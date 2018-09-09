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الرئيسية | مجتمع | جدل استعمال الدارجة يدخل مساجد المملكة.. وخطيب: ضرب للقرآن

جدل استعمال الدارجة يدخل مساجد المملكة.. وخطيب: ضرب للقرآن

جدل استعمال الدارجة يدخل مساجد المملكة.. وخطيب: ضرب للقرآن
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 08 شتنبر 2018 - 23:59

يُواصل موضوع استعمال بعض عبارات الدارجة في الكتب المدرسية إثارة الجدل وسط المجتمع المغربي؛ حيث انتقل النقاش من شبكات التواصل الاجتماعي ولغة البيانات إلى مساجد المملكة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن خطيب مسجد في إقليم مراكش تحدث خلال خطبة الجمعة الماضية عن استعمال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لأسماء مأكولات وألبسة مغربية في مقررات الموسم الدراسي المقبل.

واعتبر الخطيب أن هذا "التوجه الجديد في مقررات التعليم يهدف إلى ضرب اللغة العربية، التي هي لغة القرآن الكريم"، وأشار إلى أن هناك جهات معروفة تقف وراء مخطط إدخال العامية في النظام التعليمي.

وكانت الوزارة الوصية بررت استخدام مصطلحات "بغرير، وبريوات، وغريبة" إلى التفاف الأسرة حول المائدة وتناولها حلويات يفترض أنها مغربية، مردفة أن "الأمر يتعلق بثماني كلمات فقط في كتاب مدرسي يتكون من أزيد من 8000 كلمة".

واعتبرت الوزارة أنه "لا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية"، وأوضحت أنه "من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة"، فضلا عن كونها رصيدا مشتركا بين المغاربة.

مصدر رسمي على اضطلاع بالشأن الديني بالمغرب، نفى علمه بموضوع خطيب مراكش، اعتبر أن القضية لا تدخل ضمن المواضيع التي تكتسي طابعاً سياسياً يتنافى مع الحياد الواجب توفره في القيمين الدينيين.

ويرى المُتحدث أن خُطباء المساجد بالمغرب تتفاوت مستوياتهم التعليمية لاستيعاب التوجيهات التي توجه إليهم بضرورة الابتعاد عن بعض المشاكل المباشرة الموجودة بالمجتمع، موردا أن "توجيهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الصدد تشدد دائما على ضرورة الابتعاد عن القضايا الخلافية والتركيز عن القيم، لكن الإمام في نهاية المطاف هو جزء من المجتمع ويمكن أن يتأثر بمواضيعه".

وفي وقت تدعو فيه تنظيمات إسلامية إلى الوقوف ضد استعمال الدارجة في المقررات التعليمية، يقول موقف ديني آخر إن القرآن الكريم يتضمن بدوره ألفاظاً دخيلة من الفارسية واليونانية والإثيوبية (الحبشية)، وهو الموضوع الذي اختلف فيه علماء اللغة العربية حول وجود المعرب في القرآن الكريم.

حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، على لسان فريقه البرلماني، طالب رئيسَ الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بـ"التحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعالجة خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات."

ووجه الفريق النيابي "للبيجيدي" سؤالاً آنيا إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم، قال فيه إن "تسريب مثل هذه العبارات إلى مقررات رسمية يخالف مقتضيات الدستور، ويتجاوز مضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - Ancien habitant de Tamezgha الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:04
Nous voulons nous exprimer non pas en amazigh la langue de Tamezgha
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-56
2 - adil الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:11
لا اعرف لماذا الانسان المغربي لا يحب لغته و لا هويته .. ويتشبت بلغة الغير
اللغة العربية ليست لغتنا نحن مغاربة لغتنا هي الدارجة بها نتكلم بها نفكر بها يتحدث عقلنا الباطن معنا
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-276
3 - pin الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:12
فيلم جديد من إخراج الدولة العميقة لالهاء الشعب عن مطالبه الاجتماعية.
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138
4 - الحسن المعلم الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:15
الامر عادي وطبيعي ولغوي ان تتخلل اللغة العربية كلمات دخيلة ، فاللغة العربية في معجمها تتخللها كلمات فارسية قديمة ، واللغة العربية. هي مجموعة من لغات قبائل قريش والدليل على ذلك ان للكلمة الواحدة مرادفات بعدد القبائل آنذاك، وبما ان الدارجة المغربية لغة قبيلة عربية تسكن المغرب فأين الخلل .
لكن للإفادة ولمصلحة اللغة فحبذا لو كانت الكلمات الدخيلة امازيغية كتجسيد للتعايش والتسامح بين مكونات الهوية المغربية أو ان تكون انجليزية او فرنسية كارتقاء نحو لغة للعلم والتقنيات.
الواضح ان ادراج الوزارة لهذه الكلمات تطبعه الارتجالية والعبث وعدم أهلية المشرفين لغويا وتربويا.
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-113
5 - غمــاري الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:16
يا سي التوفيق:
ها السياسة عاود تاني...
من يدخل السياسة إلى المساجد؟ الزفزافي؟
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33
6 - سعيد الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:17
انها في الأصل فكرة و دعوة نور الدين عيوش،و صدفتا اليوم شاهدت على اليوتوب تلفزيون مصرية تناقش موضوع البغرير و الشباكية في مقررات التعليم في المغرب ؛فاتاروا اسم عيوش و نشروا أحد فيديوهاته يتكلم عن حرية الجسد و حرية اللواط بين رجل و رجل و امرأة و امرأة و انه شيء عادي و طبيعي (ابحثوا عن وفي اليوتوب ) و سوف تصدمون و الله، ،،
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69
7 - yassin الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:17
ان الامر اعمق من اقحام بعض مصطلحات الدارجة المغربية وانما يريد واضع المقررات الدراسية طمص الهوية العربية والاسلامية معا
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50
8 - علولة الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:22
الوزير او المسؤول يظهر على ان تكوينه ضعيف الى اقل مستوى وانه نجح في كل قسم فقط بعملية باه صحبي لا اقل ولا اكثر
كيف يعقل ان تسمي في كتاب التعليم (الغربية-البغرير-الرغيف -المسمن -او البطبوط) اقسم بالله لو كان هذا المسؤول عهد الحسن الثاني رحمه الله لكان الوزير الثاني الذي يدخل السجن للاسف عصر حقوق المراة هذا وانه من الرجال النسويون الذي جاء به القدر ليملئ علينا كيف يتعلم أبناؤنا لكن اتحداه ان يدرس ولدي بالمغرب
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22
9 - جونيمار الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:23
المطلوب من المغاربة اتباع خالقهم وجب علينا العلم والقراءة وعندما تعلم اعرف شكون انت التكوين اقراء وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم من هنا يتبين ان علم المعرفة والذات يحتاج الى تركيز ودقة عالية وعلم البغرير ظاهر دقيق وخميرة وقليل من الماء وتصبح ناضجة خيركم من تعلم القران وعلمه هو الكتاب العربي الفصيح ومن قراء العربية ولم يمر من القران لن تستفيد منه شيىا
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20
10 - كريم الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:23
العربية لغة القرآن وهل المغاربة يعملون بالقرآن .نحن شعب هدام ونحب التعاليق اللتي لا ربح فيها نترك الاصل ونهتم بالجزءيات هناك مواضيع اهم بكتير
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11
11 - RAMO الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:25
لا للسياسة في المساجد ،
لا بأس إن كان ذلك بأمر من وزارة الأوقاف.
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-29
12 - الملالي الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:26
ادا كان القرآن الكريم يحتوي على كلمات فارسية وحبشية وغيرها فهو كلام الله العظيم وان نقارن دلك مع ما جاء من دارجة في مقررات الدراسة..وننزله نفس المنزلة .. فهاد هو التطاول الأكبر بل زلة من المتفيقهين في جدال اللغة العربية...
