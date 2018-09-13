المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر إعلامية متطابقة اليوم بأن المدعي العام الفرنسي جدد طلب اعتقال المطرب المغربي الشاب سعد المجرد، على خلفية التحقيق في قضية اغتصاب ثانية لعاملة موسمية قبل بضعة أسابيع خلت.

ووفق ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق سوف يبت يوم الثلاثاء المقبل في مصير المجرد، إما بقرار الاستفادة من سراحه المؤقت الذي يحظى به في قضيته المثيرة مع لوار بريول، أو أنه سوف تتم محاكمته وهو في خالة اعتقال إذا ما جاءت النيابة العامة بما يثبت تورطه في حادثة الاغتصاب الثانية المنسوبة إليه.

ويبدو أن المدعي العام الفرنسي لم يرق له قرار قاضي التحقيقات بالإفراج عن صاحب أغنية "المجرد" بكافلة بلغت 150 ألف يورو، حيث قدم طلبا جديدا لاستئناف القرار، وهو الطلب الذي يوجد بين يدي قاضي الحريات الذي يخول له القانون الجنائي الفرنسي قرار إطلاق سراح المرد أو توقيفه.

وعلى صعيد ذي صلة سجل متابعون للنجم المغربي توقفه عن متابعة نشر أخباره وصوره في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه حذف حسابات بعض المشاهير من أهل الطرب والغناء اتخذوا مواقف ضده في القضية الثانية، أو أدلوا بتصريحات لا تدعمه في ومواجهته لتهمة الاغتصاب الثانية.