24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي (5.00)

  2. حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)

  3. إسبانيا ترغب في "مونديال مشترك" مع المغرب (5.00)

  4. دراسة اجتماعية: الطلاق يتحوّل إلى "فيروس مُعدٍ" (5.00)

  5. حجز أطنان من المحروقات المسروقة نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يوجّه كل القطاعات إلى إنجاح ورش الحماية الاجتماعية

رئيس الحكومة يوجّه كل القطاعات إلى إنجاح ورش الحماية الاجتماعية

رئيس الحكومة يوجّه كل القطاعات إلى إنجاح ورش الحماية الاجتماعية
هسبريس من الرباط
الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:00

وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بدخول سياسي حافل، مرجعا ذلك إلى الأوراش الاجتماعية التي ستؤثر إيجابا على التنمية في المغرب.

وسجل العثماني، خلال افتتاح المجلس الحكومي، أن هناك إصرارا نابعا عن إرادة سياسية لدى جميع أعضاء الحكومة لجعل الموسم الحكومي الجديد حافلا.

وأشار المسؤول نفسه إلى خطاب العرش الأخير الذي شدد على إيلاء أهمية لورش الحماية الاجتماعية، وارتباطها بضرورة دعم البرامج الاجتماعية، وتحقيق الالتقائية لضمان استفادة قصوى منها، وتوجيهها إلى الفقراء وإلى الطبقات الهشة.

كما دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية إلى الانخراط لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشاورات اللازمة مباشرة بعد إصدار المراسيم الخاصة بهذا الملف.

واعتبر العثماني، خلال المجلس الذي خصص للمصادقة على أربعة مراسيم مرتبطة بالحماية الاجتماعية، أن الوزارات والهيئات المعنية مطالبة بإنجاح هذا الورش الاجتماعي بالانخراط، من خلال إرادة مشتركة وبوطنية عالية، لتجاوز الصعوبات التي تعترضه، موضحا أن المصادقة على المراسيم سيكون لها تأثير إيجابي على الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وسيمكن الورش الجديد من رفع مستوى التغطية الصحية بالمغرب في أفق بلوغ تغطية في حدود 90 في المائة؛ وهو ما يشكل سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، موردا أن "التغطية الصحية ستشمل عددا من المهن، وستعمم على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين".

