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كُتّاب وآراء
تهم "الدعارة والاتجار بالبشر" تلاحق مسؤولين في خيرية تيط مليل
تسارعت وتيرة الأحداث في ملف المركز الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل بالدار البيضاء، بعدما قرر الوكيل العام لاستئنافية العاصمة الاقتصادية فتح تحقيق قضائي في موضوع الخروقات التسييرية والإدارية والإنسانية، التي تواجه المسؤولين الساهرين على تسيير هذا المركز.
وتضمنت الوثائق الخاصة بهذا الملف المثير للجدل معطيات تصف الوضعية داخل هذه المؤسسة بـ"المأساوية" وغير القابلة للعيش الآدمي.
وجاء في الشكاية، التي تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "هذا المركز، الذي يضم فئات متعددة، منهم المسنون والمتخلى عنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدون والمرضى نفسانيا والمرضى بأمراض خطيرة، والذين يعيشون مع بعضهم البعض في نفس الأجنحة، دون مراعاة لأي معايير لفرزهم".
وأضاف المركز في الشكاية: "هذه الأجنحة لا تنضبط لأي معيار من المعايير التي تجعلها مكانا لائقا للسكن والاستعمال الآدمي، إلى جانب غياب النظافة والمعايير السليمة لحفظ الأطعمة من لحوم وفواكه وخضر".
وأكدت الهيئة الحقوقية أن "الوضع داخل المركز جد متردّ بل وكارثي، وأكدوا لنا أن هناك وفيات عديدة نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وانعدام النظافة؛ فهناك حالات استعجالية تستدعي التدخل لإنقاذها، والتي قد تنضاف إلى قائمة الموتى بسبب الإهمال إن لم يتم التدخل سريعا، حيث تم تسجيل حالة إصابة بحروق على مستوى الظهر ويعاني جروحا وآلاما مبرحة، والتي ظلت بدون تدخل طبي لمدة أيام".
ووجّه المركز المغربي لحقوق الإنسان اتهامات مباشرة بـ"وجود حالات الاتجار بالبشر والدعارة والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، وكذلك انتشار استعمال مخدر الحشيش بين النزلاء والنزيلات".
وجاء في التقارير الصادرة عن المركز: "هناك بعض نزلاء خيرية تيط مليل يتم إجبارهم على التسول نهارا، كما يتم إجبارهم على جلب الأموال التي جمعوها، أو تعريضهم للضرب والحرمان من البقاء في الخيرية، والحرمان من الألبسة التي يتسلمها من المحسنين المكتب المسير للجمعية التي تدير الخيرية بتيط مليل، حيث لا يعرف مآل تلك الألبسة؛ وهو ما يدفع بعض النزلاء الى الاحتجاج، الذي يقابل غالبا بالقمع والطرد من الخيرية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
يجب تفقد حال المستفيدين من دور العجزة و الخيريات بجميع المدن المغربية لانهم يعشيون الجحيم كل يوم خصوصا و أنهم يطردون بالنهار من هذه المؤسسات بتطوان يقضون نهار بشارع و يعودو بالليل للمبيت
وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
الأسرة : تستهدف بالفقر و المخدرات و البطالة و المقررات المدرسية
التضامن : أصبح في خبر كان بسبب التفقير الممنهج للطبقة المتوسطة
التنمية الإجتماعية : تعبر عنها الصورة أعلاه .
والله لو كانت لدى الوزيرة ذرة من إحساس لاستقلة بعد هذه الفضيحة .
فقط حيت راس صغير وحيط قصير... ههههه.
حتى انا الى حصلت غادي نمشي للحبس ولكن الريوس الكبار ماكيمشيوش.. ولاد الفشوش ماكيمشوش.. آخرهم البرلماني للي مخدم ولاد قاصرين فالفيرمة ديالو والمصيبة ماتو جوج ولاد بسبب مضخة الماء.. فينهو؟؟ راه فالبرلمان...
بمناسبة السنة الهجرية اتمنى لكم هجرة سعيدة من هاد البلاد.
حسبنا الله ونعم الوكيل
فضائح و فساد على كل المستويات
الحاكمين الفعليين لهذا البلد السعيدة يريدونها هكذا فاي انسان يتكلم عن ما يزعج هؤلاء الا لفقوا اليه التهم المختلفة.
هل صحيح توجد هذه التصرفات في المغرب ؟ والجهة المسؤولة لا تبالي
ما معنى هذا ؟ يالعجب
الجهة المسؤولة على من انت مسؤولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا من صنع أولاد الشعب الموظفين الصغار والكبار الذين يشرفون على هذه المؤسسة الغير مخزنية، هذه هي حقيقتكم أيها العدميين الذين يبخسون كل شيئ ويحاولون إظهار أنفسهم على انهم يعرفون كل شيئ ويسدون النصائح لعلماء الفضاء والاقتصاد وللسياسيين و... بينما سلوكهم منحط ويحاولون إخفاء ذالك وراء تعليقات منمقة ومزوقة
كلكم فيكم القابلية لفعل ما فعله هؤلاء المجرمين لأنكم تتقاسمون معهم نفس الثقافة ونفس السلوك ونفس الطبائع ونفس الدين والملة و..
لو كنا في دولة يحترم فيها المواطن لتمت إقالة الحكومة وقدمت الوزيرة امام القضاء من هول الكارثة