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الرئيسية | مجتمع | كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل

كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل

كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل
هسبريس - مُتابعة
الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:00

معطيات جديدة طفت على سطح شكاية تقدمت بها الشابة المغربية أميمة رقاس تزامنا مع قانون التحرش الجديد؛ إذ تأكد أن "الأمر يتعلق بـ3 فنانين كوميديين مغاربة، مرفوقين بمجموعة من أصدقائهم".

وأفادت المتحدثة بأن المتهمين مثلوا أمس أمام قاضي التحقيق وطلبوا منها أن تسامحهم، لكنها رفضت التنازل عن متابعتهم التي تتم وفق تهم "التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".

وأوضحت رقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بثلاثة كوميديين تحرشوا بها عندما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي البيضاء حيث كان يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط".

وقالت أميمة رقاس: "أتتمنى أن تُنصف النساء المغربيات بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق، خصوصا في ظل ارتفاع حالات التحرش في الشارع العام والفضاءات العمومية".

وتابعت أن "هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة في سبيل رفع الحكرة عن المرأة وتمكينها من ولوج الفضاء العمومي في انتظار تطور العقليات، لأننا في الواجبات بْحالْ بْحالْ مثل الرجال، وبالتالي خَصْنّا نْكونُو في الحقوق بْحالْ بْحالْ أيضاً".

ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

ويتضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء أيضاً "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".

ويُواجه قانون العنف ضد النساء بالمغرب عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ali الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:20
لا تتسرعوا في القول ان العقوبات تنتظر المتحرشين فهذا عمل القضاء.

وعلي المشتكية اثبات واقعة التحرش بدلائل مادية تثبت للمحكمة ان الجريمة ثابتة.

فخروج القانون لا يعني ان المشتبه به مدان. والا ستنقلب الامور علي المشتكية لتصبح الشكاية كيدية
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71
2 - السلاوي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:24
تطوير العقليات لما يحترم عقيدتنا ... واسلامنا الحنيف ... اما تطوير العقليات بالمفهوم العيوشي فلا والف لا ...
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21
3 - من أكليم الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:24
من ثلات سنوات إلى خمسة بينما نلاحظ حالات إغتصاب من 6 أشهر إلى 3 سنوات أظن أنهم محتجون يعمرو الصندوق لهذا خرجوا هذا القانون
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52
4 - مغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:25
ههههههه كاركاتير رائع اختزل المعاناة اليومية للنساء المغربيات مع ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع و في المرافق العامة و المواصلات و غيرها والتي لن يقضى عليها إلا بتغيير سلوك و نظرة أفراد المجتمع من صغيرهم إلى كبيرهم إتجاه المرأة المغربية...
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35
5 - مواطنة الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:27
المشتكية اكيد بغات طبق القانون الجديد وتجربوا في دوك الشباب للي قالت تحرشوا بها كنت تعطيهم النخال التحرش واشوف والغميز. موجود في كل مكان خصوصا للبنات الكاسيات العاريات للي هما السبب في تحرش الرجال.. . المثل يقول ... ضربني وبكى سبقني واشتكى. دبا راكي وصلتي المحكمة وامام الملا راكم بحال بحال ..
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-36
6 - محمد ولد الحي المحمدي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:27
كل التضامن مع السيدة اميمة ومن خلالها كل نساء هذا الوطن وعلى البعض ان يفهم ان قيم المغاربة الاصيلة اساسها الاحترام وان امراة الرجل خط احمر
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18
7 - امازيغ سوسي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:33
اودي عطيونا الخدمة والصحة والتعليم و "دوقونا فالثروة" كفى من الاستهزاء بالعقول . هاالتجنيد الاجباري . ها الدارحة فالتعليم البغرير .اامسمن وما جاورهما . ها قانون التحرش . كل هدا ما هو الا متاهات مبتكرة للفت الانتباه عن المساءل الاساسية . المغرب على ابواب تصدير الغاز هل سيكون هناك تحسن في معيشة المواطن الغلبان . في كل الشوارع والازقة تمر الشرطة على مراهقين في اوضاع مخلة واكثر من مخلة ولا تكلف نفسها حتى عناء التنبيه او الاندار ما يؤكد مسؤولية الدولة المتعمدة في ما يجري وعندما بلغ السيل الزبا كاليك اسبدي قانون التحرش . اين هو قانون التحرش المعاكس وقانون التبليغ الكادب عن تحرش ؟ الله اعفو عليكم .
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35
8 - تراستي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:35
ماتعرفو تا تقلدو الغرب، متى يبدأ التحرش ؟؟؟ ا ليس تحريك العينين كما يشاء المرئ و التكلم بطريقة معينة يعتبر حرية شخصية ؟؟ من يتبث ان هناك تحرش ؟ هل يجب على الذكور وضع كاميرا كلما كانو بالشارع كي لا يتعرضو لظلم انثى حقودة و تتهمه بأنهم تحرشو بها ؟؟ لا أدافع عن اي احد و لا اقف مع اية جهة ، لا المتهمين و لا المشتكيات، لكن و الله حتى في تقليد القوانين الغربية لا تقدرون، الآن كلما حصل لك موقف معين مع ايا كانت بالشارع و بأي سبب كان حتى ولو في العمل او بسبب نقاش خارج نطاق المغازلة يمكن لها بسهولة ان تقول انك تحرشت بها. كي تنتقم منك. اودييي
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23
9 - اوضاع مزرية الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:35
هههه فنانون في قلب جريمة التحرش ولو لم يكونوا هم لسمعتهم يتكلمون ويتبجحون وينتقدون و يسبون من قام بمثل هذه الافعال؛انه التناقض الذي يسم الكثيرا منا للاسف .
فلينتظروا عقوبتهم ونعم لمثل هذه القوانين الجزرية وشكرا لكل من تبلغ عن هاؤلاء وترفض التنازل عن حقها
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13
10 - الوجدي الريفي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:37
التحرش يجب أن يعاقب عليه القانون ، شيء مفروغ منه

