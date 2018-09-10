24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العربية أم الدراجة أم الدارجة في العربية؟
- "حسابات البقاء" تُفشل سيناريوهات عزل الرئيس الأمريكي ترامب
- الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن
- هكذا يؤزم "النفاق الاجتماعي" وضعية مدمني الكحول في المغرب
- إلى "الدارجيّين" الذين أدرَجُوا التعليمَ في مُستوىً من الضّحَالةِ والإسفاف
عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)
الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)
سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا (5.00)
- شبكة تندد بموانع تدريس الأمازيغية وتنادي بميثاق وطني للغات - (77)
- "صدام حسين" يشعل من قبره أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر - (74)
- سجن رفاق الزفزافي "ينسف" جسور العلاقات بين المغرب وهولندا - (71)
- هكذا ترى هولندا محترفين مغاربة .. "يأكلون الغلة ويسبون الملة" - (67)
- كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حسابات فلكية: فاتح محرم يوم غد الثلاثاء 11 شتنبر
أشارت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر إلى أنه "وفق الحسابات العلمية التي أجرتها فإن شهر ذي الحجة ستصير عدته تسعة وعشرين يوما، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 11 شتنبر الجاري هو فاتح شهر محرم الحرام 1440 هـ؛ ويوم عاشوراء، أي العاشر من محرم، سيوافق 20 شتنبر".
وجاء في بيان توصلت به هسبريس أنه "حسب المعطيات العلمية ستكون الرؤية واضحة في جميع المدن المغربية بداية من فكيك، أول مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، وحتى الداخلة التي هي آخر مدينة مغربية تغرب فيها الشمس، وعندها تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت الرؤية عند الساعة 19:06".
ووفق المعطيات المذكورة، يضيف البيان، "ستصير عدة شهر ذي الحجة تسعة وعشرين يوما، وسيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله هو فاتح شهر محرم الحرام، الموافق لـ11 شتنبر بالمملكة المغربية والمملكة المتحدة التي تتبع رؤية المغرب".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "عدة دول ستكون لها البداية الرسمية نفسها كتقويم وزارة الشؤون الدينية التركية واللجان التي تتعبها، وكذلك تقويم أم القرى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتقويم العماني بالنسبة لسلطنة عمان، وتقويم الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (ISNA) الذي يتبعه مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكذلك مصر حسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري".