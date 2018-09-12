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الرئيسية | مجتمع | تهم "الدعارة والاتجار بالبشر" تلاحق مسؤولين في خيرية تيط مليل

تهم "الدعارة والاتجار بالبشر" تلاحق مسؤولين في خيرية تيط مليل

تهم "الدعارة والاتجار بالبشر" تلاحق مسؤولين في خيرية تيط مليل
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:00

تسارعت وتيرة الأحداث في ملف المركز الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل بالدار البيضاء، بعدما قرر الوكيل العام لاستئنافية العاصمة الاقتصادية فتح تحقيق قضائي في موضوع الخروقات التسييرية والإدارية والإنسانية، التي تواجه المسؤولين الساهرين على تسيير هذا المركز.

وتضمنت الوثائق الخاصة بهذا الملف المثير للجدل معطيات تصف الوضعية داخل هذه المؤسسة بـ"المأساوية" وغير القابلة للعيش الآدمي.

وجاء في الشكاية، التي تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "هذا المركز، الذي يضم فئات متعددة، منهم المسنون والمتخلى عنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدون والمرضى نفسانيا والمرضى بأمراض خطيرة، والذين يعيشون مع بعضهم البعض في نفس الأجنحة، دون مراعاة لأي معايير لفرزهم".

وأضاف المركز في الشكاية: "هذه الأجنحة لا تنضبط لأي معيار من المعايير التي تجعلها مكانا لائقا للسكن والاستعمال الآدمي، إلى جانب غياب النظافة والمعايير السليمة لحفظ الأطعمة من لحوم وفواكه وخضر".

وأكدت الهيئة الحقوقية أن "الوضع داخل المركز جد متردّ بل وكارثي، وأكدوا لنا أن هناك وفيات عديدة نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية وانعدام النظافة؛ فهناك حالات استعجالية تستدعي التدخل لإنقاذها، والتي قد تنضاف إلى قائمة الموتى بسبب الإهمال إن لم يتم التدخل سريعا، حيث تم تسجيل حالة إصابة بحروق على مستوى الظهر ويعاني جروحا وآلاما مبرحة، والتي ظلت بدون تدخل طبي لمدة أيام".

ووجّه المركز المغربي لحقوق الإنسان اتهامات مباشرة بـ"وجود حالات الاتجار بالبشر والدعارة والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، وكذلك انتشار استعمال مخدر الحشيش بين النزلاء والنزيلات".

