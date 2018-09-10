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ظهور مغتصبين جدد في "ملف خديجة" .. و"البربرة" لازال هاربا

ظهور مغتصبين جدد في "ملف خديجة" .. و"البربرة" لازال هاربا
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:00

بعد أن انكشفت خيوط الاغتصاب والاحتجاز الذي تعرضت له القاصر خديجة، تستمر عناصر الدرك الملكي بالفقيه بنصالح في مسلسل بحثها عن مغتصبين آخرين في الملف، إذ أوردت مصادر مطلعة تورط أشخاص آخرين في قضية الاغتصاب، يتقدمهم "م.ب"، الأخ الصغير لـ"كريتي"، المختطف الأول لخديجة، بعد ثبوت تورطه في اغتصابها لمرة واحدة بمنزل مهجور بولاد عياد.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن المعني بالأمر من مواليد 1997، وهو عامل فلاحة بالمنطقة، منقطع عن الدراسة في السابعة إعدادي، واكتفى باغتصاب الضحية لمرة واحدة خوفا من انكشاف أمره أمام أخيه الذي كان يحاول الاستفراد بالقاصر.

المغتصب الآخر هو "أ.خ"، البالغ 20 سنة، وهو عامل انقطع عن الدراسة في الثامنة إعدادي، وله سوابق لـ3 أشهر، بتهم الضرب والجرح؛ وقد مارس على خديجة الجنس بالقوة لـ3 أيام متوالية تحت أشجار الزيتون، وذلك نهاية شهر يونيو، قبل أن تحاول الهروب من قبضته، ليمسكها "س.أ"، الملقب بـ"القرد"، الذي اغتصبها بدوره، ومعه جرى وشم جسد خديجة من طرف "البربرة"، في جلسة خمرية، حسب المصادر ذاتها.

شخص آخر انكشف في عنقود المغتصبين، هو "م.ح"، الملقب بـ"ميلودة"، وهو مزداد سنة 1994، وسبق له أن سجن لسنتين في قضية اغتصاب سابقة، وانقطع عن الدراسة في الثامنة إعدادي، ويشتغل كبائع للملابس الجاهزة.

وفي السياق، لازال "ص.ص"، الملقب بـ"البربرة"، هاربا من قبضة العدالة، إذ لم تتمكن عناصر الدرك إلى حدود اللحظة من إلقاء القبض عليه، رغم أنه متورط بشكل كبير في القضية، بحكم أنه "واشم جسد القاصر خديجة".

وكان قاضي التحقيق أجرى يوم الخميس الماضي استنطاقا ابتدائيا لـ11 من المتهمين بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاختطاف؛ مع استثناء القاصر خديجة، التي قرر إرجاء الاستماع إليها إلى الاستنطاق التفصيلي، الذي حدد في تاريخ 10 أكتوبر المقبل، حسب ما كشفه المحامي إبراهيم حشان.

وأكد المحامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القاضي أجل الاستنطاق حتى التوصل بتقرير الخبرة الطبية التي ستبثُ في صحة الوشوم على الجسد، والاغتصاب، وافتضاض البكارة"، لافتا إلى أن "الحالة النفسية للقاصر متدهورة جدا بسبب الضغط الكبير الذي تمارسه عائلات المتهمين عليها".

