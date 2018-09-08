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كُتّاب وآراء
قانون التحرش .. إيحاءات جنسية تجر ثلاثة شبان مغاربة إلى التحقيق
تزامنا مع النقاش الواسع بالمغرب حول القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، وضعت شابة مغربية متزوجة في مدينة الدار البيضاء شكاية ضد المتحرشين بها في الشارع العام.
ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وفتحت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، تحقيقاً من أجل استدعاء المُشتكى بهم والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، المتعلقة بـ"التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".
وقالت أميمة رقاس، الشابة صاحبة الشكاية، إن الأمر يتعلق بثلاثة شبان تحرشوا بها عندما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي البيضاء حيث يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط".
وأوضحت أميمة رقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تتمنى أن تُنصف النساء المغربيات بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق، خصوصا في ظل ارتفاع حالات التحرش في الشارع العام والفضاءات العمومية.
وتابعت المتحدثة: "هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة في سبيل رفع الحكرة عن المرأة وتمكينها من ولوج الفضاء العمومي في انتظار تطور العقليات، لأننا في الواجبات بْحالْ بْحالْ مثل الرجال، وبالتالي خَصْنّا نْكونُو في الحقوق بْحالْ بْحالْ أيضاً".
وأثارت الشكاية التي وضعتها الشابة رقاس إشادة واسعة من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في صفوف الفتيات اللواتي طالبن بالضرب بيد من حديد ضد المتحرشين بهن.
وقالت معلقة متضامنة مع الشابة موضوع الشكاية: "يا ريت كلشي يكون بحالها ويا ريت القانون يأخذ مجراه مع هاد الناس باش يكونو عبرة.. راه ما بقيناشي قادرين نعيشو وسط هاد العفن"، بتعبيرها.
ويتضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء أيضاً "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويُواجه قانون العنف ضد النساء بالمغرب عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
اثناء قضاء العطلة الصيفية في المغرب ذهبت معي ابنتي الى احد الاسواق بعد رجوعنا الى البيت ضهرت عليها الكئابة لما سئلتها عن السبب اجابت اننا منذ دخولنا السوق اينما نضرت الا تلقت اشارات مخلة حتى ان احدهم تعقب خطانا طول الوقت لهذا قررت ان لا تذهب الى اي مكان بعد ا ن تمكن منها الخوف والله انهم يقومون بهذا خلسة عن المرافقين لبناتهم او زوجاتهم
تسلاو الشفارة والشمكارة وقطاع الطرق وناهبي المال العام والمرتشون والمغتصبون ...... باقي خاص غير التحرش.
او الله اذا البنت لي تمشي محترمة وداخلة سوق راسها ما يتحرش بها شي 1
او اذا تحرش بها مغاديشي تسوقلو
و لكن في دولة حيث الزواج صعب و العلاقات الرضائية محرمة و مجرمة فيجب كذلك تجريم العري و التبرج في الشارع.
فليس من المعقول ان تضع غزالة قرب اسد جائع و تقول له انظر و لا تأكل.
الدولة و المجتمع يدمر نفسه بيديه و الحل هو الحرية الشخصية و المساواة في الحقوق و الواجبات و القانون الصارم مثل تركيا و ماليزيا.
حيت كينات للكيخرج للزنقة وكتمعش انت زوينة واعرة ناري علا طاي كترجع لدار مريضة .
الله يستر
لاننا ما أصبحنا نراه بشوارعها من تبرج و ايحاءات من طرف فتيات و نساء كثير و مثير. لهذا يجب تخصيص حافلات و ناقلات و مقاهي و مطاعم و إدارات و كل شيء للنساء فقط و أخرى للرجال ربما يكون حلا لتفادي كثرت الشكايات و المتابعات التي نحن في غنى عنها.
أظن انك لا تعرف الفرق بين التحرش الجنسيً والكبث الجنسي
اذا كان لباس المراءة يوقذ شهوتك فهذا عنده علاقة بمشكل في نفسك يلزم علاجه
أتظن اننا نحن النساء لا نحب رجلا جميلا في الشارع؟ اجل لكننا نحترمه ولا نتحرش به.
وتذكر شيءا واحدا؛ نحن من ولدنا الرجال، أتعرف من اَي مكان في الجسم؟
فتذكر فقط ان امراءة ولدتك واحترم كل النساء
حبَّذا لو عشت في مغرب قبل الغزو الوهابي
كان مغرب رجال واعون مثقفون وكانت النساء تلبسن ما يردن دون مضايقات
الان اصبح الكبث سيد المواقف
اعطف من رجل تهز حواسه جسم امرءة ولباسها ولا يحرك ظميره الأشياء المهمة في الحياة: العدل واحترام الناس مهما كان جنسم دينهم او لباسهم