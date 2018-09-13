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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يصل آخر مراحل الظفر بـ"جائزة ساخاروف" لحرية الفكر

الزفزافي يصل آخر مراحل الظفر بـ"جائزة ساخاروف" لحرية الفكر

الزفزافي يصل آخر مراحل الظفر بـ"جائزة ساخاروف" لحرية الفكر
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:00

تمكن ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، من بلوغ المرحلة النهائية لجائزة ساخاروف لحرية الفكر، بعد أن اجتاز اسمه كل المراحل الابتدائية للفوز، حسب ما أوردت النائبة الأوروبية كاتي بيري، والتي أشرفت على دعم ملف ترشيح ناصر الزفزافي، حتى وصل إلى آخر مرحلة.

النائبة الهنغارية كتبت أنها "تعمل، رفقة نواب أوروبيين آخرين، من أجل حشد الدعم اللازم لفوز الزفزافي بالجائزة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب جميع المتظاهرين السلمين ومطالبهم، وزادت: "ما نقوم به إشارة قوية للحكومة المغربية بأن أوروبا عادلة مع من يدافع عن حقوقه الأساسية، وسنستمر في تحركاتنا حتى يتم إطلاق جميع المعتقلين السياسيين للحراك".

وتمكن ملف ناصر الزفزافي من المرور إلى المرحلة النهائية بعد أن نجح في جمع توقيع 40 نائبا أوروبيا. كما أنه مرَّ من مرحلة التصويت الثلاثي الذي تبدي فيه لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة التنمية موقفها، وينتظره تصويت نهائي ثنائي يضم اللجنة الأوروبية للعلاقات الدولية ولجنة التنمية.

أحمد الزفزافي، والد ناصر، أكد أنه "استقبل الخبر بسعادة بالغة وغامرة، خصوصا أن الجائزة فازت بها أسماء لامعة في عالم الفكر وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "ترشيح ناصر ليس تشريفا له أو لعائلته فقط، بل هو تشريف لجميع أحرار وحرائر المغرب".

وأضاف والد "أيقونة حراك الريف"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب الآن هو حملة إشعاعية، عبر مراسلة المجتمع المدني المغربي لنظيره الأوروبي، ومراسلة التنظيمات السياسية للنواب الأوروبيين بمختلف مشاربهم اليسارية واليمينية، من أجل تمكن ناصر الزفزافي من الفوز".

وأردف الأب أن "ناصر مرتاح في السجن، بعد أن استرجع وزنه الذي خسره في إضرابه عن الطعام، ومعنوياته عالية ونفسيته جيدة كما العادة".

جدير بالذكر أن جائزة "ساخاروف" تعد من بين أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي، أحدثت سنة 1988، واستمدت اسمها من العالم النووي السوفياتي أندريه ديميترفيتش ساخاروف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (76)

1 - simo الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:11
أخطاء إستراتيجية تتراكم بالجملة وهذه هي بداية الحصيلة
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123
2 - @issam الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:12
Le maroc est capables de gérer ses problèmes.BRAVO LA JUSTICE .
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-154
3 - يونس السلفي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:13
أطلقوا سراح المعتقلين و لا تعطوهم جوائز
اعطيوهوم غير شبر تيساع
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133
4 - حراك الريف المقدس والمبارك الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:14
العز العز والنصر للصنديد البطل ناصر الزفزافي وعاش الاحرار الشرفاء والحرائر الشرفاء اين ما كانو.
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137
5 - pjdicien الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:14
je panse que l'europe est jaloux de la stabilitation du maroc et aussi de son developpement surtout en afrique avec la politique assurer par les musulmans nos frere du pjd il vaulent utiliser les amazigh pour deranger le travail de notre gouvenaument donc moi comme beaucoup de marocain qui lisent beaucoup les livre save cette politique de l'europe contre notre beau payé le maroc
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-200
6 - Wafae NORMAND الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:14
تتويج ناصر الزفزافي ما هو الى سبب من أسباب العفو عنه .يا أمير المؤمنين وحبيب المغاربة اجمعين.اصفح و فك اسره شافاك الله من امراضك كافة و نصرك على من عاداك. اللهم امين
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-155
7 - وجدي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:14
كل العالم أصبح يعرف الزفزافي و يعرف أنه مناضل مغربي طالب بحقوقه دون خوف أو جبن.....الا النضام المغربي من هنا نعرف كيف بدأت قصة الصحراء المغربية. مناضلون أرادو طرد المستعمر عوض دعمهم خدلهم المخزن فأحتنضهم أعداء المغرب . لست انفصالي و لا عدو لوطني و شعبي لكني رأيت الحقيقة بأم عيني و لم يخبرني بها أحد شخص قال عندنا فساد في مدينتنا فأعترف النضام بوجود الفساد لكنه لم يعاقب المفسدين بل عاقب من طالبوا بحقوقهم اللهم ان هدا منكر اللهم ان هدا منكر اللهم ان هدا منكر حسبنا الله و نعم الوكيل
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191
8 - MAROCAIN الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:15
faites la comparaison entre Nelson Mandela, Zakharov et Zafzafi! Il uffit pour un nullard de faire du bruit dans la rue pour recevoir un prix!
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-101
9 - فريد تك الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:15
ونفس الشي فعلوا في اميركا مع الفتاة السعودية التي بسببها صفعت كندا وفارت باميركا بجايزة لا يفوز بها حتي علما ذرة الهيدروجين والبيغ بانغ رغم ان مستواها التعليمي لم يتعدي التعليم الاعدادي...الخ.
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-77
10 - امينة الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:15
يستحق لانه بطل مغوار لا يقبل بالذل والهوان اتمنى له المزيد من الجوائز كما اتمنى ان يتم الافراج عنه هو وباقي المعتقلين الابرياء
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100
11 - أحمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:16
تصفونه بالايقونة دون وضعها بين مزدوجتين و كأنه فعلا أيقونة أو بطل قومي, الأوروبيون سالاو مخهم بلادهم نماوها و طوروها ولاو هير حضيين الدول المتخلفة بحالنا كيضحكو عليهم و يجعلون من خونتهم أبطال
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-100
12 - الحق الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:16
و نعم الرجل، الله يكثر من فحالو في البلاد و يطلق سراحو هو و كل مظلوم تعتاقل بسبب المطالبة بالكرامة و الحقوق و العدالة...
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83
13 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:17
je m'adresse diréctement à cette parlementaire Hongroise pour lui dire qu'elle doit d'abord défendre les droits de l'homme dans son pays car actuellement la Hongrie est definie comme une dictature au sein de l'union européenne et aussi un pays de racisme
alors je pense qu'elle doit etre militante d'abord dans son pays avant de donner des leçons au autres.
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-40
14 - Tarik الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:19
C'est pas donner a tout le monde pour être nommée a une tel chose qui est l'une des plus grande organisation pour la paix dans le monde bravo Zafzafi
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45
15 - wood الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:19
المخزن قام بكل ما في وسعه ليدفع حراك الريف الى العنف و يلصق به تهمة الإنفصال و التآمر على الدولة ، لكن غبائه انساه ان كل ما كان يحدث كان متابعا من الداخل و الخارج لحظة بلحظة و أن لا مجال له للخداع و التدليس كعادته ، فهؤلاء النشطاء تم الحكم عليهم بأحكام قاسية لانهم وقفوا بجرأة في وجه المخزن و وصفوه بالفاسد و حملوه المسؤولية الكاملة للاوضاع المزرية في المغرب بينما كان هو يريد ان يستمر في الإختباء وراء ازلامه و مرتزقته من منتخبين و وزراء و مسؤولين محليين كما كان يفعل دائما !!!
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74
16 - مغربية الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:20
ما فائدة الجائزة وهو خلف القضباااااان!!!اعطني حريتي اطلقوا يدي....
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20
17 - السعيد الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:20
هذه ليست جاءزة حرية الفكر ولكن هي جاءزة على التمرد والتشجيع على الانفصال ... اما حرية الفكر فهي تعطى لمن الف كتابا ياتي بجديد فيما يتعلق بالتطور الفكري ...
نحن واعون بالمخاطر المحدقة بالمغرب ولذلك نذم ونرفض كل عمالة للخارج من طرف خونة الداخل ...
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-81
18 - Hamid gouif الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:20
ولماذا لا تدافع هذه المنظمات عن الأبرياء في سوريا و اليمن و غيرها من بلاد المسلمين المشتعلة لم يتبقى سوى الزفزافي الذي أهان جميع المغاربة و اهان المؤسسات الدينية هذا الرجل الورقي صنعتم منه ايقونة أنتم أيها الغرب تكيلون بمكيالين
لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم
صدق الله العظيم
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-58
19 - الوطنية الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:20
هنا اصبحنا متيقنين ان العصيان والتمرد الذي اصر عليه الزفزافي ورفاقه كان مدعوما من اياد خفية . كيف يحوز على جائزة المتضاهرين السلميين وقد ضربوا رجال الامن وهناك من تركوا عنده عاهة مستديمة أحرقوا مركزا لاقامة الشرطة سيارات والله انقلبت المفاهيم في هذا الزمان ...
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-65
20 - ابن عين عودة الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:20
طبعا يبقى الزفزافي مواطنا مغربيا له حقوق وواجبات ورغم انني واعتقد ان الكثيرين امثالي متفق معه فيما يخص مطالبه المشروعة ولا اتفق معه في حادثة المسجد والعلم الوطني رغم ان الامازيغ ايضا يرفعون اعلام خاصة بهم.عموما تنمى له ولاصدقاىه كل التوفيق وان يطلق سراحه عما قريب وباقي المعتقلين وان يتم تتويجه بالجاىزة لتكون دعما له ولعاىلته ولعلها تعيد له الامل والنظرة الايجابية في الغذ التي فقدها مؤخرا وسنة سعيدة لكل المغاربة ملكا وشعبا ولجميع المسلمين.
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10
21 - مسلم الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:20
تحية لبطل الريف
الذي يهمنا اكثر هو شجاعة ناصر و استماتة رفاقه ووقوف اهل الريف وباقي مناطق المغرب مع الحق رغم القمع الممارس ضد التظاهرات السلمية في عدد من المدن..
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42
22 - يحب الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:21
ولماذا لا يدعمون كارليس بوجديمون في إقليم كاتالونيا، ام يريدون دوماً زرع الفتنة.
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-30
23 - مغربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:21
هكذا هي الجوائز العالمية قليل من الابداع و كثير من السياسة..نريد مصالحة وطنية حقيقية بالعفو عن كل المعتقلين في الريف و جرادة وان يكون هناك توزيع عادل للفرص و الاستثمار و الثروة و الشغل حتى يعيش كل مغربي بكرامة و يستمتع بنعمة الوطن
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14
24 - الخفاء والتجلي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:21
اتراه سيكون قد أنجز ماانجزه:
المنجرة؛ الجابري ؛ الخطيبي ؛
أعداء وحدتنا الترابية والصهاينة المتطرفين وراء كل الابطال دعاة التشتت والانفصال والتشردم.
لك الله يا وطني.
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-34
25 - الحقيقة الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:22
يحيا الزفزافي و يحيا أحرار المغرب
تحيا العدالة و الديمقراطية
يحيى كل مغربي و تحيا كل مغربية تدافع عن حقوق الشعب المغربي
يسقط النظام المخزني الظالم
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24
26 - amazigh ait 3tta الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:22
c'est la première au monde que un homme qui manifeste condamné à 20 ans de prisons Même en Corée du Nord il aura jamais 20 ans de prisons Vraiment la Honte. ..
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26
27 - عبدالله الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:22
40 نائبا أغلبيتهم من هولندا......
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-28
28 - مومو الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:25
لمادا لم تمنح هده ااجائزة للفتاة الفلسطبنية تميمي لمقاومتها اﻻحتﻻل اﻻسرائيلي و سجنت ظلما و هي ﻻزالت قاصر وهي فقط هددت و قاومت جنود اﻻحتﻻل.
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-23
29 - القاضي عياض الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:25
لماذا لا يكرمون احدى الشخصيات الوطنية المناضلة فكرا وممارسة التي قضت حياتها في غياهب سجون سنوات الجمر والرصاص؟؟؟؟ الغرب دائما هكذا معنا يصنعون منا ابطالا من كرتون,,,
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-27
30 - Karim الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:25
Monsieur Nasser mérite amplement ce prix !!!
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7
31 - الرحماني الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:26
ما هو فكره حتى يفوز بجاءزة فكرية ما هي مولفاته أنها جاءزة سياسية فقدت قيمتها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي ومنذ وجدت هذه الجاءزة وهي بلا قيمة
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-23
32 - saidr الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:26
كل مغربي يفوز بشيء يعينه ويعين والديه على الحياة اللهم سهل عليه،اللي يتعرض لخوه على الخير غير الخاين أو الجيعان،وتمنينالو مشي يفوز غير ب خمسين ألف أورو،الله يجعله يفوز حتى بمليون يورو،والله مانحسدوه ووالله مانتعرضوله ولو كان صبنا باش نساعدوه نساعدوه،ولكن هذا لايعني رضانا الكامل عنه.
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-15
33 - من الحبة قبة الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:27
تعمل رفقة نواب أخرين من أجل حشد الدعم اللازم لفوز (ألاَيقونة)!? إنهم يدعون إلى خراب الأمة العربية باسم الديمقراطية
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-20
34 - عبدالله الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:27
اعينهم على المغرب ، لقد حاء دوره لتخريبه ، رباعة المنافقين يحمرون الا على الدول الضعيفة ونسو امريكا واصراءيل وووووووو.
ها هاذا الزفزافي مان مسالما ؟ النفاق بام عينيه ، خلق الفتنة في البلاد وعطب مثير مت القوات المسلحة ، احسن ما يفعل المغرب وهو إعدام هاذا الخبث كي نتهناو من صداعو لا داخليا ولا خارجيا.
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-26
35 - zidane الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:29
بالله عليكم عن أي حرية فكر تتحدثون.آخر الزمن، رويبضة يحرض شرذمة من البلطجية للتخريب و الفساد في الأرض أصبح مرشحا لنيل جائزة عريقة.أقسم بالله إنه ضحك على الذقون.لماذا لم يمنحوا هذه الجائزة لكارلوس بوجديمون عندما أعلن تنظيم استفتاء استقلال منطقة كاتالونيا عن إسبانيا وقاموا بطرده و تهديده بالسجن حتى اضطر للجوء الى بلجيكا خوفا من بطشهم.أليست هذه هي الديمقراطية التي يزعمون.حرام علينا و حلال عليهم.
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-26
36 - المغربي الحر الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:30
ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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18
37 - GENEVE LAHAY BRUXSEL الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:31
ماشاء الله على البطل المثقف الصنديد ناصر الزفزافي الله يكثر من امثاله وعاش عاش عاش الاحرار والحرائر اين ما كانو ونشكر الاتحاد الاروبي جزيييييل الشكر ونشكر جميع الاحرار والحرائر في انحاء العالم والصراحة انها ظربة قاظية ومزلزلة للدكاكين السياسية الاميين ولخدام الدولة النهابين الكسلاء اما نتوما يا العياشة هادي هي الفرصة ديالكم التاريخية للانظمام الى اخوانكم المظلومين والمقهورين والمغلوبين على امرهم.
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26
38 - MAHBOUL الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:31
الحق يعلى ولا يعلى عليه ظهر الحق وزهق الباطل وكان الباطل زهوقا اللهم انصر المظلومين واسخف بالظالمين الى الدرك الاسفل (ما نقوم به اشارة قويةللحكومة المغربية بان اروبا عادلة على من يدافع على حقوقه الااساسية وسنستمر في تحركاتنا حتى يطلق جميع المعتقلين السياسيين للحراك
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15
39 - Nour الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:31
ما أثارني في الموضوع كله هو ان الجائزة من اعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الاروبي وفي السطر الثاني وأحدثت سنة 1988..اعتقده تناقض..!!!
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-8
40 - Marocaine الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:32
مانديلا وغيره أسماء بصمت التاريخ ضحت بكل شيء من أجل غد أفضل للانسانية دون تمييز او تفرقة والعالم يشهد لها...السؤال ماذا قدم الزفزافي لنيل هدا الشرف؟؟؟ لا أعرف الرجل ولكن من خطاباته انسان مشتت ليس لديه احترام للغير وهم ابناء وطنه!!!
