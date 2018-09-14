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تأسيس مرصد وطني لمنظومة التربية والتكوين

تأسيس مرصد وطني لمنظومة التربية والتكوين
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 02:21

أعلن مجموعة من الأساتذة الباحثين والفاعلين التربويين عن تأسيس إطار مستقل حمل اسم "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين".

ووفق مؤسسي المرصد، فإن هذا الأخير جاء "نتاج نقاش عميق ومسؤول بين مجموعة من الفاعلين الأكاديميين والتربويين والاجتماعيين، وهم يستحضرون كل خطب الملك محمد السادس بخصوص المنظومة مدة تقارب العشرين سنة، وتقارير وآراء المؤسسات الدستورية في الموضوع، ومواقف وآراء بعض التنظيمات السياسية والاجتماعية في ما آلت إليه أوضاع منظومتنا التربوية".

وأكد المؤسسون، في بلاغ صادر بالمناسبة، أنهم سيعملون على الاهتمام والاشتغال بكل قضايا المنظومة "في إطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني والمساهم في عمليات الإصلاح والتصحيح استنادا إلى مبادئ الموضوعية والشفافية والتحري بشأن كل المعطيات والمعلومات والقضايا".

كما أكد المرصد أنه منفتح على كل الطاقات "فردية كانت أم جماعية، حكومية كانت أم مدنية؛ وذلك للعمل المشترك في أفق تجويد منظومتنا التربوية والوصول إلى قناعات مشتركة بأن منظومة التربية والتكوين مسؤولية الجميع وبأن المواطنة الحقة هي حقوق وواجبات" .

وقد جاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي:

محمد الدرويش - رئيسا

عبد الكريم مادون - نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي

عبد الرحمان طنكول - نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي

الزهرة اللهيوي - نائبة الرئيس مكلفة بالآداب والفنون

محمد السيدي- نائب الرئيس مكلف بقضايا اللغات والعلوم الإنسانية

بنيونس المرزوقي - نائب الرئيس مكلف بالشؤون القانونية والتشريع

معروف البكاي - نائب الرئيس مكلف بقضايا العلوم والتقنيات

فؤاد عمور - نائب الرئيس مكلف بقضايا الاقتصاد والتدبير

أحمد هجري - نائب الرئيس مكلف بقضايا الطب والصيدلة وأمين المال

حسن برقية - نائب الرئيس مكلف بالإعلام والتواصل ونائب أمين المال

الموساوي العجلاوي - نائب الرئيس مكلف بالعلاقات الدولية

محمد لشهب - نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية

إحسان المسكيني - نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية

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1 - من تطوان الجمعة 14 شتنبر 2018 - 02:49
المرصد الوطني،المجلس اﻷعلى،الميثاق الوطني،المخطط اﻻستعجالي،.....كثرة المسميات واستنزاف المقدرات الوطنية في الترهات وفي شرح الواضحات،ووالله بانعدام اﻹرادة السياسية ونهج الليبرالية المتوحشة وعدم إنفاق الدولة على تطوير المنظومة ككل سواء من تطوير البنيات أو حوكمة طرق التدبير البالية والبلدية والكف عن المحاصرة المادية والرمزية لرجل التعليم وجعل المتعلم فعﻻ ﻻقوﻻ في صلب عملية التعليم والتعلم من توفير للنقل المدرسي اﻹلزامي والتخفيف من اﻻكتظاظ ببناء مؤسسات إضافية واﻻخذ على يد المنحرفين سلوكيا وأخﻻقيا....إلخ سنظل في نفس الحلقة المفرغة وكل الدعم يستأثر به التعليم الخاص الذي يوفر كل البنيات التربوية اللازمة على حساب التعليم العمومي.ليأتي بعض المتعاملين يرمون اللوم على رجل التعليم وكأنه من وضع البرامج والمناهج أو يأخذ القرارات المصيرية.جهل مركب ما بعده جهل.
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