و لكن، أنتِ، آش دخلك للمقهى ، و حتى زوجك اللي سمح لك تجي عندو للمقهى بين الرجال و الزوفرية قليل الرجولة و الحياء
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-7
11 - علال الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:41
الله ينصر الحق أليس هؤلاء بناتنا وامهاتنا
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13
12 - جبلي ابن الجبل الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:42
على هاد لحساب هادي مسرحية كيمثلوها الفنانين و السيدة من أجل إيصال رسالتهم
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6
13 - kimo الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:42
من الأمور التي اصبحنا نفقد فيها هويتنا وثقافتنا هي الوازع الديني والروحاني والدي يقوي من مبادئنا وينمي فينا غريزة الإيمان بأنفسنا نتحاشى عن ماهو مخل بالحياء إن هده التصنيفات التي بدأنا نصنفها في قوانينا ما هي إلا نتيجة الإبتعاد التربية و السلوك القويم عبر هدم الهوية والثقافة الإسلامية من المناهج العلمية والتكوينية وحدف الكتاتيب وتعويضها بالحضانات والغاء مقررات التربية الإسلامية وتعويضها بالتفتح التكنولوجي حدف الجمعيلت ودور القرأن وتعويضها بالجمعيات التي اصبحت تخرب اكثر مما تبني إن النهج السليم وهو بناء الإنسان لا ان نقول له اياك من هده سوف اسجنك ضميره الأخلاقي هو الدي يمنعه اما الردع سوى اننا نبني حضلرة جوفاء فارغة المحتوى
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3
14 - أدربال الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:46
لابد من تطبيق القانون
أرجو ان لا تتنازل الاخت المشتكبة عن حقها مهما توسلوا عفوها

