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الرئيسية | مجتمع | زوارق مافيا المخدرات تهرِّب مغاربة من طنجة إلى جنوب إسبانيا‬

زوارق مافيا المخدرات تهرِّب مغاربة من طنجة إلى جنوب إسبانيا‬

زوارق مافيا المخدرات تهرِّب مغاربة من طنجة إلى جنوب إسبانيا‬
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:00

"يريدُون أن يمْضوا إلى آخر نقطة... إلى حيز الضوء الأبيض. هناك توجدُ مدريد" يقولُ أحد الشبان المغاربة مازحاً وهو يلوِّح بيده إلى الضفة الأخرى من أمام الساحل المتوسطي "الهادئ"؛ قبل أن يُضيفَ: "في المغرب لا يوجد شيء، 80٪ من الشباب يقضون ساعات اليوم في المقاهي، ولا يكسبون المال، ولا يمكنهم الزواج... إنهم يريدون فقط مغادرة البلاد".

في مقطع فيديو جديدٍ يظهرُ شباباً مغاربة يقفزون نحو قارب رسا غير بعيد عن اليابسة في منطقة سيدي قنقوش ضواحي طنجة، بعدما عرضَ عليهم أصحابُ القارب إن كانوا يرغبون في الهجرة إلى إسبانيا؛ فيما يوثق شريط آخر مدته 35 ثانية لحظة وصول هذا القارب إلى أحد الشواطئ المحاذية لمنطقة طريفة الإسبانية، ويظهرُ فيها "الحراكة" المغاربة بوجوهٍ مكشوفة يرددون كلمات شكر لأصحاب القارب ثم يقفزون إلى المياه.

وتثير هذه الفيديوهات جدلاً واسعاً في الجارة الشمالية بكونها أصبحت تُحفز أكثر المغاربة على الهجرة صوب أوروبا، حيث بات يتمُّ تصوير أكثر اللحظات حميمية في مسار "المهاجر السري"، الذي لم يعد محفوفاً بالمخاطر وأصبح الوصول إلى "إلدورادو الأوروبي" أمراً ممكنا وسهلاً؛ ففي بعض المرات، يكون القارب محمولاً بأطفال صغار ونساء يلوحن بأيديهنَّ فرحاً بمغادرة المغرب.

وتحذر الرابطة الموحدة للحرس المدني الإسباني من أن "عصابات المخدرات بمضيق جبل طارق أصبحت تنوع أنشطتها ومسؤولة أيضاً عن تقديم خدمات للباحثين عن الهجرة من السواحل المغربية"، موردة أن "هذا النشاط الجديد للمافيا بات حاضراً وأن الشباب المغاربة الذين صعدوا إلى القارب تم إنزالهم قبالة شاطئ "لوس لانسيس" في طريف.

ووفقاً لشهادات مغاربة نقلتها وسائل إعلام إسبانية، "فإن الكثير من المغاربة يلجؤون إلى الهجرة بسبب ظروفهم المادية الخانقة؛ فالشباب الذين يكسبون 200 يورو فقط في الشهر لا يستطيعون الاندماج داخل المجتمع ولا يتزوجون وأغلبهم غادروا الجامعات بشواهد علمية، لكنهم لا يجدون عملاً يحميهم من براثن الفقر والفاقة".

"لقد كنا نطالب، منذ فترة طويلة، بتنفيذ خطة شاملة ضد هذه العصابات. والجمع بين المقاربة الأمنية والعمل الجمعوي المدني، من خلال توفير الوسائل الضرورية والأمن في المنطقة المذكورة"، تقول الرابطة الحقوقية.

وتؤكد الرابطة أن عصابات المخدرات دخلت في تحدٍّ جديد مع السلطات الإسبانية، وتقول "إن اقتحامهم مجال الهجرة غير الشرعية يدل فقط على حجم وإمكانات هذه العصابات، وكذلك الحاجة الملحة المتزايدة لمواجهتها بكل الوسائل المتاحة.

