الرضائية محرمة و مجرمة فيجب كذلك تجريم العري و التبرج في الشارع.
فليس من المعقول ان تضع غزالة قرب اسد جائع و تقول له انظر و لا تأكل.
الدولة و المجتمع يدمر نفسه بيديه و الحل هو الحرية الشخصية و المساواة في الحقوق و الواجبات و القانون الصارم مثل تركيا و ماليزيا.
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8
31 - Hicham السبت 08 شتنبر 2018 - 13:36
C'est un moyen d'enrechire les caisses d'état
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3
32 - timjichte السبت 08 شتنبر 2018 - 13:38
أصلا الذكور كلها مشتتة بين الحباسات والهجرة السرية.آش بقى ليكم؟العيالات بسالو وتعراو وكثرو.الله يحفظنا حتى يدينا
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1
33 - عبدالاله السبت 08 شتنبر 2018 - 13:38
هاد القانون ماشي فصالح بعض النساء راه غاديين تصابو بأمراض نفسية
حيت كينات للكيخرج للزنقة وكتمعش انت زوينة واعرة ناري علا طاي كترجع لدار مريضة .
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3
34 - Hooollandddddddssss السبت 08 شتنبر 2018 - 13:38
الله اكبر رحم الله ءاباء واجداد من جاء بهذا القانون ورحم الله من دعمه ورحم الله ءاباء واجداد من سيقومون بالوقوف عليه وتنفيذه. تصوروا معي لو كان هذا القانون موجود لما وجد اليوم يوعشرين في السجن
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2
35 - ابن سوس المغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 13:39
انا مع تجريم التحرش ختى تربى بوزبال انا مع التجنيد الإجباري من أجل بناء رجال وليس مشرملين، ان تتحرش ببنات الناس أليس لديك أخلاق؟ انا كا مغربي مع تجريم التحرش كل من يقبل ان يتحرش احد باخته امه بنته زوجته فا هوا في خانة من لا شرف ولا كرامة له
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5
36 - Amine السبت 08 شتنبر 2018 - 13:40
التحرش في الاماكن العمومية مرفوض ان تبت لكن التحرش من خلال الرسائل لا يعتبر تحرشا ويمكن ان يستغل في الابتزاز
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0
37 - حسن السبت 08 شتنبر 2018 - 13:42
اذا كان القانون سيدخل حيز التنفيذ الاربعاء المقبل ، فإنه لا يطبق في حق المتهمين لأن التحرش الجنسي وقع في فترة لم يكن فيها القانون يعاقب على مثل هذه الوقائع تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ومادام ان القانون سيدخل حيز التنفيذ الاربعاء المقبل فانه يطبق فقط على الوقائع اللاحقة له وليس المرتكبة قبله تبعا لمبدأ عدم رجعية القوانين ' غير أنه يمكن معاقبة المتهمين عن الجرائم الاخرى المرتكبة كالسب والقدف اذا تحققت عناصر الجريمة
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8
38 - Mohamed السبت 08 شتنبر 2018 - 13:46
بادن الله نبدأ حملة خليها تبور
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8
39 - عزيز السبت 08 شتنبر 2018 - 13:46
هادرا خاوية قديتو حتى على الكريساج صافي وصلتو بقا غير التحرش لي اصعيب اتبتو ماديا الضحك على المغاربة
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4
40 - سيموا ١ السبت 08 شتنبر 2018 - 13:47
عندما تطغى الغريزة على العقل يسقط الانسان في فخ التحرش وربما الرذيلة، وما يحمي الرجال من ذالك هو تربيتهم وثقافتهم ومبادئهم التي تحميهم من ذالك. فالرجل الشهم هو من لا يرضخ لشهواته حتى ولو كانت أمامه شارابوفا عارية. اتركوا النساء في حريتهن يلبسن ما شءن ويذهبن انا شءن فلهن كذالك تربيتهن تمنعهن من التبرج المسرف. وربوا الأطفال اناثا وذكورا على احترام الاخر. سبق لي ان رأيت شابة جميلة تتجول بالتبان في شوارع هولاندا ولا احد يكترث بها. المسالة مسالة اخلاق وتربية.
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7
41 - immad السبت 08 شتنبر 2018 - 13:48
وما قول القانون في الشكايات الكيدية.... مثلا شاب خلوق يغض البصر امتنع عن الرضوخ لمراودة فتاة... فقدمت فيه شكاية بالتحرش.... التحرش يكون من الرجال والنساء ايضا... كفى من التعامل مع المرأة على انها ملاك طاهر والرجل شيطان حقيقي!!!
