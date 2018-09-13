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الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين

الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين

الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:00

بعد دعوة الملك محمد السادس إلى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين وتجاوز "مرحلة البياض"، عبّرت الحكومة عن استعدادها للتجاوب مع مطلب الزيادة في الأجور الذي تقدمت به المركزيات النقابية في أبريل الماضي.

وشرعت الحكومة في القيام بالترتيبات الأولية من أجل توجيه دعوات إلى قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحكومة مستعدة للاستماع إلى بعض مقترحات النقابات ولديها الاستعداد للتفاعل مع كل الأفكار التحسينية التي وردت في الملف المطلبي، بما في ذلك مطلب الزيادة في الأجور.

وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريحه، أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات هي موضوع دراسة وتقييم من لدن الحكومة، مضيفاً أن العثماني سيقوم بالتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تحسين ما يُمكن تحسينه بخصوص مطلب الزيادة في الأجور.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني أن توجيهات الملك بشأن الحوار الاجتماعي الواردة في خطاب عيد العرش "أعطت دفعة إيجابية لصياغة ميثاق اجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يبقى هذا الحوار مفتوحا ومتواصلا".

نبرة الحكومة تجاه مطلب الزيادة في الأجور تغيرت نوعاً ما بعد رسائل الملك تجاه هذا الموضوع، إذ أشار الوزير يتيم إلى أن مقترحات النقابات ليست عدمية أو مستحيلة التطبيق، موردا أن "الأمور المنطقية سيحصل فيها توافق واتفاق يتوج لمرحلة جديدة".

وتهدف الحكومة إلى تجاوز مرحلة المطالب القطاعية والدخول في مرحلة التفاوض حول قضايا اجتماعية أخرى؛ من قبيل قانون الإضراب، ووضع أسس المفاوضة الجماعية، والحريات النقابية.

بدوره، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة لن تقصر من جهتها لإنجاح الحوار الاجتماعي والتفاعل مع المطالب والقضايا المطروحة".

الخلفي أكد، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن هدف حكومة العثماني هو إنصاف الفئات الهشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن تحسين وضعية الطبقة العاملة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العجلة الاقتصادية للبلاد.

ويرى مراقبون أن الحكومة والنقابات مطالبة بالتوافق وتدشين مرحلة جديدة في سجل الحوار الاجتماعي، خصوصا بعد تأكيد الملك في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - المغترب الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:12
الملك هو من يقرر وقرراته لا تناقش يعني ان هو الحاكم الفعلي والوحيد اذن لماذا لا نحل البرلمان بغرفتيه ونلغي الانتخابات ونوزع تلك الاموال على الفقراء واليتامى والارامل والمعوقين.
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2 - نتمنى ان تشمل ... الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:12
.. الزيادات مرتبات التقاعد.
لا خير في امة تهمل شيوخها .
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3 - وكواك الحق الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:14
دايرين فضيحة بواحد 100 درهم باغين يزيدوها .
غير بناقص بلاش
حاربوا التعليم الخصوصي
أنصفوا التعليم العمومي
حاربوا المصحات الخاصة
أنصفوا الصحة العمومية
شغلوا الشباب العاطل
أنصفوا الناس
و لا تزيدونا سنتا
و أنهوا ألاعيبكم و مسرحياتكم
أول ما قرأت : صرح يتيم
قلت لا خير . اليتيم هو المواطن المغربي.
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4 - حلالة 59 الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:14
و ما هو نصيب الطبقة الشغيلة الغير موظفة من مشروع الزيادة في الأجور أم أنهم عبيد مستغلين من طرف البرجوازية الحاكمة و ليسوا بمواطنين ؟
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5 - مغربي من اسكندنافيا الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:14
غير معقول كتزيدو غير الموظفين رغم ان اغلبهم مرتاشون ولا يعملون شيئا .. خاصكم تزيدو الحد الأذنى للأجور في القطاع الخاص لي يراكم ثروات هائلة على حساب المواطن الفقير .. الأسثاذ عندو الإجازة كيشد 6000 درهم في القطاع العام و مجاز بحالو و احسن منو وكيمصو مصاصي الدماء ديال الخواص دمو وكسعطيوه 3000 درهم .. هذا راه الظلم الفلوس لي غتزيدو لهاد الموظفين عطيوهم عاونو بهم الشباب العاطل لي فهم دكاترة .. المغرب يسير الى الهاوية و قريبا سوف تنفجر الأوضاع وتندمون يوم لا ينفع الندم
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6 - حنان الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:15
كفى من دغدغة مشاعر الطبقة الشغيلة.
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7 - gmail الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:15
زعما حتى كل حاجة حتى يقولها الملك عاد كاتولي معقولة وقابلة للتطبيق اما المواطن ماعندو قيمة واخا يعيى يغوت ويبكي حياتو كاملة
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8 - متتبع للحوار الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:16
انا لست متفائلا من الحوار مع هذه الحكومة المشؤومة. كثرة الكلام و عدمية الفعل
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9 - mohamed 55 الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:17
الزياد عطاها الله في القطاع العام.واش القطاع الخاص مكاين لي يدوي عليه بزاف هاد شي.القطاع العام وصل 7000 /8000/9000/درهم وحنا باقي تانشدو 2000 درهم .يا الله يا رحيم أخرجني من بلد الجحيم.وأن عدت إليه فإني من الضالمين.(أمين والحمد لله رب العالمين).
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10 - مهاجر مغربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:18
صراحة لست أدري ماذا يقع في المغرب ، كيف يعقل أن لا تكون التغطية الصحية لجميع المغاربة وبالأخص الفئة التي لا يتعدى أجرها 2000 درهم ، وكيف يعقل الطريقة التي يتعامل بها الأطباء في المستشفيات العمومية للمرضى ، كيف يعقل للطبيب أن يدخل خمسة مرضى للكشف عن كل واحد منهم في نفس الوقت مع العلم بأنه يجب الحفاظ على أسرار المريض لوحده، وزدددددد على ذلك، ما سأقوله ... لا حول ولا قوة إلا بالله
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11 - يونس السلفي الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:18
حتى و إن أقررتم الزيادة لموظفي القطاع العام
فمن لمستخدمي القطاع الخاص ؟؟ لنا الله وحده
لأن الشركات الخاصة لا تعترف بالزيادات أبدا
خدم و لا سير بحالك للأسف
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12 - fasi الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:18
كثرة الإجتماعات بدون فائدة لم أسمع طوال حياتي عن قرار يفرح الطبقة الفقيرة أما الإمتيازات للطبقة البررجوازية فحدث ولا حرج
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