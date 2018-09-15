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الرئيسية | مجتمع | "أكياس النيلون" في المخابز تضع المستهلك أمام أخطار سرطانية

"أكياس النيلون" في المخابز تضع المستهلك أمام أخطار سرطانية

"أكياس النيلون" في المخابز تضع المستهلك أمام أخطار سرطانية
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 15 شتنبر 2018 - 10:00

اتسعت دائرة استعمال "أكياس النيلون" البديلة، المصنعة من مادة البوليستير" في المخابز ومحلات بيع الأرغفة، رغم حظر استخدامها في هذا المجال من طرف المشرع المغربي.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أكياس النيلون غير المنسوجة تستخدم بشكل واسع في المخابز ومحلات البقالة من أجل وضع الرغيف بداخلها، رغم المخاطر التي تتهدد صحة المستهلك.

وأوضح المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن استخدام هذه الأكياس غير المنسوجة يتسبب في التصاق عوالق الألياف الكيماوية بالخبز، الذي يتناوله المستهلك، وينتج عنه انتقال المواد الكيماوية إلى داخل الجسم، ما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض سرطانية.

وأكد بوعزة الخراطي أن هذه العوالق مواد مسرطنة، وبالتالي يتوجب على أصحاب المخابز ومحلات البقالة التوقف عن وضع الرغيف داخل هذه الأكياس، حفاظا على السلامة الصحية للمواطن.

وتهيمن هذه الأكياس غير المنسوجة على الحصة الساحقة من سوق الأكياس في المغرب بعد تفعيل القانون رقم 15.77، الذي حظر استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق الكبرى وتجارة القرب المهيكلة.

وتزايد الطلب على المنتجات البديلة بشكل ملموس، وهو ما واكبته المقاولات المشتغلة في هذا المجال بإنتاج الأكياس غير المنسوجة بمعدل وصل إلى 3.2 مليار كيس؛ في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1.2 مليار كيس خلال السنة الثانية من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

كما رفعت الشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة الكرتون من وارداتها من عجين الورق والخشب بشكل لافت خلال العام الماضي.

وربطت مصادر مهنية هذا الانتعاش في واردات المغرب من عجين الورق بالزيادة في حجم الأكياس الورقية التي عوضت الأكياس البلاستيكية، التي حظر القانون المغربي استعمالها منذ أزيد من سنتين تقريبا.

وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتجات البديلة بـ4.6 مليارات كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و120 مليون كيس غير منسوج يعتمد على مادة البوليستير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - بغريرة الغلغولي السبت 15 شتنبر 2018 - 10:19
مشكلة هذه والله العظيم... ادا كان فعلا النيلون هذا يسبب السرطان وعارفينو البياعة والشراية وباعوه والله حتي خصهم الاعدام. وأي واحد دافع عليهم خصو حتي هو الاعدام.
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7
2 - aeiz السبت 15 شتنبر 2018 - 10:27
اوا على هذا الحساب ديرو قانون لمنعها و حيدو قانون منع الميكا .
واذا اضرت الميكا بالطبيعة قوموا بالعكس وهكذا دواليك الى (∞)
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5
3 - Simo السبت 15 شتنبر 2018 - 10:27
واش غاديرو فالقمح لي اصلن مرشوش بالموبيدات المسرطنة المستورة من الخارج ؟قبل مانشوفو الميكا .المرجو من هسبريس النشر
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8
4 - صاغرو السبت 15 شتنبر 2018 - 10:29
واش كاين شي حد للي غادي يمنع العثماني من التدخل لحماية صحة المواطنين.
ما يكولش ليا شي حد خاص أصحاب المخابز. لا الحكومة تتدخل كما تتدخل في مواضيع اخرى بالقوة.
بقات فيهوم العربية اما صحة المواطنين ماشي موشكيل
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2
5 - حلالة 59 السبت 15 شتنبر 2018 - 10:29
إضافة إلى أضرار الأكياس البلاستيكية هناك كارثة أخرى توجد في كواليس المخابز و هي العفن و أيادي بعض الخبازين و أضافرهم و ملابسهم الوسخة.بينما المصالح الصحية الادارية تستفيد من ضرر صحة المستهلك عبر الأظرفة المملوءة بالزرگة بعيدا في المقاهي و الخمارات. و أقول لكل فاسدة تلقى رشوة أنك جبان خائن لدينك و وطنك و ليست المأوى كالمتوى و تذكر أنك لأيام. سم يوضع في سم : منتوج وسخ منمق بالكيماويات داخل أكياس الموت
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3
6 - Jamaa السبت 15 شتنبر 2018 - 10:29
ومادا بعد lلبلاستيك ممنوعة غلى البيئه او بلاستيك نيلو. مشي موشكيل حيت كتسبب السرطان
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0
7 - مغربية السبت 15 شتنبر 2018 - 10:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
في كل مرة حكاية.ضننا انها اكياس صحية فصارت غير صحية.
المواطن في بلدالفساد موطن تجربة .استبدال( الحمار بأغيور .)
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8 - مصطفى السبت 15 شتنبر 2018 - 10:33
كيما درنا وحلنا الميكة ضد البيئة الاكياس نيلو مسرطنة.......
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9 - اش هاد لقلاوي السبت 15 شتنبر 2018 - 10:34
حبسو لميكا ازدو ديرو لينا هاد الاكياس بدرهم او فلخر ...
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10 - mino السبت 15 شتنبر 2018 - 10:35
ليس النايلون بل البلاستيك من مادة البوليبروبلين وهو ليس الا مادة لا تختلف في اي شيء عن الاكياس البلاستكية القديمة او ان الاكياس القديمة أحسن منها بكثير وهي لا تلتسق بالمواد التي تحملها و هي المستعملة في جميع أنحاء العالم باستثناء المغرب ألدي أراد ان يكون هو الاول في العالم ، ولاكن هاد القانون ليس فيه الا ضرر في كل شيء ولَم يراعي اي شيء و طبق بدون اي دراسة مسبق و الكل خاسر المصنعون والتجار و المستهلك هو الخاسر الأكبر
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11 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 10:41
الدجاج مسرطن .الاكياس مسرطنة.الخبز فيه مادة مسرطنة و سكريات كتيرة.المشروبات مسرطنة.السمك المعلب يحتوي على الصوديوم بكميات عالية.العلف مسرطن و اللحم كدلك.الحليب و مشتقاته غير الزغاريد و المواد الحافظة ناهيك عن الخضر التي تسقى بمياه الصرف الصحي.مادا عسانا ان نفعل الا الدعاء لله عز وجل ان يناجينا من الامراض ما ظهر منها و ما بطن.الله يهدي هؤلاء الجشعين و المحتكرين صحة المغاربة في رقبتكم في يوم لا ينفع فيه لا مال و لا بنون
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12 - اخيرا عرفت مصدرك السبت 15 شتنبر 2018 - 10:43
هذه المعلومة يجب نشرها على المخابز ، هل تعلمون بان معظم الناس يجهلون مصادير هذه الاكياس ، من أي مادة مصنوعة ، هذا دور المسؤولين ، دور اللجان الساهرة على صحة المواطنين
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13 - مصطفى كاراطيكا السبت 15 شتنبر 2018 - 10:43
لا شك ان الحكومة المغربية عندما اتخذت قرار منع الأكياس البلاستيكية واستبدالها باكياس آخرى لم تراعي لا سلمة المستهلك المغربي ولا يحزنون!!!! انما هي مصالح الكبار الذين يسعون للحصول على كعكة سمينة من الخارج عبر العزف على وتر المحافظة على البيئة
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14 - متتبعة السبت 15 شتنبر 2018 - 10:52
المثل المغربي كيقول : مكتبدل صاحبك غي ما كرف منو.
كون غي خلاو البلاستيك على ما اظن أقل خطورة من هاد الويل لكحل.
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15 - مواطن السبت 15 شتنبر 2018 - 10:53
يجب استعمال اكياس الورق . هي الافضل و صحية .
اكياس النايلون و البلاستيك لها تأتيرات مضرة بالصحة .
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16 - السكر والملح الزائد سموم السبت 15 شتنبر 2018 - 10:53
والسكر والملح الزائد عن الحد في الخبز يصيب الجسم بالسكري وارتفاع ضغط الدم لمذا لا تتكلمون عن هذا الوباء الذي استفحل في المخابز اذ لم تخبزا خالي من السكر ابدا هذا الذي يجب عليكم الالتفات اليه ومحاربة السكر في الخبز والرغايف ولمسمن . مقابلين غير الميكا والنيلون . شوفو بعدا هاذ المصيبتان اللتان لهما علاقة مباشرة بالهضم السكر والملح الزائد عن الحد في الخبز .
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17 - Miunir السبت 15 شتنبر 2018 - 10:54
هكذا هو المغرب وعندما توظف السلطة في المصالح الخاصة،يتم استبدال السيء بالأسوء امام أعين الشعب دون ردة فعل من الأخير....
كل شيء مباح في بلدنا بالديمقراطية معذرة بالسلطة...
أظن ان وراء هذه الاكياس القذرة مسؤول كبير في الدولة اأو من العائلة الملكية من أجل هذف بالطبع ليس صحة المواطن بل صحة حسابه البنكي المنتفخ...
لك الله
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18 - saad السبت 15 شتنبر 2018 - 10:57
il manque bcp de detail sur ce article, quand vous nous dites "اكياس منسوجة و اكياس غير منسوجة" comment on va savour la difference !!!!! il ne suffit pas juste de dire qu'il contient des substance cancerogene il faut nous preciser le type au moins avce des photo !!!!!! WTF
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