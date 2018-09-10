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الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير

الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:00

أعلنت الحكومة المغربية مواصلة محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

وأعدت الحكومة وصادقت على مشروع قانون جديد رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، مشددا على أهمية تنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

ويسعى القانون الجديد إلى تحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، عبر التنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، معلنا عن إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وسيمكن مشروع هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، موضحة أن ذلك سيسهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

وضمن الإجراءات الحكومية في هذا المجال، صادقت السلطة التنفيذية على مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.

ويهدف المشروع الحكومي، حسب مذكرته التقديمية، إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية؛ لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، مشيرا إلى منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء.

وفي هذا الصدد، سيكون من مهام وكيل الملك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، مشيرا إلى أنه تم منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية.

وتم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، مبرزا أنه تم التأكيد على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ولد سلا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:24
شكون بحالي ما فهم وآلو من هاد مشروع قانون !!!!!
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2 - سخون الراس الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:31
السلام عليكم
مرة اخرى الحكومة تخرج بقانون يتبناه بعض الوزراء وسيهتفون هنا وهناك بأنهم اخرجوا قانونا حيّز التنفيذ بمقتضاه ستريلنا المشاكل
أيها الناس هذا قانون نقلته الحكومة من القانون الفرنسي
جيد جدا هذا ولكن
نحن ليس لدينا مشكل مع القانون
القوانين والتشريعات موجودة
مشكلتا هو التزوير والزور واستغلال النفوذ
يعني الذي يزور الوثائق سيزور حثى وثائق الشركات المدنية العقارية
أليس كدالك؟
المافيا العقارية تزور وثاءق المحافظة كيف لا تزور وثاءق الشركات التي هي اسهل ؟
عفا الله عما سلف
العثماني والله انت رجل لا تقوى على الحكم
بالله عليك انسحب وخلي الناس لتقدر على هذا البلد
انتهى
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3 - ملاحض الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:43
الدولة أساسا هي من نهبت أراضي المغاربة و منحتها لأفراد من الأغنياء يبنون قبورا فوق بعضها و يبيعونها بهوامش ربح تتجاوز في بعض الأحيان 200 في المئة فاللهم الكساد التام للقطاع العقاري خصوصا ما يسمى بالأقتصادي الدي جعل من بناء مسكن أو شراء بقعة أرضية حلم مستحيل بالنسبة للأغلبية العضمى من أبناء الشعب الله يعطيهم الكساد التام يا رب
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4 - عدي ديكارت الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:43
يجب تنبيهكم إلى أن بعض المتحايلين في المجال العقاري يلتجأون في نصبهم هدا إلى مدونة الحقوق العينية التي رخصت للمحامين بتحرير العقود المتعلقة بالملكية بحيث يستغل هؤلاء فراغ قانوني ورد فيها إد يقوم المحامي بتحرير محرر إثبات الملكية لطالب الإثبات معززا بشهادة الشهود. إد فهده الحالة فالمتحايل سينجز تلك الوثيقة في غياب الورثة لأن ليس هناك ما يثبت أنه وحيدا أو ليس وحيدا في عائلة المرحوم وعليه وجب قبل المصادقة النهائية عن هدا العقدة ان يصدر إعلان تكونة مدته شهر أو أكثر لتسجيل التعرضات لدى المحامي.
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5 - هشام الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:43
سرعة السلحفاة في تنفيد الأوامر، حكومة بارعة!!!!!
سرعة تمرير معاشات مجلس النوام حادكين فيها !!!!
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6 - CITOYEN الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:47
على الله يعجلوا في المصادقة على هذا القرار والمرور الى التطبيق لان هنالك فوضى عارمة وترامي على ممتلكات الغير بطريقة غير مسبوقة وعلى مرئى ومسمع السلطاتا اتكلم بالخصوص عن مدينة فاس الضحى عرصة الزيتون شيء خطير هناك اسغلال ملك الغيرلاحذات د ار الحضانة وما خفي كان اعضم خاصة بخصوص امن الدولة فلا يعلم االساكن القانوني ولا الدولة من يقيم في كذا شقة ناهيك عن سرقة الماء والكهرباء لهذا اتتوجه لكل ممتلكي شقة بالمكان المذكور تفقد ممتلكاتهم فقد اعضر من انظر وشكرا.
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7 - مجرد رأي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:48
ما فائدة القوانين والتشريعات إن لم تطبق على أرض الواقع فمافيات العقار اقوى من التشريعات و واضعيها و تستمد قوتها من الفساد وطبقة المفسدين الدين إستقوت شوكتهم حتى أصبحوا يحكمون البلاد. فعندما يعود خالد عليوة للسجن ستتمكن الدولة من محاربة الإستيلاء على عقار الغير.
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8 - جليلة الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:48
هههههههههه الحكومة تسن قوانين للاستيلاء على املاك المتغيبين لفترة 5 سنوات وهي نقس الحكومة التي ستحارب الاستيلاء على املاك الغير حلل وناقش .
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9 - Le patriote الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:50
Il ne s'agit pas des mots en l'air. Il s'agit de la conservation foncière de sidi othmane à casablanca,où règne le faux et l'usage du faux,la complicité,la corruption et les usurpations de la propriété foncière sur médiouna. Faites attention,si vous avez à faire à cette conservation. Il y a une mafia ,qui vole les propriétés à médiouna,avec la complicité de la conservation foncière de sidi othmane. Le patron de la conservation foncière est le ministre de l'agriculture...
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10 - نوميديا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:51
المحكومة تريد محاكمة الفراغ لان تماسيح الفساد متواطئة مع تماسيح المخزن الذي يحكم المحكومة. يعني كلام و بلاغات و تصريحات من اجل اللغو والبلبلة فقط. 60 عام بعد الاستقلال ليس هناك عقد للعمل و 30000 دوار و مناطق دون كهرباء و لا واد حار و لا ماء. احمل بلد في العالم. اقرأوا عن كوريا الجنوبية و سنغافورة
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11 - opinon الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:57
ا لاخطاء القضائية وسيلة للنصابين للاستلاء على عقارات الغير.....
اضف لها السلطة التقديرية لاشيء سيمنع النصابين والكذابين نهج نفس الطرق للنصب
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