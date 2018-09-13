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كُتّاب وآراء
الزفزافي يصل آخر مراحل الظفر بـ"جائزة ساخاروف" لحرية الفكر
تمكن ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، من بلوغ المرحلة النهائية لجائزة ساخاروف لحرية الفكر، بعد أن اجتاز اسمه كل المراحل الابتدائية للفوز، حسب ما أوردت النائبة الأوروبية كاتي بيري، والتي أشرفت على دعم ملف ترشيح ناصر الزفزافي، حتى وصل إلى آخر مرحلة.
النائبة الهنغارية كتبت أنها "تعمل، رفقة نواب أوروبيين آخرين، من أجل حشد الدعم اللازم لفوز الزفزافي بالجائزة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب جميع المتظاهرين السلمين ومطالبهم، وزادت: "ما نقوم به إشارة قوية للحكومة المغربية بأن أوروبا عادلة مع من يدافع عن حقوقه الأساسية، وسنستمر في تحركاتنا حتى يتم إطلاق جميع المعتقلين السياسيين للحراك".
وتمكن ملف ناصر الزفزافي من المرور إلى المرحلة النهائية بعد أن نجح في جمع توقيع 40 نائبا أوروبيا. كما أنه مرَّ من مرحلة التصويت الثلاثي الذي تبدي فيه لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة التنمية موقفها، وينتظره تصويت نهائي ثنائي يضم اللجنة الأوروبية للعلاقات الدولية ولجنة التنمية.
أحمد الزفزافي، والد ناصر، أكد أنه "استقبل الخبر بسعادة بالغة وغامرة، خصوصا أن الجائزة فازت بها أسماء لامعة في عالم الفكر وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "ترشيح ناصر ليس تشريفا له أو لعائلته فقط، بل هو تشريف لجميع أحرار وحرائر المغرب".
وأضاف والد "أيقونة حراك الريف"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب الآن هو حملة إشعاعية، عبر مراسلة المجتمع المدني المغربي لنظيره الأوروبي، ومراسلة التنظيمات السياسية للنواب الأوروبيين بمختلف مشاربهم اليسارية واليمينية، من أجل تمكن ناصر الزفزافي من الفوز".
وأردف الأب أن "ناصر مرتاح في السجن، بعد أن استرجع وزنه الذي خسره في إضرابه عن الطعام، ومعنوياته عالية ونفسيته جيدة كما العادة".
جدير بالذكر أن جائزة "ساخاروف" تعد من بين أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي، أحدثت سنة 1988، واستمدت اسمها من العالم النووي السوفياتي أندريه ديميترفيتش ساخاروف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
اعطيوهوم غير شبر تيساع
alors je pense qu'elle doit etre militante d'abord dans son pays avant de donner des leçons au autres.
نحن واعون بالمخاطر المحدقة بالمغرب ولذلك نذم ونرفض كل عمالة للخارج من طرف خونة الداخل ...
لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم
صدق الله العظيم
الذي يهمنا اكثر هو شجاعة ناصر و استماتة رفاقه ووقوف اهل الريف وباقي مناطق المغرب مع الحق رغم القمع الممارس ضد التظاهرات السلمية في عدد من المدن..
المنجرة؛ الجابري ؛ الخطيبي ؛
أعداء وحدتنا الترابية والصهاينة المتطرفين وراء كل الابطال دعاة التشتت والانفصال والتشردم.
لك الله يا وطني.
تحيا العدالة و الديمقراطية
يحيى كل مغربي و تحيا كل مغربية تدافع عن حقوق الشعب المغربي
يسقط النظام المخزني الظالم
ها هاذا الزفزافي مان مسالما ؟ النفاق بام عينيه ، خلق الفتنة في البلاد وعطب مثير مت القوات المسلحة ، احسن ما يفعل المغرب وهو إعدام هاذا الخبث كي نتهناو من صداعو لا داخليا ولا خارجيا.
