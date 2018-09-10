حسابات فلكية: فاتح محرم يوم غد الثلاثاء 11 شتنبر

هسبريس من الرباط

أشارت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر إلى أنه "وفق الحسابات العلمية التي أجرتها فإن شهر ذي الحجة ستصير عدته تسعة وعشرين يوما، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري هو فاتح شهر محرم الحرام 1440 هـ؛ ويوم عاشوراء، أي العاشر من محرم، سيوافق 20 شتنبر".

وجاء في بيان توصلت به هسبريس أنه "حسب المعطيات العلمية ستكون الرؤية واضحة في جميع المدن المغربية بداية من فكيك، أول مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، وحتى الداخلة التي هي آخر مدينة مغربية تغرب فيها الشمس، وعندها تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت الرؤية عند الساعة 19:06".

ووفق المعطيات المذكورة، يضيف البيان، "ستصير عدة شهر ذي الحجة تسعة وعشرين يوما، وسيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله هو فاتح شهر محرم الحرام، الموافق لـ11 شتنبر بالمملكة المغربية والمملكة المتحدة التي تتبع رؤية المغرب".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "عدة دول ستكون لها البداية الرسمية نفسها كتقويم وزارة الشؤون الدينية التركية واللجان التي تتعبها، وكذلك تقويم أم القرى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتقويم العماني بالنسبة لسلطنة عمان، وتقويم الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (ISNA) الذي يتبعه مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكذلك مصر حسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري".