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مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان

مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:00

بعد مسلسل من تحركاته الافتراضية، قرر "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية" الخروج في "وقفة احتجاجية وطنية يوم الأحد الذي يليه افتتاح أشغال البرلمان، وتنظيم وقفات بمختلف المدن المغربية بشكل موحد في الزمان والمكان، فضلا عن عقد ندوة صحافية حول الموقف الرافض لمشروع القانون، وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات والخطوات النضالية المقبلة في تاريخ سيحدد لاحقا".

وقال الرافضون للخدمة العسكرية الإجبارية في توصيات اللقاء الوطني الذي جرت أشغاله أمس الأحد، إن "التجمع سيشتغل على المرافعة مع الفاعلين السياسيين حول الصيغة التي أنزل بها مشروع القانون"، والدعوة إلى "فتح نقاش موسع حوله وتفادي تمريره بسرعة فائقة، لما يشكله ذلك من خطر على التمرين الديمقراطي في المغرب وعلى مكانة الأحزاب الاعتبارية".

وجدد المشاركون في الملتقى رفضهم "القاطع لما جاء في مشروع القانون 44.18 المتعلق بفرض الخدمة العسكرية، مناشدين الهيئات الحقوقية والشبيبة المساندة والدعم لهذه المبادرة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مفتوحة مع الشباب والهيئات، والاشتغال وسط المؤسسات التعليمية والجامعية".

محمد المسير، أحد أعضاء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، قال إن "المجوعة تحتفظ بالعديد من الخطوات الأخرى، وستعلنها في الوقت المناسب"، مضيفا أن الندوة الصحافية المرتقبة "ستبسط حصيلة النقاشات والسجالات التي جرت داخل المجموعة، وستحسم في توقيت ومدن الوقفات".

وأبرز المسير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوقفات لن تتم بشكل عاد؛ إذ ستعرف استخدام أشكال تعبيرية متعددة وفريدة، مثل المسرح والموسيقى، وكلها رافضة للتجنيد الإجباري"، لافتا إلى أن الرافضين للخدمة العسكرية الإجبارية "مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية والديمقراطية من أجل إسماع صوتهم الرافض لمرور القانون".

وأردف المسير أن "الأعضاء كانت لهم أراء مختلفة ومتباينة، فمنهم من يرفض الخدمة الإجبارية بشكل قاطع، ومنهم آخرون يرفضون الطابع الإجباري للخدمة، ويطالبون بخدمة اختيارية يذهب فيها الشاب بمحض إرادته إلى التجنيد، فيما ذهب أعضاء إلى قبول الخدمة العسكرية بحكم اعتمادها من لدن كثير من الدول المتقدمة، لكن مع رفض الصيغة الفوقية التي جاءت بها".

