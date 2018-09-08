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مهرجان يستقطب محبّي الطبخ المغربي ببروكسيل
يشارك المغرب في مهرجان عالمي للأكل والمشروبات بالعاصمة بروكسيل، في دورته السادسة، ممثلا بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ويقام المعرض، الذي انطلق في 6 شتنبر، بمنطقة "Le parc royal"، حيث يشهد الطبخ المغربي إقبالا كبيرا، خصوصا أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة.
كما شهد المعرض، الذي سيختتم يوم 9 شتنبر، حضور السفير المغربي ببلجيكا، ووزير الخارجية والمالية والميزانية البلجيكي، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية المغربية، من برلمانيين ومستشارين وممثلين لجهة الرباط.
يذكر أن شركة "سمراء للحفلات" هي التي تقوم بعرض المنتجات المختلفة للطبخ المغربي في أروقة هذا المعرض الدولي للطبخ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Mesdames et Messieurs, Soyez les bienvenus; Goûtez notre triangle équilatéral et commencez par les angles pour ne pas vous étouffer, ils sont bourrés de darija marocain ...