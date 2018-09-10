24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  2. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  3. كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)

  4. رصيف الصحافة: تخلف "الدعم الدولي" يعطل حافلات النقل المدرسي (5.00)

  5. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (4.33)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎

"مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎

"مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 08:05

أوردت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أنها تابعت باهتمام بالغ استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكل من أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعزيز هناوي، الكاتب العام بالمرصد والكاتب العام للمجموعة، بشأن التحقيق في شكاية "جمعية أفريكا" بمدينة مكناس لوزير العدل، معتبرة أن نسب إليهما من لدن الجمعية وبعض مكونات الحركة الأمازيغية من تصريحات هي مختلقة ومحرفة عن مداخلة سابقة له في ندوة صحافية خلال مارس 2018.

واعتبر التنظيم، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن القضية "تدخل في إطار الاستهداف الكيدي الرخيص والمكشوف للأخوين الناشطين في جبهة مواجهة الاختراق الصهيوني للنسيج المجتمعي في إطار جمعية المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وتقرر بناء عليه متابعة الموضوع من كل النواحي بما يستدعيه من مساندة للمناضلين ومواجهة لكل مخططات الاستهداف الواضحة".

وفي شأن متابعة موضوع التطبيع ومظاهر الاختراق الصهيوني، فقد تطرق الاجتماع، وفق البلاغ، لرصد آخر التطورات ومراجعة الملفات المفتوحة في هذا الباب، وخاصة منها ملف ما يسمى "المعهد الإسرائيلي للتدريب" واستحقاقاته المفتوحة على كافة المستويات التي سبق لمجموعة العمل أن وضعتها بهذا الشأن، خاصة مطالبتها الحثيثة للسلطات العمومية بالسرعة في الكشف عن نتائج التحقيق الأمني والقضائي المفتوح منذ قيام كل من مجموعة العمل والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع بتوجيه مذكرة رسمية إلى الحكومة وعقد ندوة صحافية مهمة بتاريخ 17 أبريل الماضي، حيث لا يزال الرأي العام الوطني ينتظر إبلاغه بما تم التوصل إليه في شأن التحقيقات الجارية، وفق تعبير المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالسعي لإصدار قانون تجريم التطبيع، فقد استأثر الموضوع بنقاش أعضاء المجموعة، يقول البلاغ، و"ما يستدعيه ذلك من متابعة مباشرة على مستوى التواصل مع الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور، خاصة في ظل مظاهر التطبيع التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الوطني المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.