كما ارجو ان يطبق القانون في حق رجالز الشرطة عديمي الدين يستغلون مناصبهم للتحرش بالنساء اللائي يترددن ان مقرات الشرطة لقضاء اغراضهن
معا من اجلزتطبيق القانون
عاش الشعب
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1
15 - علولة الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:47
ياسبحان الله ،نحن المغاربة لا أقول. الجميع وإنما معظمنا لا يدري ماذا يفعل إن رأى امرأة او شابة جميلة فقط يفكر كيف الوصول اليها
ومع ذالك فالمساجد مملوءة عن اآخرها حلل أيها الاحمق
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13
16 - ahmed الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:48
نقولها ليكم ونعاودها التحرش يبقى تحرشا حتى ياتي من الشخص المناسب فيصبح غزلا وا حيييرو نتوما مع اشكالية التكييف
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-3
17 - فاتي الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:50
في هاد العصر ديالنا رآه خاص قانون التحرش ضد الرجال والله العظيم حتى كنشوف شي وحدات كيبغيوا ياكلوا بعينيهم شي راجل راكب في الطوموبيل ديالوا بغض النظر واش راكبا حداه الام او الزوجه ديالو،هي ماسوقهاش أو لو يكون غادي حتى على رجليه، ماشي النساء كاملين مظلومين كاين لي باغا غير لي يتحرش بها مالقات. وانا عارفة هاد التعليق ديالي غيعمر بالديسلايكات.ولكن ماخاصناش نغيروا الواقع هادوك لي كيتحرشوا بالنساء هما هادوك المشرملين والشوماج لي مايفيق حتى الربعة العشية.اما الشباب المثقف والمتحضر راه عندو الحبيبة أو الزوجة ديالوا ويالله كيتقاتل مع العمل باش كيبني معاها المستقبل ديالوا
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4
18 - امراءة الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:53
حتى شخص ما يعرف المضايقة اللي كتعرض ليها المراءة لا الغير متحجبة ولا المتحجبة الا ادا جرب ان يخرج باش يتمشى او يقضي اي غرض و ادا بشخص او اشخاص يضايقوه و يخنقوه... هاد القانون غادي يخلي بزاف ديال الرجال يعيدو النظر في تصرفاتهم مع النساء و انا كامرءة متحجبة كنتمنى يطبق فعليا واللي حصل يودي لانه القانون لا يحمي المغفلون
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5
19 - Hooollandddddddssss الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:57
الشهود موجودون في كل مكان والذين لا يؤدون الشهادة للمظلوم فهو ءاثم قلبه والعياذ بالله.
اوا واش الذكور سيحترمون القانون وينصفون الانثي كانت متزوجة او عازبة امام القانون حتي نتحرر من الخوف والنفاق
حصلوا ولاوا طالبين اسماح اوا قلة الاحترام للاسف
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-1
20 - العنوسة الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:57
يبقى التحرش هو المتنفس الوحيد للعوانس والعازبات لترفيه عن نفوسهن والخروج من ضيق الملل والكئابة وخيبة السعد.
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-1
21 - مغربية الأحد 09 شتنبر 2018 - 16:59
خليوهم يترباو ما معنى ان يخرج رجل للشارع فقط للتحرش بالنساء بكلام ساقط و افعال مشينة ؟ كثيرا من الأحيان تكون المرأة او الفتاة بصحبة احد افراد عائلتها و الاكثر من دلك برفقة زوجها او ابنائها .قمة قلة الادب و التخلف
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3
22 - cae الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:00
سقط القناع عن الفن و عن الفنانين... يقولون لفن رسالة ...ههههههه ...حبل الكذب قصير..مزيان هذه الحادثة باش الناس يعرفوا أش كيسواو الفنانة
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3
23 - هشام الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:03
خطة مدروسة لطحن شباب هدا البلد العزيز الان خرج قانون تحارب من خلاله المواطنة اخاها المواطن فتقتل البعوضة اخاها البعوض وبقى اغنياء هدا البلد يتفرجون من بعيد
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-2
24 - عبداللطيف المغربي الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:06