وأكمل المتحدث أن "المجموعة انفتحت على مجموعة من الرابطات التشجيعية المعروفة بـالألتراس، تتقدمها رابطة مشجعي النادي القنيطري، حلالة بويز، التي أبدت بدورها استعدادها للانخراط في رفض الخدمة العسكرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - مغترب حر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:06
العجب العجاب يتم رفض الالاف المتقدمين طوعا للخدمة العسكرية النظامية والشرطة والقوات المساعدة كل سنة والان يريدون تجنيدا الشباب غير الراغبين اجباريا؟؟؟ ثم ان راتب الفين درهم قنبلة موقوتة عندما يتعود عليها الشاب بعد انقطاعها سوف يتحول الى مجرم....ثم من اقترح هاته المهزلة؟؟ اي حزب او اي جهة؟؟ فجأة نزل من السماء وتريدوننا ان نقبل كاننا اكباش؟؟
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17
2 - مواطن الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:10
المشكل ليس في التجنيد الإجباري بل في البيع و الشراء في هده العملية كما كان سابقا
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14
3 - محمد ج الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:11
أنا ممعاكووووومش. الخدمة العسكرية خدمة للوطن و اللي فنيانين هوما اللي مبغاوش الخدمة العسكرية. بغاوها ساهلة بلا خدمات بلا ردما. بغاو غ بتكيفوا و يسرقوا عباد الله.
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-11
4 - ابو ياسر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:18
من هم هؤلاء الذين نصبوا انفسهم للتكلم باسم الشعب المغربي." التجمع المغربي ضد التجنيد الاجباري، فانا شخصيا مع التجنيد الاجباري والخدمة العسكرية، لما كلما تم سن قانون الا وتظهر شردمة من التابعين لا نعرف لمن ينصبون انفسهم انهم من دعاة القانون وتطبيقه وووو ، وهم في الحقيقة ليسوا الا تجارا في هذا الشعب، فمن لا يحب هذه البلاد والدفاع عنها فانه لا يستحق العيش فيها، لما لم نرى في دول العالم التي تفرض على مواطنيها الخدمة العسكرية الاجبارية ظهور جبهات او منظمات ضد هذه الخدمة الا في المغرب؟؟ وجب على المشرع ان يحد من امثال هاته الحثالة من المفسدين الذين لا يريدون الخير لا للبلاد ولا للعباد، بل يريدون شعب ضائع لا يعرف كوعه من بوعه
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18
5 - mohammed الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:18
أصبح المغرب مليئا بأشباه الرجال و الدواعش.هذا يرفض التجنيد ألإجباري وهذا يرفض الدارجة التي أتهمت بخيانة الدين بينما نعرف أن مجتمعنا أصبح بين أيدي الدواعش الذين يقبرون تمغرابيت ويحلون مكانها إنسانا هجينا مغربي المسكن و مشرقي داعشي الهوى وهذا ما أدى إلى تفجير شباب "مغاربة" أنفسهم في العراق .على الأمازيغ أن ينهضوا من سباتهم قبل فوات الأوان قبل أن يصبح المغرب تحت رحمة أبو بكر البغدادي.
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-16
6 - م ن الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:20
ومن يرفض الجيش الا ابنائ موضفو الدولة الكبار ولاثريائ اما الطبقة المتوسطة والفقرائ كلهم يريدونها
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-11
7 - Kappor الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:23
بكل احترام وتقدير لكل فرد داخل المغرب ولكل رأي ورأي معاكس.
ما هو المشكل إن كان هناك تجنيد إجباري لمدة سنة .وتستأنف مسيرة الحياة .
أعتقد أننا سنصبح مجتمع بلا مؤسسات .
بل جهة تشرع وشارع يعارض.
الله يستر وخلاص.
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10
8 - Iliass الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:26
بلاحشمة ولا حياء ندير وقفة ضد التجنيد الاجباري
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10
9 - الحقيقة الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:26
حلالة بويز ليسو مشجعين بل مجموعة من المراهقين خربو محطة قطار سلا المدينة وكسروا الزجاج
هؤلاء هم من يجب ان يدهبو للخدمة العسكرية
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14
10 - سلاوي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:27
وبساليتو وحماضيتو كلشي ناقشتوه مبقاليكم غيتجنيد وقولو حنا معاكيز فنيانين الفيسبوك فشلنا ولبس سراول الطايحه ولاو دراري مبنتين وزادوها بالبروشينغ هادا غتعول عليه يدير اسره تتكلو علی وليديكم فكلشي بمافيها 5 كونكسيون وبركا من الطنز لخاوي
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9
11 - ouhilal الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:29
عيب او عار ......شباب المغرب يتفوه بهذا ..!
c est incompréhensible ! pourquoi pas le service militaire ! ça fera de vous des hommes ! on en voit plus des hommes sur qui le pays peu compter..... on ne voit que des tocards.........des.fils à papa ..des voyous ou des homos qui ne ressemblent ni aux hommes ni aux femmes......alors remuez vous jeunes fénéants......
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9
12 - simoha الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:29
je crois qu’il faut déjà commencer par tous ces ultras, comme ça ils apprendront c’est quoi vraiment être un homme hehehehe
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7
13 - youssef الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:30
oui au service militaire volontaire pas obligatoire
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1
14 - دكتاتورية القرارات الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:34
اذا قام الإنسان لاستطلاع بالرأي العام ستجد ٩٠% يرفضون التجنيد الإجباري، اذا فرض هذا القرار وهذا القانون على الشعب له اسم مشهور
إلا وهي الديكتاتورية...
الحكومة لم تكن لحد الان في خدمة المواطن بل عكس ذلك تماما، اذا ما دور الحكومة اذا ؟
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3
15 - مغربي حر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:36
ادا كان التجنيد الإجباري على المواطن المغربي الفقير واجب وطني حتى أبناء الوزارة والأغنياء سيطبق على الجميع
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11
16 - YOUSSEF ALHOCEIMA الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:36
اي ديموقراطية تتحدثون عنها ،والله لا يوجد اي ديموقراطية ابدا في المغرب ،القوالب فقط.
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6
17 - Mohammed الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:37
ياربي إبداو بهم راه هما لِخاصهم التجنيد وِشدوهم فدوزيام حلوف
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5
18 - Simmo الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:37
الشعب لا كلمة له ولا يسمع له احد ، إن احتج فله بالمرصاد من طرف المخزن ، المخزن هو من يقرر ومن ينفذ وما على المداويخ والمقاطيع إلا السمع والطاعة والركوع.
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7
19 - مواطن حر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:39
لم نسمع قط في اية دولة كانت في بقاع الارض، سواء كانت من الدول المتقدمة ، او من دول العالم الثالث رفض مواطنيها لقانون التجنيد ، فالتجنيد الإجباري واجب على كل مواطن بدون استتناء الا في الحالات التي جاءت في ما يخص هذا الموضوع.
فوطننا الحبيب ليس بحاجة لاناس او جمعيات او موءسسات تريد داءما اثارة البلبلة والتضاهرات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، بل انها تقوم بتحريض المواطنين على العصيان وخلق الفوضى وتقسيم المواطنين الى موءيد ورافض في البلاد .
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1
20 - Hasan الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:42
اتمنى ان يتم اختيار هؤلاء المحتجين في اول فوج للتجنيد الاجباري.
نحن بحاجة الى التجنيد لتنظيف شوارعنا من المتسكعين والمشرملين.
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3
21 - مغربي.... حر الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:42
وناري هاد الناس وبغاو يعارضو كلشي.... بغيت فير شي نهار نلقا كلشي متحد على شي خاجة... اواه اي حاجة كيعارضوها...... مفهمتش والله .... ضرني راسي
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-1
22 - أبو الحروف الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:42
تمنيت لو كان الحشد من أجل التنديد بالفساد الذي ينخر مجتمعنا و يقسم ظهر المغربي البسيط. لكن التجنيد يا سادة أمر واقع حتى بأقوى الدول و أعدلها.
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-1
23 - idane الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:43
si tu as moins de 25ans et tu suis pas des etudes et tu ne travaille pas pk tu es contre le service? je prefere le service a la drogue
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4
24 - عمران الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:43
يجب علينا جميعا التصدي للسياسيين الذين ينامون و يستيقظون و يقولون ماذا نفعل... نفعل كذا و كذا بدون رأي الشعب لا لهذه الخدمه الإجبارية نريد خدمة اجبارية على كل موظف في الإدارة و ليس مزيدا من إهانة الشعب.

