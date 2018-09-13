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الرئيسية | مجتمع | مسيحيون مغاربة يجددون المطالبة بحرية العقيدة

مسيحيون مغاربة يجددون المطالبة بحرية العقيدة

مسيحيون مغاربة يجددون المطالبة بحرية العقيدة
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:57

بعد الجدل الكبير الذي أثارته الرسائل السابقة، عاد المسيحيون المغاربة إلى مراسلة الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس، مشيرين إلى "أنهم لازالوا ينتظرون الاستجابة لمطالبهم، وهي ذات صلة بحرية العقيدة؛ وفق ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، أمير كل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".

وأضافت الوثيقة، التي وقعتها تنسيقية المسيحيين المغاربة، أن "مطالب المسيحيين إنسانية وبسيطة، قدمت للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتتعلق أساسا بتوثيق الزواج، ودفن الموتى، وإقامة الصلاة علنا دون خوف، واختيار أسماء الأبناء وفق العقيدة؛ فضلا عن جعل مادة التربية الدينية اختيارية".

وأورد هؤلاء المسيحيون: "التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب هو أمير لكل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم، بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا".

وأردف المصدر ذاته: "تصريحات الملك تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية، أكد أن "الدولة بمختلف مؤسساتها لم تبادر إلى فتح أي حوار أو مبادرة مع المواطنين المغاربة المعتنقين للديانة المسيحية"، وزاد: "لو كانت لما قمنا بإرسال الرسائل في كل مناسبة سانحة لإيصال صوتنا".

وقال السوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هناك تقدم وحرية لا يمكن إنكارها، لكن الأمر يتعلق دائما بالأجانب المسيحيين المقيمين في المغرب، أما المغاربة فلا أحد يفكر فيهم، رغم أننا "ولاد البلاد"، ولنا الأولوية".

وزاد المتحدث أن "الأسماء المسيحية لازالت تمنع، كما أن أبناء المسيحيين يدرسون التربية الإسلامية مكرهين"، واستدرك بأنه "على مستوى حرية العقيدة لم تعد تسجل مشاكل كثيرة، لكن عند محاولة تأسيس إطارات وجمعيات فالصد يكون الجواب غالبا".

وأكمل السوسي بأن "المجامع تتم بشكل عاد في المنازل، لكن المطلب هو إقامتها في الأماكن العمومية، والكنائس"، مشيرا إلى أن "المجتمع بدأ يتقبل شيئا فشيئا تواجد فرد مختلف على مستوى الدين"، واصفا التحول الحاصل بـ"الملموس على أرض الواقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محب لوطنه الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:17
الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم يا مقلب القلوب تبث قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا ذا الجلال و الإكرام
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37
2 - kamal الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:18
أنتم تملكون حرية العقيدة في بلاد المغرب بالمقارنة مع بلدان أخرى أكثر تشددا ، لكن الدولة تخشى من مشاكل أمنية و تشويه سمعة عائلاتكم و عنف ضدكم.

