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الرئيسية | مجتمع | ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية

ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية

ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية
هسبريس – يوسف لخضر
السبت 15 شتنبر 2018 - 13:00

قال تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن المملكة المغربية تحتل المرتبة 123 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية (مقابل 122 سنة 2016)، من أصل 189 دولة شملتها الدراسة بناءً على قياس التقدم الذي حققته في الصحة والتعليم ومستوى الدخل.

المؤشر الذي جرى تحيينه وتقديم أرقام جديدة خاصة بسنة 2017، قال إن المغرب جاء ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة؛ إذ حسّن من معدله بشكل طفيف بالانتقال من 0.647 سنة 2016 إلى 0.667 في سنة 2017.

وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية الخاص بالمغرب انتقل من 0.458 إلى 0.667 ما بين 1990 و2017؛ وهو ما يمثل نسبة ارتفاع قدرها 45.5 في المائة.

كما لاحظ التقرير أنه ما بين عامي 1990 و2017 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ11.4 سنوات، فيما زاد متوسط سنوات الدراسة بـ 3.3 سنوات، والسنوات الدراسية المتوقعة بـ5.9 سنوات، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 93.2 في المائة ما بين السنتين المذكورتين.

ويتجلى من خلال أرقام التقرير أن مؤشر التنمية البشرية لسنة 2017 الخاص بالمغرب مرتفع عن المتوسط المسجل لدى البلدان متوسطة المؤشر (0.645)، وأقل من المتوسط المسجل في الدول العربية (0.699).

ومقارنة مع بعض الدول القريبة من المغرب، أورد التقرير مثال تونس وليبيا اللتين احتلتا المرتبتين 95 و108 على التوالي، بينما حققت عدد من الدول العربية مراتب جيدة مقارنة مع المغرب، من بينها العراق في المرتبة 120، وفلسطين في المرتبة 119، ومصر في المرتبة 115. أما الجارة الجزائر، فكانت متقدمة باحتلالها المرتبة 85، وتركيا في المرتبة 64 عالمياً، وإيران في المرتبة 60.

وفي مقدمة الترتيب، جاءت النرويج، متبوعة بسويسرا، ثم أستراليا، وإيرلندا، وألمانيا، فإيسلندا، وهونكونغ، والسويد، ثم سنغافورة، في حين تذيلت النيجر الترتيب، وقبلها جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وبوروندي؛ وهو ما يشبه إلى حد كبير ترتيب عام 2016.

التقرير يتحدث بشكل خاص في خلاصاته على أن عدم المساواة بين الجنسين تعد أحد أكبر العوائق أمام تطور التنمية البشرية؛ إذ يشير إلى أن بقاء الفتيات في التعليم يفتح لهن مزيداً من الفرص كما يجعل من أطفالهن أكثر صحة وتعليماً، وهو ما يعود بدوره إيجابا على التنمية في أي بلد.

وحث التقرير الدول على معالجة العديد من المشكلات؛ من بينها زواج القاصرات وقلة عدد النساء المشاركات في صنع السياسات وعبء الأعمال المنزلية وتدني معدلات امتلاك الإناث للأراضي، وهي من المشكلات التي ما تزال حاضرة في المغرب إلى حد الساعة.

