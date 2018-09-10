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كُتّاب وآراء
الخبرة التقنية تؤكد صحة "الفيديوهات الجنسية" للصحافي بوعشرين
أكد المختبر العلمي التابع للضابطة القضائية للدرك الملكي أن الأشرطة الجنسية للصحافي توفيق بوعشرين صحيحة لم يطلها أي تحريف، إلا أنها لم تتطرق إلى هوية الشخص في الخلاصة الواردة في تقرير الخبرة.
وقال محمد الهيني، محامي الضحايا، إن الخبرة أكدت أن أشرطة الفيديو غير مفبركة، وأنصفت الضحايا اللواتي يتابعن بوعشرين في هذا الملف.
من جهته، أكد مولاي حسن العلوي، محامي توفيق بوعشرين، أن الدفاع سيطلب خبرة تكميلية لتتضح الأمور بشكل أكبر.
وقال المحامي محمد زيان إن خبرة الدرك الملكي جاءت لتنصف الحق، مؤكدا عدم وجود أي أشرطة فيديو لموكله توفيق بوعشرين.
الخبرة التقنية للمختبر العلمي للدرك الملكي، التي تسلمها أطراف الدعوى المتابع فيها الصحافي توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة من ضمنها الاتجار في البشر خلال الجلسة التي انعقدت بعد زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكدت أن أشرطة الفيديو لم يطرأ عليها أي تدخل أو تعديل تقني.
واعتبرت الخبرة أن أغلبية اللقطات المضمنة في القرص الصلب الخاص بالتسجيلات قد جرى تصويرها من كاميرا من نفس الزاوية والمكان.
وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، إلى جلسة يوم 24 شتنبر الجاري.
وأرجأت الهيئة، التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، النظر في ملف بوعشرين، المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، لإعطاء فرصة لهيئة دفاع الطرفين للاطلاع على الخبرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
والأدهى هي التهم الثقيلة مثل الإتجار بالبشر... هل قام بوعشرين مثلاً ببيع بشر لمافيا الإتجار بالبشر ؟
هل قام مثلاً بتشغيل أطفال قصر كما يتم تشغيل بنات قاصرات في بعض البيوت ؟
أم هذا مجرد أسلوب لتكميم الأصوات الحرة وتخويفها بتلفيق وإنزال أقصى العقوبة على قلم واحد لكي تخاف باقي الأقلام...
هل نسيتم كيف تم القضاء على قلم نيني وتدجينه!؟
ما يخيف المتحكمين في زمام الأمور في المغرب هو الأقلام الحرة لما يمكن أن تسببه لهم من صداع اذا أدت إيقاظ ملكة التفكير عند الشعب المنوم...