رئيس الحكومة قال إن النفقات الصحية تشكل جزءا كبيرا من مصاريف الأسر وكافة المواطنين، مشيرا إلى أن "توسيع التغطية الصحية سيخفف لا محالة من النفقات الصحية، ويدعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي ويحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ما دام سيصل عدد المستفيدين إلى 4.5 ملايين شخص ممن سيتوفرون على التغطية الصحية وعلى التقاعد، وإلى 10 ملايين باحتساب ذوي الحقوق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - كريم رمضان الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:11
تمخض الجبل فولد فأرا وأرى جعجعة ولا أرى طحنا .....وصلت الرسالة.ونستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - hajji الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:12
قتلتم الموضفين بالزيادات و الضرائب و المدارس الحرة و النقص من الاجور
الله ياخد الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
3 - رسالة الى الحكومة الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:12
وأين حق موظفوا السجون في الادماج والتعويض عن السكن وارجاع الكرامة المفقودة أم أن هذا القطاع موظفوه ليسوا مغاربة .. ولكن عند ربكم تختصمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - لخبار في راسك الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:13
راك قاد بشغالك ..... توكل على الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-43
5 - أبو أروى الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:17
كلام فارغ عبارة عن وعود مبهمة لا تسمن ولا تغني من جوع هي فقط للاستهلاك الإعلامي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - انسان الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:21
المرجوا والمامول والمحبد والجميل والمراد واللدي يجب ان يكون بالفعل هو المرور الئ السرعة القصوئ في تنزيل كل هاته المشاريع ولو علئ شكل تمنيات فالسيل وصل الزبئ والسكين وصل الئ العظم بدل تسويف الامور سوف وسوف وسوف ولكن الئ متئ متئ متئ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - خبير الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:24
السيد رائيس الحكومة من اجل انجاح تلك البرامج يجب الحصول على السيولة الكافية ودلك عن طريق تخفيض رواتب البرلمانيين و تعويضاتهم بالاضافة الى القضاء عاى اقتصاد الريع و كدا اصلاح ضريبي خاصة الفلاحة (لا يمكن ان قرية ك بودنيب اقليم رشيدية فيها تقريبا 5000 هكتار من تمر المجهول من هنا الى ص2025 سيصل الانتاج الخام الى ازيد من مليار دولار هكتار يضم 250 نخلة كل نخلة تعطي 10ج كغ كل كع ب 10ج درهم ادنى تمن ) وكل هدا و لا تستفيد لا ساكنة ولا دولة من ضرائب . بالاضافة الى اصلاح ضريبي سياحة كيف يعقل غرفة فندق ب 3000 درهم و ضريبة 25 درهم ؟ المطاعم و المقاهي و لا ننسى العيادات الطبية التي تستفيد كتيرا . ناهيك عن الضريبة عل التروة . واتمنى تحويل اموار وزارة الشوون دينية الى تعليم لا تستهزوو من الميزانية التي تحصل عليها خاصة من الحبوس من محلات و اراضي بالاضافة الى المووسات التي تتبعها خاصة المدارس التاريخية و مسجد حسن الثاتي 11 مليون سايح زار المغرب نفترض ادنى شي ان كل سايح زار 2 منها 3 اورو رسوم دخول لكل مزار 6 مضروبة في 11 مليون يعني 66 مليار سنيتم ك ادنى ادنى شي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - achlhy الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:24
الاستاذ العثماني رجل شهم وسوف يخرج البلاد من أزماتها.
اعطوه فرصته، ثم نحاسبه بعد ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
9 - سكليس الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:24
واقعنا يكذب كل هاذ الخطابات التي هي اصلا خطابات من أجل تلميع صورة الاحزاب السياسية المشكلة للحكومة بعد أن عرف الجميع أنها في واد والشعب في واد اخر. مستشفياتنا تعرف الخصاص في الأطر والتجهيزات والأدوية والمواعيد طويلة المدة. مدارسنا تعرف الاكتظاظ وبرامجها أضيف لها البغرير وكأننا في جوطية وليس في مدرسة ترسخ الهوية والمواطنة والقيم وووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - قل الحق ولوكان مرا الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:27
العثماني يفكر في تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين اما تحسين جودة التعليم فقد تكفل به المغضوب عليه المسمى عيوش فالرجلان معا يفكران في مصلحة المواطن كل حسب اختصاصاته فلا خوف على هذه البلاد فالمغرب سيضرب المثل بين الدول في الرقي الاجتماعي والتفوق العلمي مماسيجعل البلادقبلة للمهاجرين ولكل من يريدتحسين وضعه الاجتماعي والعلمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - rachida الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:27