العيب ليس في لغة الضاد وليست عقيمة الفهم وعصية على الاكتساب والتعلم ....العيب فيكم انتم...لانكم ترعرعتم في بلدان أوربا وتعلمتم لغتها الرسمية التي هي كساءرها وخدمة لها تريدون ضرب لغتنا وتحقيرها لأنها عصيت على السنتكم الفرنكفونية.....الضاد كتبت بها مجلدات الرياضيات والفيزياء والفلك وكثير من العلوم...وترجمت وهي اساس لجميع البحوث والعلوم...العيب في مستعمليها اللدين تنكروا لجماليتها وسلامتها وبلاغتها...أليس الخط العربي منها ويعتبر لحد الان من ابهى وادق الكتابات الحديثة....
فهل تقوم الدارجة مكان الضاد...وهل للمتعلم أن يتواصل بها مع العرب وغيرهم...وهل يجد مراجع وابحاثا بالدراجة..........الرجوع لله أيها المتفيقهين المتسلطون......
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20
13 - Hassan de rbt الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:26
bsr à toutes à mon avis il faut nous retournent a l encien programme de l'éducation.
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14
14 - محمد سيداتي الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:27
السلام عليكم
صراحة أستغرب كثيرا وأنا ألاحظ هذا الكم الهائل من المواضيع والملاحظات حول إقحام ثمان مصطلحات بمقرر مستوى دراسي. لماذا تقزيم مجهود جبار قام به خيرة المفتشين والمفكرين والأساتذة ؟ من جديد الفيسبوك يثبت أنه سلاح ذو حدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا نتبع القشور. والمثل الحساني : * انزركو الخبزة وانجمعوا القشور أصبح ينطبق علينا كثيرا *. مجددا واعجباه واأسفاه !!!
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-30
15 - Prof universitaire الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:28
شي حوايج تيوقعو ف المغرب لايفهمها عقل الإنسان .. لماذا كل هذا العداء للغة القرآن .. ألسنا مسلمين !
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16
16 - حلل وناقش الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:30
تعلم الدارجة تعني تخلف لغوي وأخلاقي هل من العدل تعلم لهجة منطقة دون المناطق الأخرى
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16
17 - سوسي اكاديري الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:32
نعم لغة المغاربة الأم ليست هي العربية بل اللغة الأمازيغية ولهجة الدارجة التي خرجت من رحم اللغة الأمازيغية العربية والفرنسية لغتان للنخبة واللوبي فقط لمراوغة المغاربة في لغتهم الحقيقية ولهجتم المتداولة فإقحام الدارجة في المقرر شيء عادي جدا لأن هذا من هويتنا ولا يمكن مسحه او اغفاله ولكن الخطير في الأمر هو محاولة تعريب الدارجة مثلا البريوات حرف الباء مسكون ولكن جعل الفتحة على الباء هو محاولة مسخ الدارجة التي تنطبق طبقا علميا مع الامازيغية في الحروف التقاء ساكن
يجب على المغاربة ان يفهموا انهم ليسوا عرب وان يفهموا ان العربية ليست لغتهم بل لغة ايديولوجية فقط
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-20
18 - immad الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:32
هذا الخطيب المسكين اكيد سيتم توقيفه من طرف الوزارة الوصية لانه تكلم في السياسة ولم يصفق لمقررات البغرير ونسي تعليم الناس نواقض الوضوء.
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9
19 - ramou الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:34
يقول موقف ديني آخر إن القرآن الكريم يتضمن بدوره ألفاظاً دخيلة من الفارسية واليونانية والإثيوبية )الحبشية(..قال سبحانه تعالى:  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.صدق الله العضيم. ليس فرسيا و لا إثيوبيا و لايونانيا و الأكيد أنه ليس بالعامية المغربية.. كل من هب و دب يهاجم كتاب الله لتبير أجنداته الإستعمارية..أولادهم يدرسون في أرقى جامعات العالم و أبناؤنا في أقسام مهترئة و مناخ دراسي مهترئ وليتموا نعمتهم علينا اليم يحاربون لغتنا الأم ففيها هويتنا و فخرنا فاللغة العربية كانت و لا زالت دون منازع اغنى اللغات تنوعا في الكلمات و اكثرها كمالا فوق الأرض.
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11
20 - مغربي حر الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:36
أكبر مشكل مرضي في العقل العربي هو عدم التفريق بين العربية كلغة و الإسلام كدين و عدم التفريق بين محتوى القرآن و اللغة العربية .
و جل العرب لا يدينون بالإسلام و لا يعتبرون الإسلام إلا وسيلة لخدمة اللغة العربية و العرب .
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-4
21 - الملهاة والمأساة الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:37
هادا هو التعليم اللي بغاو يصلحو..؟
هادو بغاو يقضيو على الوعي
ينشرو الكلاخ ....فين يامك يا بوكماخ؟
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2
22 - شامة الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:39
أن تكون بالكتاب المدرسي للصغار ألفاظ بالدارجة المغربية فهذا لا ضير شرط أن تكون أمازيغية بكل تلونات الامازيغية في وطننا
لكن أن تصحبها دعوة لتوظيف الدارجة فهذا دس لايخفى قصده الخبيث للقضاء على عروبة المغاربة ودينهم من خلال تمرين وتعويد الصغير على استعمال الداجة وسيلة لنسان اللسان العربي
