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الرئيسية | مجتمع | تجارة المفرقعات الصينية تتسيد سوق "درب عمر" بالدار البيضاء

تجارة المفرقعات الصينية تتسيد سوق "درب عمر" بالدار البيضاء

تجارة المفرقعات الصينية تتسيد سوق "درب عمر" بالدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:00

اكتسحت تجارة المفرقعات، منذ بداية الأسبوع الجاري، منطقة درب عمر اكتساحا لافتا؛ بالرغم من المنع الرسمي لممارسة هذه التجارة وحظر استيرادها من الخارج وعرضها على العموم.

وعلى غير عادة الباعة المتجولين الذين ظلوا يسوّقون بضاعتهم بشكل مستتر خلال السنتين الماضيتين، شرع هؤلاء التجار غير النظاميين في عرض تشكيلة واسعة من هذه المفرقعات على جنبات أكبر قيسارية للألعاب المستوردة من الصين في درب عمر.

ويؤكد مجموعة من هؤلاء الباعة أنهم يعرضون بضاعتهم بشكل عادي وطبيعي للبيع للأطفال، غير مكثرتين للمنع الرسمي لهذه المفرقعات التي تتسبب سنويا في إصابة عشرات الأطفال والبالغين بإصابات متفاوتة الخطورة.

ويعمد عشرات التجار غير النظاميين إلى التزود بكميات كبيرة من هذه المفرقعات، لإعادة بيعها وسط الأحياء الشعبية بكل من درب السلطان والبرنوصي والحي المحمدي والحي الحسني وليساسفة.

وتتراوح أسعار المفرقعات، هذه السنة، ما بين 5 دراهم و90 درهما، مسجلة زيادة طفيفة مقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام الماضي، مع تسجيل وفرة العرض.

وتتسيد مفرقعات "بن لادن" قائمة المتفجرات التي تلاقي إقبالا داخل أوساط الأطفال، بالرغم من الخطورة الناجمة عن قوة التفجير المتولد عن استخدامها.

وتتراوح أسعار مفرقعات "بلادن" ما بين 20 و30 درهما، وبلغ سعر متفجرات "الصمطة" و"ستروبو" التي بلغ سعرهما ما بين 30 و60 درهما، وما يزيد عن 85 و90 درهما لمتفجرات "بوم" و"البوطا".

ويعتمد مجموعة من تجار المفرقعات بالجملة إلى الاستعانة بتجار التجزئة بوسط مركز "درب عمر" وعلى مستوى شارع "للا ياقوت"، للترويج لهذه المنتجات التي تستورد عبر ميناء مدينة الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مراد الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:12
الاقبال على هذا النوع من لعب المتفرقعات و فتح ابواب الاسواق لاقتناءها ينم عن سياسة داعية تكرس للعنف و اشكاله.
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13
2 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:13
في الغرب تروج المفرقات والعاب الاطفال والتعرجات بمناسبة عشوراء . اما في مدينتي فلا نحتفل بهذه المناسبة ونأجلها الى عيد المولد النبوي الشريف و بالتالي ما تبقى من هذه المفرقعات والتعرجات والالعاب تنقل الينا للبيع حيث تلقى رواجا كبيرا .
اتمنى ان يطبق القانون فيما يتعلق بيع هذه المفرقات ويتعدى الامر في بعض الاحيان الى استعمال مواد اخرى التي تحدث صوت مدوي وما اكثر الحوادث ... اقف هنا عواشركم مبروكة . والسلام عليكم .

- عكاشة أبو حفصـــــــــــة .
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6
3 - Younes-Painter الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:18
من يدخل المفرقعات سرا قد يدخل اسلحة او متفجرات او مواد بيولوجية. انه الفساد يدخل ما يشاء و يوقف ما يريد. تصبحون على وطن
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12
4 - متتبع الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:27
وما الجدوى من وضع قانون يمنع هذه المفرقعلت، والله انها مفارقة عجيبة، الحكومة في واد والتأهيل في واد آخر. الله يسهل ما صعاب.
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6
5 - المنطقي الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:33
لا تحاسبوا من يبيعونها بالتقسيط لكن حاسبوا من أتوا بها من الصين وكيف دخلت وووووو حتى وصلت إلى درب عمر
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9
6 - عبدالله الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:48
علاه منين دخلات هاذ المفركعات ؟ من تحت البحر ، المغرب بالفساد ديالو دخل ليه القنبلة النووية.
يجب تمشيط الفاسدين الديوانيين من ا حتى زيد راه مصيبة هادي . الديوانة في أنحاء المغرب كله فيها فساد لا يرتى له والله تم والله كون كانت عندي مسوولية كون ما خليت حتى ديوانة يفوت ستة أشهر في بلاصتو لان كل واحد فيهم تا يصخن بلاصتو تا يدخل في الرشوة ، كون تحقق في ترواتهم كون تضن ان راتبهم راتب رونالدو البرتغالي. كلهم أغنياء بفلوس الحرام والشعب يخلص التمن.
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0
7 - Majid الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:05
Je comprends pas! les sacs en plastique ont été interdit et maintenant on trouve du mal à transporter nos achats. Quoique ces sacs existent toujours au marché leur prix s'est gonflé. Pourtant les pétards qui sont un vrai danger publique... personne ne se préoccupe. Ssi ABDANBAOUI, à vous de jouer!
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8 - عايق بزاف الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:11
المفرقعات شيء عادي هداكم الله . راه الكوكايين و الحشيش هما لي خاصهم يتمنعوة
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