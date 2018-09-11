المغاربة ضمن 50 دولة في العالم الأكثر استخداماً للهواتف الذكية

هسبريس - عبد السلام الشامخ

ما زالَ الإقبالُ على الهواتف الذكية في المغرب يشهدُ ارتفاعاً مُتزايداً، خاصة خلال السنوات العشر الماضية، حيثُ ازداد معهُ عدد مستخدميها من المغاربة، حتى إن بعض المستخدمين لديهم أكثر من هاتف ذكي؛ فقد وضعت دراسة دولية حديثة المغرب ضمن قائمة خمسين دولة في العالم من حيث عدد مستخدمي الهواتف الذكية.

التقرير، الذي نشرته مؤسسة "Newzoo" الدولية المتخصصة في بحوث السوق، أظهر أن سوق الهواتف الذكية العالمية تشهد منافسة شرسة بين ثلاث دول تعتبر رائدة في مجال الاتصالات التكنولوجية؛ وهي الصين والولايات المتحدة واليابان. وقد حلّ التنين الصيني في المركز الأول بمعدل 782 مليونا و884 ألف مستخدم للهواتف الذكية؛ أي بنسبة اختراق تصلُ إلى حوالي 55 في المائة. أما في المرتبة الثانية، فقد حلّت الهند بمعدل 374 مليونا و893 ألف مستخدم للهواتف المتطورة؛ فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بعدد مستعملين يصلُ إلى أكثر من 251 مليونا و688 ألفا، متفوقةً بذلك على روسيا التي جاءت في المرتبة الرابعة بحوالي 91 مليون مستخدمٍ.

أما المغرب، فقد جاء في المرتبة الـ34 ضمن لائحة 50 بلدا الأكثر استعمالا للهواتف الذكية، حيث يوجد 13 مليونا و707 آلاف مستخدم للهواتف الذكية، وهذا يعني أن 37.9 في المائة من المغاربة يملكون هواتف ذكية، متفوقاً بذلك على الجزائر التي حلت في المرتبة الـ37 بمعدل 12 مليونا و204 آلاف مستخدم.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا، حيث وضعها مؤشر Newzoo في المرتبة العشرين على الصعيد العالمي بمعدل 27 مليونا و852 ألف مستخدم للهواتف الذكية، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الـ32 بعدد مستخدمين يصل إلى أكثر من 15 مليون مستخدم سعودي. أما السودان فقد حلَّ في المركز الـ46 من حيث عدد المستخدمين بما نسبته 19.6 في المائة.

ويرصد تقرير Newzoo الدولي عدد المستخدمين للهواتف الذكية وفق مجموعة من البحوث الأولية الاستهلاكية، وبيانات المعاملات، وتقارير الشركات الربع سنوية وبيانات التعداد، وإيرادات المستهلكين التي تجمعها الشركات الشهيرة في عالم الاتصالات المتطورة.

وحسب معطيات رسمية، فإنَّ عدد مستخدمي الإنترنيت بالمغرب قدر بـ18,5 مليون خلال سنة 2016، أي بنسبة 58,3 في المائة من الساكنة مقابل 57,1 في المائة سنة 2015. وتشكل الشبكات الاجتماعية والصحافة والأخبار ومواقع الألعاب والترفيه والرياضة المحتويات المفضلة لدى المستعملين بنسب قد تصل إلى 80,7 في المائة، وفق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي أشارت إلى أن زيارة مواقع التربية والتكوين والصحة والإعلانات المبوبة تتم على التوالي بنسب 45,7 في المائة، و36,6 في المائة، و34,1 في المائة.