على كل حال فبانسبة للسنة أولى من الابتدائي فقد وجدت بسوق الكتب كتابا جديرا باتخاذه مرجعا للصغار وهو المفيد في العربية في طبعة أنيقة تحمل كل ما يحبه الأطفال من أناقة وجمال ألوان وتنوع رصيد عربي وما يتمناه الاستاذ من وضوح وسهولة في التنفيذ
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-3
23 - خالد.ف الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:39
إلى الأخ سعيد ، عيوش يستحوذ على حصة الأسد في الميدانين السمعي و البصري من إنتاجات لمسلسلات مدبلجة و سيتكومات و إشهارات ....و لمن أراد المزيد من التعرف على هذه الشخصية ما عليه إلا أن يبحث عنها في موقع الويكيبيديا .
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4
24 - جامعي وجدي الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:41
فرنسا تتحكم فينا من خلال عملائها اللائكيين الذين يعملون جاهدين على طمس الهوية المغربية وهدم ثوابتنا. أينما ولينا وجوهنا نجد تدخلات غريبة علينا: في السياسة، في التربية، في العدل، في القيم بصفة عامة. السؤال المطروح أين أصحاب القرار: أين كان عزمان عندما ألفت هذه المقررات؟ أين المستشارين المكلفين بهذه المهمة؟ أين رئيس الحكومة؟ أين الأحزاب السياسية والنقابات؟ أو أنهم قبلوا البغريرة لأنهم مشغولين بتقسيم الكعكعة. ألله يحفظ مما هو آت والسلام.
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3
25 - امينة الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:44
الى كانت لغة العربية لغة القران
فالغة الشعب هي الدريجة وامازيغية
بغي تو اولاكرهت اولا ديرو واحد الحاجة
حيد المسمن ابغرير الملوي اسكسو اركان املو
اطاجين اطلس المدن مغربية.. حيت حرام
مكاينش فاالقران ..
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-2
26 - عبد السلام الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:49
بعد أن استبشر رجال التعليم خير بابعاد أجهل وزير للتعليم في المغرب بحيث لا يستطيع تكوين جملة مفيدة ها هو اليوم يصل المستوى الى الحضيض الاسفل مع نمولة والبغرير والبريوات ، ومن يعرف من وراء هذه الكارثة لا يستغرب أبدا حيث كان من المفروض أن من يشرف على ههذه المقررات التعليمية رجل مستقيم واذا بنا نفاجأ بأنه علماني مثلي يدعو الى الفساد مهددا جيل كامل من المغاربة ومن لا يعرف اسم عيوش الذي لم يصدق المغاربة أن الفيلم المسيئ للمرأة المغربية قد تم منعه من العرض في المغرب ليخرج لنا عيوش آخر أكثر خطرا على الامة من عيوش المخرج
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2
27 - RAMO الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:55
ألم ينتبه الداعون إلى هذا الطرح ، أن الدارجة ليست موحدة
في المغرب كله .
إذن لتدعيم اللامركزية ، يجب تدريس الدارجة ، حسب
المنطقة أوالجهة ،.
و على التلاميذ ألا ينتقلوا من جهتهم ،حتى يستكملوا دراستهم
الجامعية ،لكي لا تختلط عليهم الأمور .
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2
28 - مواطن مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 00:56
إذا تبث أن هذا الخطيب استغل منبر خطبة الجمعة لتمرير خطابه التحريضي ضد المقررات المعتمدة من طرف وزارة للتربية الوطنية، فعلى مسؤولي وزارة الأوقاف أن يتخذوا الإجراءات اللازمة في حقه لأننا أمام حالة يقوم فيها شخص مكلف بمهمة الخطابة في المسجد تابع لوزارة الأوقاف بالتحريض على قرارات وزارة التربية الوطنية. وتعقيبا على ما نسب لهذا الخطيب الذي زعم أن هناك محاولة لضرب القرآن، أود أن أذكره أن لغة أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان ليست هي العربية (أندونيسيا.ماليزيا.باكستان.تركيا...).
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-3
29 - لا شيئ غير المحاسبه الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:02
المحاسبة ولا شيئ غير المحاسبه.
يجب محاسبة من تجرأ على إهانة المغاربة في مقررات أطفالهم في المدرسة.
التحريات التي طلبها فريق حزب العدالة والتنمية غير كافية، يجب التحقيق بصفة رسمية و محاسبة كل من يتلاعب من قريب أو بعيد بمصير أطفالنا ومستقبلهم في هذه الوزارة (وزارة التعليم أو غيرها)، والعزل لا يكفي بدون محاسبة.
على كل حزب مسؤول أن يصدر بيان رسمي يوضح فيه موقفه من فضيحة "مقررات البغرير" للمواطنين.
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-1
30 - مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:05
العرب ابدعو في علوم الرياضيات والكيمياء ولايجب تحقير العربية بتخلف الدولة فملاوي مثلا تتكلم الإنجليزى وهي من افقر الدول فالمشكل في الحكام وليس في اللغة فاليابان لم تتقدم بالإنجليزية
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-1
31 - Sen fen الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:05
انا ما فهمت هاد القربالة اللي نايضة على جوج كلمات ديال الدارجة دخلوهوم للمقرر الدراسي. اشنو بغا يوقع زعما. اختزلتو المشاكيل اللي كنتخبطو فيهم حتى الوذنين فجوج كلمات. سياسة الالهاء بإمتياز.
واش الدارجة لغة جبنها من المريخ. راه الدارجة هي اللغة اللي كنستعملو يوميا و بها كنفكرو و بها الاستاذة كيشرحو للتلاميذ.
انا بعدا كنفضل ولدي يشوف الصورة ديال بغرير و مكتوب بغرير تحتها أحسن ما نسميوه "فطيرة" اللي هي كلمة دخيلة علينا و مستوردة من الشام. واش اعباد الله بغرير المغربي هو الفطيرة الشامية؟ شوية ديال العقل ا البشر!!!!
