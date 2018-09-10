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دراج مغربي: هذه قصة الحج ودولارات قناة الجزيرة

دراج مغربي: هذه قصة الحج ودولارات قناة الجزيرة
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:26

قال محمد الربوحات، دراج مغربي، إنه رفض عشرة آلاف دولار عرضتها عليه قناة الجزيرة من أجل التصريح بأن السعودية منعته من الدخول إلى أراضيها كبطل عالمي.

وأضاف الربوحات موضحا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نظرا للعلاقات التي بين المغرب والسعودية قررت، بنصيحة من السفير المغربي، أن لا أدلي بأي تصريح في الخرطوم بالسودان".

الدراج المغربي انطلق في رحلة امتدت لـ 5 أشهر على دراجته الهوائية من مدينة مكناس عبر مدن سلا، والرباط، والمحمدية، والدار البيضاء، والجديدة، وآسفي، والصويرة، وأكادير، وتزنيت، وباب الصحراء، وكلميم، وطانطان، وطرفاية، والعيون، والمسيّد، وبوجدور، والداخلة، والكركارات، ولم يجد صعوبة إلا مع بعض أعضاء جبهة البوليساريو بالكركرات الذين تشاجر معهم وأخذوا منه الأعلام الوطنية المغربية.

وانتقل الربوحات بعد ذلك إلى موريتانيا، ومنها إلى مالي، ثم إلى بوركينا فاصو، والنيجر، فالتشاد، وصولا إلى السودان حيث مُنع من دخول الديار المقدسة.

واسترسل الدراج المغربي قائلا: "السفارة السعودية رفضت إعطائي التأشيرة بعد تدخل السيد السفير، ووزير الداخلية المغربي، ووزير الخارجية المغربي، ووزير الشبيبة والرياضة، ورئيس الجامعة"، وزاد: "رفضت التصريح للجزيرة بهذا عندما كنت بالخرطوم، لكن أقول الآن إن السفارة السعودية رفضت دخولي لأداء مناسك الحج بعد خمسة شهور من التعب والمعاناة".

وأوضح الدراج الذي يبلغ من العمر 58 سنة أن فكرة الذهاب إلى الحج عبر الدراجة الهوائية جاءته من الرحالة المغاربة الذين كانوا يهاجرون انطلاقا من بلدهم، مضيفا أن بعض السودانيين أطلقوا عليه لقب "ابن بطوطة الثاني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ابو اسحاق الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:37
عرض الجزيرة ليس جنحة ولا جريمة كان مبلغا مهما يعينك ويطفأ نار تعبك وغضبك، عملت بنصيحة السفير نفذت الشق الأول و الثاني أبطل الأول بتصريحك أن الجزيرة عرضت عليك الدولارات.
خسرت الدنيا والآخرة، لو كنت مغربيا حقا لقبلت الهدية ولكنت صادقا مع نفسك ومع الناس أجمعين ولنصرك الله حينها بإعطائك تأشيرة الحج
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67
2 - نوراليقين الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:40
لو كنا لازلنا مستعمرين، لا أظن أن فرنسا أو بريطانيا كانتا ستمنعان عنك تأشيرة الحج.

شيء مؤسف أن يحدث هذا من طرف مسؤولين مسلمين ببلاد المسلمين.
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42
3 - rachid1975 الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:48
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. و كفى.
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23
4 - محمد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:51
وفي الاخير فالسعودية منعته من اداء مناسك الحج
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39
5 - أ.محمد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:56
السلام أما بعد:أنت مأجور على المجهود المبدول والله يتقبل العمل . ولكن يا أخي قل الحقيقة ان حكومة منعتك من الحج، وهم دائما ضد أي فكرة أو حدث يحسب للمغرب .وما التصويط ضده في كأس العالم لصالح أمريكا ؛ببعيد؛
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39
6 - deterte الاثنين 10 شتنبر 2018 - 09:57
لكن يا اخي الدخول الى السعودية يتطلب اولا الحصول على تاشيرة وكان عليك الحصول عليها اولا في المغرب لماذا دهبت الى السودان لتطلبها وانت لست مقيما في السودان تانيا موسم الحج بالنسبة للمغرب يتطلب اولا اجتيازك للقرعة لانك مغربي مقيم في المغرب وهناك دولا مفروض عليها القرعة نظرا لكثرة طلبات الحج ودولا معفية من التاشيرة لقلة الطلبات ولكونها دولا غير اسلامية اصلا وما بها سوى جالية مقيمة فدولة الاقامة الاصلية هي التي تحدد لك صنف الاجراء الواجب اتخاده فدول اوربا مثلا غير مطالبة بالتاشيرة لكن للمسلمين المقيمين هناك ولبس لسياح فلابد لكن من بطاقة الاقامة للحصول على تاشيرة الحج بدون قرعة هذا بخصوص دخول الاماكن المقدسة اما الاراضي السعودية خارج موسم الحج فالتاشيرة سهلة جدا وهذا لضبط عدد الحجاج في المشاعر لانها مواقيت واماكن محدد بعينها وزمانها وعدم ضبط العدد قد يؤدي حتما الى كارثة انسانية لا قدر الله ومن يقول غير دلك فهو جاهل لخطورة الانفلات الامني وقواعد اللوجيستيك الامنية
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23
7 - NOUMRI الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:11
كان الأجدر بك أن تأخد العشرة ألاف دولار التي أقترحتها عليك قناة الجزيرة للتصريح بأن السعودية منعتك من أداء مناسك الحج و هو ما حدت بالفعل رغم تدخل السفير المغربي و بعض أعضاء الحكومة و لم ينفع دلك رغم أن الحج هو حق مشروع لكل مسلم و ليس للسعودية الحق منع أي شخص من أدائه يعني أنك و بالدارجة المغربية بعد خمسة أشهر من السفر و التعب ما حجيتي ما اخديتي أفلوس أضربتي تمارة فابور درتي فيها النفس مع قناة الجزيرة ما تكدبش و لكن الحقيقة هي هاديك و كما يقو المتل لا حمار و لا سبعة فرنك
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10
8 - why الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:12
السعودية بلاد عند ه اقوانينه لخاصة بالحج و لعمرة

كان عل محمد الربوحات ان يقدم الطلب قبيل سفره

و لكن كان عل السعود تفهم الامر , و قليل من المرونة , والتسامح في سبيل لله...
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3
9 - القريشي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:27
ال سعود يتوجسون خوفا من الحج ان يعود كما كان على الجمال على البغال على الدراجات الهوائية أو النارية وهنا سيتاعطفون مع الكل الإخوان السعوديين بتوفير الضيافة لاشقائهم المسلمين. مما سيسبب في أضرار اقتصادية كبيرة. لنظام ال سعود............
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3
10 - من المغرب الاثنين 10 شتنبر 2018 - 10:28
بأي صفة ال سعود يمنعونك من دخول مكة او المدينة هذه المدن ملك للناس جميعا انطلاقا من قوله تعالى
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
صدق الله العظيم
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