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8
42 - الرحيق المختوم السبت 08 شتنبر 2018 - 13:48
هناك نوع من التحرش هو الأخطر من نوعه ولقد استشرى كثيرا، يتظاهر صاحبه بأنه إنسان لَبِق وعلى درجة عالية من التحضر والإنسانية، وعندما تقترب منه امرأة، وقد تكون متزوجة، وفي حضرة زوجها أيضا، يضع يده على كتفها أو على ظهرها أو يمسكها من يدها، وفي غفلة من هاته المرأة المسكينة، التي قد لا يعجبها تصرفه ولكنها تُؤخذ بصدمة الموقف، يتسبب لها بمشكل مع زوجها المسكين، الذي سيتصرف لامحالة بعنف بالغ غالبا ما يعود بضرر بليغ على علاقته الزوجية بزوجته، وقد يتطور الموقف إلى ما لا يُحمد عقباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أغربه من زمان !!
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3
43 - عبدالخالق الكوتاري السبت 08 شتنبر 2018 - 13:50
كاع لمغاربة غيمشيو لحبس
الله يستر
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2
44 - مغربية السبت 08 شتنبر 2018 - 13:54
اريد اسرد بعض الطرائف الي صادفتني.كنت يوما ما رفقة ابنتي ننتظر الطاكسي.حينها جاء شاب بتحرش بابنتي.اردت ان انهيه .اخبرني عندها ان الكلام غير موجه لي وانما لها .وعندما اخبرته انها ابنتي.طلب مني ان احلف انها بالفعل ابنتي.قال ا.بالحرف انت تكذبين لانك مازلت صغيرة.فاخبرته بان كان علي احضار الحالة المدنية كي نتأكد من الموضوع. الشارع اصبح لا يطاق لا نستطيع رفقة بناتنا وان فعلنا علينا ان نرتدي جلباب الجدة
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7
45 - مغربي السبت 08 شتنبر 2018 - 14:01
سلام عليكم , القانون خطوة إيجابية لكنها غير كافية كاننا امام شخص يريد ان يتمشا برجل واحدة , الحل يكمن في تغيير العقليات و معالجة كل اسباب الضاهرة إنطلاقا من تبرج النساء في الشوارع و تغريرهم بالشباب في الشارع عن طريق إستفزازهم بنضراتهن المتكررة , تم الخطوة الأهم هي تربيت الشباب و الشابات إنطلاقا من النشئ على الإحترام المتبادل غير دالك فهو مضيع للوقت , لو كان القانون يفي بالغرض لما رئينا الجرائم بالعشرات يوميا.
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2
46 - سي لحبيب السبت 08 شتنبر 2018 - 14:02
مثلا إذا كنت راكبا في القطار وكنت في مقصورة وجلست امامك فتاة جميلة صدرها شبه مكشوف ولباسا قصير جدا الى حد ان ثبانها بدأ يظهر ( وما اكثر الحالات التي صادفناها) فبدأت عينك تستكشف منشئات هذه المعلمة. وكيف لا تسترق النظر إلا إذا كنت باردا مريضا عديم الاحساس و الشعور وعديم الغريزة. إذا في هذه الحالة من سيرفع شكاية التحرش و ما هي وسائل الاثبات.
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-1
47 - الشياضمي السبت 08 شتنبر 2018 - 14:03
رجل وقف بسيارته لسبب ما وقت مرور فتاة فضنت انه وقف لاجلها ففتحت عليه باب السيارة وامتطتها في هذه الحالة من المتحرش ومن الذي يجب معاقبته سؤال يطرح نفسه.
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3
48 - I محارب سابق السبت 08 شتنبر 2018 - 14:04
القانون الجديد سيستعمل من طرف النساء للانتقام فقط فقط فقط...
لاننا ما أصبحنا نراه بشوارعها من تبرج و ايحاءات من طرف فتيات و نساء كثير و مثير. لهذا يجب تخصيص حافلات و ناقلات و مقاهي و مطاعم و إدارات و كل شيء للنساء فقط و أخرى للرجال ربما يكون حلا لتفادي كثرت الشكايات و المتابعات التي نحن في غنى عنها.