وجاء في التقارير الصادرة عن المركز: "هناك بعض نزلاء خيرية تيط مليل يتم إجبارهم على التسول نهارا، كما يتم إجبارهم على جلب الأموال التي جمعوها، أو تعريضهم للضرب والحرمان من البقاء في الخيرية، والحرمان من الألبسة التي يتسلمها من المحسنين المكتب المسير للجمعية التي تدير الخيرية بتيط مليل، حيث لا يعرف مآل تلك الألبسة؛ وهو ما يدفع بعض النزلاء الى الاحتجاج، الذي يقابل غالبا بالقمع والطرد من الخيرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - عائشة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:12
حسبنا الله ونعم الوكيل غير قولوا ليا واش هادو مغاربة شوهتونا الله يشد فيكم الحق واش ا عباد الله حتى ناس الخيرية تستغلوهم . الله ينعلكم في الدنيا والاخرة
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124
2 - خبير الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:13
يجب على الدولة فتح تحقيق في جميع الخيريات عبر التراب الوطني لانها مرتع لنهب و سرقة المال العام وكدا على دولة فتح تحقيق في داخليات الموسسات تكوين المهني و التعليم خروقات وخروقات ...
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81
3 - محمد انا الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:13
يجب فتح تحقيق مع بعض منتجي برامح تلفزية بتت فقرات من برامجها داخل هذه المؤسسة وصورت بعض الامور التي تهم المعاش اليومي للنزلاء وكانهم يعيشون في النعيم .لماذا هذا الغش وما خلفياته .
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79
4 - f35 الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:13
encore un ministre qui ne fait pas son boulot correctement si latmani a battu tous les records avec son gouvernement nul de chez nul .qu es que vous attendez pour démissionné
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14
5 - أبو طاگاز الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:14
الإنسان المغربي عموما يعاني من غياب أبسط ضروريات الحياة من تعليم و صحة و رعاية و أمن و عدل .. كيفاش بغيتو المتخلى عنهم و المرضى النفسيين و اليتامى يكون حالهم ؟؟
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44
6 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:14
هذا مشكل حاصل فجميع دور العجزة و الخيرات كاينين كوارث و مصائب كيوقعو من طرف مسؤولين هذه المؤسسات في غياب تام لأي نوع من المراقبة،، و بحكم زيارتنا لمجموعة من الخيرات و دور العجزة بتطوان نطالب بلجن للبحث و التقصي لأن الوضعية المزرية للمستفيدين لا يستطعون إخراج معاناتهم خصوصا دور العجزة؛؛
يجب تفقد حال المستفيدين من دور العجزة و الخيريات بجميع المدن المغربية لانهم يعشيون الجحيم كل يوم خصوصا و أنهم يطردون بالنهار من هذه المؤسسات بتطوان يقضون نهار بشارع و يعودو بالليل للمبيت
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32
7 - rachida الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:16
هاذوا ليسوا مسؤولين مل مجررمين ويجب ان يحاسبوا حسابا عسيرا لانهم تسببوا في ايذاء هؤلاء النزلاء كما ساهموا في تشويه صورة المغرب من الناحية الاجتماعية وحقوق الانسان .
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24
8 - منير التولالي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:17
أين صاحبة 20 درهم ؟
وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
الأسرة : تستهدف بالفقر و المخدرات و البطالة و المقررات المدرسية
التضامن : أصبح في خبر كان بسبب التفقير الممنهج للطبقة المتوسطة
التنمية الإجتماعية : تعبر عنها الصورة أعلاه .
والله لو كانت لدى الوزيرة ذرة من إحساس لاستقلة بعد هذه الفضيحة .
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30
9 - الطنز البنفسجي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:17
طبعا الى حصل غادي يودي ويخلص ويتحاكم ويمشي للحبس...
فقط حيت راس صغير وحيط قصير... ههههه.
حتى انا الى حصلت غادي نمشي للحبس ولكن الريوس الكبار ماكيمشيوش.. ولاد الفشوش ماكيمشوش.. آخرهم البرلماني للي مخدم ولاد قاصرين فالفيرمة ديالو والمصيبة ماتو جوج ولاد بسبب مضخة الماء.. فينهو؟؟ راه فالبرلمان...
بمناسبة السنة الهجرية اتمنى لكم هجرة سعيدة من هاد البلاد.
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21
10 - سعيد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:17
يقال ان اردت ان تعرف المستوى الحضاري لأمة، فشاهد كيف يعاملون الظعيف فيهم، لا حول و لا قوة إلا بالله، ليس عليا المركز فقط بل هناك افضع منه و هو مركز العنق لو زارته إحدى الجمعيات ستصاب بالصدمة، و فوق هاذا فهذه جهة الدار البيضاء الأدنى؛ فما بالك بالجهات الأخرى
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20
11 - دولة امير المؤمنين الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:17
ويجي المسمى الحاج عبد الله ويقول لينا سيرو تخدمو وماعندكومش الحق لا في الثروة السمكية ولا في الثروة الفوسفاطية والمعاقين والمتشردين نايد فيهم مساكين الدود وهما مازال حيين
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23
12 - ابتسام الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:19
هذه هي السيب بعينيها. يجب ردع كل مسؤول على هذا التسيب الواقع. وأرجو من الله أن يكون مصيرهم مثل مصير هؤلاء المساكين التي لا حول ولا قوة لهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
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9
13 - ذ.نجيب بالعاصمي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:22
الاولى ان تتم مساءلة المسماة الحقاوي نسيمة الوزيرة الوصية على القطاع التى وتكتفي بابراز مظاهر الكذب والزيف وبمتابعتها عن التقصير والتستر على ما يثبت من افعال في حق المسؤولين المباشرين.لان المعنية و مصالحها كانت الغطاء لارتكاب تلك الافعال الاجرامية. وعلى ساكنة القبة الشريفة مساءلتها بالتقصير والتستر على الجريمة.
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18
14 - مغربية حرة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الظلم الحكرة الاستغلال...... حشومة هدشي ليكم الله
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11
15 - rifi الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:24
ويل لامة ترمي صغارها !!!فمن جد وجد ,ومن زرع حصد !اظن ان كل دول العالم الرابع لها نفس المصير ,لانهم زرعوا الشوك وهاهم يحصدون ثماره !!!لو زرعوا بذور التنمية (صحة وتعليم وعمل وسكن)لما وصلت الى هذه الصورة الاليمة التي ........,!!!واخيرا ما اروعك ياهسبريس فانك دائما في قلب الحدث....
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15
16 - BAROUCH الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:29
انه الجحيم بتيط مليل وباش كيزودوها نهار كتجي الكاميرا او التلفزة يجعلونه جنة والله حسبي الله ونعم الوكيل
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6
17 - عابرة سبيل الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:29
نفس المشهد الذي تناوله مسلسل عوالم خفية لعادل امام .الواقع ان الدول العربية بارعة في حرق كرامة الانسان لانها لعبة مسلية لبنو فرعون
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5
18 - atlas الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:32
ما يقع في المغرب في الآونة الأخيرة من أحداث يشبه إلى حد كبير المسلسل المصري عوالم خفية بطلها عادل امام
فضائح و فساد على كل المستويات
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4
19 - fati الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:33
لا حول و لا قوة الا بالله و الله تقفل علي قلبي باش قريت هاد شي...انا بغيت نفهم واش هاد الناس المكلفين لهاد الخيرية واش بنادم او لا حيوانات اضن حتى الحيوانات فيهم الرحمة عليهم...الله ينتقم منهم واحد واحد...معرفتش علاش شي بشر شرير واش مغاديش تمرضو مغاديش تموتو...فين غادين تحطو عضامكم كيفاش كديرو حتى كتنعسو في الليل فيه هو الضمير ديالكم...او هاد الناس يعجبوك في الصلاة او العمرة او الحلال او الحرام او النصارى و المسلمين ...الدين معاملة وا عباد الله ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء...لا تعاطف مع هاد الفيروسات نتمنى أن ياخد القانون مجراه
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10
20 - بغريروفيتش الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:38
ما خفي اعظم يستحقون اشد العقوبات..اناس منعدمي الظمير والأخلاق لا هم لهم إلا الاتجار في البشر وأعراضهم حسبنا الله ونعم الوكيل من البغرير إلى فضيحة تيط مليل
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4
21 - محمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:43
هادو علاش مادرلهومش فحال " بوعشرين " ؟
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-1
22 - الحسين الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:50
والله لو تكلم الإمام عن هذه النازلة لاعتبروها سياسية. ومن تم إعفاء الإمام من منصبه.فلما ذا لا يتركون االخطباءا هل العلم الشرعي ان ينبهوا الناس لهذه المخاطر والمشاكل التي نسمعها من الادمان والمخدرات والرشوة والفاسدين لخ .مع العلم ان ملايين من الناس تحضر صلاة الجمعة .
الحاكمين الفعليين لهذا البلد السعيدة يريدونها هكذا فاي انسان يتكلم عن ما يزعج هؤلاء الا لفقوا اليه التهم المختلفة.
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2
23 - هارون الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:54
يجب ان تسير المراكز من طرف مكتب اداري يتكون من الوزارات المعنية ( الصحة . المالية . الداخلية . الشؤون الاجتماعية اضافة الى .المجتمع المدني . .......) يراسها قاض وتقدم تقريرا سنوي او نصف سنوي عن وضعية المركز للمجلس الاعلى للحسابات . وستؤون النتائج .
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1
24 - Adil الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:55
هذه الخيرية نسخة مصغرة من المغرب ككل. الذي يقع في هذه الخيرية يقع في المغرب كله.
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3
25 - مـيــمـــــــــــون 1 الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 16:55
السلام عليكم
هل صحيح توجد هذه التصرفات في المغرب ؟ والجهة المسؤولة لا تبالي
ما معنى هذا ؟ يالعجب
الجهة المسؤولة على من انت مسؤولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
26 - جلال الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 17:02
ويقولون بلد الإسلام والمسلمين. .... à quoi ça sert d'être un musulman ou juif ou chrétiens si tu n'es pas humain déjà ....
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0
27 - اللهم إن هذا منكر الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 17:08
يا ربي السلامة هادشي راه فات القياس السيبة فهاد البلاد حتى نزلاء خيرية مرحموهم على حالة كيدايرة هادو را ولا خصهم الإعدام لي تسببو فموت شحال من نفس ، كون المحاسبة كاينة و القضاء عادل كون مبقيناش نسمعو بحال هاد المنكر
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28 - ح.ع الله الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 17:10
السؤول هو هل هذا من صنع "المخزن" ؟

