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الرئيسية | مجتمع | كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب

كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب

كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:00

يستمر جدل المقررات الدراسية في المملكة؛ هذه المرة مع مقرّر باللغة الفرنسية يدرّس بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي في المدارس الخصوصية بالمغرب، ويشتكي بعض أولياء الأمور من احتوائه مضامينَ "تمسّ بالذات الإلهية".

أحد أولياء الأمور قال إن كتاب "Cahier de français 5"، الذي يدرسه ابنه في السنة الأولى من التعليم الإعدادي بإحدى المدارس الخصوصية في الرباط، "يتضمن نصا يصوّر الله على أنه إله صغير أخذ ورقة وألوانا وبدأ في خلق العالم..".

المعطى استغربه الأب قائلا: "إنه يقدّم تصورا لائكيا يمكن أن يكون مقبولا في المجتمع الفرنسي، ربما؛ ولكن بالنسبة لنا لا يمكن تجسيد الله على أنه صغير ويرسم العالم".

وأضاف المتحدّث: "رغم أن الكتاب جيد من النّاحية اللغوية إلا أن هذه المضامين تخلق ارتباكا ذهنيّا في تصورات التلاميذ، كما أنها لا تنسجم مع مضامين المقرّرات الأخرى التي يتم تدريسها"، مطالبا بتفادي التعامل في المؤسسة مع هذا النص.

علي آيت أوشان، أستاذ باحث بمركز تكوين مفتّشي التعليم، قال إنه عندما يتم استقدام كتب من فرنسا وتدريسها في المغرب، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، فطبعا سيطرح هذا بعض المشاكل، خاصة بالنسبة للتلاميذ.

وزاد الباحث موضحا: "نعيش في المغرب واقعا مختلفا. وهناك مفهوم في التربية يسمى التمثلات، إذ يكون للتلميذ تمثل عن واقعه لتكون معه العملية التواصلية سهلة، ولكن عندما ينتفي يصعُب التواصل. وأيضا عندما تقدّم نصوص لها علاقة بثقافة أخرى وواقع آخر فهذا يخلق للتلميذ عائقا بيداغوجيا من حيث القيم والحضارة والأعياد...".

ووضّح أوشان الفرق بين المدارس الخصوصية المغربية والمدارس التابعة للبعثة، مثل "ديكارت" و"أندريه مالرو"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة مستقلة في برامجها ومناهجها وتوقيتها بالكامل عن المغرب، أما المدارس الكاثوليكية فهي تابعة للمغرب بنسبة 70 بالمائة وتدرّس فيها جميع المواد التي تدرّس بالمدارس المغربية باستثناء الفرنسية والرياضيات اللّتَيْن يُعتمد فيهما على الكتب المدرسية الفرنسية؛ وهو ما يتمّ أيضا بالمدارس الخاصة التي ليست لها علاقة بالبعثة.

من جهته صرّح مصدر من وزارة التربية الوطنية، غير راغب في كشف هويته، بأن المدارس الخاصة المغربية مطالبة بتدريس نفس الكتب المدرسية المقرّرة من طرف الوزارة، لكن لها الحقّ في استعمال كتب تكميلية؛ وهو ما نصّت عليه مذكرة وزارية جدّدت منذ سنتين وطالبت بوضع لائحة الكتب التكميلية المستعملة من طرف المدارس الخاصة المغربية في مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية.

وأضاف المصدر نفسه أنه بالنسبة للبعثة الفرنسية في المغرب فإن الوزارة الوصيّة تصادق على كتابي اللغة العربية وكتاب التاريخ والجغرافيا، الّلذين يتم تدارسهما في لجنة مشتركة مع البعثة الأجنبية؛ يترأسها المفتش المكلف بالمراقبة التربوية لهاتين المادتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - yahya الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:23
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . والله هاد الشي خطير لا عربية لا فرنسية
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15
2 - الإدريسي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:25
حسن جدا و سوف تستمر المهازل الى ما لنهاية قريبا يدرس الجنس و الخمر و الشيشة و الرقص و العهر مبروك لكم
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15
3 - كاتب الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:27
j'aimerais dire quelque chose,mais désolé je ne trouve pas les mots .
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5
4 - yaaaaaaaaadris الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:28
رياح الإلحاد و نسمات التشكيك تهب على القائمين على الشأن التربوي في أجمل بلد في العالم
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5
5 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:29
c'est très grave, j'espere que monsieur el Othmani agit encore une fois le plus rapidement possible et punit séverement ceux qui visent volontairement nos petits espoirs nos hommes de demain
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-1
6 - najat الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:30
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يحدث يحز في النفس، ويؤلم الروح، ويدمي القلب حصرةً على عقول أطفالنا،
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3
7 - غا هو نيت الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:30
Et l'année prochaine ils vont modifier le programme encore une fois pour continuer l'histoire du petit dieu avec son dessin, puis l'intervention de son papa, le grand dieu, pour modifier ce que le petit dieu avait fait. Avant que la maman du petit dieu demande au grand dieu de laisser le petit dieu se réjouir avec son dessin.
Au fait.. le deuxième paragraph est plus dangereux que le premier, car ça présente une falsification flagrante dde la réalité.
Bande de @#&
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-1
8 - بودواهي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:31
هناك لوبيات اسلاموية ظلامية متخلفة تعمل جاهدة على فرملة أي تحديث و أي تطور و أي تقدم على كل المستويات السياسية و الفكرية و الثقافية و التعليمية و الاعلامية و تلجا دائما الى سلاح التكفير لتحارب به أي تطور للمجتمع في اتجاه تبني العلمانية كمنهج سياسي يفصل بين الدين و الدولة ....
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-16
9 - بن علي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:32
هذه هي المعضلات الحقيقية التي تهدد التطور الذهني والاستقرار الفكري للأجيال القادمة، وليس النقاش السطحي حول بضع كلمات تعتبر أسماء عَلَم ولن تضرّ بشيء لغة عظيمة كالعربية... استيقظوا من سباتكم يا مغاربة، ودعوكم من المشاكل المفتعلة التي تلهيكم عن المشاكل الحقيقية!
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10 - ht.brahim الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:33
آآآودي الكلام كثييير والسكات احسن
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11 - علولة الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:34
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء
البحث في ذات الله اشراك ووجودك في ملكه ادراك
هل المسؤولون لا يخشون الله ام انهم يظنون خالدين في هذه الدنيا ؟ أقول لكل مسؤول عن ما يحصل من اختراق حاجز الدين وصفات الله فهو ظلم واعتداء على حق الله سبحانه وإن أخذتنا صاعقة فنحن هم الظالمون إن لم نقول اللهم هذا منكر بالفم وذالك اضعف الإيمان
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12 - ريم الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:35
الله ياخد الحق .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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13 - Zirif الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:35
المسلمون داءما ما يثيرون الجدل و يريدون فرض اراءهم على العالم رغم انهم مستهلكون فقط و لا ينتجون شيءا.
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14 - adil cherif الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:35
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
وحسبنا الله وكفى
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15 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:35
لقد اصبحت العشوائية تدخل بالبلد الى مرحلة خطيرة وهي دولة داخل دولة لكل قوانينها وأحكامها التي تفرض فرضا في غياب مايسمى الدستور -الممنوح -الذي يؤطر الجميع داخل وحدة وطنية ولكن فرنسا الصليبية اصبحت تفرض علمانيتها من خلال أذنابها على الهوية الحضارية للبلد الذي اسمه المغرب ،مما يتطلب الان من المجتمع المدني والاحرار تنبيه المتحكمين المخزنيين والتابعين لفرنسا بالتدخل من اجل تدارك ماتبقى لان المجتمع اصبح يعيش فتنة اشد من القتل في في كل مجالات السياسات العامة الحيوية في غياب المراقبة والمسؤلية المستندة الى الحكامة الرشيدة...فمتى يتم تدارك مافات قبل فوات الاوان ؟!؟
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16 - لبيب ع الرحيم وادي زم الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:36
يجب فتح تحقيق في مثل هده النوازل والكوارث والجرائم، المرتكبة في حق التعليم والناشءة، والأشخاص الدين يقفون خلفها، وفيما إدا كانت لهم مخططات ارهابية اتجاه الدولة دينا ونظاما، أو ارتباطات مع جهات معادية داخلية وخارجية، تسعى لنشر الفتنة، وخلق شرخ بين الشعب والمؤسسة الملكية، حتى يسهل القضاء عليهما معا.
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17 - lassssssd الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:36
ياربي السلامة
فين غادين هدا القوم
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