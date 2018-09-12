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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة "يفتخر" باستفادة مليون مغربي من برامج محو الأمية

رئيس الحكومة "يفتخر" باستفادة مليون مغربي من برامج محو الأمية

رئيس الحكومة "يفتخر" باستفادة مليون مغربي من برامج محو الأمية
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:00

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية قد تمكنت، لأول مرة، وبتنسيق ودعم من جميع الأطراف المتدخلة، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017-2018.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن العثماني أوضح، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة في دورته الرابعة، الذي خصص لعرض حصيلة العمل برسم الموسم القرائي 2017 – 2018، أنه جرى خلال هذا الموسم تسجيل 854 ألفا و670 مستفيدا في برامج محو الأمية، أي بنسبة إنجاز بلغت 81 في المائة من أهداف خارطة الطريق.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي خصص أيضا لتقديم حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق 2017 -2021 وتقديم برنامج عمل الوكالة برسم الفترة 2019 – 2021 بالإضافة إلى حصر ميزانية الوكالة برسم مشروع قانون المالية 2019، أن أعداد التسجيل في برامج ما بعد محو الأمية فاق التوقعات بكثير؛ فقد جرى تسجيل 191 ألفا و304 مستفيدين، بينما لا يتعدى الهدف المسطر في خارطة الطريق 120 ألف مستفيد.

وذكر العثماني، بهذه المناسبة، بالأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لكل ما من شأنه المساهمة في استئصال آفة الأمية بالمغرب، "من خلال توجيهاته وتفضله بمنح رعايته المولوية لأشغال المناظرة الوطنية لمحاربة الأمية التي كانت فرصة لتعبئة كل الفاعلين من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية".

وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعمل على أجرأة التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه المناظرة وفق مخطط عمل يندرج في إطار خارطة الطريق 2017-2021، مبرزا أهمية نظام الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة الأمية مع هيئات المجتمع المدني الذي عملت الوكالة على تطويره باعتماد مقاربة تشاركية.

كما نوّه بإتمام الوكالة لهيكلتها عبر إرساء تمثيلياتها الجهوية والإقليمية والمحلية، معتبرا أن هذه النقلة النوعية التي تندرج في مسار الجهوية المتقدمة، ستمكن من تجويد تتبع وتقييم كافة برامج محاربة الأمية على صعيد التراب الوطني.

ولم تفت العثماني الإشارة إلى الآثار السلبية لآفة الأمية بالمغرب، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني، "التي ما زالت تستلزم من الجميع استحضار الحس الوطني والواجب الإنساني لمحاربتها، والعمل على إغلاق جميع منافذها وخاصة إشكالية الهدر المدرسي التي تعمل الحكومة على معالجتها".

كما تم عرض حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق للفترة 2017 – 2021 التي تضم 25 مشروعا مهيكلا، قبل أن يصادق المجلس على برنامج عمل الوكالة للفترة 2019 – 2021.