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-27
41 - barik الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:32
أتمنى أن نستيقظ من هذا الكابوس ونطلب من الله أن تطوي صفحة الماضي ويعفو جلالة الملك حفظه الله على جميع إخواننا معتقلي الريف
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-8
42 - احمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:33
المغاربة ينتظرون من يرفع هامتهم بين الامم بجائزة نوبل في احدى مجالاتها لكن للاسف هناك من يطعنهم من الخلف ضلما وغدرا بئس الجائزة وبئس الحاصل عليها 0
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-16
43 - سعيد الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:33
شيء بديهي أن يتعاطف معه الحقيقيون الأوروبيون لأن عقوبة عشرين سنة، و الزنزانة الانفرادية لما يربوا عن سنة، حكم قاسي مقارنتا مع الأفعال التي قام بها ،!!!!، حتى الإرهابيون فمنهم من حكم بسنتين أو خمس أو عشر سنوات، ،، أما الانفصاليون الحقيقيون فيذهبون عند البوليساريو لدورات تدريبية معمقة ،،، و يعودون ليعيثوا فسادا في الأقاليم الجنوبية و الجامعات المغربية و يفصحون عن انهم انفصاليوا الداخل ، الحكمة تقتدي إطلاق سراحه و رفاقه و مصالحة حقيقية مع الريف و الجهات المهمشة الأخرى، ان الوطن غفور رحيم و يتسع لجميع أبناءه بجميع أفكارهم و أخطائهم و هفواتهم،و بلدنا في غنا عن أي حزازات و احساس بالظلم و الحكرة، خاصتا أن تلفزة دار البريهي لم تعد المصدر الوحيد للأخبار
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11
44 - lucas la decima الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:34
كوسوفو،اكرانيا، الكتلان،الاكراد،القبايل،ووووو
مابان ليهم زعيم غير في المغرب.باين الدول الغربية اش بغات: اضعاف الدول التي بدات تزاحمها في بعض المجالات.كوليهم اعطيو جاؤزة لشي زعيم في النيبال .الساع ساعين .باين داكشي.علاش زعما هاذ النواب ماعرفينش بلي الزفزافي ماشي مطالب اجتماعية لي بغا؟ ياك الصحافة ديالهم حاضرة في المحاكمة.هناك لوبيات تريد تشتيت المغرب.
خاص الحكومة المغربيةتجاوب مع هذا الحدث بحزم.ماعندها ماتخسر.السياية الدولية باينة دابا.كولشي مصالح.شوف مريكان.لي دوى ارعف. حنا ماشي مريكان ولكن كذلك ماعندنا مانخسرو. الا جات عليا انا، في محاكمة الاستناف الزفزافي نزيد ليه 20 سنت اخرى.
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-14
45 - انها الحملات الاوروبية ... الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:34
... المغرضة.
يبدو ان هؤولاء النواب الاوروبين لم يسمعوا خطابات الزفزافي وهو ينتقد النظام المخزني متهما اياه بتشجيع الفساد الاخلافي مما يؤكد انه ضد الحريات الفردية التي يدافع عنها الاوروبيون ومنها زواج المثليين والعلاقات الجنسية الرضاءية.
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-10
46 - abroun الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:35
يولد الأبطال من رحم شعب ميؤوس ، الزفزافي قاهر المخزن الفاشيستي سيظل شامخا رغم كيد المرتزقة و الخونة
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9
47 - الحقيقة بدون تزييف الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:36
ولماذا لا يتم ترشيح رغد التميمي أو أي شخصية فلسطينية عبر تاريخ لهذه الجزائزة ؟ أو رئيس كطلونية الذي طالب بحرية بلاده بطريقة حضارية قانونية فتم سجنه من قبل السلطات الاسبانية ؟
الإتحاد الأوروبي مؤخرا أصبح يعادي المغرب لأنه يرفض التساهل في اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة ويتشبت بارضه وحقوقه كاملة
حقوق الإنسان على هواهم تستخدم للضغط على دول معينة ليس عندها ظهر يحميها
اعطوه جائزة زاخاروف او خورباتشوف المهم هو وقوف الدولة المغربية في وجه المؤامرة والحفاظ على سلامة و وحدة أراضيها مهما كلف ذلك من تضحيات
الله الوطن الملك
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-8
48 - oujdi الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:36
marocain de tout le monde unissez vous contre celui qui ne hisse pas le drapeau Marocain et qui fait la différence entre amazigh et Arabe
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-9
49 - متتبع الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:37
Shimon perez Rabin ont pris meme Noble
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-6
50 - Zig.italy الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:37
رجل قل في زمنها الرجال ونفتخر به رغم كثرة مفاده اللدين ينغمسون في الفلك المخزني على اي كلما زادت عليه الضغوط كلما كبر اسمه وانتشر . . .
