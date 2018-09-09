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كُتّاب وآراء
جدل استعمال الدارجة يدخل مساجد المملكة.. وخطيب: ضرب للقرآن
يُواصل موضوع استعمال بعض عبارات الدارجة في الكتب المدرسية إثارة الجدل وسط المجتمع المغربي؛ حيث انتقل النقاش من شبكات التواصل الاجتماعي ولغة البيانات إلى مساجد المملكة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن خطيب مسجد في إقليم مراكش تحدث خلال خطبة الجمعة الماضية عن استعمال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لأسماء مأكولات وألبسة مغربية في مقررات الموسم الدراسي المقبل.
واعتبر الخطيب أن هذا "التوجه الجديد في مقررات التعليم يهدف إلى ضرب اللغة العربية، التي هي لغة القرآن الكريم"، وأشار إلى أن هناك جهات معروفة تقف وراء مخطط إدخال العامية في النظام التعليمي.
وكانت الوزارة الوصية بررت استخدام مصطلحات "بغرير، وبريوات، وغريبة" إلى التفاف الأسرة حول المائدة وتناولها حلويات يفترض أنها مغربية، مردفة أن "الأمر يتعلق بثماني كلمات فقط في كتاب مدرسي يتكون من أزيد من 8000 كلمة".
واعتبرت الوزارة أنه "لا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية"، وأوضحت أنه "من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة"، فضلا عن كونها رصيدا مشتركا بين المغاربة.
مصدر رسمي على اضطلاع بالشأن الديني بالمغرب، نفى علمه بموضوع خطيب مراكش، اعتبر أن القضية لا تدخل ضمن المواضيع التي تكتسي طابعاً سياسياً يتنافى مع الحياد الواجب توفره في القيمين الدينيين.
ويرى المُتحدث أن خُطباء المساجد بالمغرب تتفاوت مستوياتهم التعليمية لاستيعاب التوجيهات التي توجه إليهم بضرورة الابتعاد عن بعض المشاكل المباشرة الموجودة بالمجتمع، موردا أن "توجيهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الصدد تشدد دائما على ضرورة الابتعاد عن القضايا الخلافية والتركيز عن القيم، لكن الإمام في نهاية المطاف هو جزء من المجتمع ويمكن أن يتأثر بمواضيعه".
وفي وقت تدعو فيه تنظيمات إسلامية إلى الوقوف ضد استعمال الدارجة في المقررات التعليمية، يقول موقف ديني آخر إن القرآن الكريم يتضمن بدوره ألفاظاً دخيلة من الفارسية واليونانية والإثيوبية (الحبشية)، وهو الموضوع الذي اختلف فيه علماء اللغة العربية حول وجود المعرب في القرآن الكريم.
حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، على لسان فريقه البرلماني، طالب رئيسَ الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بـ"التحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعالجة خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات."
ووجه الفريق النيابي "للبيجيدي" سؤالاً آنيا إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم، قال فيه إن "تسريب مثل هذه العبارات إلى مقررات رسمية يخالف مقتضيات الدستور، ويتجاوز مضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
اللغة العربية ليست لغتنا نحن مغاربة لغتنا هي الدارجة بها نتكلم بها نفكر بها يتحدث عقلنا الباطن معنا
لكن للإفادة ولمصلحة اللغة فحبذا لو كانت الكلمات الدخيلة امازيغية كتجسيد للتعايش والتسامح بين مكونات الهوية المغربية أو ان تكون انجليزية او فرنسية كارتقاء نحو لغة للعلم والتقنيات.
الواضح ان ادراج الوزارة لهذه الكلمات تطبعه الارتجالية والعبث وعدم أهلية المشرفين لغويا وتربويا.
ها السياسة عاود تاني...
