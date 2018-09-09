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كُتّاب وآراء
كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل
معطيات جديدة طفت على سطح شكاية تقدمت بها الشابة المغربية أميمة رقاس تزامنا مع قانون التحرش الجديد؛ إذ تأكد أن "الأمر يتعلق بـ3 فنانين كوميديين مغاربة، مرفوقين بمجموعة من أصدقائهم".
وأفادت المتحدثة بأن المتهمين مثلوا أمس أمام قاضي التحقيق وطلبوا منها أن تسامحهم، لكنها رفضت التنازل عن متابعتهم التي تتم وفق تهم "التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".
وأوضحت رقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بثلاثة كوميديين تحرشوا بها عندما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي البيضاء حيث كان يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط".
وقالت أميمة رقاس: "أتتمنى أن تُنصف النساء المغربيات بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق، خصوصا في ظل ارتفاع حالات التحرش في الشارع العام والفضاءات العمومية".
وتابعت أن "هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة في سبيل رفع الحكرة عن المرأة وتمكينها من ولوج الفضاء العمومي في انتظار تطور العقليات، لأننا في الواجبات بْحالْ بْحالْ مثل الرجال، وبالتالي خَصْنّا نْكونُو في الحقوق بْحالْ بْحالْ أيضاً".
ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ويتضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء أيضاً "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويُواجه قانون العنف ضد النساء بالمغرب عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
وعلي المشتكية اثبات واقعة التحرش بدلائل مادية تثبت للمحكمة ان الجريمة ثابتة.
فخروج القانون لا يعني ان المشتبه به مدان. والا ستنقلب الامور علي المشتكية لتصبح الشكاية كيدية
فلينتظروا عقوبتهم ونعم لمثل هذه القوانين الجزرية وشكرا لكل من تبلغ عن هاؤلاء وترفض التنازل عن حقها
و لكن، أنتِ، آش دخلك للمقهى ، و حتى زوجك اللي سمح لك تجي عندو للمقهى بين الرجال و الزوفرية قليل الرجولة و الحياء
أرجو ان لا تتنازل الاخت المشتكبة عن حقها مهما توسلوا عفوها
كما ارجو ان يطبق القانون في حق رجالز الشرطة عديمي الدين يستغلون مناصبهم للتحرش بالنساء اللائي يترددن ان مقرات الشرطة لقضاء اغراضهن
معا من اجلزتطبيق القانون
عاش الشعب
ومع ذالك فالمساجد مملوءة عن اآخرها حلل أيها الاحمق
اوا واش الذكور سيحترمون القانون وينصفون الانثي كانت متزوجة او عازبة امام القانون حتي نتحرر من الخوف والنفاق
حصلوا ولاوا طالبين اسماح اوا قلة الاحترام للاسف
شفو معنا في مجال الصحة والتعليم و العمل و شفو معنا في تحسين الأجور إوا المونديال كاين الفلوس باش تنظمه و إصلاح الصحة و التعليم والو
كفى من استحمار الشعب كلشي عاق وفاق كل مرة تلوحنا قانون( التحرش الجنسي ؛ التجنيد الإجباري ؛تدريج المقررات ...... ) من دبا القدام لي معجبتناش المقاطعة هي الحل الوحيد للقضاء عليكم.