وأردف حشان بأنه "تعرض لوابل من الشتائم أمام المحكمة بعد أن اعترضته عائلات المتهمين، متهمة إياه بالسرقة وشهادة الزور؛ وكاد الأمر أن يتطور إلى اعتداء جسدي"، وزاد أن "ما يروج من أخبار بخصوص هروب خديجة غير صحيح"، موضحا أنها "في المنزل طوال الوقت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - حوما الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:10
نطلب من العدالة أن توفر الحماية إلى هاته الطفلة وعائلتها ومعاقبة المغتصبين أشد العقاب
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90
2 - لا إله إلا آلله محمد رسول آلله الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:15
بالله عليكما يا أم و أب خديجة أين كنتم عندما إختطفت هذه القاصر, إن لم تقدرا على رعايتها و صونها و حمايتها من هذه الذئاب فما هو دوركما في الحياة , الإنجاب و تخلي أم سعيكم وراء المأكل و المشرب ????هناك أسر تحت خط الفقر و الجهل لكنهن أهم شيء في حياتهم هي فلذة كبذهم
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53
3 - حنين الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:17
هادشي بزاف ولينا في مسلسل مكسيكي لسلسلة من المغتصبين كان هذه المنطقة مافيها غير سندريلا خذيجة والوحوش احدى عشر
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24
4 - aziz الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:21
حتى في العصور الجاهلية ،لا أظن حصول مثل هاته الأفعال ....لاحول ولا قوة إلا بالله !!!!!!!!!!!! .
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40
5 - صرخة ثائر الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:25
إذا صحت هذه القصة فنحن في غــــــــــــــــــــابة و لسنا في دولة .
هذا دليل على أن السياسة الجنائية فاشلة و أن السجون لا تقوم بدور الردع , و الدليل أن هناك متهمين سبق لهم أن حبسوا بتهم الإغتصاب و الضرب و الجرح .
كون عطاو لمهوم الأشغال الشاقة و العدس بالسوس و الكاشو بصراق الزيت . كون خرج تايقول # هاذي و التوبة #
و لكن الله ياخذ الحق فلي رد الحبس بحال لوطيل
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58
6 - المنطق الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:26
هذه خديجة غير منهار تماما تتكلم بشكل عادي و ترونكيل و أبوها يطالب بالمساعدة المالية و الفيلاج يشهد فيها بأنها خارجة الطريق... نعم المغتصب مدنب لكن خداع الشعب جريمة أيضا و هذه خديجة راها تبوحط علينا خاصها أيضا الحبس بسبب الفساد الأخلاقي
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-47
7 - FARHAT الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:28
الاغتصاب أصبح ظاهرة شائعة يتوجب على العدل والداخلية أن تمنع بعض الجمعيات الأجنبية من نشر الرذيلة في أوساط المجتمع المغربي
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12
8 - Hooollandddddddssss الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:29
الي المعلق رقم 2
هل الاباء ليس لهم اشغال؟
هل محرم علي البنات ان يكن حيث يمكن ان يكن؟
هل لك الحق ان تمس انسان بغير اذنه؟
هل حرام علي النثي ان تخرج لوحدها؟
الا يحق لها ان تذهب للمدرة
للسوق
للشغل؟
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك الهتاكين لاعراظ الناس
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9
9 - سعيد وعنيد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:30
وماخفي أعظم، الاغتصاب عادة متفشية عندنا بزاف هذه حقيقة خير أمة أخرجت للناس!
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17
10 - حنان الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:36
والله العظيم كاني كانتابع سلسلة امريكية كل يوم ظهور سفاح جديد ماذا عسانا نقول ولله في خلقه شؤون
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7
11 - معطي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:37
عقوبة هؤلاء الوحوش المفترسة هي الإخصاء ثم الإخصاء...فلو جرى تفعيل هذه العقوبة لانعدمت جرائم الاغتصاب في حق الأطفال والنساء...
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18
12 - جمال الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:43
كل الدعم لعناصر الدرك ولمحامي الضحية،كل متورط في القضية ولو بالتستر وعدم الابلاغ عن المجرمين يجب متابعته حتى يكون عبرة.الاغتصاب وقانون الغاب كان شائعا بالبوادي المغربية منذ عقود و مما كان يزيد استفحاله هو افلات المجرمين من العقوبة بفعل عوامل اجتماعية ونفسية من بينها مساءلة ما يسمى بالشرف والفضيحة والفساد القانوني والامني والذكورية المستشرية.امن المواطنين والمواطنات يقتضي ان يكون ملف هذه الفتاة ملف مثالي،يتعلم فيه شباب البوادي ان زمن الهمجية والبربرية قد ولى وان لضعفاء قانون يحميهم.
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4
13 - 71 عاما الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:46
و الله معمرني في حياتي ما شفت أذل شعب مثل هاد الشعب المغربي ........ في عهد الحسن الثاني ما كناش تان سمعو هادشي ... حيتاش الملك كان مين تيهدر في التلفزيون المجرمون كانوا تيخافوا إلى حد أنهم تيقلبوا على الحريك ... أما في هاد العهد أش غادي نقول .... مات المغرب و الشعب هو السبب لأنه تيفكر غير في الجنس و الأكل و الشرب و كثرة الأولاد بدون فائدة
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3
14 - سعودي يحب المغرب الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:50
اعتقد بأن تطبيق القانون بشكل قوي على كل مجرم مغتصب للأعراض سيحد من هذه الجرائم .. هؤلاء مجرمون لا يستحقوا شفقه ولا رأفه ولا عفو ملكي مستقبلاً .. مهما كانت ألفناه فلا يحق للآخرين التعرض لها .. عموماً الأشياء التي تأتي بالقوة والإقهار لا طعم ولا معنى لها ..
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10
15 - محمد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:51
نتمنى ان تتخد جميع الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الجناة مع العلم ان بعض هؤلاء المختطفين يبلغون سن الرشد يعني يستحقون اشد العقاب ولتكون عبرة لجميع شباب والقاصرين
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6
16 - Ato الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:55
L'état a interdit l'instruction religieuse et civique et voila ce que ca donne. A la fin ce désordre profite a lelite marocaine et le peuple reste un simple sujet qu'on gere comme un ane sans cervelle
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-1
17 - هنا امريكا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:56
...و كان المغرب يعيش العشرية السوداء التي مرت منها الشقيقة الجزائر. واحسرتااه!!
الكل يتكالب على الشعب ..لا امن و لا كرامه و لا خدمات ...لا مفر.
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2
18 - mohajir الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:58
نداء إلى أباء وأمهات هؤلاء الوحوش الآدمية ، إتقوا الله في أنفسكم وخدوا العبرة من سيدنا نوحا الذي ترك إبنه يغرق لأنه ليس ولدا صالحا واعلموا أنه سيأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا أتى الله بقلب سليم
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1
19 - Karim الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:00
اي واحد خرج من الثامنة إعدادي يجب القبض عليه...ايّام الدراسة نقرا الجنس في هاد السنة...اوا هادو قراو وخرجو التطبيقي
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20 - مغربي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:03
خديجة فيها كاع النساء يجيونا فالدم او قرابة او جيران المهم بنت البلاد والديها معارفينش ربما خطأ فالتربية او المحيط لكن الاقدار ممكن تخلي اي وحدة يوقع ليها نفس الشيء وتعاني نفس المعاناة اما في ايامنا هادي فحال البنت فحال الولد الله يحفظ وليدات و بنيات الجميع.لي نقولو ان البنت مبقا فيها مايصلح الله يبين الحق و الاغتصاب راه قتل النفس في حد داتو وهاد البنت ماتت شحال من مرة الله لي يعلم الله يصاوب ليها بايجاد حل للقضية.
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