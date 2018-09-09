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كُتّاب وآراء
هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب
ذكر مقال نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية أن واحدا بالمائة من المغاربة مدمن على الكحول، لكن علاج هذا الإدمان صعب لأنه لا يُسمح للسكان المحليين رسميا بشرب الكحول.
وأورد المقال تصريحات لمدمنين مغاربة على الكحول يتابعون الخطوات الاثني عشر التقليدية المفصّلة في كتاب "مدمنو الخمر المجهولون" الذي لم يترجم بعد إلى اللغة العربية، مما يعني ضرورة انخراطهم في عمل ترجمة طويل، بحسب المقال.
وقالت "لوموند" إن القانون يحظر بشكل صارم بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين واستهلاكها من طرفهم، لكن يمكن للسياح أن يجدوا هذه المشروبات في المحلات الكبرى أو المتاجر المخصصة لذلك، أو في الفنادق والحانات الفاخرة أو الرخيصة، مضيفة أنه في المدن الصغيرة والقرى يصنع الناس خمورهم التي تكون في العادة عبارة عن "ماء حياة".
وتحدث المقال عن بعض اجتماعات المدمنين التي بدأت تلتئم بشكل أو بآخر بوتيرة منتظمة، خصوصا بالدار البيضاء، والرباط، ومراكش.
كما أوردت "لوموند" أرقاما توضح أن 2 بالمائة من المغاربة يسيئون استخدام الكحول، مستندة في بعض ما أوردته إلى إحصائية للمرصد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان على المخدرات.
ووصف مقال "لوموند" الوضع بالمغرب بأنه يعرف نفاقا اجتماعيا؛ "حيث يتم إخفاء الواقع من خلال الخطابات الدينية الأخلاقية، ويصعب بذلك العثورُ على الرعاية والوقاية"، كما أن مدمني الكحول ينظر إليهم على أنهم "وقحون ومنحرفون".
وذكرت الجريدة الفرنسية أنه منذ سنة 2000 تم افتتاح ما لا يقل عن أربعة عشر مركزًا لعلاج الإدمان في جميع أنحاء المغرب، ثم بعد عشر سنوات، تم إطلاق برنامج وطني ضد الإدمان بناء على توجيهات ملكية، وهو ما وصفه المقال بكونه "علامة على الإرادة السياسية لمكافحة جميع أنواع الإدمان".
هذه الجهود المبذولة لا تنفي، وفق كاتب المقال، محدودية أماكن معالجة الإدمان بالمملكة في القطاعَيْن العام والخاص، وكون "الحظر الاجتماعي-الديني قد يثبط مدمني الكحول لفترة طويلة في طلب العلاج".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
فإذا نظرنا الى. الدستور المغربي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام واذا نظرت الى. اعلام الدولة فهو من يحارب تعاليم الدين ودوزيم نموذجا.
وحينما نسمع ان هناك اغتصاب للاطفال والفتيات يلومون الإعلام وأئمة المساجد لأنهم سكتوا
عن الدور الذي يجب أن يقوموا به واذا تكلم الإمام في النازلة هاجموه العلمانيين والملحدين وقالوا ان الامام يتدخل في الشؤون السياسة......هذه بعض النماذج التي يعيشها المجتمع المغربي.
ماما فرنسا متأسفة أنه فقط واحدا بالمائة من المغاربة مدمن على الكحول
فرنسا تمنات لو كان 99% من المغاربة مدمنين
فرنسا كانت وما زالت وستبقى امبريالية استعمارية
وكل المشاكل في شمال افريقيا ممولة من الغرب ((الماسونية))
ليس في المغرب مسؤولا واحدا، لديه الجرأة لطرح موضوع الخمر للمناقشة.
المغرب بلد منتج للخمر، الدولة تستفيد من الضرائب المفروضة على الخمر، والقانون يمنع المستهلك الرئيسي من استهلاك منتوج البلد.
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