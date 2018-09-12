رئيس الحكومة "يفتخر" باستفادة مليون مغربي من برامج محو الأمية

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية قد تمكنت، لأول مرة، وبتنسيق ودعم من جميع الأطراف المتدخلة، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017-2018.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن العثماني أوضح، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة في دورته الرابعة، الذي خصص لعرض حصيلة العمل برسم الموسم القرائي 2017 – 2018، أنه جرى خلال هذا الموسم تسجيل 854 ألفا و670 مستفيدا في برامج محو الأمية، أي بنسبة إنجاز بلغت 81 في المائة من أهداف خارطة الطريق.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي خصص أيضا لتقديم حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق 2017 -2021 وتقديم برنامج عمل الوكالة برسم الفترة 2019 – 2021 بالإضافة إلى حصر ميزانية الوكالة برسم مشروع قانون المالية 2019، أن أعداد التسجيل في برامج ما بعد محو الأمية فاق التوقعات بكثير؛ فقد جرى تسجيل 191 ألفا و304 مستفيدين، بينما لا يتعدى الهدف المسطر في خارطة الطريق 120 ألف مستفيد.

وذكر العثماني، بهذه المناسبة، بالأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لكل ما من شأنه المساهمة في استئصال آفة الأمية بالمغرب، "من خلال توجيهاته وتفضله بمنح رعايته المولوية لأشغال المناظرة الوطنية لمحاربة الأمية التي كانت فرصة لتعبئة كل الفاعلين من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية".

وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعمل على أجرأة التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه المناظرة وفق مخطط عمل يندرج في إطار خارطة الطريق 2017-2021، مبرزا أهمية نظام الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة الأمية مع هيئات المجتمع المدني الذي عملت الوكالة على تطويره باعتماد مقاربة تشاركية.

كما نوّه بإتمام الوكالة لهيكلتها عبر إرساء تمثيلياتها الجهوية والإقليمية والمحلية، معتبرا أن هذه النقلة النوعية التي تندرج في مسار الجهوية المتقدمة، ستمكن من تجويد تتبع وتقييم كافة برامج محاربة الأمية على صعيد التراب الوطني.

ولم تفت العثماني الإشارة إلى الآثار السلبية لآفة الأمية بالمغرب، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني، "التي ما زالت تستلزم من الجميع استحضار الحس الوطني والواجب الإنساني لمحاربتها، والعمل على إغلاق جميع منافذها وخاصة إشكالية الهدر المدرسي التي تعمل الحكومة على معالجتها".

كما تم عرض حصيلة المشاريع المدرجة في خارطة الطريق للفترة 2017 – 2021 التي تضم 25 مشروعا مهيكلا، قبل أن يصادق المجلس على برنامج عمل الوكالة للفترة 2019 – 2021.

كما قام المجلس بحصر ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2019 والبيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة 2019-2021.