ومما جاء في التقرير أيضاً أن متوسط العمر المتوقع في العالم يتراوح بين 52 عاماً في سيراليون و84 عاماً في هونج كونج، أما نصيب الفرد من الدخل الإجمالي المحلي سنوياً فيتراوح بين 663 دولارًا في جمهورية أفريقيا الوسطى، و116818 دولاراً في قطر كأعلى درجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - abderrahim السبت 15 شتنبر 2018 - 13:16
الأمم المتحدة غير تتكذب المغرب احسن بلد في العالم هادوك الناس حاسدينا على النعيم اللي حنا فيه
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-194
2 - hmed السبت 15 شتنبر 2018 - 13:17
خطا خطا لا يمكن ان تتقدم دول تعيش حروبا مدمرة على دولة مستقرة و لو كانت تعاني من عدة مشاكل
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-267
3 - حمزة السبت 15 شتنبر 2018 - 13:17
ربما يجب على المغاربة ان يعلنوا انه قد حان وقت الحساب والبدء بمحاسبة الجميع من دون استثناء منذ الاستقلال لان المغرب هو الاقل دخلا في العالم العربي والأقل نموا باستثناء اليمن والسودان وموريطانيا فنحن الاسوء على الاطلاق. هم الدولة الوحيد هو توظيف الشرطة لقمع المواطنين وليس توظيف وتكوين اساتذة وأطباء وممرضين قادرين على النهوض بالتعليم والصحة.
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247
4 - المنطقي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:17
التعليم والصحة هما الأسباب. ...يا ما قلتها مرارا وتكرار. ...فلسطين ليست بها أمية متلكم ...وليبيا على الأقل الصحة مجانية
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214
5 - مقهور السبت 15 شتنبر 2018 - 13:18
كيف نقولوا عل المغريب لوكان ضرباتوا الحرب بحال هاد الدول فين غدي توصل التنمبة البشرية لاوجود لها لاحول ولاقوة الابالله الباك الجامعة مستوى دراسي كانحملوا السيما اوكانجرو ااحديد اومانسرجيو الاجور باش نكسبوا لقمة العيش..........؟؟؟؟؟
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113
6 - وجهة نظر السبت 15 شتنبر 2018 - 13:18
ليس هناك امل في تنمية بشرية حقيقية في المغرب .كل شيء في تدهور مستمر الصحة التعليم الشغل...
وليست هناك نية للمحكومة المغربية في دالك سوى التفرج ويقولون الله غالب معدنا منديرو ليكم.
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123
7 - حسنو السبت 15 شتنبر 2018 - 13:18
لتعلموا ان التقارير تحضر من المكاتب المكيفة ..فلسطين ممكن لكن العراق ؟ ليبيا ؟
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-142
8 - عبده السبت 15 شتنبر 2018 - 13:18
وأكيد ستقوم حكومتنا الموقرة بتكذيب معطيات هذا التقرير وتمر مرور الكرام، وأمام وضع الانحطاط هذا لا يسعفني المثل القائل وتبقى دار لقمان على حالها لأنه أصبحت أيوء حالا من ذي قبل سواء من حيث التعليم أو الصحة أو الأمن.. وقس على ذلك
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113
9 - مواطن السبت 15 شتنبر 2018 - 13:19
تقرير خاطء الف في المئة...حنا بعدا عندنا عالبشرية اما التنمية باقا في الأحلام. الله يسمح ليهم من هاد الشعب. ولاكن لينا الله يمهل ولا يهمل.
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77
10 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 13:19
اشمن تنمية عندهوم غير القتل و الدبح
الا كتسميو دلكشي تنمية خليونا اللور عفاكوم
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-120
11 - الذمار هو أساس النمو.. السبت 15 شتنبر 2018 - 13:20
هذه المنضمة أصبحت أضحوكت القرن الواحد و العشرين ... على كلن نتمنى لاخواننا في هذه الدول التي جائت في التقرير المزيد من التقدم و الرفاهية و الازدهار و الله يبعد علنا وعليهم الحروب والفتن ..
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-97
12 - ملاحظ السبت 15 شتنبر 2018 - 13:20
ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية. فلسطين دولة محاصرة من طرف إسرائيل. العراق مازال يإن تحث وطئة الحروب. و ليبيا تعيش أصعب الأيام. بدون تعليق.
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48
13 - علال السبت 15 شتنبر 2018 - 13:21
يجب معاقبة كل المنظمات التي تسوء للمغرب. المغرب أجمل بلد في العالم الامن والامان...
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-97
14 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:22
يالله يا المدافعين عن أداء الحكومة بالله عليكم بماذا تبررون ما تحصلون عليه.
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68
15 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:22
هههههههههههههه تحيا فلسطين والعراق وليبيا الحرب ليل نهار وعندهم تنمية المغرب بدون حرب وعنده شفارة
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69
16 - تركيا 64 ايران 60 السبت 15 شتنبر 2018 - 13:23
وتركيا في المرتبة 64 عالمياً، وإيران في المرتبة 60. فرنسا رمز نجاح السياسة الاجتماعية في العالم غير موجودة ضمن الدول الرائدة .
بغايت غا نعرف كيفاش كيحسبوها .
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-43
17 - راغب في الهجرة السبت 15 شتنبر 2018 - 13:23
رغم كل التقارير والمؤشرات المأساوية ستردد ايها الشعب رغما عن انفك " العام زين" و" عاش الملك"
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68
18 - الخفاء والتجلي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:23
ولتجاوز الوضع علينا تطبيق مخططات المنظمات الدولية الكبرى في الاقتصاد والتربية والاجتماع وحقوق الإنسان.
وسنجد أنفسنا من جديد قد تأخرنا وراء الموزمبيق والكونغو وليبيا.

