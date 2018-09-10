فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم 1440هـ سيكون يوم الثلاثاء الموافق 11 شتنبر 2018، ويحل بالتالي العاشر من شهر محرم الحرام، والذي يصادف مناسبة عاشوراء، الخميس الموافق للعشرين من شهر شتنبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، أنها راقبت هلال شهر محرم 1440هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1439 هـ الموافق لـ10 شتنبر 2018 واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه، فإن فاتح شهر محرم 1440هـ هو يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018.

جدير بالذكر أن يوم فاتح شهر محرم الحرام، الذي يؤشر إلى بداية السنة الهجرية الجديدة، يعدّ يوم عطلة رسمية في المغرب، كما في عدد من بلدان العالم الإسلامي. ويدخل ضمن الأعياد الدينية، تتعطل فيه المصالح العمومية والإدارات والمؤسسات التعليمية يوما واحدا عن العمل.

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