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5
32 - why all this paranoia! الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:13
معرفتش آش جاب القرآن للدارجة المغربية، للي بغا يتعلم لغة قريش حتى واحد مامنعو، و لكن علاش هاذ ردة الفعل المعادية للدارجة و المبالغ فيها، واش نتوما بخير؟ الدارجة يمكن استعمالها كوسيلة تواصل لتقريب التلميذ المغربي من العلوم و الرياضيات، و آظن أنها ستكون أكثر فعالية و نتمناو تنتج ناس واعيين شوية، ماشي أشباه بشر يعادون لغتهم الأم و فاشلين فدراستهم وبغاو الأجيال المستقبلية حتا هي تكون بحالهم.
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7
33 - اكاديمي الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:22
قلة الشغل مصيبة. كل من هب ودب أصبح يوظف الفيسبوك لنشر الاكاذيب والافتراءات والنقد الهدام بشأن كتب دراسية جديدة، من يطلع عليها يستنتج أن هذه الزوبعة الفيسبوكية ربما قد تكون مفتعلة بدافع الانتقام لسبب من الأسباب. سياسي؟ شخصي؟ منافسة غير شريفة؟ .... وزارة التربية يسيرها أستاذ التعليم العالي بمساعدة مجموعة من أساتذة التعليم العالي ومن العار أن نعرقل برامج الاصلاح بالكذب والافتراء. علينا جميعا أن نساهم في إنجاح هذه المشاريع بالنقد البناء وكفى من العبث ومن التشهير المقيت.
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5
34 - diablo الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:23
اذا كان لابد من حدف البريوات وبغرير بمبرر انها ليست بمفردات عربية معيارية. فلماذا تم القبول بالكسكسي والطجين وغيره. ثم هل المفردات التالية من اللغة العربية المعيارية؟ الجغرافيا، البيولوجيا، التلفزيون، الكيلومتر، وووووووووووووو
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3
35 - RAMO الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:28
إن كان تدريس الدارجة غير الموحدة ، سيخلق إستياء و تفرقة
بيننا . نحذف العربية و الدارجة و الأمازيغية من البرنامج
التعليمي ، و نتواصل بيننا بالإشارة فقط و بدون كلام .
و بهذا سنوفر الكثير من المال ، و الوقت والطاقة.
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0
36 - البعث العربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:30
يبدو ان الجهة التي كانت تعمل على مشروع [تامزغا] بعد فشل المشروع اتجهو نحو الدفة الاخرى وهي الدارجة وكل هدفهم المنشود هو ضرب اللغة العربية وعزل المغرب عن محيطه الاقليمي و العربي
فلتعلمو ان اي مشروع يستهدف لغة الضاد مصيره الفشل لانها لغة مقدسة وهي لغة ام القرى
لعبو شي لعبة اخرى غير شوف وكان اسي عيوش
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-4
37 - cosmos الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:44
يا خطيب تقول ضرب للقران وهل لغة الاثراك المسلمين في بلادهم هي ايضا ضرب للقران
القران كتاب مقدس عالمي لايستقيم مع قولك ضرب للقران
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0
38 - محمد الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:51
كنت تقرونا غير العبرية احسن
مسكين من لا يعرف العربية
قد يواجه صعوبة في فهم كلام رب الناس
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-2
39 - داق داق شكون قريب الأحد 09 شتنبر 2018 - 02:01
أنا مع المحافظة على تعلم اللغة العربية كمادة، ولكن المواد الأخرى ما فيها باس نقريوها بالدارجة المغرببة فالتعليم الأساسي لأنه هكذا غادي يكتسب التلميذ المعرفة لأنه يدركها بلغته الأم، وما كرهناش يكون نفس الشيء بالأمازيغية بالنسبة للمناطق التي لا تتحدث الدارجة. ولعلم الجميع راه التلاميذ في المناطق "العربية" راه ما كيفهمو والو فالنصوص لي بالعربية الفصحى الا القلييييييل
ؤ سيرو سولو المعلمين فالوسط القروي
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-1
40 - مدوخ الأحد 09 شتنبر 2018 - 02:02
هل لاحظتم لا حديث الان الا على البغرير لقد نجحت خطتهم
لماذا لا ننقاش امور اخرى اجتماعية فمثلا مقاطعة سنطرال اتت ثمارها و لو جزيئيا يجب منقاشة كيفية استمرار المقاطعة فانا اقترح الان او بعد تخفيض ثمن الحليب مقاطعة كل شركات الحليب الاخرى التي وقفت الى جانب سنطرال ولم تخفض ثمنها و استغلت فرصة المقاطعة كان من المفروض ان تخفض الثمن بعدما زاد الاقبال عليها الان يجب محاسبتها و إن خفضت الثمن فيما بعد حتى تفهم الشركات الاخرى لمواد اخرى التي سنقاطعها ان الامر خطير و الشعب صار واعيا
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0
41 - Balimako va au marché الأحد 09 شتنبر 2018 - 02:02
زوجتي فرنسية يصعب عليها نطق الراء بالعربية فتقول :
بغليل (بغرير)، بليوات (بريوات)، غلييبة (غريبة)،
تستعمل مثل هذه الكلمات داخل جمل بالفرنسية و لها دفترين واحد للعبارات التي تتعلمها بالدارجة والثاني للطبخ و الحلويات مع بعض الوصفات من بينها بغرير الذي ترجمته بـ :
Baghrir = Crêpes marocaines
هل عندما تقول : J'adore le baghlil au miel
تخرب لغة موليير أم أنها تتواصل في سياق معين يهم "شيئاً" يربطها ببلد زوجها المغربي ...؟
أليس هذا "الشيء" هو الهوية بالذات ؟