فالمتعصبون ما أكثرهم بيننا ، يكفي أن ترى التعليقات السلبيات لتعرفون عددهم، فلو أتيحت لكم الفرصة لرجموكم بالحجارة من " حجم كبير" في الشوارع.
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-18
3 - fdv الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:21
le problème n'est pas dans la liberté du culte votre problème ce que vous étes tous des missionnaires votre pratique en se limite pas dans l'accomplissement de votre religion mais de l'enseigner à d'autre et cela commence par la critique de l'islam en posant des questions qui pousse l'homme à douter voila pourquoi on doit vous combattre idéologiquement
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8
4 - sadraoui الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:21
اذا كان المطلوب هو الحرية في العبادة داخل الكنائس فليذهبوا للكنائس... اما ان كان المطلوب هو تقويض المجتمع و النخر في عقيدة المسلمين بسموم المبشرين فهذا مرفوض قطعا
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25
5 - musulman sounni الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:24
ce que vous ne voulez pas comprendre c'est que vous n'etes pas des chretiens...mais des RIDDA..les vrais chretiens ceux issus de pere et mere chretiens NSARA comme on dit en Darija sont les biens venus et le AMIR AL MOUMININE est pour eux comme pour les juifs..mais les RIDDA ce n'est pas une religion, mais une ingratitude envers la religion de vos ailleux..des RENEGATS tt simplement...le MAROC a une seule religion L'ISLAM et c'est un droit constitutionnel ...mais RIDDA ce sont ceux qui ont echangés le bon par le mauvais...et ceux là on les ignore..comme ils ont trahis leur religion , ils peuvent faire de meme pour la patrie..vous etes un danger pour nous....comme les chiaa.d'ailleurs et les homos....publies svp hespress.
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6
6 - harrokki الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:28
Les MRE ont vécu pendant plus d'un demi siècle avec les chrétiens et le nombre de converti et de 0,00001%ces convertis la moitié sans aucune conviction juste par intérêt et l'autre moitié ce sont des malades mentaux,je défie quiconque de trouver un marocain sain d'esprit,instruit avec un soupçon d'intelligence converti!!L'armée d'informaticiens du Vatican et les coptes qui infiltrent nos réseaux sociaux pour dénigrer et insulter l'islam vont s'acharner sur mon commentaire
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...
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4
7 - مغربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:41
لا تكذب على الشعب المغربي ولا تنطق باسمه فغالبيه المغاربه لم ولن يتقبلوا من باع دينه واصبح لعبه في يد جمعيات حقوق الانسان و المنظمات المسيحيه التي تريد ان تتدخل في شؤون المغرب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدينيه بحجه الدفاع عن حقوق الاقليه
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12
8 - طارق 004 الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:42
أي عقيدة ؟ ؟ عقيدة التثليث والله حاطئة سواء بالمنطق و بالدين
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13
9 - سلاوي الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:48
والله مجات معانا المسيحيه هادك لفصوره بحال الا تيمتل دابا اش غنسميوهم الاب بوشتی والاخت حدهم متتحشموش كاين الاسلام الاسلام
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2
10 - أبو مهدي الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:49
يا سيدي من منعكم من ؟ أنتم أحرار في اعتناق أي دين تعتقدون بأنه منقذكم من جهنم ..
أقيموا شعائركم في بيوتكم ..
اعبدوا مسيحكم واركعوا للصليب ولتمثال مريم .. لا شأن لنا بكم
لكن بالمقابل كم أنتم لتفرضوا علينا اختياركم ؟
إن المغاربة قد صوتوا على دستور ينص على أن المغرب " دولة إسلامية "
إذا لم يعجبكم هذا الامر فحاضرة الفاتيكان ترحب بكم ..يا أتباع عيسى
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4
11 - جزائري الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:51
العقيدة هي حرية شخصية لأفراد يجب على القانون حمايتها و كفالتها لأن الدين الأسلامي أوجب إحترام أهل الكتاب من اليهود و النصارى أو ما يعرف بالذمي,
والمقصود بأنهم "أهل ذمة" هو كونهم تحت الحماية الإسلامية ومسؤولية الدولة. ولا تقصر الشريعة الإسلامية تلك المسؤولية على الدولة فقط ولكن تصرفها أيضا على المواطن المسلم فلا يجوز للمسلم الاعتداء او الإساءة لأحد من أهل الذمة تحت عذر أنه من غير المؤمنين بالقرآن أو برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإنما أوضحت الشريعة أن مسألة الإيمان يحاسب عليها الله وحده يوم القيامة.
- إحترامهم و حرية إقامة شعائرهم واجب على المسلم و ليس من إسلامنا أدية أهل الكتاب من مسيحيين و يهود. .. وشكرا على وقتكم
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-4
12 - مجاز فاهم الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:54
سؤال موجه للمعلقين ضد حرية العقيدة، ماذا ستقولون لو غدا كل دول الغربية تعاملت بنفس المنطق مع المسلمين؟ ومنعتهم من الدعوة وبدأت في تنكيس على كل اروربي اصبح مسلم ووو. ام حلال عليكم حرام عليهم؟
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10
13 - فرحات الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:02
الدستور المغربي من توابثه الإسلام و لغتنا العربية ولا نسمح لهؤلاء من التطاول باسم جمعيات حقوق الإنسان على ديننا وعقاءدنا الثابثة له الحق في جنسية أخرى.
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1
14 - @مجاز فاهم الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:03
ساصحح لك السؤال، " ام حلال عليكم حرام علينا؟
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-1
15 - الشلح الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:05
اذهبوا الى اثيوبيا، هناك تنعمون بالمسيحية
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3
16 - امقت الخونة الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:06
عن اية حرية تتكلمون اغلبكم اما له حقد على العرب او انه ياخذ اموالا او استفادة معينة انتم اصلا لاتعتقدون النصرانية ايمانا بها لانها غير عقلانية
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
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3
17 - sidéré الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:12
سبحان الله على العقلية المغربية النيرة. في البلدان الديموقراطية ف أوروبا و أمريكا لي فيها حرية العقيدة ديال بصح ممكن تبني مسجد و تمارس الشعائر ديالك و تختار الإسم لي عجبك. ..وزيد وزيد. و في المغرب لا
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-3
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