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49 - محمد السني السبت 08 شتنبر 2018 - 14:09
المغرب اضحى بطلا في سن القوانين , كل يوم تسمع عن قانون جديد كالقانون العبثي لعبور الطريق الذي لا ادري اين وصل... القوانين جيدة, لكن من يضمن تطبيقها ?? وان طبقت من لا يضمن تطبيقها على الفقراء فقط. العنف اشتشرى بشكل مخيف في بلدنا . والعنف ضد المراة يجب شجبه واقتلاعه , لكن قبل هذا وذاك يجب بناء مجتمع يحترم فيه الناس بعضهم بعضا مجتمع تسوده الاخلاق.. انما الامم الاخلاق ما بقيت....فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.
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50 - حرة السبت 08 شتنبر 2018 - 14:09
جواب لرقم 2
أظن انك لا تعرف الفرق بين التحرش الجنسيً والكبث الجنسي
اذا كان لباس المراءة يوقذ شهوتك فهذا عنده علاقة بمشكل في نفسك يلزم علاجه
أتظن اننا نحن النساء لا نحب رجلا جميلا في الشارع؟ اجل لكننا نحترمه ولا نتحرش به.
وتذكر شيءا واحدا؛ نحن من ولدنا الرجال، أتعرف من اَي مكان في الجسم؟
فتذكر فقط ان امراءة ولدتك واحترم كل النساء
حبَّذا لو عشت في مغرب قبل الغزو الوهابي
كان مغرب رجال واعون مثقفون وكانت النساء تلبسن ما يردن دون مضايقات
الان اصبح الكبث سيد المواقف
اعطف من رجل تهز حواسه جسم امرءة ولباسها ولا يحرك ظميره الأشياء المهمة في الحياة: العدل واحترام الناس مهما كان جنسم دينهم او لباسهم
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51 - لنغير سلوكنا السبت 08 شتنبر 2018 - 14:14
على المرأة ان تعيد النظر في لباسها الكاشف الفاضح المتير للشهوة الرجال ارحمموا الشباب العاطل الغير قادر على الزواج العفة تم العفة
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52 - محمد السبت 08 شتنبر 2018 - 14:14
التبرج لا يبرر التحرش والتلفض بكلام فاحش ومضايقة المرأة. متى كان هذا من شيم المسلم . لن تهدي من شئت ولكن الله يهدي من يشاء
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53 - تحرش ودين السبت 08 شتنبر 2018 - 14:17
...اصلحوا دينكم ولا تعبثوا مع الله..فقد رزقنا دستورا الهيا يحث على العفة والاحترام وحق الغير من ذكر وانثى ..واحترام الكبير للصغير ..والصغير للكبير..والانثى للذكر ةالذكر يحترم الانثى وكانها اختا له ما دامت مسلمة ..فالاحترام ليس بالزجر.ولكن بالتربية الدينية الاسﻻمية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..محجة بيضاء ﻻ يزيغ عليها الا هالك...فابتعادنا عن قيم الدين..وما نراه اليوم من فواحش يسمح بها في الشارع العام..يخلق اكثر من تحرش الرجل للمرأة..والمرأة كذلك بتبرجها تحعل الذآب ااجائعة تجري وراء لحوم عارية ...فالرحوع الى الدين وعدم محاربة أإمة المساجد واعفاءهم من خدماتهم وطردهم لمجرد قول كلمة حق ..سيحعل من مواطنينا مواطنين يخافون من عذاب يوم عظيم..من عداب الله ويلتزمون حدودهم سواء كان رجﻻ او امرأه.....
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54 - مغربييي السبت 08 شتنبر 2018 - 14:26
لكل المدعيات و المتبجحات بحقوق المراة...نحن لم ولن نجد خيرا في تلك الحجج الواهية التي تدعو الى حرية المراة و لكل المدعيات و المتبجحات بحقوق المراة...نحن لم ولن نجد خيرا في تلك الحجج الواهية التي تدعو الى حرية المراة و اختيارها الشخصي للملابس ان كان يجوز تسميتها بالملابس.و لقد كذبتم بقولكم ان المراة نصف المجتمع لانها كل المجتمع..فالاسرة كنواة تنبني عليها و تربية الاطفال كذلك و نجاح الرجل في اصولية المراة و ثباتها على دينها...كيف يعقل ان تثقوا بشكل اعمى في كلام الدعاة الى العهر بحجة الحداثة و تنسون فلسفة الله
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