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51 - الحرية لناصر الزفزافي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:37
ان شائت الاقدار ان يفوز ناصر الزفزافي بهده الجائزة المرموقة.ستكون ضربة موجعة لنظام اذ ستكون لمطالب الحراك الشرعية. مما يجعل النظام في موقف حرج بهده الاحكام القاسية و الغير معقولة.
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52 - Sbaai الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:38
اصبح الغرب يلعب اوراقه الأخيرة والمكشوفة منذ مدة، كان اولى لهذه المنظمة أن تكرم رئيس كتالونيا الذي طالب مع الشعب الكتلاني بمظاهرة سلمية للانفصال عن مدريد الضلم ،وكذا كان عليها تكريم الزعيم الروسي المعارض لنظام بوتن والذي اكرموه برصاصات نحاسية قضت عليه وعلى من اشتكوا ظلم بوتن، كان على هذه المنظمة أن تكرم زعماء ارلاندا وسكتلاندا الذين طالبوا بسلمية استقلالها عن بريطانيا المستعمرة، كان عليهم كذلك ان يكرموا زعماء البوسنة وكذا المناضلين والمستضعفين الروهينغة، لكنهم بالفعل شعوب مفلسة لا تستحي متغطرسة لاتضع امن الاخرين في الميزان، لان ميزانهم اكفه من العنصرية والاستبداد يتدخلون في شؤون الغير بشعارات تعلموها وسمعوها ممن كانوا يوما اسياد( المسلمين)
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-9
53 - [email protected] الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:38
العهد السابق كان يتصرف مع الاحتجاجات بعكس العهد الحالي ، أي حراك كان يقوم باعتقال متزعميه من أول خروج، السلطة في ذلك الوقت كانت ترى أنه إذا تركت متزعمي الاحتجاجات مدة طويلة فسيصير بطلا في عيون الناس وسيتضامنون معه، وقد يصير أيقونة نضال حتى في الخارج، هذا ما حصل للفزفازي اليوم، تركوه يخطب ويخطب ويشتم من يسميهم العياشة والمخزن حتى اكتسب شهرة من البلطجة،
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-8
54 - Isamine الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:39
Je demande au numéro 5 pjdicien de s'abstenir de s'exprimer en Français. Le niveau est très très bas... C'est vraiment lamantable
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-2
55 - موحى الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:40
ماذا وراء الشعار الجذاب حقوق الإنسان المفترى عليها. الهدف الغير معلن هو تقويض المغرب و العمل على تهديده بورقة حقوق الانسان للي ذراعه. لقد أصبح عندالاوروبيي الزفزافي عند الأوروبيين مناضلا دوليا بحجم جيفارا أو أكثر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولن ترض عنك ا....... حتى تتبع ملتهم.
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-7
56 - driss الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:40
لماذا اوربا لا ترشح المناضلين الفلسطيين القابعون في السجون الاسرائيلية.لماذا هذا الاهتمام الزائد للامر .فالمغرب له سيادته وله الحق في متابعة كل من سولت له نفسه في زعزعة الامن العام
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-4
57 - مغربي حر الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:44
لقد تبين أن أيادي أجنبية وراء فوضى الزقزاقي، من خلال هذا المقال وكذلك من فضول المسؤول الهولندي، يتعين على الإعلام المغربي تنوير الرأي العالمي والمغربي، لكن الزقزاقي يقبع لوحده بالسجن دون هده الأيادي، و المغاربة ينعمون بالسكينة والاستقرار،
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58 - مغربي وافتخر الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:44
جائزة الضحك عن الذقون. فاز بها اول عربي تونسي بوعزيزي بعد انتحاره نارا ليلتقي ربه.... وتاركا وراءه الرماد لاخوانه التو نسيين.... الله يستر ياربي. هل هاذه جائزة افتخار؟؟؟ ؟؟
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-1
59 - tayib الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:45
لماذا لايقف الاتحاد اﻻوربي الزائف مع الحكومة الشرعية في مصر ومن المؤسف جدا انه وقف مع الانقلابيين علي الديمقراطية يالها من مسخرة علي الضمير الحي .حقوق الانسان عندهم مثل الديمقراطية عند حكام العرب .الانقلابي في مصر يحكم علي الابرياء بالاعدام والعالم يتغني بحقوق الانسان اماالزفزافي ان شاء الله سيطلق سراحه بدونكم ان كان بريئا وشكرا.