اكثر ما يضحكني هو توسيع التغطية الصحية . المفروض ايجاد حلول للمراكز الصحية التي تعاني من كل سيء ومن قلة الصحة وبعدها نفكر في توسيع التغطية .لا مستشفيات محترمة لا ادوية لا اطباء هذا هو المشكل الاساسي ..واظن ان ما جاء على لسان رءيس الحكومة سيبقى حبرا على ورق كما السنوات الماضية لان من يريد ان ينجح الاصلاح فعليه ان ينفذ العقوبة على من اوصل الوضع الى الدرك الاسفل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - Lahcen الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:27
En veux bien que vous pratiquez 1 santé 2 scolarité et les droit des marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - الادريسي سلا الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:27
و الله حتى باز التغطية الصحية هي الحل و راه الناس خصهم لفلوس راه شحال من واحد عندو الصحة و قلة الشي رشاتو مخلات ليه صحة و زيدو لناس في ماندة و رخصوا المواد الغذائية و شوفوا هدوك صحاب المدارس الخاصة كل عام الزيادة. و زيدوا الاطر الطبية و الشبه طبية في المستشفيات و خرج هدر لينا على الغاز كيف سيتم ترشيده و و وعاد هدر على هاد الانجاز التاريخي (تتكلم و كانها معجزة) لي غادية تحققه حكومتكم و الكلام بزاف و سكات احسن....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - yousfi الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:30
ألمشكل في المغرب هو أن الأجر الشهري لا يغطي حاجيات الفرد الأساسية من مأكل و مشرب و مسكن وتطبيب و الإعانات للأسر المتعددة هزيلة. فلن يكون هناك نمو في ضعف الاستهلاك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - mingo الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:32
انعاش الصندوق وتوجيه الشعب للمستوصفات الخاصة وانسحاب الراميد والمستشفيات العمومية واستقطاب المزيد من الضرائب من لكلينيكات خصايل جحا انا عندي ورش به 17 عامل بمجرد تنزيل هاد المشروع الماكر سأبيع المحل وناكل رزقي هاد لبلاد ولات عضم مافيه مايتقدد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - سعيد من الريف الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:37
ههههه هذا ما عهدناه من حكومتي بنكيران والعثماني، الشفوي الشفوي الشفوي... ، وملي كانجيو لأرض الواقع كانشوفو أن الأمور تزداد سوءا، والميزانيات تستنزف ولا جديد يذكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - فقدنا الثقة الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:39
حكومة بوكو كلام
كرهنا نفاقكم واكاذبكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - محمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:39
انتم ستسببون يا العدالة والنتمية انهار الدولة المغربية . الله يعلم ما تخططون . البلاد تغلي وانتم تتكلون بدون اي عمل . اين الحوار الاجتماعي الدي دعى الملك محمد السادس حفظه الله . الى حد الساعة لم تبدوا الاجتماع مع النقابة فقط اصلاح التعليم اصلاح الصحة ... يا الوزير العثماني نريد زيادة الاجور لنستطيع ان نعيش دون ان تتهرب قبل الطوفان سيغرق الجميع . ام ان المستفيد هم المزطفون لان هدا الاخير يكرة الحزب العدالة والتنكية ادن لا فائدة لزيادة الاجزر لاناس يكرهونكم . تريدون فقط ان تعطوا القنينة الغاز مجلانا للفقراء ليصوتوا عليكم ايام انتخابات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - Bassim الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:39
le problème n'est pas dans la couverture médicale. le problème est dans les produits alimentaires. il faut investir dans le contrôle alimentaires. en plus il parle des pauvres. ok mais c'est la classe moyenne qui crée la richesse pour couvrir les frais de la couverture médicale. je pense qu'une autre fois on va faire le même bêtise. plan de urgence avec plein de propagande et après désolé c'est pas comme sa on refait un autre
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - مفتاح الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:44
واين حق المواطن في العيش الكريم والسكن اللاءق و.الكرامة بغض النظر عن وظيفته او الخدمة التي يقدمها. لماذا تحاولون اغراق المجتمع بالفوارق الاجتماعية . واين حق القطاع الخاص في السكن اللاءق. ام ان القطاع العام هو من يخدم الوطن وان باقي القطاعات قطاعات زاءدة . ولا تقدم شيءا. ولقد اثبتت الدراسات ان القطاع الخاص يقدم خدمات اجود مما يقدمه القطاع العام . الذي يغرق موظفوه في الكسل والخمول عن اداء واجبهم الوظيفي . وفي الاخير يستغلون نفوذهم للمطالبة بالسكن والسيارة . والامتبازات. فاين حق المواطن البسيط . اننا بفعل دولة تغرق في الريع . فاين العدل واين المساواة بين ابناء الوطن الواحد . انكم تزرعون الطبقية . اليس من حق المواطن حيثما كان ان يعيش كريما . ام انكم تريدون ضمان خدمات خدام الدولة (القطاع العام) بارشاءهم . واكل اموال الشعب بالباطل وانفاقها على فءة دون اخرى . انه الظلم بعينه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.