مابان ليهم زعيم غير في المغرب.باين الدول الغربية اش بغات: اضعاف الدول التي بدات تزاحمها في بعض المجالات.كوليهم اعطيو جاؤزة لشي زعيم في النيبال .الساع ساعين .باين داكشي.علاش زعما هاذ النواب ماعرفينش بلي الزفزافي ماشي مطالب اجتماعية لي بغا؟ ياك الصحافة ديالهم حاضرة في المحاكمة.هناك لوبيات تريد تشتيت المغرب.
خاص الحكومة المغربيةتجاوب مع هذا الحدث بحزم.ماعندها ماتخسر.السياية الدولية باينة دابا.كولشي مصالح.شوف مريكان.لي دوى ارعف. حنا ماشي مريكان ولكن كذلك ماعندنا مانخسرو. الا جات عليا انا، في محاكمة الاستناف الزفزافي نزيد ليه 20 سنت اخرى.
يبدو ان هؤولاء النواب الاوروبين لم يسمعوا خطابات الزفزافي وهو ينتقد النظام المخزني متهما اياه بتشجيع الفساد الاخلافي مما يؤكد انه ضد الحريات الفردية التي يدافع عنها الاوروبيون ومنها زواج المثليين والعلاقات الجنسية الرضاءية.
الإتحاد الأوروبي مؤخرا أصبح يعادي المغرب لأنه يرفض التساهل في اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة ويتشبت بارضه وحقوقه كاملة
حقوق الإنسان على هواهم تستخدم للضغط على دول معينة ليس عندها ظهر يحميها
اعطوه جائزة زاخاروف او خورباتشوف المهم هو وقوف الدولة المغربية في وجه المؤامرة والحفاظ على سلامة و وحدة أراضيها مهما كلف ذلك من تضحيات
الله الوطن الملك
ولماذا لم يفكروا اعطاء هته الجائزة لرئيس كاتالونيا الذي تم القاء القبط عليه خارج اسبانيا بالرغم من انه لم يسب احدا او جماعة ولم يمجد محتلا ولم يحرض على مقاومة في الامكنة العامة و لم يشوش في قداس او على سكينة اوفياء الكنائس ولم يكن فوضويا او متعاملا مع المشبوه في وطنيتهم او اهدافهم .
اظن ان بلدي مستهدف داخليا وخارجيا و الدليل على ذلك الدعم الكلي الدي تتكفل به هته المنظمات لكل خارج عن انماطنا كانوا مثليين او انفصاليين او غيرهم تحت الوية الكرامة الانسانية والحقوق الفردية والجماعية و حماية الاقليات والاختلافات .
شيئا فشيئا سيتركونه حلفائه الاروبيون يصارع حظه لوحده امام غليان الشعب المغربي كما فعلو في الماضى مع غيره.
زعما انت قفرتها.المهم فهمنا اش بغا اقول.
يستحق ألف تكريم وكل الجوائز العالمية بما فيها نوبل للسلام لانه قاد ثورة سلمية
ضد الطغيان و الاستبداد
وكان بارعا في التنظيم و ضبط النفس و الاعصاب رغم جبروت النظام المخزني .
صنديد لا يقبل الخنوع متشبثا بمطالبه المشروعة .
و كان و لا زال شعاره الموت و لا المذلة .
قابع في السجن لكنه يحتقر السجن و السجان .
عاش الريف و لا عاش من خانه .
عاش الشعب .
نموت و تحيا ارضنا .
Tous Les pays européens y compris ceux proches du régime marocain sont prêts à accorder L’ASILE POLITIQUE à NASSER ZAFZAFI et ses camarades ! la stupidité de certains au pouvoir n'a pas de limite ,NASSER ZAFZAFI a mobilisé des centaines de milliers parmi LA DIASPORA RIFAINE dans le rues des capitales européennes les plus influentes et ils vont pas rester là ! c'est le silence qui précède la grande tempête détrompez vous
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