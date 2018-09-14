إسرائيل تحصي 2000 يهودي مقيم في المغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

يعيش بالمغرب 2000 يهودي، حسب أرقام الوكالة اليهودية؛ بينما يعيش بإيران 8500 يهودي، و1000 بتونس، وأقل من 500 في كل من سوريا ومصر واليمن.

وقد أورد موقع "هآرتس" الإسرائيلي أرقام الوكالة، التي توضح توزيع 14.7 مليون يهودي في العالم؛ من بينهم أكثر من ثمانية ملايين يهودي يعيشون خارج الكيان الإسرائيلي، و5.7 ملايين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الأرقام نفسها، يعيش بفرنسا 453.000 يهودي، وفي كندا 391.000، وببريطانيا يبلغ العدد 290.000، وفي الأرجنتين 180.000، وفي روسيا 172.000، وفي ألمانيا 116.000، بينما لا يتجاوز عدد اليهود في أستراليا 113.00. ويبلغ عدد المعتنقين للديانة اليهودية في تركيا 15.000، وفي البرازيل 93.000، و69.000 في جنوب إفريقيا، و50.000 في أوكرانيا، و47.000 في هنغاريا، و40.000 في المكسيك، و30.000 في هولندا، و29.000 ببلجيكا، و28.000 بإيطاليا، و19.000 بسويسرا، و18.000 يهودي في الشيلي.

وحسب الوكالة اليهودية فإن 98 دولة عبر العالم يقطن فيها 100 معتنق للديانة اليهودية على الأقل؛ وهو العدد الذي حصرته الوكالة بعد تحديدها عدد الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط "العودة" إلى الكيان، والأفراد الذين عندهم على الأقل جد أو جدة من أصل يهودي، والمتزوجين بيهود، أو من غيروا دينهم إلى اليهودية ضمن جماعة يهودية معترف بها.

وقد أشرف على إعداد هذه الأرقام سيرجيو ديلا بيرغولا، الخبير الديمغرافي البارز، الذي حاول تحديد "نواة الساكنة اليهودية" في العالم، وسجّل ضمنها المتحولين إلى الديانة اليهودية الذين ليس لهم دين آخر، والأفراد الذين ولدوا من قبل آباء يهود ولو عبروا عن عدم انتمائهم إلى أي مجموعة دينية أو عرقية.