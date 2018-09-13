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"فيسبوك" يضع أربعة قضاة أمام المفتشية العامة

"فيسبوك" يضع أربعة قضاة أمام المفتشية العامة
هسبريس من الرباط
السبت 15 شتنبر 2018 - 12:20

أعلن نادي قضاة المغرب أن أربعة قضاة توصلوا باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية.

ووفق إخبار صادر عن المكتب التنفيذي للنادي، فقد تم الاستماع إلى ثلاثة منهم بتاريخ 13-09-2018؛ "وذلك حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأعرب نادي قضاة المغرب عن "قلقه الكبير" مما حدث، معلنا أنه سيتخذ موقفا بخصوص هذا الأمر بناء على ما سيسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين.

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