من يدخل السياسة إلى المساجد؟ الزفزافي؟
كيف يعقل ان تسمي في كتاب التعليم (الغربية-البغرير-الرغيف -المسمن -او البطبوط) اقسم بالله لو كان هذا المسؤول عهد الحسن الثاني رحمه الله لكان الوزير الثاني الذي يدخل السجن للاسف عصر حقوق المراة هذا وانه من الرجال النسويون الذي جاء به القدر ليملئ علينا كيف يتعلم أبناؤنا لكن اتحداه ان يدرس ولدي بالمغرب
لا بأس إن كان ذلك بأمر من وزارة الأوقاف.
العيب ليس في لغة الضاد وليست عقيمة الفهم وعصية على الاكتساب والتعلم ....العيب فيكم انتم...لانكم ترعرعتم في بلدان أوربا وتعلمتم لغتها الرسمية التي هي كساءرها وخدمة لها تريدون ضرب لغتنا وتحقيرها لأنها عصيت على السنتكم الفرنكفونية.....الضاد كتبت بها مجلدات الرياضيات والفيزياء والفلك وكثير من العلوم...وترجمت وهي اساس لجميع البحوث والعلوم...العيب في مستعمليها اللدين تنكروا لجماليتها وسلامتها وبلاغتها...أليس الخط العربي منها ويعتبر لحد الان من ابهى وادق الكتابات الحديثة....
فهل تقوم الدارجة مكان الضاد...وهل للمتعلم أن يتواصل بها مع العرب وغيرهم...وهل يجد مراجع وابحاثا بالدراجة..........الرجوع لله أيها المتفيقهين المتسلطون......
صراحة أستغرب كثيرا وأنا ألاحظ هذا الكم الهائل من المواضيع والملاحظات حول إقحام ثمان مصطلحات بمقرر مستوى دراسي. لماذا تقزيم مجهود جبار قام به خيرة المفتشين والمفكرين والأساتذة ؟ من جديد الفيسبوك يثبت أنه سلاح ذو حدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا نتبع القشور. والمثل الحساني : * انزركو الخبزة وانجمعوا القشور أصبح ينطبق علينا كثيرا *. مجددا واعجباه واأسفاه !!!
يجب على المغاربة ان يفهموا انهم ليسوا عرب وان يفهموا ان العربية ليست لغتهم بل لغة ايديولوجية فقط
و جل العرب لا يدينون بالإسلام و لا يعتبرون الإسلام إلا وسيلة لخدمة اللغة العربية و العرب .
هادو بغاو يقضيو على الوعي
ينشرو الكلاخ ....فين يامك يا بوكماخ؟
لكن أن تصحبها دعوة لتوظيف الدارجة فهذا دس لايخفى قصده الخبيث للقضاء على عروبة المغاربة ودينهم من خلال تمرين وتعويد الصغير على استعمال الداجة وسيلة لنسان اللسان العربي
على كل حال فبانسبة للسنة أولى من الابتدائي فقد وجدت بسوق الكتب كتابا جديرا باتخاذه مرجعا للصغار وهو المفيد في العربية في طبعة أنيقة تحمل كل ما يحبه الأطفال من أناقة وجمال ألوان وتنوع رصيد عربي وما يتمناه الاستاذ من وضوح وسهولة في التنفيذ
فالغة الشعب هي الدريجة وامازيغية
بغي تو اولاكرهت اولا ديرو واحد الحاجة
حيد المسمن ابغرير الملوي اسكسو اركان املو
اطاجين اطلس المدن مغربية.. حيت حرام
مكاينش فاالقران ..
في المغرب كله .
إذن لتدعيم اللامركزية ، يجب تدريس الدارجة ، حسب
المنطقة أوالجهة ،.
و على التلاميذ ألا ينتقلوا من جهتهم ،حتى يستكملوا دراستهم
الجامعية ،لكي لا تختلط عليهم الأمور .
يجب محاسبة من تجرأ على إهانة المغاربة في مقررات أطفالهم في المدرسة.
التحريات التي طلبها فريق حزب العدالة والتنمية غير كافية، يجب التحقيق بصفة رسمية و محاسبة كل من يتلاعب من قريب أو بعيد بمصير أطفالنا ومستقبلهم في هذه الوزارة (وزارة التعليم أو غيرها)، والعزل لا يكفي بدون محاسبة.
