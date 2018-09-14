"نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"

هسبريس من الرباط

قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) إن ما رافق الدخول المدرسي من نقاش "كان مغلوطا في غالبيته"، "وشوش على المشاكل الحقيقة التي تعاني منها المنظومة التربوية، وعلى ما يحاك في الأفق القريب من ضرب مجانية التعليم العالي والتأهيلي وترسيم التعاقد".

وناشدت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، "كل المواطنين والمواطنات والجمعيات توخي الدقة والحذر من سياسة الإلهاء واعتماد الموضوعية في ما يتداول في العالم الافتراضي وعدم عزل المواضيع عن سياقاتها"، مطالبة البرلمان بأن يكون في مستوى اللحظة بإسقاط كل المواد المتضمنة في القانون الإطار التي تمس المجانية والتعاقد.

كما اعتبر بلاغ الجمعية أن مراجعة المناهج الدراسية، خصوصا اللغة العربية والرياضيات والنشاط العلمي في التعليم الابتدائي، "خطوة مهمة، خصوصا على مستوى تخفيف البرامج الدراسية وإدخال المتعة على فعل التعلم من خلال الحكاية، وهو ما كان غائبا في الماضي".

كما امتدح البلاغ ذاته التخفيف الملحوظ لمعدل التلاميذ في أغلب الأقسام، وخصوصا القسمان الأول والثاني مقارنة مع السنوات الماضية، وزاد: "نأمل أن تتطور الأمور لتشمل جميع المستويات وجميع الأسلاك".

من جانب آخر انتقدت الجمعية "تراجع الوزارة عن تأهيل الفضاءات التربوية قبل انطلاق الموسم الدراسي كما حدث السنة الماضية، وعدم تداركها للنقص في تجهيزها بالوسائل الديداكتيكية الحديثة والكافية، إضافة إلى آخر الكتب المدرسية المراجعة، وتعثر مبادرة "مليون محفظة"؛ إذ يلاحظ نقص مطرد في محتوياتها وجودتها، وكذا عدم احترام استفادة التلاميذ منها يوم الدخول المدرسي، كما ينص على ذلك المقرر التنظيمي"، حسب البلاغ.

وبخصوص مشروع القانون الإطار فان الجمعية، وإن كانت تسجل إيجابية جل مواده، فقد اعتبرت في بلاغها المواد المتعلقة برسوم التسجيل "مدخلا للإجهاز على المجانية الجزئية المعمول بها حاليا، على اعتبار التعليم خدمة عمومية من واجب الدولة"، منبهة إلى خطورة اعتماد التعاقد "الذي سيكرس الهشاشة وعدم الاستقرار الاجتماعي والمهني، ما سيؤثر سلبا على جودة التعليم".