إيوا آسيدي غادي نقاطعو المسمن ؤ بوشيار حيت ما مذكورينش فالقرآن و ما على السي الفقيه اللي مشارط فالدوار إلا يتكلم مع "الطّلَبَة" ديالو بلغة قريش : "قل لأمك : أحضري لنا إبريقاً من الشاي المنعنع و رافقيه بصحن من الرغائف المثقبة مع وعاء من العسل و الزبد المذاب"
تصورو معايا رد الأم ... هذا إيلا عقل الدري على الجملة !
...
راه حتى الفصحى خطر!
"كنشرب الحريرة فالجبّانية" : المحتوى عليه = الحريرة = هوية مغربية و الحاوي =جبّانية = هوية جابونية (يابانية) ... اعطيو هذ الشرح قدّام العائلة ... ياك ما عندو حتى علاقة بالزنقة ؟ ... و الفاهم يفهم !
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42 - محمد ألمانيا الأحد 09 شتنبر 2018 - 02:05
هنا في ألمانيا يتم تدريس شتى أسماء الحلويات و الخبز و المأكولات باللغة الألمانية و التي هي نفس الكلمات التي تستعمل في الشارع و البيوت Brötchen, Strudel, Berliner Bienenstich, Kalter Hund
، لماذا كل هذا الخزي من لغتنا المحكية في البيوت و التشبت بلغة شبه ميتة؟
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