وحذرت الهيئة الحقوقية ذاتها من عمل هذه الشبكات الإجرامية وحالة اليأس الكبيرة التي يعيشها المغاربة، حيث يمكن أن يصبحوا طعماً سهلاً في يد هذه الشبكات التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - راني شاهد يوم القيامة الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:28
الدولة المغربية ستفتح التحقيق في الموضوع لأنهم هاجروا مجانا ولم تستفد من هجرتهم
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155
2 - منير الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:35
الله يسر ليهم اومورهم ...... يمشيوا يقلبوا على طرف د خبز
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137
3 - مقهور في بلادي الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:37
شكر حار الى اصحاب دلك القرب لأنهم احسو بمعناة الشباب المغاربة. الله يسهل على كل واحد
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104
4 - داز من هنا الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:38
الله اسهل عليهم هذا البلد مبقا فيها والو.
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91
5 - وليد الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:41
العام زين والبلاد في تطور وتقدم والمواطن حالته تحسنت وسننظم كاس العالم وسنرغم الشباب على التجنيد الاجباري. لك الله يا مغربي المقهور والمغلوب على امره.
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41
6 - السيد الحسين الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:42
ستحاربون كل من يريد الخروج و الهروب من الضيعة ??
ادا اردتم السلام و الخير و الحب للشعب المغلوب على امره فافتحو الحدود
بالله عليكم اتركو الناس تهرب لاروبا صانعة الحروب وداعمة الحكام العملاء
تركو الناس تهرب لشعوب النضال و الفلاسفة سعوب سارتر و التوسر ,,,,
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20
7 - NARJISSE الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:47
لو وفر المغرب 400 درهم في الشهر للعاطلين لما فكروا في ترك وطنهم.. ولكن من يحمي الوطن لا غرض له في هذا النوع من الشباب فليغادروا بدون رجعة...
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15
8 - مواطن الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:51
للآسف صحيح ما يصرحون به هؤولاء الشباب ما عدنا نسمع في هدا الوقت إلا الإهتمام المتزايد و المفرط بشؤون الموظفين و كأن بقية الشعب لا تساوي شئ سواءا كانوا أجراء أو متقاعدين أو عاطلين الخ
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17
9 - جزر ارخبيل السيشل والفوسفاط الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:53
الشعب المغربي المقهور المهمش المغلوب على امره عندو خيارين يعني يا اما عكاشة ويا اما الهجرة
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23
10 - م.العربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:54
حاضر المغرب لا يبشر بخير، كل من تتحدث اليه ينعل الاوضاع و المسؤولين عنها، جرس الانظار يرن يجب على من يهمهم الامر التقاط الرسائل و التعجيل بالإصلاح قبل فوات الاوان. اذا اصفرت احمرت والمقاربة الامنية و اخراص الاصوات لن يجديا نفعا. لن يستفيد احد ان عمت الفوضى..
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20
11 - أمين نيويورك الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:55
مصائب قوم عند قوم فوائد. هل هي فزاعة تستخدمها مافيا المخدرات ضد الحكومة الإسبانية؟ أم هي فزاعة تستخدمها المخابرات المغربية ضد الحكومة الإسبانية؟ أم هي استراتيجية سياسية لتهدئة الأقاليم الشمالية ؟ و هل المهاجرون الأفارقة العالقون بالمدن المغربية يمثلون أسهم مسمومة يدخرها المغرب الجارة الشمالية ؟ المهم: الله يدير لي فيها الخير ل هاذ الشباب المغربي.
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13
12 - علم صناعة الظواهر ! الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:00
شكون قال لداك البزناز يحرك الدراري ! كيفما شكون تيخليه يهرب الحشيش، و راكم غالطين و شكون نشر الفيديو و جاء الإعلام يدوي عليها ... دابا لي عندو شي عقل يخدمو
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11
13 - medmod الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:00
