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الخبرة التقنية تؤكد صحة "الفيديوهات الجنسية" للصحافي بوعشرين

الخبرة التقنية تؤكد صحة "الفيديوهات الجنسية" للصحافي بوعشرين
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:00

أكد المختبر العلمي التابع للضابطة القضائية للدرك الملكي أن الأشرطة الجنسية للصحافي توفيق بوعشرين صحيحة لم يطلها أي تحريف، إلا أنها لم تتطرق إلى هوية الشخص في الخلاصة الواردة في تقرير الخبرة.

وقال محمد الهيني، محامي الضحايا، إن الخبرة أكدت أن أشرطة الفيديو غير مفبركة، وأنصفت الضحايا اللواتي يتابعن بوعشرين في هذا الملف.

من جهته، أكد مولاي حسن العلوي، محامي توفيق بوعشرين، أن الدفاع سيطلب خبرة تكميلية لتتضح الأمور بشكل أكبر.

وقال المحامي محمد زيان إن خبرة الدرك الملكي جاءت لتنصف الحق، مؤكدا عدم وجود أي أشرطة فيديو لموكله توفيق بوعشرين.

الخبرة التقنية للمختبر العلمي للدرك الملكي، التي تسلمها أطراف الدعوى المتابع فيها الصحافي توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة من ضمنها الاتجار في البشر خلال الجلسة التي انعقدت بعد زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكدت أن أشرطة الفيديو لم يطرأ عليها أي تدخل أو تعديل تقني.

واعتبرت الخبرة أن أغلبية اللقطات المضمنة في القرص الصلب الخاص بالتسجيلات قد جرى تصويرها من كاميرا من نفس الزاوية والمكان.

وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، إلى جلسة يوم 24 شتنبر الجاري.

وأرجأت الهيئة، التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، النظر في ملف بوعشرين، المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، لإعطاء فرصة لهيئة دفاع الطرفين للاطلاع على الخبرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - "الخبرة" و الكذب الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:15
الكذب و الظلم و الإستفزاز على الصحافة الحرة لأنها تقول الحقيقة....
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-23
2 - عسو الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:20
الخطأ في تقرير الخبرة التقنية هي أنها لم تقل من صاحبها ولكنها اعترفت بأنها ليست مزورة ولكن الحقيقة هي يجب التحقق والاعتراف بانها غير مزورة وهي لصاحبها فلان وانتهى الامر هكذا هو التحقيق اما الدخول والخروج في الهضرة فهو سياسة هههه
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45
3 - el menani الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:29
نعم ولكن لم يتم الإجابة مائدا كان الشخص الموجود بالفيديو بوعشرين أو شخص آخر.خاص طلب خبرة تانية. يعني خبرة بدون أي قيمة
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5
4 - adam الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:33
لا أحد فوق القانون وكل يتحمل مسؤوليته اخطائه
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2
5 - سوسي حر. الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:34
اش هاد الخبرة التقنية ديال 2 دريال...الفيديوات حقيقية و غير مزورة و لكن ممتقنينش من صاحبها هل هو بوعشرين او شخص اخر...يعني خصنا عاود نطلبو بخبرة تكميلية كما قال المحامي زيان..و اقدر دير الخبرة تكولينا الرجلين و اليدين ماشي دياول بوعشرين و الراس ممتقنينش واش هو و لا ماشي...و نطالبو عاود بخبرة اخرى...و هكدا دواليك...تا تبان شي قضية اخرى الهيو بها الشعب...و لا حول و لا قوة الا بالله..
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1
6 - مار من هنا الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:34
ماذا كنتم تنتظروا من خبرة يجريها جهاز تابع للدولة كان الأجدر ان تجريها جهة مستقلة
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1
7 - سعيد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:35
انه منطق علمي و تقني ، الخبراء لا يهمهم من في الفيديو، بل فقط هل التسجيلات حقيقية ،لأنهم لا يعرفون بو عشرين و كيف يتحرك و يتكلم و يضحك ووو ،بمعنى ستجرى خبرة أخرى من طرف خبير في( لا فيزيونومي ) بعد أن يرى بوعشرين و يتكلم معه، تخيلو أن الخبرة أجريت في أمريكا فكيف سيثبتون انه هو بل فقط سيجزمون أن كانت فبركة ام لا، ،،،
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8 - NeoSimo الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:37
هذه فقط نصف الحقيقة... الأهم هو الإثبات أنها فعلاً لتوفيق...
والأدهى هي التهم الثقيلة مثل الإتجار بالبشر... هل قام بوعشرين مثلاً ببيع بشر لمافيا الإتجار بالبشر ؟
هل قام مثلاً بتشغيل أطفال قصر كما يتم تشغيل بنات قاصرات في بعض البيوت ؟

أم هذا مجرد أسلوب لتكميم الأصوات الحرة وتخويفها بتلفيق وإنزال أقصى العقوبة على قلم واحد لكي تخاف باقي الأقلام...

هل نسيتم كيف تم القضاء على قلم نيني وتدجينه!؟

ما يخيف المتحكمين في زمام الأمور في المغرب هو الأقلام الحرة لما يمكن أن تسببه لهم من صداع اذا أدت إيقاظ ملكة التفكير عند الشعب المنوم...
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9 - القادري الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:38
وهـل كان عاقل يتوقع أن تقول الخبرة التقنية غير ما جاء في محاضر الشرطة القضائية... الى متى ستستمرون في استحمار العقل المغربي؟؟ الحقيقة أن ملف بوعشرين طوي حتى قبل أن يلقي عليه القبض، ولكن كان لابد أن نقدم للملاحظين الدوليين أننا نعيش في دولة القانون ، أما المغاربة فهـم يعرفون الحقيقة ..... لك الله يا بوعشرين ، ضايقتهـم فكان هـذا ما ينتظرك
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10 - طارق الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:39
يجب إيقاف مهزلة محاكمة بوعشرين ......لأن الظرف لايسمح إطلاقا لمثل هذه الملفات
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