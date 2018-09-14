السرطان يحصد أرواح أزيد من 30 ألف مغربي

هسبريس - وائل بورشاشن

عمّمت منظمة الصحة العالمية أرقاما صادمة حول عدد وفيات المغاربة بالسرطان؛ فبين 36 مليون مغربي يموت سنويا 32962 بسبب السرطان.

ووصلت عدد حالات الإصابة بالسرطان التي تم اكتشافها في السنة الجارية وحدها 52783 حالة، على رأسها سرطان الثدي الذي اكتشفت إصابة 10136 مغربية به منذ بداية سنة 2018، ثم سرطان الرئة الذي أصاب 6488 مغربيا، وسرطان القولون الذي سجلت 4118 حالة إصابة به، وسرطان البروستات الذي اكتشفت إصابة 3990 مواطنا به، وسرطان عنق الرحم الذي سُجّلت إصابة 3388 مغربية به، إضافة إلى سرطانات أخرى تبيّن إصابة 24663 مغربيا ومغربية بها.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالسرطان من الذكور، حسب منظمة الصحة العالمية، 25288 من جميع الأعمار؛ بينما سجّلت الإصابات في صفوف النساء رقما بلغ 27495 امرأة من مختلف الأعمار.

وتصل نسبة خطر الإصابة بالسرطان بالمغرب، قبل بلوغ سن 75، إلى 14.67 في المائة؛ من بينها 14.13 في المائة من نسبة خطر إصابة الذكور بالسرطان، و15.14 في المائة من نسبة إصابة الإناث بالسرطان. وتصل نسبة خطر الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان قبل بلوغ سن 75 إلى 9.28 في المائة؛ من بينها نسبة 7.78 في المائة من الإناث، و10.77 في المائة من الذكور.

وتصدر سرطان الثدي، كالعادة، لائحة أكثر السرطانات التي تصيب المغربيات، ليحل بعده سرطان الرئة كثاني أكثر سرطان يصيب المغاربة هذه السنة، ويليه سرطان البروستات، وسرطان عنق الرحم، وسرطان لمفوما لاهودجكينية (من سرطانات الدم)، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون، ثم سرطان المثانة، فسرطانُ المستقيم، وسرطان المعدة، وسرطان الدم.

ومن بين السرطانات التي سُجّلت إصابة المغاربة بها هذه السنة سرطان الحنجرة، وسرطان المبيض، وسرطان البنكرياس، وسرطان الدماغ والجهاز العصبي، وسرطان البلعوم الأنفي، وسرطان الجلد غير الميلانيني، وسرطان هودجكين الغدد الليمفاوية، وسرطان الكلى، وسرطان الرحم، وسرطان الشّفة أو تجويف الفم، وسرطان المرّارة، وسرطان الميلوما المتعددة.

وتستمر لائحة السرطانات التي تصيب المغاربة مع سرطان المريء، وسرطان الكبد، فسرطان الشرج، وسرطان ميلانوما الجلد، وسرطان الفرج، وسرطان الغدد اللعابية، وسرطان الخصية، وسرطان البلعوم السفلي، وسرطان البلعوم، وسرطان كابوسي ساركوما، وسرطان المهبل، وسرطان ورم الظهارة المتوسطة، لتختتم لائحة منظمة الصحة العالمية بسرطان القضيب الذي أصيب به تسعة مغاربة.