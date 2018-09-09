24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير (5.00)

  2. هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)

  3. الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  5. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب

هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب

هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:30

ذكر مقال نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية أن واحدا بالمائة من المغاربة مدمن على الكحول، لكن علاج هذا الإدمان صعب لأنه لا يُسمح للسكان المحليين رسميا بشرب الكحول.

وأورد المقال تصريحات لمدمنين مغاربة على الكحول يتابعون الخطوات الاثني عشر التقليدية المفصّلة في كتاب "مدمنو الخمر المجهولون" الذي لم يترجم بعد إلى اللغة العربية، مما يعني ضرورة انخراطهم في عمل ترجمة طويل، بحسب المقال.

وقالت "لوموند" إن القانون يحظر بشكل صارم بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين واستهلاكها من طرفهم، لكن يمكن للسياح أن يجدوا هذه المشروبات في المحلات الكبرى أو المتاجر المخصصة لذلك، أو في الفنادق والحانات الفاخرة أو الرخيصة، مضيفة أنه في المدن الصغيرة والقرى يصنع الناس خمورهم التي تكون في العادة عبارة عن "ماء حياة".

وتحدث المقال عن بعض اجتماعات المدمنين التي بدأت تلتئم بشكل أو بآخر بوتيرة منتظمة، خصوصا بالدار البيضاء، والرباط، ومراكش.

كما أوردت "لوموند" أرقاما توضح أن 2 بالمائة من المغاربة يسيئون استخدام الكحول، مستندة في بعض ما أوردته إلى إحصائية للمرصد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان على المخدرات.

ووصف مقال "لوموند" الوضع بالمغرب بأنه يعرف نفاقا اجتماعيا؛ "حيث يتم إخفاء الواقع من خلال الخطابات الدينية الأخلاقية، ويصعب بذلك العثورُ على الرعاية والوقاية"، كما أن مدمني الكحول ينظر إليهم على أنهم "وقحون ومنحرفون".

وذكرت الجريدة الفرنسية أنه منذ سنة 2000 تم افتتاح ما لا يقل عن أربعة عشر مركزًا لعلاج الإدمان في جميع أنحاء المغرب، ثم بعد عشر سنوات، تم إطلاق برنامج وطني ضد الإدمان بناء على توجيهات ملكية، وهو ما وصفه المقال بكونه "علامة على الإرادة السياسية لمكافحة جميع أنواع الإدمان".

هذه الجهود المبذولة لا تنفي، وفق كاتب المقال، محدودية أماكن معالجة الإدمان بالمملكة في القطاعَيْن العام والخاص، وكون "الحظر الاجتماعي-الديني قد يثبط مدمني الكحول لفترة طويلة في طلب العلاج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - واحد من الناس الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:41
الكل يعلم نوايا فرض التجنيد على الشباب .هي فقط طريقة لتكميم أفواه الشباب الذي قلب الطاولة على كهنة المعبد وصار يراقب كل صغيرة وكبيرة وخلع وشاح الخوف والعبودية ..التجنيد هو فقط طريقة للتخلص منهم وأقول لمن يدعي أنه واجب وطني .هذه الكلمة نسمعها فقط حين يتعلق الامر بالانتخامات او التجنيد.وهل الدفاع عن الوطن يكون بتشغيل الجنود في ضيعات و مصانع ومنازل وفيلات الجنرالات وغيرهم .وسأعطيكم حلا فعوض فرض التجنيد فيمكن تطويعه فهناك آلاف من العياشة يمكنكم تجنيدهم ولا أعتقد انهم سيرفضون .أما حتى المشرملين والحباسة وقطاع الطرق فهم معفيون بقوة الكانون .لغرض في نفس يعقوب ..الهدرة كثيرة والسكات احسن..شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - maurisso الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:43
أفضل طريقة كي تنسى أنك ولدت في هذا البلد هو إحتساء النبيذ. أما دون ذلك من خطابات الفقهاء وما يسمى بحلاوة الإيمان فهو المخدر الكبير للإنسان كي لا يناضل عن حقه. أنشري هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - المختار الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:49
اللهم اعف على كل مبتل ورد به الى طريقك المستقيم امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - Nadori الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:53
هناك اناس يشربون للهروب من الواقع المر,وهناك اناس يشربون لانهم يدعون التمدن والتحضر وتقليدا للغرب,في كلا الحالتين هو سراب فقط فالخمر كله سلبيات ولا توجد اية ايجابيات له,يدمر الانسان والاسرة والمجتمع,لالسلام يحث دائما على التفكر والتعقل والخمر يغيب ابعقل ليصبح الانسان فريسة سهلة لاهوائه وقد يرتكب حماقة في لحظة غفلة تخسره دنياه واخرته,اللهم احفظنا من كل شر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - الحسين الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:58
فعلا الدولة المغربية تعيش في تناقضات ونفاق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
فإذا نظرنا الى. الدستور المغربي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام واذا نظرت الى. اعلام الدولة فهو من يحارب تعاليم الدين ودوزيم نموذجا.
وحينما نسمع ان هناك اغتصاب للاطفال والفتيات يلومون الإعلام وأئمة المساجد لأنهم سكتوا
عن الدور الذي يجب أن يقوموا به واذا تكلم الإمام في النازلة هاجموه العلمانيين والملحدين وقالوا ان الامام يتدخل في الشؤون السياسة......هذه بعض النماذج التي يعيشها المجتمع المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - نبيل الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:59
كان بالأحرى عليهم ان يتكلموا عن النفاق السياسي بجانب النفاق الاجتماعي فالساسة هم أكبر المنافقين عندما يتعلق لامر بالخمر فكيف يتحدثون عن السماح للساىح فقط بالشرب علما ان هذا الأخير لن يجد مكان فارغ له في اَي حانة ذهب جل الزبائن هم مغاربة لكن الجميع يتقمص دور النعامة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - مواطن الأحد 09 شتنبر 2018 - 20:59
فرنسا دائما متربصة بشمال افريقيا

ماما فرنسا متأسفة أنه فقط واحدا بالمائة من المغاربة مدمن على الكحول

فرنسا تمنات لو كان 99% من المغاربة مدمنين

فرنسا كانت وما زالت وستبقى امبريالية استعمارية

وكل المشاكل في شمال افريقيا ممولة من الغرب ((الماسونية))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - مومو الأحد 09 شتنبر 2018 - 21:01
لماذا يتم منع المواطن من استهلاك منتوج محلي؟
ليس في المغرب مسؤولا واحدا، لديه الجرأة لطرح موضوع الخمر للمناقشة.
المغرب بلد منتج للخمر، الدولة تستفيد من الضرائب المفروضة على الخمر، والقانون يمنع المستهلك الرئيسي من استهلاك منتوج البلد.
حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.