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الرئيسية | مجتمع | الحكومة ترفض حضور "الدارجة" في برامج التعليم

الحكومة ترفض حضور "الدارجة" في برامج التعليم

الحكومة ترفض حضور "الدارجة" في برامج التعليم
هسبريس من الرباط
الخميس 13 شتنبر 2018 - 18:45

جدّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأكيده على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية، مؤكدا أنه ليس هناك أي قرار على مستوى الوزارة أو الحكومة لاستعمال الدارجة.

وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، أن "الحكومة إزاء موقف ثابت أكدته في الأسبوع الماضي واليوم"، مشددا على أن "واجب الحكومة الإنصات والتفاعل؛ لكن ذلك يتطلب التثبت مما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، قال الخلفي إن "بعض الصفحات تزور وتروج زورا، باستثناء الصفحة المرتبطة بالحلويات والتي تحمل أسماء مثل "البغرير" و"الغريبة"".

الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن سعد الدين العثماني "لم يقل يوما إنه لا مشكلة له مع مصطلحات الدارجة"، معلنا أن رئيس الحكومة "تحدث مرتين في الموضوع، وكان صريحا وأنه لا مجال لاستعمال الدارجة وأنه ليس هناك أي قرار حكومي في الموضوع".

وشدد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

وطمأن رئيس الحكومة المواطنين؛ لأنه يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وينصت لردود فعلهم، منوها بحيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل بناته وأبنائه؛ لكنه في المقابل دعا الجميع إلى التثبت من بعض الأخبار الزائفة، فهناك "من يستغل فرصة اهتمام المواطنين بالموضوع، ويسرب بعض الأمور غير الصحيحة مثل كتب مدرسية مؤلفة في دول أخرى أو في زمن آخر لا علاقة لها بالتعليم الرسمي المغربي؛ بل "هناك من يروج، يضيف رئيس الحكومة، بوجود خلاف بيني وبين وزير التربية الوطنية. بالعكس، هناك اتفاق على نفس التوجه، وإذا تطلب الأمر إعادة النظر في كراسة أو في برامج، فنحن مستعدون لذلك، علما أن المراجعة عملية تتم سنويا".

كما ذكّر رئيس الحكومة بـ"مكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور، وبمضامين المادة الـ29 من القانون الإطار المعروض حاليا على أنظار البرلمان، التي تقطع الطريق أمام الاستعمالات اللغوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبدو من الرباط الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:00
و فين كانت هاد الحكومة ملي كانو كيخربقو فهاد المقررات واش مكتكونش مراقبة ومسايرة ولا غي خربق وعطي الشعب
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36
2 - يونس السلفي الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:02
هاد البلاد السعيدة غادية غير بالبركة و السلام
غير الله يدّينا ف الضو و صافي
هادشي مكيبشرش بالخير
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22
3 - الاندلس الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:02
تتهربون وتعللون وذلك لجسِّ نبض الشعب
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28
4 - بلاد عجيبة جدا! الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:06
بلاد مسلية جدا !
علاه الوزارة لي طبعاتو تابعة لحكومة كوكب فيكا ؟ .... واش بغاو اسطيونا هادو ؟
الحكومة تنتقد الحكومة ههههههههه
بلاد عجيييبة جدا !
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38
5 - Abou majd الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:08
الجهات الفاعلة لا تنتظر قرارا للحكومة بل العمل جار على قدم وساق لانها تعلم امةالحكومة لا وجود لها ولقراراتها في القرارات المصيرية الحكومة عندنا بكل صراحة وبكامل الاحترام تبرر أو تهدىء وتلطف أو تسوف أما أن تقرر قرارات جيدة ومفيدة فذك من سابع المستحيلات
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9
6 - تربوي ولد الدومين الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:08
وما بعد رفض الحكومة
الكراسات صارت بيد التلميذ
قيل لنا في التكوين ضرورة ربط المعارف الملقنة للمتعلمين بمحيطهم
فهل ادماج القرد سمسم في كراسة المفيد للمستوى الاول يدخل في النطاق
القرد سمسم يلتحق بالمدرسة مثله مثل هذا التلميذ
كيف نقوم بتصحيح تمثلات التلميذ إن كانت هذه تمثلات من يسهر على إعداد المناهج
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9
7 - wood الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:09
اللغة الوطنية يجب أن تكون اللغة العربية و يجب ان تستعمل في جميع نواحي الحياة و في جميع اسلاك التعليم ، و اللغة الثانية هي الانجليزية ، اما الفرنسية فمجرد تملق للمستعمر . اما الدارجة و الامازيغية فمجرد لهجات و لا محل لها من الاعراب ، فادراج الدارجة كلغة وطنية مسألة واردة ما دام قد تم اعتماد ما يسمى اللغة الأمازيغية لغة وطنية مع العلم أن الامازيغية تختلف من منطقة لأخرى و خليط بين لهجات و لغات مختلفة و ليس لها أي ارث لغوي او ثقافي البتة !!
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15
8 - المحتار الخميس 13 شتنبر 2018 - 19:10
المشكل مع السيد عيوش الذي يطلع علينا كل يوم و عبر منابر إعلامية، يدافع عن الدارجة. يجب تقديم إيضاحات حول هذا الموضوع..
لا يمكن بعد كل المحن التي عاشها المغرب من المقاطعة و غيرها، أن نسمح لأحدهم بالمساهمة في أزمة أخرى و كأنه "إنشتاين" يعرف مشاكل التعليم في العمق....
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