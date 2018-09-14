تعريض مهاجرين إلى العنف بالمملكة .. حقوقيون ينتظرون معاقبة الجناة

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

في وقتِ تخوضُ السلطات المغربية واحدةً من أكبرِ الحملات التمشيطية في البلاد لإبعادِ المهاجرين عن الحدود مع إسبانيا، أدانت جمعيات حقوقية إسبانية وأوروبية العنف الذي مورسَ في حق هذه الفئة خلال عملية الترحيل الأخيرة، داعية السلطات المغربية والإسبانية إلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم "التي لم تعدْ حاضرة في وقتنا الحالي".

وندَّد كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة العنف، بـ"كل أشكال العنف التي ارتكبت في حق المهاجرين الأفارقة على الحدود الإسبانية المغربية"، مسجلةً في بيان مشترك "وفاة مواطنين إفريقيين خلال عملية الترحيل التي شملت أكثر من 116 مهاجراً كانوا قد وصلوا إلى سبتة المحتلة عبر السياج الحدودي".

ومن بين هؤلاء المطرودين تمَّ الحكم على 17 في المحكمة الابتدائية بتطوان، وأدينوا قضائيا بالسجن لمدة شهرين بسبب "استعمال العنف ورشق القوات العمومية واستعمال السلاح الأبيض"؛ وذلك على خلفية عملية اقتحام قام بها نحو 120 مهاجرًا للسياج الحدودي مع سبتة في 22 غشت الماضي.

وسجلت الهيئات الحقوقية الدولية أن السلطات المغربية قامت بترحيل مهاجرين آخرين قسراً إلى مدن بعيدة عن منطقة الحدود؛ كما تم قمع مظاهرات سلمية نظمها عشرات الأفارقة أمام القنصلية الإسبانية في طنجة نهاية الشهر الماضي.

ومقابل تأكيد الحكومة المغربية أن عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال نحو وسط وجنوب وشرق المغرب كانت مؤطرة بالقانون، أوردت المنظمات الحقوقية التي تُعنى بقضايا اللجوء والهجرة أنه "بات ملحاً أن تضع السلطات في البلاد حداً للمقاربة الأمنية التي تضعف جهود القضاء على تدفق المهاجرين"، داعية في هذا الصدد إلى "اعتماد المقاربة الحقوقية المدنية التي تتماشى والمواثيق الدولية".

كما دعت المنظمات الأوروبية المملكة إلى عدم تجريم دخول المهاجرين الأفارقة إلى التراب المغربي على النحو الموصى به في المبادئ التوجيهية بشأن حقوق المهاجرين في الحالات المستعصية، الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ مشددة على أنه من "الضروري معاقبة مرتكبي أعمال العنف في حق المهاجرين".

وجدد المصدر ذاته دعوته الحكومة المغربية إلى ضرورة اعتماد قانون بشأن الهجرة واللجوء يتماشى مع القانون الدولي الذي ينصُّ على الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب دون تأخير، مع سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين في كل القطاعات.

ويختم بيان المنظمات الحقوقية بدعوته إلى وقف "العنف المستفحل على الحدود المغربية والإسبانية وعمليات الطرد الجماعي من جانب إسبانيا بتواطؤ مع السلطات المغربية؛ وذلك في تناقض مع التزامات الحكومة الإسبانية الجديدة"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "أدانتها مكاتب الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمات المجتمع المدني".