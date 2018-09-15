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كُتّاب وآراء
"أكياس النيلون" في المخابز تضع المستهلك أمام أخطار سرطانية
اتسعت دائرة استعمال "أكياس النيلون" البديلة، المصنعة من مادة البوليستير" في المخابز ومحلات بيع الأرغفة، رغم حظر استخدامها في هذا المجال من طرف المشرع المغربي.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أكياس النيلون غير المنسوجة تستخدم بشكل واسع في المخابز ومحلات البقالة من أجل وضع الرغيف بداخلها، رغم المخاطر التي تتهدد صحة المستهلك.
وأوضح المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن استخدام هذه الأكياس غير المنسوجة يتسبب في التصاق عوالق الألياف الكيماوية بالخبز، الذي يتناوله المستهلك، وينتج عنه انتقال المواد الكيماوية إلى داخل الجسم، ما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض سرطانية.
وأكد بوعزة الخراطي أن هذه العوالق مواد مسرطنة، وبالتالي يتوجب على أصحاب المخابز ومحلات البقالة التوقف عن وضع الرغيف داخل هذه الأكياس، حفاظا على السلامة الصحية للمواطن.
وتهيمن هذه الأكياس غير المنسوجة على الحصة الساحقة من سوق الأكياس في المغرب بعد تفعيل القانون رقم 15.77، الذي حظر استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق الكبرى وتجارة القرب المهيكلة.
وتزايد الطلب على المنتجات البديلة بشكل ملموس، وهو ما واكبته المقاولات المشتغلة في هذا المجال بإنتاج الأكياس غير المنسوجة بمعدل وصل إلى 3.2 مليار كيس؛ في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1.2 مليار كيس خلال السنة الثانية من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
كما رفعت الشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة الكرتون من وارداتها من عجين الورق والخشب بشكل لافت خلال العام الماضي.
وربطت مصادر مهنية هذا الانتعاش في واردات المغرب من عجين الورق بالزيادة في حجم الأكياس الورقية التي عوضت الأكياس البلاستيكية، التي حظر القانون المغربي استعمالها منذ أزيد من سنتين تقريبا.
وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتجات البديلة بـ4.6 مليارات كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج و120 مليون كيس غير منسوج يعتمد على مادة البوليستير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
واذا اضرت الميكا بالطبيعة قوموا بالعكس وهكذا دواليك الى (∞)
ما يكولش ليا شي حد خاص أصحاب المخابز. لا الحكومة تتدخل كما تتدخل في مواضيع اخرى بالقوة.
بقات فيهوم العربية اما صحة المواطنين ماشي موشكيل
في كل مرة حكاية.ضننا انها اكياس صحية فصارت غير صحية.
المواطن في بلدالفساد موطن تجربة .استبدال( الحمار بأغيور .)
كون غي خلاو البلاستيك على ما اظن أقل خطورة من هاد الويل لكحل.
اكياس النايلون و البلاستيك لها تأتيرات مضرة بالصحة .
كل شيء مباح في بلدنا بالديمقراطية معذرة بالسلطة...
أظن ان وراء هذه الاكياس القذرة مسؤول كبير في الدولة اأو من العائلة الملكية من أجل هذف بالطبع ليس صحة المواطن بل صحة حسابه البنكي المنتفخ...
لك الله