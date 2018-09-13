الحكومة ترفض حضور "الدارجة" في برامج التعليم

هسبريس من الرباط

جدّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأكيده على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية، مؤكدا أنه ليس هناك أي قرار على مستوى الوزارة أو الحكومة لاستعمال الدارجة.

وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، أن "الحكومة إزاء موقف ثابت أكدته في الأسبوع الماضي واليوم"، مشددا على أن "واجب الحكومة الإنصات والتفاعل؛ لكن ذلك يتطلب التثبت مما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، قال الخلفي إن "بعض الصفحات تزور وتروج زورا، باستثناء الصفحة المرتبطة بالحلويات والتي تحمل أسماء مثل "البغرير" و"الغريبة"".

الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن سعد الدين العثماني "لم يقل يوما إنه لا مشكلة له مع مصطلحات الدارجة"، معلنا أن رئيس الحكومة "تحدث مرتين في الموضوع، وكان صريحا وأنه لا مجال لاستعمال الدارجة وأنه ليس هناك أي قرار حكومي في الموضوع".

وشدد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

وطمأن رئيس الحكومة المواطنين؛ لأنه يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وينصت لردود فعلهم، منوها بحيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل بناته وأبنائه؛ لكنه في المقابل دعا الجميع إلى التثبت من بعض الأخبار الزائفة، فهناك "من يستغل فرصة اهتمام المواطنين بالموضوع، ويسرب بعض الأمور غير الصحيحة مثل كتب مدرسية مؤلفة في دول أخرى أو في زمن آخر لا علاقة لها بالتعليم الرسمي المغربي؛ بل "هناك من يروج، يضيف رئيس الحكومة، بوجود خلاف بيني وبين وزير التربية الوطنية. بالعكس، هناك اتفاق على نفس التوجه، وإذا تطلب الأمر إعادة النظر في كراسة أو في برامج، فنحن مستعدون لذلك، علما أن المراجعة عملية تتم سنويا".

كما ذكّر رئيس الحكومة بـ"مكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور، وبمضامين المادة الـ29 من القانون الإطار المعروض حاليا على أنظار البرلمان، التي تقطع الطريق أمام الاستعمالات اللغوية".