أمزازي يحتفي بأستاذ "ميكي ماوس" بإقليم الحسيمة

أيوب صدور

استقبل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، هشام الفقيه، أستاذ للتعليم الابتدائي يشتغل بجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة.

الاستقبال، الذي احتضنه مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، عرف تقديم الوزير لشهادة تقديرية "وطابليط" إلى الأستاذ سالف الذكر، تشجيعا له على المجهودات التي يقوم بها ضمن المنظومة التربوية واعدا إياه بزيارة في مقر عمله.

وكان الأستاذ المذكور قد اختار الاحتفال بعودة تلامذته إلى فصول الدراسة، خلال الموسم الدراسي الحالي، من خلال تقمص شخصية كرتونية "ميكي ماوس" في خطوة تروم "تحبيب الأطفال في المدرسة وتحفيزهم على الاجتهاد والمثابرة التحدي للرقي بمستوى التعليم نحو الأفضل"، على حد قوله.

وقال الفقيه، في تدوينة على جدار حسابه الشخصي فيسبوك: "حظيت باستقبال السيد الوزير، وتحدثنا في أمور تخص المنظومة التربوية وكيفية الرقي بها وكذا وضعية التعليم بالعالم القروي، ومبادئ عامة حول إرجاع الهيبة والثقة إلى التعليم العمومي. كما كانت المناسبة فرصة لطلب بناء جامعة بالحسيمة"، يسترسل أستاذ التعليم الابتدائي الذي يشتغل بجماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة.