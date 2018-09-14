مسح وطني لتقييم الخدمات الصحية للأم والطفل

هسبريس من الرباط

تنظم وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة، مسحا وطنيا بشأن تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل حديث الولادة في كل المستشفيات الجهوية بالمملكة، خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2018.

المسح المذكور، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، يأتي في إطار مخطط الصحة 2025، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للولادة بالمستشفيات ودور الولادة، حيث بلغت نسبتها 86.6% (حسب نتائج المسح الوطني 2018).

البلاغ ذاته أوضح أن الهدف الرئيسي لهذا المسح الوطني الأول من نوعه "يتمثل في حصر معيقات تجويد الخدمات الصحية المخصصة لصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات الجهوية، وتوفير معطيات واقعية تساعد في اتخاذ تدابير عملية قابلة للتنزيل على الصعيد المحلي، الجهوي والوطني".

حري بالذكر أن المغرب، وفق المصدر ذاته، هو ثاني بلد في منطقة الشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذي تبنى هذه الآلية لتقييم جودة الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.