من تجربتي مع الديبلوم والراحة لي بنت هذه السنة نالت على الاجازة في الانجليزية لنيل غمار الماستر وجدت صعوبة الرباط لا يتوفر على برامجها ان ارادت التسجيل وما ادراك الاجتياز فعليها الذهاب الى طنجة وما ادراك بطنجة احتفظت ببنتي على المغامرة بها . وهي امانة بين عنقي يتيمة الام . بقربي لا ينقصها اي شيء . ولكن ما العمل بهذا الدببلوم . او كانت ذكر اقول لاخوف عليها . ولذي قصص كثيرة بمن غامروا وثركوا بناتهم للهمجهول وندموا على ذلك القرار المشؤوم . هذا خال المغاربة .اصحاب الحال القزم . وكلنا الله من هو السبب في هذه البلاد العرجاء .
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4
14 - شكرا لكم الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:01
شكرا اصحاب قوارب المرجو ان تنشتر بقوة لكي نهاجر 31 سنة بدون زواج بدون عمل يضمن عيش الكريم اهلا بالقوارب مجانية اجمل خبر شكرا
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6
15 - طارق بن زيان الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:01
يامعشر المغاربة... أوروبا أمامكم ...والمغرب وراءكم ...وليس لكم إﻻ الهجرة .إن وافاتكم المنية فأنتم شهداء الكوميرا. .وإن نجوتم فمرحبا بكم في العطلة وبعملتكم الصعبة
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8
16 - Nani الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:02
Je vous jure qu’une fois arrivée de l’autre côté sa va être pire qu'au Maroc
Les jeunes marocains ne savent pas ce qu’il les attend là-bas
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17 - يوسف الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:02
النبي صلى الله عليه و سلم أوصى أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة و المدينة مرة أخرى.
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7
18 - El profesor ^_* Y.adel الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:06
مكاين ميدار فهاد بلاد تعيسة اللهم الهربة هههه
وكنوه شكر لهاد لمافيا لنقدااات هاذ المجموعة وخا غير نن اجل مصلحة ديالة ولكن يشكرووووون هههه
مصائب قوم عند قوم فوائد و هاد دراري ولله إلا مرضين هههههههه
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5
19 - المهاجر الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:06
وأين المشكل آلله ومآ بلد!!!! ولابلاد المسلمين اللدين لا يراعون ابصط حقوق المواطن من الصحة والتعليم هدي بلاد لي كتعلم ولده بغريرة بطبوطة ديدي ذي نحطاط نحن فيه البحر البحر البحر البحر البحر و مضورش وراك
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4
20 - نوراني الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:07
هنيئا لهم او ملي ادخلو العملة يبداو مرحبا بكم في بلادكم
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21 - Bida الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:08
J'ai vu la vidéo sur Youtube.je remercie ces espagnol s qui ont aide ces jeunes a fuir ce royaume de misère noire.enplus l'Espagne va commencer a régulariser tous les marocains parti de 1er octobre
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22 - كبور الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:08
الخدمة والو والوقت صعيبة والمغربيات مكاين غير ولد ولد بحال القنيات . الاسلام كيشجع على تنظيم النسل 2 ولا 3 الله يجعل البراكة.
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23 - مغربي حر الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:20
لاحول ولاقوة إلا بالله،دائما نسمع مالايرضينا من الجارة الشمالية!ونستحيي من تلك العبارات،سؤال هل لسنا قادرين على تسيير هذا البلد؟ أم اننا كل واحد يعمل لمصلحته الخاصة؟يجب علينا ان ننظر بجدية وعزم لوطننا الحبيب وأن لانتكاسل لان أبناءنا وأحفادنا هم الذين سيعيشون في هذا البلد من بعدنا وليس أناسا غرباء،نحن من الذي يجب علينا أن نوفر لهم ونبسط لهم الطريق لكي يكونوا قادرين على المشي قدما بهذا البلد الحبيب،يجب على كل مسؤول وموظف أن يحترم هذا الوطن الحبيب،وان يحترم عمله وأن يكون صادقا في عمله،لا للاختلاس ألاموال والرشاوي لان هذا هو سبب تأخر البلاد.
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