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60 - عبدالله الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:46
عندما تهدأ الأوضاع فلا بد من المناورات فالجوائز تباع و تشترى و أصحاب الزطلة سيدفعون و رغم دلك لن ينالها لأنها ستكون معارضة من برلمانيين أوروبيين
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61 - ا م الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:48
هذا لا يبشر بخير
ولماذا لم يفكروا اعطاء هته الجائزة لرئيس كاتالونيا الذي تم القاء القبط عليه خارج اسبانيا بالرغم من انه لم يسب احدا او جماعة ولم يمجد محتلا ولم يحرض على مقاومة في الامكنة العامة و لم يشوش في قداس او على سكينة اوفياء الكنائس ولم يكن فوضويا او متعاملا مع المشبوه في وطنيتهم او اهدافهم .

اظن ان بلدي مستهدف داخليا وخارجيا و الدليل على ذلك الدعم الكلي الدي تتكفل به هته المنظمات لكل خارج عن انماطنا كانوا مثليين او انفصاليين او غيرهم تحت الوية الكرامة الانسانية والحقوق الفردية والجماعية و حماية الاقليات والاختلافات .
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62 - مواطن الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:48
لوبي المخدرات باستطاعته شراء النواب الأوروبيين للدفاع عن الزفزافي باسم حقوق الانسان وهذا ليس بغريب عن المغاربة
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63 - هرو هولاكو الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:49
ولكن لا نجد ولو إسم واحد متوج بجائزة سخاروف سواء من أوربا أو أمريكا رغم وجود مناضلين لهم تاريخ في النضال ضد الميز العنصري والإقصاء وضد الفقر والتشرد منهم الأحياء ومنهم الأموات. وحتى إن مات بعض أولئك المناضلين فيجب تكريم أرواحهم بهدا التتويج عرفانا لهم لما قدموه للإنسان الأشقر من خدمات جليلة عبدت الطريق أمام الحداثة والديمقراطية
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64 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:49
الفضل في ترشيح الزفزافي لجائزة ساخاروف هي الدولة المغربية التي اعطته الفرصة طيلة 7 اشهر حينما سمحت له بالتظاهر بكل حرية و حشد مجاميع الاطفال و المراهقين في بعض الساحات و استفزاز القوات الامنية و تخريب الممتلكات و احراق مساكن الشرطة و اظن ان الدولة المغربية و اجهزتها الامنية هي التي تستحق هذه الجائزة لانها صنعت زعيما من ورق فالشعب المغربي كله ضد الفساد لكن ما يسمى باحتجاجات مدينة الحسيمة كانت تحركها ايادي خفية ارادت شرا بهذا الوطن في الوقت الذي حققت فيه الدبلماسية نجاحات كبيرة ضد اعداء وحدتنا الترابية.
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65 - ريفي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:51
لاشك أن أوروبا و أخواتها همها زعزعة استقرار بلدنا الحبيب. وخا تعطوه أكبر جائزة راه غيبق في السجن و كلنا امل أن يطبق عليه القانون و على أمثاله
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66 - ماسين الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:57
علامات واضحه بان المخزن يحتظر.
شيئا فشيئا سيتركونه حلفائه الاروبيون يصارع حظه لوحده امام غليان الشعب المغربي كما فعلو في الماضى مع غيره.
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67 - جامعي وجدي الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:58
أن الغرب يعمل جاهدا على خلق الفتنة والتفرقة وزعزعة استقرار المغرب الذي حافظ على وضعه القار رغم تبعثر الأوراق على الصعيد العالمي. نلاحظ بأن دولا عظمى تأثرت وعرفت أزمات غير مسبوقة كأسبانيا وأيطاليا واليونان... لكن المغرب يبقى قويا ومستقرا رغم كيد الأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. الزفزافي مواطن متهور لا مستوى له ولا فكر ولا أيديولوجيا. أن الغرب ينفخ فيه ليصبح رمزا لاستغلاله عند الضرورة مستقبلا.