كما قام المجلس بحصر ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2019 والبيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة 2019-2021.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - ولد العلوة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:10
ناس وصلت شحال هدا للقمر وحنا يالاه غادين نحتفلو بمحاربة الامية...ههه معاك الله ياوطني.
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2 - Zig.italy الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:11
كلمة الشغل ووجود فرص له لم نسمع عنه شيى قط ياس الشعب من سياسة او بالاصح شيطنة التملص
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3 - حنان الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:14
صحيح أن المملكة عازمة عل تقليص نسبة الأمية،إلا أنه ليست هناك مواكبة لهذه الشريحة للاستمرار في تلقي الدروس إذ أن أغلبية المنخرطين في هذه البرامج لا يكملون العام الدراسي، لابد من وضع جوائز لتشجيعهم على الاستمرارية.
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4 - azedine الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:16
السلام عليكم الان مع المقرر الجديد سوف تحطمون الرقم القياسي وفِي السنة المقبلة الكل سوف يشارك في اجتياز امتحانات الباكالوريا والالتحاق بالتعليم العالي والحصول على الماستر
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5 - SAID11 الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:17
نحن نريد محو الأمية الفكرية. فرسول الله عليه الصلاة و السلام كان أميا و علم البشرية و لا يزال.
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6 - رابي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:18
مرة تحسبون انفسكم من الدول (العفريتة) والان تفتخرون بمحاربة الامية. انها من المفارقات العظمى في بلد التفاهات.وما اعرفه جيدا وعن قرب ان الاعشاش التي تحارب فيها الامية تسلط عليها الاخوان انصار التزمت وملاوا اذهان النساء بخزعبلات تحت مسمى (الدين) لكنهم وعلى امتداد اكثر من 10 سنوات فانهن يجهلن القراءة والكتابة.فعن اية امية تتحدثون?
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7 - المغربي الحر الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:19
التعليم النظامي هو المهم و هو الذي يجب إصلاحه و إعطائه الأهمية التي يستحق والمغرب متأخر كثيرا في هذا الجانب و مؤشرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة اليونسكو خير دليل. اما برامج محو الأمية فهي فقط خضرة فوق طعام لأن الشريحة المستفيدة منها يفوق سنها في الغالب 50 سنة و هذه فئة غير نشيطة و خارج سوق العمل و ليس لها أي تأثير حقيقي على التنمية إضافة إلى أن نسبة قليلة منها هي التي تتوصل إلى معرفة القراءة و الكتابة و حتى هذه المعرفة تعتبر غير كافية في هذا العصر.
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8 - مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:21
دخلنا عليك بالله واش حتى هذا انجاز.......الانجاز هو الذي ينبثق عن مبادرة شخصية لم يسبق ان قام بها او انجزها احد من قبل ....اما وان تنفخوا في الارقام لتقنعوا الناس بانكم تجتهدون هذا لن ينطلي علينا....
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9 - جراذ الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:23
انتم وحكومتكم كارثة بجميع المقاييس.اصلحوا التعليم واجعلوه اولويةو فوق كل شيء .شاركوا الشعب في جميع قراراتكم لا وجود لبرلمان منتخب ديمقراطيا . اتقوا الله في شعبكم فقد وصل السيل الزبى.اختلطت عليكم ألامور . التعليم ثم التعليم حتى الرمق الاخير.
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10 - مغربي قح الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:24
يجب محاربة الجهل اولا قبل الأمية.كل البرامج التلفزية والمدرسية البغريرية توحي الى أن هدف الحكومة تكليخ الشعب.تدريس الجهل.
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11 - مدوخ الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:26
محو الأمية بالبغرير وغريبة والبريوات
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12 - محمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:26
كظحكو على الشعب يا من ساهمتم في تهميش شباب متعلم و مثقف كان يطمح فقط لتحسين وضعية المقهورين اي من تسموهم ب"الاميين". الاميون الحقيقيون هم من ساهموا ولا يزالو في تجهيل الشعب...
محاربة الامية تبدأ بمحاربة مرض استغلال حق المواطن البسيط!
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13 - و ماذا عن الملايين الاخرى الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:27
جميل ان تفتخر بالمليون منحى من الامية. و لكن ماذا عن الملايين المتبقية. لا تقل انني عدمي و انظر فقط للنصف الفارغ من كاس المغرب. الحقيقية ان الافتخار سابق لاوانه .
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14 - laaahsen الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:28
On doit boycotter cette écriture de clous, clé de 4 clé de 6 vie plate clé à pipe .....empêchez vous enfants d'apprendre cette écriture . Les marocains veulent apprendre tous les dialectes du pays mais avec l'alphabet arabe comme la langue perse , la langue pakistanaise ou afghane ...
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15 - حجتكم ظعيفة يا المحكومة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:30
ولكن راه عندنا ازيد من 8 ملايين اميين واميات
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16 - الحوس الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:32
ا،ا افتخر العتمانب بمليون امي فان مقرارات ززاره التربية ستجعل البلايين اميين ومكلخين لن يتعلموا الا البطبوظ والبغرير و قفطان التكشايط لملء البطون وتعلم الشطيح و.... رحمة الله عليك يا ايتها المدرسة ويا ليت بوكماخ قام من قبره ل....
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17 - احمد الصروخ الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:33
لتخليق الحياة العامة و جب استفادة ملايين المغاربة من إعادة التربية.
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18 - ومادا عن مصيبة الجهل الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:33
هدا جميل ومادا عن الجهل مثل ناس المسؤولين في تيط مليل وغيرها والجهل في خلق الفساد الاداري وسرقة المال العام والخش ورعاية الجهل في التعليم والمخدرات والدعارة وجهل الحكومة والبرلمانيين والاحزاب في فهم المسؤولية الجهل هو المصيبة
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19 - المسيح الدجال الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:35
مبروك عليكم يا المغاربة اول دفعة من خريجي أساتذة «البغرير» «الغريبة» و «البريوات» سفقو عليهم بحرارة أو ما تنساوش سيهم العتماني راح فرحان بهاذا الإنجاز العظيم
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20 - مواطن حر الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:38
مع الأسف. ارقامكم كلها مشبوهة. ولا تعبر عن الحقيقة.