أتمنى من الكل أن يخرج للشارع و يعبر عن رأيه لنجعلها سلمية و لا خوف من الإعتقالات الخ الأمن يهمنا اولا كشعب،
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-2
25 - نعم للخدمة العسكرية الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:44
على الدولة بعد دخول قانون الخدمة العسكرية حيز التنفيد ارسال هؤلاء الكلميني في الدفعة الأولى...
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5
26 - ولد لبلاد الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:45
هل المغرب ديقراطي الى هذا الحد الذي يمكن لمواطنين عاديبن ان يحتجوا ضد قانون اراد له واضعوه ان يثير كل هذا الجدل واكثر..انها ملهات لملفات اهم وجدل عقيم. ان التجنيد حالة طبيعية.لعلاقة المواطن بوطنه.لدى وجب على المعنيين بالشان العام.ان يضاعفوا السرعة بانجازات كبرى ومشاريع دولية يذيع صيتها.وتزرع شيءا من الامل في نفس المواطن حتى يسترجع الثقة ويخرج من مرحلةالياس.
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0
27 - نمرود الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:49
فرنسا والسعودية والامارات من اشترتكم هيا تجندوا وسيرسلوكم الى بلاد الاموال التي اخذوها المغرب ليس لها عداواة مع اي حهة
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-1
28 - Rachid tznt الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:50
انتم تعرفون من دعا اليه واجبر المجلس الوزاري على مناقشته.
نزل بالباراشوت وصفق له الببغاوات في الاعلام
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29 - mihamid الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:51
تنظيم مظاهرات.....!!!!! نسبة كبيرة منا نحن الشباب لا نعرف معنى للحياة....التجنيد مرحلة مهمة
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3
30 - حداش الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:51
حتى يكون التعليم والصحة والعدل في المستوى عاااااااد نقدر نتجند طواعية وطول حياتي .حفااات ليكوم المسؤولين الكارطون.
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0
31 - المعقول الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:52
واش هذ الشباب باليكم غير التجنيد وارساله للعمل داخل ضيعاتكم و بيوتكم مبانش ليكم ملي كان يطالب بمستشفى او مصنع او محاسبة فاسد من اعضاء المافيا المسيطرة على البلد ..كل شيء واضح الشباب دارليكم الحلاقم مستعينا بالتكنلوجيا.ولم يعد يؤثر فيه إعلامكم وقنوات صرفكم الصحي.وفي كل مناسبة يفضحكم بالصوت والصورة امام العالم باختصار تريدون تطويعه وجعله كأجدادهم يرون في العبودية فرضا وطاعة .ويرون في المخزن جبروتا وفزاعة..استيقظوا فقد تجاوزكم الزمن ونقول الحقوق قبل الواجبات واوراقكم اضحت مكشوفة.العدل أساس الملك حتى ورقة الدين إحترقت فلتحصدوا مازرعتم ...انشري هسبريس وشكرا
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-1
32 - البلولي لاجودان الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:53
اذا كانت مجموعة من الأشخاص ترفض حتى التجنيد العسكري الإجباري فما بالك اذا تم الهجوم على المغرب من طرف عساكر اجنبية لا قدر الله .. ويبدو أن رافضي الخدمة العسكرية سيرون امهاتهم واخواتهم تساق أمام اعبنهم إلى...... ولا يقدرون حتى الدفاع عن أنفسهم كرجال الغد رجال المستقبل .. فقدت الرجولة والنخوة والبطولة المغربية لدى شباب همه الوحيد هو الاستماع إلى الاغاني و الموسيقى والسبح في بحور الانترنيت .. مع كل ما يناسب ذالك من شويكة الشعر وازتداء سروال هابط على المؤخرة ... وبلا حشمة يريدون الوقوف أمام البرلمان ... ما عساكم أن تصرحوا به ... انكم نسوة في صورة رجال .. انكم متمردون ...بل جبناء ..بل خونة .. باختصار شديد التجنيد العسكري الإجباري واجب وطني مفروض على الجميع.وبدون نقاش او جدال .. ولا يشرفنا كمغاربة أن ترفض مجموعة من الشباب هذه الخدمة العسكرية الإجبارية للدفاع عن أنفسهم وعن الوطن والمواطنين ... خدمة عسكرية تفرضها عدد من الدول منها المتقدمة ويستفيد منها الشباب وبدون تردد ....
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7
33 - فكيكي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:53
الوطنية الحقة تبتدئ من الخدمة العسكرية و الوطن يتقوى بمواطنيه والمواطن القوي خير من المواطن الضعيف والأمم قيمتها في قوتها .أما فوائد الخدمة العسكرية لا حدود لها. لها آثار تربوية عالية على من حظي بالإستفاذة منها.
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6
34 - اااااطلســـــــي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:55
لو بيدي سلطة التجنيد لحشدت دوريات يجمعون كل من تجرأ وخرج للتصدي لمشروع حماية الوطن
يجمعون ويحالون على ثكنات عسكرية بالفيافي ويجبرون على الخدمة ويلقنون درسا من دروس الوطنية
شباب اخر زمن شابعين دقيق وكلام افتراضي على النت
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