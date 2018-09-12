24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رُبع قرن على "اتفاق أوسلو" .. الإحباط يخنق أنفاس الفلسطينيين (5.00)

  2. صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎ (5.00)

  3. نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)

  4. أردوغان يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروة التركي (5.00)

  5. حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تقرير عالمي يرصد معاناة 1,4 ملايين مغربي من نقص في التغذية

تقرير عالمي يرصد معاناة 1,4 ملايين مغربي من نقص في التغذية

تقرير عالمي يرصد معاناة 1,4 ملايين مغربي من نقص في التغذية
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:00

كشفت إحصائيات دولية تتحدث عن الأمن الغذائي والمجاعة أن 1.4 ملايين مغربي عانوا من نقص في التغذية خلال سنة 2017، ليشهد العدد ارتفاعاً في المملكة مقارنة مع سنة 2016، التي سجلت 1.2 مليون شخص.

وأشار التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من نقص التغذية ما بين 2004 و2006 بلغ 11.7 ملايين مغربي؛ وهو ما يعني أن المغرب بذل مجهودات خلال السنوات العشر الأخيرة للقضاء على ظاهرة سوء التغذية.

وسجلت المنظمات الأممية، في تقريرها المعنون بـ"حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2018"، أن عدد الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالتقزم بلغ سنة 2012 نصف مليون طفل؛ كما بلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن خلال السنة نفسها 0.3 ملايين طفل.

وكشف التقرير ذاته ارتفاع عدد المصابين بالسمنة في المغرب؛ حيث بلغ عدد الكبار الذين يعانون من البدانة 5.9 ملايين مغربي سنة 2016، وهو ما يشكل نسبة 25.6 في المائة، بعدما كان العدد يبلغ سنة 2012 فقط 4.8 ملايين شخص. كما أن المعطيات ذاتها حصرت عدد النساء في سن الإنجاب (ما بين 19 و45 سنة) المصابات بفقر الدم في 3.5 ملايين مغربية، بنسبة 36.9 في المائة.

دوليا، سجل عدد الجياع في العالم ازديادا في 2017 للسنة الثالثة على التوالي، إذ ذكرت الوكالات الأممية في تقريرها أن 821 مليون شخص كانوا يعانون نقصا مزمنا في الغذاء في 2017 في مقابل 804 ملايين في 2016، أي ما نسبته واحد من كل تسعة أشخاص في العالم.

وقال التقرير إن "التقلبات المناخية والظواهر هي العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع، إلى جانب الصراع والركود الاقتصادي، ما يهدد بتقليص المكاسب التي تحققت في القضاء على الجوع وسوء التغذية".