وكم واحد يدخل في خانة الأمية.

ناقص مليون زائد 4 مليون اذن العدد يتزايد.
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21 - فرحات الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:39
نتمنى ان لا تكون على طريقة عيوشية .وليس هناك أفضل من محاربة الأمية بالمساجد و حفظ القرآن
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22 - simo danmark الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:40
أراد ان يقول ترسيخ الأمية وليس محو الأمية....مع مقررات البغرير نحن على الطريق الصحيح...
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23 - مابل مروان الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:41
شمس الحقيقة لا يمكن حجبها بالغربال، الافتخار الحقيقي هو التمدرس المجاني للجميع و محاربة الهدر المدرسي و الضرب بيد من حديد على كل من يقف امام كل إصلاح لمنظومة التربية و التعليم، أما ان تأخذ الحكومة قروضا من البنك الدولي مقابل تمويل محو الأمية، فهذا عبث و مسخ لا حدود لهما.
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24 - Youssef الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:42
واش تمحات الأمية ولا زادت تغولت
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25 - مولاي علي الحشمي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:43
لقد اتلج صدورنا هدا الخب الهام ونرجو من الله ان نرى نصفه في اخر السنة الدراسية وقد نجحوا للمرور الى السنة الثانية ! فاللواءح غالبا ما يكون بعضها اشباحا لا وجود لهم !
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26 - meskin naim الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:45
ماكين لا محاربة الامية لا والو كاين الهدر للمال والا ستفادة من التعويضات من الاصغر الى الاكبر
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27 - wood الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:46
لو كانت الدولة المغربية توفر التعليم الأولي و الابتدائي للمغاربة لكانت قضية الأمية في حكم الماضي ، فالمغرب حصل على الاستقلال لأزيد من 50 سنة و ما يزال يتخبط في الأمية و الجهل و التخلف . فلا أحد يعرف هل الرقم الذي أعلن عنه رئيس الحكومة حقيقة أم مجرد نفخ في الارقام كما هو معروف عن المسؤولين المغاربة . و في جميع الأحوال فإن هذا الرقم يقابله ملايين من الأطفال الذين لم يلتحقوا أو غادروا صفوف الدراسة في سن مبكرة . مع العلم ان محاربة الأمية اصبحت حاليا متجاوزة و لا تعني أن معرفة الشخص للقراءة و الكتابة كافية ليندمج في عالم أصبح بالغ التعقيد يحتاج فيه المرء الى مؤهلات كثيرة لينفع نفسه و يكون نافعا للآخرين !!!
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28 - البرنس الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:50
ومع الكتب الجديدة و مقرر البغرير سنفتخر مستقبلا ب 10 ملايين تلميذ مستفيد من برنامج " نحو الامية "
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29 - علال مول الغريبة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:50
شكرا للمحكومة ديالنا الشعب المغربي كامل ولى دبا كيعرف كيفاش كتكتب البغريرة، البريوات، العظيمات و و و .....
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30 - حسام الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:51
لكن مقرارات البغرير و البريوات والغريبة ستعطينا اجيالا اكثر أمية فمادا انتم فاعلون؟
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31 - محترق الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:56
في مقابل ذلك يا سعادة الوزير ينبغي أن " تأسى " و"تبكي " على أوضاع أؤلئك الذين حاربوا الامية والجهل وأصبحوا ينبذون وطنهم ويحلمون بالهجرة نحو " المجهول " .لأن منظومة التعليم والسياسة الاجنماعية والاقتصادية للبلاد باءت كلها بالفشل المرعب .
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32 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:56
يا سيدي الرئيس تدرو محو الأمية للكبار الي على مشارف الموت و محو العقل والفكر لجيل المستقبل
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33 - زيلاشية الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 19:57
أمية الكتابة و القراءة التي تحاربها الدولة مند أكثر من 60 سنة و لم تتوفق بعد تجاوزتها الدول المتقدمة حيث يتحدثون اليوم عن الأمية التكنولوجية و عدم معرفة لغات جديدة...و غيرها ..و نحن لا نزال نعتبر "الغير الأمي" هو من يتهجى الحروف و يكتب كلمة..
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34 - مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:01
وهيا على الدولة ديال اخر الزمان والدولة التي لها حدود مع اروبا مزالت في محاربة الامية على الاقلملي قرابين لي اروبا نكونو بحال تركيا وبحال روسيا ماشي بحال افريقيا الوسطى سير يا العثماني تخبا بلا متفضحش راسك وتفضحنا معاك
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35 - سلاوي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:02
والدي حفظه الله 59 سنة احتل المرتبة الأولى على مستوى عمالة سلا برسم الموسم الماضي 2017/2018 بعد سنوات من المثابرة والحضور شبه اليومي لحلقات محاربة الأمية في المساجد رغم ظروف عمله القاسية وقد فرحت له كثيرا عند سماع الخبر ولي طلب أن تشمل جائزة محمد السادس لمحو الأمية الذكور أيضا وليس الإناث فقك ليشارك فيها المتفوقون على صعيد العمالات والأقاليم لمزيد من التحفيز والتشجيع. وشكرا.
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36 - amaghrabi الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:05
بسم الله الرحمان الرحيم.اذا كانت هذه الميزانية المخصصة لمحاربة الامية تخرج من جيب الأمم المتحدة فأهلا وسهلا والف مرحبا ونقول للأمم المتحدة جازاك الله خيرا فان شيوخنا وعجائزنا وربات بيوتنا وجدوا فسحة رائعة في التجمعات وتهريس الاسنان والانياب في مابينهم وما بينهن.اما ان كانت هذه الأموال تخرج من جيوب الشعب المغربي ومن الضرائب التي يدفعها الشعب المغربي فالويل كل الويل لكم يوم القيامة ياحكامنا لافستحاسبون على ضياع تلك الاموالحسابا عسيرا وستصلون سعيرا.تلك الأموال ان كانت من خزينة الدولة يجب ان تذهب بدون لف ولا دوران الى المدرسة الابتدائية والى المستشفيات المهجورة من الادوية منذ زمان بعيد وأصبحت خالية على عروشها.وخير الكلام ما قل ودل,واللبيب يفهم بالإشارة,وارحمونا اخواتي القراء بالظغط على الحسنات واتركوا السيئات.وفي كثير من الأحيان اخوتي الكرام اظغط لاخي بوشيخي لكي يحصل على حسنة واذا به تخرد 4او خمس سيئات
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37 - رأي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:06
سي عثماني . أكثر من 41.9% من إناث أميات
31% من ذكور أميون
32% من المغاربة لايعرفون تكوين جملة يعني ماكيعرفو لا يكتبو لا يقراو قحين دبا شي دول وصلات ليها نسبة امية إلا 0% كسنغافورة و يابان و كوريا حنا ثلت شعب أمي .
رابع بلد عربي في الأمية بعد موريتانيا و اليمن و الصومال ابلاد تيجيفي؟ أقفلنا نصف قرن من الإستقلال و مازالت أرقام صادمة؟ فين هو برنامج محاربة أمية؟ ولا تاهوا فشل بحال برنامج محاربة سكن صفيح؟ ولا تاهوا فشل بحال برنامج استقبال 22 مليون سائح بحلول 2020؟ ولا حاضيين هير تسبو معارضين بالمداويخ و الكلاب و الخونة و فقرا؟ كيما كيقول مثل قوت ضحك كاتجيب غمة
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38 - مصطفى الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:07
مادا تعني له الأمية؟ . راه خاصو يعرف أن الشعب اللي ما كايحترمش حتى يقطع الطريق راه شعب يفتخر بأميته
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39 - بويمجان الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 20:10
هاكاك خاصنا 0 امي ومن الافضل ان تكون اللغة الانجليزية هي الثانية ب العربية وحذف الفرنسية.لانها لا تنفع لا الطلبة ولا المقاولين ولا حتى اللاعبين والمثال حمزة منديل الذي يبعده المدرب بسبب جهله للانجليزية بينما حارث الذي يتكلمها يشارك في اللعب مع الفريق لان الفرنسية لا تنفع في المانيا ومع معظم الدول والمتخوف لاشرف حكيمي اذا كان قد استبعد من المشاركة كاساسي في دورتوموند بسبب البغة الانجليزية الذي اظهر مستوى عال وبرز ذلك من قذفاته القوية وتمريراتخ والهجمات السريعة .عدم اشراكه بسب اللغة سياثر على المنتخب.
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