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68 - حسبنا الله الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:58
العدالة قالت كلمتها ، حقوق الإنسان يجب أن تحفظ للجميع ليس فقط للمشاغبين ماذنب المواطنين المتضررين من الفوضى ؟
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69 - lucas la decima الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:58
isamine.
زعما انت قفرتها.المهم فهمنا اش بغا اقول.
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70 - bensaid الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:00
انا مع حق الزفزافي في المطالبة بالحقوق.وضد اصطياده من طرف المخزن باتهامات الهدف منها لجم لسانه.و ترهيب الشعب.
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71 - libre penseur الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:00
الزفزافي انسان حر يستحق الجائزة
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72 - أدربال الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:01
تحية نضالية راقية للبطل ناصر .
يستحق ألف تكريم وكل الجوائز العالمية بما فيها نوبل للسلام لانه قاد ثورة سلمية
ضد الطغيان و الاستبداد
وكان بارعا في التنظيم و ضبط النفس و الاعصاب رغم جبروت النظام المخزني .
صنديد لا يقبل الخنوع متشبثا بمطالبه المشروعة .
و كان و لا زال شعاره الموت و لا المذلة .
قابع في السجن لكنه يحتقر السجن و السجان .
عاش الريف و لا عاش من خانه .
عاش الشعب .
نموت و تحيا ارضنا .
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73 - زاخاروف الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:02
اين الزفزافي من نلسون مانديلا و لا حتى عهد تميم و كل الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران الاحتلال دفاعا عن حقهم في الحرية و العيش الكريم الخ و لم يحصل و لو واحد منهم على شبح زاخاروف ولا غيرها .
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74 - ملاحظ غيور الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:04
متل هده القضايا تحتاج ال حلول مبتكرة وليس ال احكام قاسية خارج عن السياق والمسار التي إتخده المغرب صراحة احكام كافية لوحدها لصناعة منديلا جديد كما صنع اجدادنا البشير مصطفي السيد وَعَبَد العزيز المراكشي مؤسسي البوليزاريو بعدما كانت قضية الصحراا داخلية محظة اقتطفها الأعداء الدين يحلمون بدور إقليمي واستغلتها القوا الدولية لقظاا مصالحها في الاقليم ، كانت واظحا للعيان ان الزفزافي ارتكب جريمة عرقلة اداا صلاة الجمعة واتارة الفوظا داخل مسجد لماذا تم تسييس القظية بهدا الحكم الشي الدي يتمناه رفاق الزفزافي كان القرعة ساعدتهم للعب المبارة في ملعبهم الخاسر الأكبر هو الوطن
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75 - LE RIFAIN الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:06
NASSER ZAFZAFI est devenu une personnalité INTERNATIONALE au sens premier du terme,il plus connu que tous les ministres marocains réunis,on a l'impression que certains n'ont pas la conscience de la gravité de la situation : Des Associations,des ONGs,des députés nationaux et européens de la et des personnalités politiques européennes indépendantes considèrent que NASSER ZAFZAFI est un " OPPOSANT POLITIQUE " au régime ,un activiste-militant des droits de l'homme incarcéré au MAROC par système qui n'a jamais évolué ,ni progressé depuis les années 58 - 59

Tous Les pays européens y compris ceux proches du régime marocain sont prêts à accorder L’ASILE POLITIQUE à NASSER ZAFZAFI et ses camarades ! la stupidité de certains au pouvoir n'a pas de limite ,NASSER ZAFZAFI a mobilisé des centaines de milliers parmi LA DIASPORA RIFAINE dans le rues des capitales européennes les plus influentes et ils vont pas rester là ! c'est le silence qui précède la grande tempête détrompez vous
...
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76 - النكوري الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:07
كثير من المغاربة يتمنون ان يفوز احد أبواق المخزن بهذه الجائزة هههه حسدا من عند انفسهم اما المغاربة الاحرار فيفرحون ان يكون مغربيا يتوج بأعلى جائزة يمنحها الاتحاد الاروبي الذي يظم العديد من الدول العظمى فأكيد لو فاز بها البطل الحقوقي الزفزافي فأن هذا فخر للمغاربة جميعا و نتمنى كذلك ان يفوز الزفزافي بجائزة نوبل للسلام و الدفاع عن الديموقراطية و الحقوق
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