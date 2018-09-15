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كُتّاب وآراء
ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية
قال تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن المملكة المغربية تحتل المرتبة 123 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية (مقابل 122 سنة 2016)، من أصل 189 دولة شملتها الدراسة بناءً على قياس التقدم الذي حققته في الصحة والتعليم ومستوى الدخل.
المؤشر الذي جرى تحيينه وتقديم أرقام جديدة خاصة بسنة 2017، قال إن المغرب جاء ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة؛ إذ حسّن من معدله بشكل طفيف بالانتقال من 0.647 سنة 2016 إلى 0.667 في سنة 2017.
وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية الخاص بالمغرب انتقل من 0.458 إلى 0.667 ما بين 1990 و2017؛ وهو ما يمثل نسبة ارتفاع قدرها 45.5 في المائة.
كما لاحظ التقرير أنه ما بين عامي 1990 و2017 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ11.4 سنوات، فيما زاد متوسط سنوات الدراسة بـ 3.3 سنوات، والسنوات الدراسية المتوقعة بـ5.9 سنوات، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 93.2 في المائة ما بين السنتين المذكورتين.
ويتجلى من خلال أرقام التقرير أن مؤشر التنمية البشرية لسنة 2017 الخاص بالمغرب مرتفع عن المتوسط المسجل لدى البلدان متوسطة المؤشر (0.645)، وأقل من المتوسط المسجل في الدول العربية (0.699).
ومقارنة مع بعض الدول القريبة من المغرب، أورد التقرير مثال تونس وليبيا اللتين احتلتا المرتبتين 95 و108 على التوالي، بينما حققت عدد من الدول العربية مراتب جيدة مقارنة مع المغرب، من بينها العراق في المرتبة 120، وفلسطين في المرتبة 119، ومصر في المرتبة 115. أما الجارة الجزائر، فكانت متقدمة باحتلالها المرتبة 85، وتركيا في المرتبة 64 عالمياً، وإيران في المرتبة 60.
وفي مقدمة الترتيب، جاءت النرويج، متبوعة بسويسرا، ثم أستراليا، وإيرلندا، وألمانيا، فإيسلندا، وهونكونغ، والسويد، ثم سنغافورة، في حين تذيلت النيجر الترتيب، وقبلها جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وبوروندي؛ وهو ما يشبه إلى حد كبير ترتيب عام 2016.
التقرير يتحدث بشكل خاص في خلاصاته على أن عدم المساواة بين الجنسين تعد أحد أكبر العوائق أمام تطور التنمية البشرية؛ إذ يشير إلى أن بقاء الفتيات في التعليم يفتح لهن مزيداً من الفرص كما يجعل من أطفالهن أكثر صحة وتعليماً، وهو ما يعود بدوره إيجابا على التنمية في أي بلد.
وحث التقرير الدول على معالجة العديد من المشكلات؛ من بينها زواج القاصرات وقلة عدد النساء المشاركات في صنع السياسات وعبء الأعمال المنزلية وتدني معدلات امتلاك الإناث للأراضي، وهي من المشكلات التي ما تزال حاضرة في المغرب إلى حد الساعة.
ومما جاء في التقرير أيضاً أن متوسط العمر المتوقع في العالم يتراوح بين 52 عاماً في سيراليون و84 عاماً في هونج كونج، أما نصيب الفرد من الدخل الإجمالي المحلي سنوياً فيتراوح بين 663 دولارًا في جمهورية أفريقيا الوسطى، و116818 دولاراً في قطر كأعلى درجة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
وليست هناك نية للمحكومة المغربية في دالك سوى التفرج ويقولون الله غالب معدنا منديرو ليكم.
الا كتسميو دلكشي تنمية خليونا اللور عفاكوم
بغايت غا نعرف كيفاش كيحسبوها .
وسنجد أنفسنا من جديد قد تأخرنا وراء الموزمبيق والكونغو وليبيا.
يا ويلي من أمة بكت من جهلها الأمم.
لدى يستوجب اليوم إحذات شراكة بين المغرب وفلسطين لمناهضة الفقر عبر بيت مال القدس لأن المغرب البلد الوحيد الذي نجح في تدبير أموال بيت مال القدس على الوجه الأمثل والحال أن المغرب محتاج كما فلسطين من الخبرة المتراكمة لإنجاح التنمية البشرية المتعرة بالبلدين.