على كل حزب مسؤول أن يصدر بيان رسمي يوضح فيه موقفه من فضيحة "مقررات البغرير" للمواطنين.
واش الدارجة لغة جبنها من المريخ. راه الدارجة هي اللغة اللي كنستعملو يوميا و بها كنفكرو و بها الاستاذة كيشرحو للتلاميذ.
انا بعدا كنفضل ولدي يشوف الصورة ديال بغرير و مكتوب بغرير تحتها أحسن ما نسميوه "فطيرة" اللي هي كلمة دخيلة علينا و مستوردة من الشام. واش اعباد الله بغرير المغربي هو الفطيرة الشامية؟ شوية ديال العقل ا البشر!!!!
بيننا . نحذف العربية و الدارجة و الأمازيغية من البرنامج
التعليمي ، و نتواصل بيننا بالإشارة فقط و بدون كلام .
و بهذا سنوفر الكثير من المال ، و الوقت والطاقة.
فلتعلمو ان اي مشروع يستهدف لغة الضاد مصيره الفشل لانها لغة مقدسة وهي لغة ام القرى
لعبو شي لعبة اخرى غير شوف وكان اسي عيوش
القران كتاب مقدس عالمي لايستقيم مع قولك ضرب للقران
مسكين من لا يعرف العربية
قد يواجه صعوبة في فهم كلام رب الناس
ؤ سيرو سولو المعلمين فالوسط القروي
لماذا لا ننقاش امور اخرى اجتماعية فمثلا مقاطعة سنطرال اتت ثمارها و لو جزيئيا يجب منقاشة كيفية استمرار المقاطعة فانا اقترح الان او بعد تخفيض ثمن الحليب مقاطعة كل شركات الحليب الاخرى التي وقفت الى جانب سنطرال ولم تخفض ثمنها و استغلت فرصة المقاطعة كان من المفروض ان تخفض الثمن بعدما زاد الاقبال عليها الان يجب محاسبتها و إن خفضت الثمن فيما بعد حتى تفهم الشركات الاخرى لمواد اخرى التي سنقاطعها ان الامر خطير و الشعب صار واعيا
بغليل (بغرير)، بليوات (بريوات)، غلييبة (غريبة)،
تستعمل مثل هذه الكلمات داخل جمل بالفرنسية و لها دفترين واحد للعبارات التي تتعلمها بالدارجة والثاني للطبخ و الحلويات مع بعض الوصفات من بينها بغرير الذي ترجمته بـ :
Baghrir = Crêpes marocaines
هل عندما تقول : J'adore le baghlil au miel
تخرب لغة موليير أم أنها تتواصل في سياق معين يهم "شيئاً" يربطها ببلد زوجها المغربي ...؟
أليس هذا "الشيء" هو الهوية بالذات ؟
إيوا آسيدي غادي نقاطعو المسمن ؤ بوشيار حيت ما مذكورينش فالقرآن و ما على السي الفقيه اللي مشارط فالدوار إلا يتكلم مع "الطّلَبَة" ديالو بلغة قريش : "قل لأمك : أحضري لنا إبريقاً من الشاي المنعنع و رافقيه بصحن من الرغائف المثقبة مع وعاء من العسل و الزبد المذاب"
تصورو معايا رد الأم ... هذا إيلا عقل الدري على الجملة !
...
راه حتى الفصحى خطر!
"كنشرب الحريرة فالجبّانية" : المحتوى عليه = الحريرة = هوية مغربية و الحاوي =جبّانية = هوية جابونية (يابانية) ... اعطيو هذ الشرح قدّام العائلة ... ياك ما عندو حتى علاقة بالزنقة ؟ ... و الفاهم يفهم !
، لماذا كل هذا الخزي من لغتنا المحكية في البيوت و التشبت بلغة شبه ميتة؟