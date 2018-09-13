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كُتّاب وآراء
مسيحيون مغاربة يجددون المطالبة بحرية العقيدة
بعد الجدل الكبير الذي أثارته الرسائل السابقة، عاد المسيحيون المغاربة إلى مراسلة الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس، مشيرين إلى "أنهم لازالوا ينتظرون الاستجابة لمطالبهم، وهي ذات صلة بحرية العقيدة؛ وفق ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، أمير كل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".
وأضافت الوثيقة، التي وقعتها تنسيقية المسيحيين المغاربة، أن "مطالب المسيحيين إنسانية وبسيطة، قدمت للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتتعلق أساسا بتوثيق الزواج، ودفن الموتى، وإقامة الصلاة علنا دون خوف، واختيار أسماء الأبناء وفق العقيدة؛ فضلا عن جعل مادة التربية الدينية اختيارية".
وأورد هؤلاء المسيحيون: "التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب هو أمير لكل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم، بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا".
وأردف المصدر ذاته: "تصريحات الملك تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية، أكد أن "الدولة بمختلف مؤسساتها لم تبادر إلى فتح أي حوار أو مبادرة مع المواطنين المغاربة المعتنقين للديانة المسيحية"، وزاد: "لو كانت لما قمنا بإرسال الرسائل في كل مناسبة سانحة لإيصال صوتنا".
وقال السوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هناك تقدم وحرية لا يمكن إنكارها، لكن الأمر يتعلق دائما بالأجانب المسيحيين المقيمين في المغرب، أما المغاربة فلا أحد يفكر فيهم، رغم أننا "ولاد البلاد"، ولنا الأولوية".
وزاد المتحدث أن "الأسماء المسيحية لازالت تمنع، كما أن أبناء المسيحيين يدرسون التربية الإسلامية مكرهين"، واستدرك بأنه "على مستوى حرية العقيدة لم تعد تسجل مشاكل كثيرة، لكن عند محاولة تأسيس إطارات وجمعيات فالصد يكون الجواب غالبا".
وأكمل السوسي بأن "المجامع تتم بشكل عاد في المنازل، لكن المطلب هو إقامتها في الأماكن العمومية، والكنائس"، مشيرا إلى أن "المجتمع بدأ يتقبل شيئا فشيئا تواجد فرد مختلف على مستوى الدين"، واصفا التحول الحاصل بـ"الملموس على أرض الواقع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
فالمتعصبون ما أكثرهم بيننا ، يكفي أن ترى التعليقات السلبيات لتعرفون عددهم، فلو أتيحت لكم الفرصة لرجموكم بالحجارة من " حجم كبير" في الشوارع.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...
أقيموا شعائركم في بيوتكم ..
اعبدوا مسيحكم واركعوا للصليب ولتمثال مريم .. لا شأن لنا بكم
لكن بالمقابل كم أنتم لتفرضوا علينا اختياركم ؟
إن المغاربة قد صوتوا على دستور ينص على أن المغرب " دولة إسلامية "
إذا لم يعجبكم هذا الامر فحاضرة الفاتيكان ترحب بكم ..يا أتباع عيسى
والمقصود بأنهم "أهل ذمة" هو كونهم تحت الحماية الإسلامية ومسؤولية الدولة. ولا تقصر الشريعة الإسلامية تلك المسؤولية على الدولة فقط ولكن تصرفها أيضا على المواطن المسلم فلا يجوز للمسلم الاعتداء او الإساءة لأحد من أهل الذمة تحت عذر أنه من غير المؤمنين بالقرآن أو برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإنما أوضحت الشريعة أن مسألة الإيمان يحاسب عليها الله وحده يوم القيامة.
- إحترامهم و حرية إقامة شعائرهم واجب على المسلم و ليس من إسلامنا أدية أهل الكتاب من مسيحيين و يهود. .. وشكرا على وقتكم
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