يجب احداث مراصد وطنيۃ مغربيۃ مستقلۃ ذات خبرۃ ومصداقيۃ لدراسۃ الوضع في المغرب قصد الاحصاء والتمحيص ومقارنۃ الاهداف والنتایج بما يصدر دوليا...من اجل توجيه الاقتصاد الوطني وتوجيهه...كل هذا لن يتحقق الا باصلاح منظومۃ التعليم...واحترام حقوق الانسان...والمساواۃ امام القانون.
السبب رقم 1 في تعثر التنمية....!
ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم.....!
وضمان عدم الافلات من العقاب بشكل
صارم....!
من بين النقط المهمة الذي يجب
تفعيلها من اجل النهوض بالتنمية...!
وأكبر ميناء في إفريقيا و أكبر برج إلى آخره. ..
أما التنمية البشرية فتأتي تانية فهي ليست من الأولويات بحسب ما نرى
المناصب العليا تحال بالوراثة (إبن فلان و علان). هذا المرض يصيب حتى الأحزاب المغربية.
الدليل على ذالك أن نسب النمو الإقتصادي الإجابية منذ سنوات لا تنعكس على 85% من المغاربة في شيء.
يعني أن هناك نهب و فساد في المؤسسات يرفض أن ينعكس هذا النمو على باقي المجتمع.
الدليل الثاني هم "شهداء الخبز" الذين غامروا بحياتهم في البحر من أجل غد أفضل في أوربا وماتوا غرقا. يهربون كمن يهرب من حرب أهلية، إنهم لاجؤو الخبز المغاربة.
و مع هذا لا زال العياشة يرددون عبارة : " المغرب بخير ، وهذا المنظمات مكتبغيش المغرب"
فما رأيكم في هذا الخبر الموجود حاليا في موقع رأي اليوم :
200 مليون يورو من الإتحاد الاوروبي للمغرب .
وا عباد الله بلاد بحال المغرب بخيراته وبـ40 مليون نسمة مازال عايش على فتات صدقات الغير ، 200 مليون مكتشريش سيارة عند بعض الأشخاص اللي راهم متسلّطين على هاد الشعب !!
حكم الشعوب يجب ان يكون هدفه الاسمى هو التنمية البشرية لا تنمية ثرواة أشخاص لا يمثلون 2% من المواطنين.
مشكلتنا هو ان الهدف الاسمى لمسؤولينا هو المحافظة على مصالحهم تحت ذريعة الحفاظ على امن البلاد و العباد.
الله يلطف بنا
N.B / la population marocaine est de 35 millions
يمكنك أن تشتري الماستر من جامعة فاس. الاساتدة لا خلوق لهم.
المغربي يموت في المستشفى بالمغرب من الاهمال.
من الممكن ان تقتل أو تغتصب قاصر في المغرب ولا تعاقب - أمين حارث
الحل الوحيد هو الهروب من بلاد أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بلاد الكفار
أش خاصك ألعريان؟؟ خاصني خاتم أمولاي
لقد اصبح العداء منتشرا بين الحاكم والمحكوم وانعدمت الثقه بين أفراد الوطن وأصبحنا نحس بعدم الأمان وان لا خير برجى في الحاكم همهم الوحيد مصالحم لامصلحة الوطن بعني كما يقولوا جل الناس لبلاد مشات فحالها الله ايدير شي تأويل ....واصافي
شر البلية ما يضحك
عامة تقاريرهم مدفوعة الثمن مسبقا و لكن هيهات ان تستحمروا عقولنا فالعالم اصبح قرية صغيرة و كما نرى ما يقع في بلدنا بالمقابل نرى ما يقع في الشعوب و البلدان الاخرى ههههههه و الله ماكتحشمو
الفساد عندنا نحصره في ما بين فخدي المرأة. و نترك الفساد الحقيقي والقاتل فعلا و هو الفساد الاقتصادي. و لتفعيل الفساد الأول للتغطية على الفساد الحقيقي و هو الفساد الثاني تجند طبقة المستفيدين آلاف ما يسمى بفقهاء البلاط و مجالسهم الاعلى "العلمي" والعلم براء منهم.