هذا من صنع أولاد الشعب الموظفين الصغار والكبار الذين يشرفون على هذه المؤسسة الغير مخزنية، هذه هي حقيقتكم أيها العدميين الذين يبخسون كل شيئ ويحاولون إظهار أنفسهم على انهم يعرفون كل شيئ ويسدون النصائح لعلماء الفضاء والاقتصاد وللسياسيين و... بينما سلوكهم منحط ويحاولون إخفاء ذالك وراء تعليقات منمقة ومزوقة
كلكم فيكم القابلية لفعل ما فعله هؤلاء المجرمين لأنكم تتقاسمون معهم نفس الثقافة ونفس السلوك ونفس الطبائع ونفس الدين والملة و..
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29 - مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 17:10
هههههههه لمن تتعودوا زابوركم شي وحدين بقات فيهم الحكومة و مابقاوش فيهم هادوك النزلاء اللي تيفطروهم و يغديوهم و يعشيوهم بالعدس و اللوبيا و طامعين ليهم في الصدقات ديال المحسنين...الله يجيب لينا شي فيزا لدجيبوتي ...بلاد حفيانة هادي....
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30 - ولد حميدو الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 17:13
ذهبت سيدة ميسورة لخيرية لكي تعطيهم ملابس جديدة و بما انهم ظنوا بأنها مستعملة ردوا عليها بأنهم يقبلون الأموال و انصرفت تلك السيدة لأن من يطالب بالنقد سيبيع الألبسة ادا كانت جديدة و خصوصا أنها اشترت تقريبا مليونا منها و بعد أن ارجعتها في سيارتها وزعتها فيما بعد على أربع عائلات فقيرة
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31 - مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 17:14
ما يقع في خيرية تيط مليل يساءل الدولة ويساءل خاصة السيد رئيس الحكومة الإسلامي ووزيرته في الأسرة والتضامن التي عرفها المغاربة بلسانها الطويل أيام المعارضة وبراسها المخبء في الرمل كالنعامة ونفاقها الواضح الفاضح وهي في الحكومة كما يساءلهم في الآخرة عندما يكون الله قاضيا والملائكة شهود
لو كنا في دولة يحترم فيها المواطن لتمت إقالة الحكومة وقدمت الوزيرة امام القضاء من هول الكارثة
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