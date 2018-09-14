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الرئيسية | مجتمع | تعريض مهاجرين إلى العنف بالمملكة .. حقوقيون ينتظرون معاقبة الجناة

تعريض مهاجرين إلى العنف بالمملكة .. حقوقيون ينتظرون معاقبة الجناة

تعريض مهاجرين إلى العنف بالمملكة .. حقوقيون ينتظرون معاقبة الجناة
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:00

في وقتِ تخوضُ السلطات المغربية واحدةً من أكبرِ الحملات التمشيطية في البلاد لإبعادِ المهاجرين عن الحدود مع إسبانيا، أدانت جمعيات حقوقية إسبانية وأوروبية العنف الذي مورسَ في حق هذه الفئة خلال عملية الترحيل الأخيرة، داعية السلطات المغربية والإسبانية إلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم "التي لم تعدْ حاضرة في وقتنا الحالي".

وندَّد كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة العنف، بـ"كل أشكال العنف التي ارتكبت في حق المهاجرين الأفارقة على الحدود الإسبانية المغربية"، مسجلةً في بيان مشترك "وفاة مواطنين إفريقيين خلال عملية الترحيل التي شملت أكثر من 116 مهاجراً كانوا قد وصلوا إلى سبتة المحتلة عبر السياج الحدودي".

ومن بين هؤلاء المطرودين تمَّ الحكم على 17 في المحكمة الابتدائية بتطوان، وأدينوا قضائيا بالسجن لمدة شهرين بسبب "استعمال العنف ورشق القوات العمومية واستعمال السلاح الأبيض"؛ وذلك على خلفية عملية اقتحام قام بها نحو 120 مهاجرًا للسياج الحدودي مع سبتة في 22 غشت الماضي.

وسجلت الهيئات الحقوقية الدولية أن السلطات المغربية قامت بترحيل مهاجرين آخرين قسراً إلى مدن بعيدة عن منطقة الحدود؛ كما تم قمع مظاهرات سلمية نظمها عشرات الأفارقة أمام القنصلية الإسبانية في طنجة نهاية الشهر الماضي.

ومقابل تأكيد الحكومة المغربية أن عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال نحو وسط وجنوب وشرق المغرب كانت مؤطرة بالقانون، أوردت المنظمات الحقوقية التي تُعنى بقضايا اللجوء والهجرة أنه "بات ملحاً أن تضع السلطات في البلاد حداً للمقاربة الأمنية التي تضعف جهود القضاء على تدفق المهاجرين"، داعية في هذا الصدد إلى "اعتماد المقاربة الحقوقية المدنية التي تتماشى والمواثيق الدولية".

كما دعت المنظمات الأوروبية المملكة إلى عدم تجريم دخول المهاجرين الأفارقة إلى التراب المغربي على النحو الموصى به في المبادئ التوجيهية بشأن حقوق المهاجرين في الحالات المستعصية، الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ مشددة على أنه من "الضروري معاقبة مرتكبي أعمال العنف في حق المهاجرين".

وجدد المصدر ذاته دعوته الحكومة المغربية إلى ضرورة اعتماد قانون بشأن الهجرة واللجوء يتماشى مع القانون الدولي الذي ينصُّ على الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب دون تأخير، مع سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين في كل القطاعات.

ويختم بيان المنظمات الحقوقية بدعوته إلى وقف "العنف المستفحل على الحدود المغربية والإسبانية وعمليات الطرد الجماعي من جانب إسبانيا بتواطؤ مع السلطات المغربية؛ وذلك في تناقض مع التزامات الحكومة الإسبانية الجديدة"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "أدانتها مكاتب الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمات المجتمع المدني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حنان الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:19
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وغيرها عليهم إيجاد حلول منطقية لهذا المشكل عبر توفير الظروف المناسبة لهؤلاء المهاجربن داخل بلدانهم،مثل العمل والمستشفيات والمدارس وغيرها من متطلبات العيش الكربم لتفادي التفكير في الهجرة أصلا.
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13
2 - مواطن غيور على دينه ووطنه الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:21
غريب يستنكرون العنف ضد المهاجرين الغير الشرعيين ولا يستنكرون العنف الممارس ضد المواطنين المغاربة المتظاهرين السلميين طالبين جزءا يسيرا من حقوقهم....فعلا المصالح تدعو الى اعتماد ازدواجية في المعايير والغبي من يصدقكم.....
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0
3 - كفى أيها المراوغون الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:22
هؤلاء يشهرون في وجوهنا "مواثيق وعهود حقوق الإنسان" فقط، عندما لانلتزم برغباتهم وأهدافهم السياسية، وهي في هذه الحالة، عدم استجابة المغرب للقيام ب"درك الهجرة السرية والغير النظامية" نيابة عنهم، وتوقف المغرب عن إستقبال المزيد منهم.
كيف يفعل المغرب وهو لا يستطيع تأمين حاجات كل سكانه الأصليين وهم يطالبونه باستقبال المزيد من الأفارقة العاطلين الذين يهددون أمنه على جميع المستويات ؟
يكفينا ما استقبله المغرب منهم، في السنوات القليلة الماضية.
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7
4 - اللي ماعندو هم الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:31
اللي معندو هم تولدو لو حمارتو. المغرب كان هاني لو كان خلا إسباني تدبر حالها معاهم لو عنانا و هنا حالو
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7
5 - م ن الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:32
نقول لهاده الجمعيات لو فعلوهم انفسهم مع شرطةتلك البلدان لافريقية التي ينتمي اليها المهاجرون لكانو فيعددالموتا حتما سيطلقو عليهم النار وبدون تردد على الجمعيات زيارت بلدان افريقيا ويرشقون قاوت لان اوالحرس المدني اقسم بي الله سيطلق عليهم رصاص الحي اما المغاربة ولاسبان يعاملونهم بحترام. وكدبتهم الجمعيات عليها استقبالهم انستطاعت وليس اقوال غوغائ وبنائ المصالح على لاخرين
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0
6 - #مقاطعون الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:33
هذه من السياسات الفاشلة لحكومة خدام الدولة العاجزة و دكاكينها السياسوية الريعية الفاسدة المكونة لتحالفها الأغلبي الحكومي ،و أصبح المغرب بمثابة الدركي بالنسبة لأوروبا ويتم ابتزازه بهذا الملف الشائك في عدة ملفات إقتصادية كالصيد البحري و التجارة الخارجية و الوضع الحقوقي و القضية الوطنية..
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8
7 - Gabriel sadik from Belguim الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:37
ههههه قالك عنف ضد المهاجرين في أوربا المهاجرين يعنفون ولا أحد يدافع عنهم بإختصار إسبانيا. رمة الكرة إلى المغرب لكي يغرق بالمهاجرين
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5
8 - Mohammed bin abdellah الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:41
الحاكم في المغرب يستعمل المقاربة الأمنية حتى مع المعارضين من شعبه فكيف تسألونه على التخلي عن عقيدته مع الأجنبي.
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-3
9 - ملاحظ الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:45
المقاربة الحقوقية المدنية التي تتماشى والمواثيق الدولية هو ترحيلهم إلى بلدانهم و ليس من الشمال نحو الجنوب .. هذا ما تقوم به الدول التي تحترم نفسها.
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6
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