وخلص التقرير إلى أن نحو 151 مليون طفل أقل من خمسة أعوام يعانون من ضعف في النمو بسبب سوء التغذية. بينما قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، "كل 5 ثوان يموت طفل بسبب الجوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - علب الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:14
راحنا غاديين فالطريق الصحيح العقوبة للمجاعة انشاء الله وكل الشكر لحكام البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - النهب والتهميش والفقر المدقع الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:14
جوج بحورا والفوسفاط ومازال عندنا المجاعة والعطش والتهميش لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - علولة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:15
ربما الرقم ليس حقيقيا وربما هذا الرقم فقط لمنطقة الدار البيضاء آنفا اما الرقم الصحيح هو 38 مليون مغربي تخت خط الفقر الذي يعرفه هو الشعب نفسه اما المنظمة العالمية فقدر ما كان بجانبها وتستحيت ان تقول كل الشعب لكن في احصاء اخنوش الكل بخير وأرقام قياسية في مصدران المملكة ومبالغ هائلة لكنها ظلت بسويسرا مثل أموال ليبيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - المغرب الأقسى الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:18
اشمن مجاعة!، ماحد تقدر تعشى فالزنقة فالمغرب بخمسة دراهم وتخرج شبعان راه مازال مكاينة مجاعة و الحمد لله!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
5 - حاميدو الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:21
ولا تقرير دولي واحد يضعنا في مرتبة مشرفة...جميع التقارير تصنفنا في مراتب متدنية....فمبروك على حكومتنا هذا الانجاز الرائع....زربانين غير فوقاش يرفعوا الدعم على بوطاغاز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - صديق انوار 10 الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:22
هناك في المغرب من يملك فيلات ضخمة بل قصورا في الداخل و الخارج و ارصدة خيالية في البنوك الخارجية و كنوزا مكنزة يعجز اللسان عن تقديرها لكي نوازن و نحارب الفقر العام للشعب المغربي بل يكفي بيع ساعة واحدة نفسية تقدر بملايين اليوروات مثلا للتخفيف من المعاناة الخ... و هنا مربط الفرس..لم كل هذا النهب و الاكتناز؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - la faminne الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:22
المغرب يعاني الويلات وسيعرف أكبر مجاعة في التاريخ نتيجة نهب الثروات واستنزاف الفرشة المائية وظاعا مغربي الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - زيلاشية الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:24
يزداد الفقر و تزداد المجاعة . .رغم سقوط المطر و جودة السنوات الفلاحية إضافة للثروة السمكية !!! .1400000 نسمة التي أحصيت و ما خفي كان أعظم صومال في شمال إفريقيا !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - سوسي حر. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:28
بالعربية تاعرابت حنا من دول العالم الثالت حيت مكاينش الرابع...كون كاين كون حطونا فالعالم الرابع...و اقدر نكونو فالتصنيف جنبا الى جانب مع الصومال و اثيوبيا و و اللاوس و اليمن..فينك اسي اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري ...تكدب هاد التقرير ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Passerby الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:28
5 دراهم تخرج شبعان؟ هي واقيلا الزيت قديم او صوصيص ديال العيد ديال 2017؟ افيق الله يهديك. 5 دراهم تخليك شبعان. هادي زدتيها على 20 درهم في اليوم منعتابروهش فقير. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - harrokki الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:30
7 millions de marocains vivent avec moins de 2$ par jour est-ce ses conseillers qui dirigent le pays le savent ???!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - AHMED الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:30
ليس إلى هذه الدرجة لكن أؤكد أن بعض المواد الغدائية تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي أنا مثلا ذهبت البارحة لأتسوق لجدتي السمك ووجدته ب 10 دراهم وعدت أدراجي لايعقل أننا بلد السمك ونشتريه غاليا الأسماك لايستفيد منها المغربي بشكل كافي وذلك لماتتوفر عليه من مواد مفيدة لصحة الإنسان ولهدا أوجه ندائي رخصو لينا الحوت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - H MEN الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:31
الكثير من المغاربة عايشين بالخبز واتاي والمرقة بلا لحم,كون هاد المنظمة حسبات شحال ديال الخبز تاياكلوه المغاربة في نهار كون فهمات ان اغلبهم محروم من اللحم والسمك والخضر والفواكه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - كمال الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:32
شيئ طبيعي مدام اليوم أصبح المغاربة يموتون بالعشرات و مئات الجرحى في يوم واحد من أجل حفنة طحين. الله يجيب الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:33
قلناها مرارا و تكرارا بأن الفضائح و الكوارث التدبيرية للشأن العام المغربي قد وصلت للعالمية بدليل التقارير المتتالية الصادرة عن المؤسسات الوطنية و الدولية التي تعنى بالقضايا الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية و الحقوقية التي تتخبط فيها البلاد و التي تطبع الوضع المعيشي الصعب المتردي لشرائح الشعب المغربي و عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح بسبب الاختيارات و السياسات اللاشعبية لحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة وتوجهات دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة و هي التي جرت سلسلة الإحتجاجات الشعبية العارمة في أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور كالريف وجرادة و زاكورة و حراك مقاطعون و المطالب بالحق في العيش الكريم و الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية ومحاربة الفساد والريع و الغلاء و الاحتكار و الإرتفاع الصاروخي للأسعار وشجع كبريات الشركات الاحتكارية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - Ayoub الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:33
خوتي نجيكم الصراحة عرفتي اللصوص فاش كيبغيو يديرو شي سطو على شي بنك ولا محل تجاري .
كيلوحو شي فأر و لا فأران باش يلاهيو الضحايا و من بعد كينفدوا العملية بسهولة هادي معروفة ماشي غير فالسرقة حتا فالحروب.
المهم الفأر هو عيوش و أمثاله و الضحية هو الشعب و المقاطعة و اللصوص هما أخنوش و أصدقائه نسيناهم ...كلشي تطوا و الفاهم يفهم يقول المثل العايق حاضي الفايق و الدمدومة قاضي حاجة.
ما أكلخ شعبي للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - taozari الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:33
المغاربة في كل شيء في الحياة عندهم نقص ..... . نقص........ في تغدية ونقص في تعليم ونقص في الامن ونقص في نظام ونقص في صبر ونقص في زواج ونقص في العمل ونقص في الحب ونقص في العقل...ونقص في .... ونقص...و نقص. ونقص في صحة ....ووووووووووووووووو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - abdallah الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:38
المجاعة توجد في المنظمة نفسها المغرب بلاد الخير نحن نصدر إلى نصف العالم كل مدن المغرب الطبخ في الشارع الشوى الحوت المسمن الحرشة المعقودة السوسيط لحم الراس الحريرة كران البيصارة دجاج قالب كوتزيو الشوارما طاكوس زعزع والائحة طويلة والدليل الأجانب ونسيت كرموس النصارى والمسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - محمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:38
ليست هناك مجاعة في المغرب
المغرب بلد فلاحي ،يكد الفلاح و يوفر القوت لمواطنيه
الخضر بكافة انواعها و بأثمنة بخسة، الفواكه ، الحبوب ...
الحمد والشكر لله و الشكر للفلاحين ...و المطلوب من الدولة مساعدة الفلاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - سعيد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:38
و فوق هاذا، فملايين المغاربة من جميع الطبقات و الأعمار ياكلون الاكلات الخفيفة كالطاكوس و ما شابهه بصلصاته الخطيرة بمنكهاتها الكيميائية و موادها الحافظة ،و البطاطس المقلية في الزيوت المشبوهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - المغرب المغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:41
تناقض في المغرب وتناقض في العالم المغرب عنده ثروة هائلة خصوصا الخضر والفواكه المحلية بكثرة ودليل مايرمى في الازبال وبالتالي فئة تضرر والعالم فيه ثروة هائلة لكن لايستفيد منها جميع البشر..
بالنسبة لجياع العالم الرقم خطأ فقبل سنوات كنا نسمع أن مليار ونصف تحت عتبة الفقر والآن المنظمة الدولية تكذب وتدلس العالم سيدخل نفق مظلم وإذا لم تبدء الحرب العالمية الثالثة حسب زعمهم جميع دول العالم الثالث ستهاجر إلى الغرب وهذا مايخطط له حتى الجو أصبح مستهدف والدليل التقلبات الجوية والجفاف والفيضانات وارتفاع الحرارة..
انا لا أتكلم من فراغ فلو قرأت تقرير منظمة الزراعة الفاو كاملا ستقول انتهت الحياة على كوكب الأرض وماهي إلا سنوات قريبة وسنرى أكبر الكوارث..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.