من هذا المنبر الحر.اطالب كذلك بقانون صارم ضد النساء المتحرشات بالرجال.وما اكثرهن في هذا البلد.الدستور المغربي يضمن المساوات بين المغاربة.اذن من غير المنطقي ان تتمادى اادولة في اعطاء كل شيء كأنها الحمل الوديع.والرجل هو الثعلب المخادع.من جهة اخرى هذه السيدة تريد الشهرة واثارة الرأي العام.فالأماكن العمومية كالمقاهي مثلا غالبا ما تكون محلا لتبادل الايحاءات والنزوات الجنسية سواء من الذكور او الاناث.واعود اخيرا وليس اخرا بمطالبة المشرع ان يخرج قانونا لحماية الرجال من التحرش الجنسي للنساء....وهل يوجد اصدق من قوله تعالى :ان كيدهن عظيم...صدق الله العظيم.
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-3
25 - abakou الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:06
vous croyez que les tribunaux marocain ne connaissent pas les femmes marocaines.
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0
26 - بنت البلاد الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:08
خاص بحال هاد القوانين باش يترباو شي ناس. و كان ما رفعتش عليهم دعوة كانوا غيعتذروا ؟ للأسف أصبح التحرش شيئا عاديا يمس كرامة المرأة متزوجة أو غير متزوجة و أصبحنا نرى رجالا يتحرشون بنساء حوامل ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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0
27 - Said الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:09
عندما تتكلمون عن التحرش دائما يتهم الرجلولكن السؤال عندما تخرج البنت من بيتها عارية ماسية يعني لباسا شفافا وسراويل ضيقة وصدور شبه عارية الى آخره الا يعتبر هذا تحرشا ضمنيا بالرجل والا ماالفائدة من خروج الفتاة هكذا يا ترى اجيبوا ايتها الفتيات
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0
28 - لي فيك آ الولية.. الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:11
الاحترام سلوك تؤسس له المرأة نفسها ، أما التحرش أو أكثر فهي أيضا تمهد له وتجهز له الظروف المناسبة من ملابس وصباغة للوجه وتشنيف للشعر وتقديم كل عوراتها بدون حياء في الشارع العمومي أمام الجمهور المتزوج و الأعزب، ولست أدري ما المراد من هذا السلوك النسوي الشاذ وماذا تنوي المرأة من ورائه من نتائج ؟أما ان تقول أن الرجل يتحرش بها ، فهذا بهتان مبين، وينطبق عليه قول ضربنتني وبكات وسبقتني وشكات.
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0
29 - عبدو طنجة الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:11
عقوبة التحرش الجنسي أكبر من عقوبة الإغتصاب سبحان الله كلشي عندنا بالمقلوب أودي ما بقى مايدار عندكم ؛
شفو معنا في مجال الصحة والتعليم و العمل و شفو معنا في تحسين الأجور إوا المونديال كاين الفلوس باش تنظمه و إصلاح الصحة و التعليم والو
كفى من استحمار الشعب كلشي عاق وفاق كل مرة تلوحنا قانون( التحرش الجنسي ؛ التجنيد الإجباري ؛تدريج المقررات ...... ) من دبا القدام لي معجبتناش المقاطعة هي الحل الوحيد للقضاء عليكم.
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1
30 - وجدي الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:12
هل يوجد قانون ينصف الرجال ايضا من تحرش وعنف النساء ؟ كم من رجل يعنف في اليوم وكم من رجل يتحرش به بطرق مختلفة؟ وكم من رجل نصبت له الكمائن ليسقط في شباك النساء؟ هل النساء ملائكة الله في الارض؟ باختصار شديد بعدنا عن الدين اصبح الكل مشارك نساء ورجالا والبداية من النساء لان المراة فتنة للرجل كنت اتمنى ان يصادق على قانون يعاقب المراة الفتانة بلباسها وعطورها وووو وكما يقول المثل لا توجد نار دون دخان
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31 - القانون ليس بأثر رجعي الأحد 09 شتنبر 2018 - 17:13
القانون سيبدأ العمل به اﻷسبوع المقبل، إذن لا يسري هذا القانون لا على هذه المرأة ولا على هؤلاء الشبان، ﻷن القانون لا يطبق بأثر رجعي، فأغلب هذه التعليقات هي جعجعة بلا طحين!!!!!!!
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