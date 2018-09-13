رئيس الحكومة يوجّه كل القطاعات إلى إنجاح ورش الحماية الاجتماعية

هسبريس من الرباط

وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بدخول سياسي حافل، مرجعا ذلك إلى الأوراش الاجتماعية التي ستؤثر إيجابا على التنمية في المغرب.

وسجل العثماني، خلال افتتاح المجلس الحكومي، أن هناك إصرارا نابعا عن إرادة سياسية لدى جميع أعضاء الحكومة لجعل الموسم الحكومي الجديد حافلا.

وأشار المسؤول نفسه إلى خطاب العرش الأخير الذي شدد على إيلاء أهمية لورش الحماية الاجتماعية، وارتباطها بضرورة دعم البرامج الاجتماعية، وتحقيق الالتقائية لضمان استفادة قصوى منها، وتوجيهها إلى الفقراء وإلى الطبقات الهشة.

كما دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية إلى الانخراط لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشاورات اللازمة مباشرة بعد إصدار المراسيم الخاصة بهذا الملف.

واعتبر العثماني، خلال المجلس الذي خصص للمصادقة على أربعة مراسيم مرتبطة بالحماية الاجتماعية، أن الوزارات والهيئات المعنية مطالبة بإنجاح هذا الورش الاجتماعي بالانخراط، من خلال إرادة مشتركة وبوطنية عالية، لتجاوز الصعوبات التي تعترضه، موضحا أن المصادقة على المراسيم سيكون لها تأثير إيجابي على الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وسيمكن الورش الجديد من رفع مستوى التغطية الصحية بالمغرب في أفق بلوغ تغطية في حدود 90 في المائة؛ وهو ما يشكل سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، موردا أن "التغطية الصحية ستشمل عددا من المهن، وستعمم على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين".

رئيس الحكومة قال إن النفقات الصحية تشكل جزءا كبيرا من مصاريف الأسر وكافة المواطنين، مشيرا إلى أن "توسيع التغطية الصحية سيخفف لا محالة من النفقات الصحية، ويدعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي ويحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ما دام سيصل عدد المستفيدين إلى 4.5 ملايين شخص ممن سيتوفرون على التغطية الصحية وعلى التقاعد، وإلى 10 ملايين باحتساب ذوي الحقوق".