يا ويلي من أمة بكت من جهلها الأمم.
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21
19 - abdou السبت 15 شتنبر 2018 - 13:24
يا خيبتاه. حقيقة مناقضة لما يسوقه المغرب.
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36
20 - حاكم راسو السبت 15 شتنبر 2018 - 13:24
هذا نراه بأم أعيننا المغرب في الهاوية مشاريع تنموية لا معنى لها ولا هي مفهومة. قام صاحبها بتشينها بغرض انه أن يظهر في الإعلام بتلك المراسيم لتسويق الصورة للشعب بأنه يشتغل. لكن بعد انكشف كل شيء سوى الكذب على الشعب أما التنمية الحقيقية راحت إلى القصور في الداخل والخارج وبنما والمشاريع الخاصة به وارباعتو في إفريقيا ومن أجل تجميل صورته أطلق الأفارقة يحتلون حتى منازلنا وغاباتنا بدون حق الشعب يدفع الفاتورة من أجل أن يزدهر شخص أو عائلة. انا ليس ضد الأجانب مرحبا بكم قانونيا.
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55
21 - fador السبت 15 شتنبر 2018 - 13:24
الا تستحيون من انفسكم .. سبحان الله دول فيها حروب و غير مستقرة تتخطانا في معدل التنمية فكيف لو كانت مستقرة .. تتبجحون بالامن و الاستقرار و تنهبون ثروات البلاد التي حتى ملك البلاد يسأل اين تذهب .. ياليت لنا حاكم مثل اردوغان
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30
22 - ع.بناني السبت 15 شتنبر 2018 - 13:24
بالطبع فلسطين وذلك راجع بدون من ولا عطاء لدور بيت مال القدس ودوره المتميز لمحاصرة الفقر داخل هذا البلد العزيز على قلوبنا.
لدى يستوجب اليوم إحذات شراكة بين المغرب وفلسطين لمناهضة الفقر عبر بيت مال القدس لأن المغرب البلد الوحيد الذي نجح في تدبير أموال بيت مال القدس على الوجه الأمثل والحال أن المغرب محتاج كما فلسطين من الخبرة المتراكمة لإنجاح التنمية البشرية المتعرة بالبلدين.
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-31
23 - مقلق السبت 15 شتنبر 2018 - 13:25
صورة المقال تعبر على مغرب 2018. المحكومة ستقول لكم ان هذا كله كذب على المغرب . بغاو انضمو المونديال.هههه.وجهكوم قاسح.
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35
24 - massin السبت 15 شتنبر 2018 - 13:26
دول تعيش الحرب و الحصار أفضل من دولة تدعي أن لها نموذج تنموي ناجح و تعطي الدروس لدول أخرى !! اللهم إن هذا منكر .. مبروك للشقيقة الجزائر المرتبة 85 ! أين الذين يرددون أسطوانة نحن أفضل من الجزئر ؟ الدول تعمل و نحن نردد الشعارات
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58
25 - هشام السبت 15 شتنبر 2018 - 13:27
كيف لدول تعاني من الحروب وعدم الاستقرار تتقدم علينا في التنمية والله العظيم شئ مخزي
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20
26 - مواطنة السبت 15 شتنبر 2018 - 13:27
واناري عتقو الروح ملي ليبيا وفلسطين والعراق الغارقة في الحروب والقتل والتطرف أحسن من المغرب آش غنديرو بINDH للي كتخسر عليها ثروات تذهب الى جيوب المسؤولين عنها وقد كتب عن ذلك مرارا وتكرارا ..بدلوا الوسائل والمسؤولين وخدموا بضمير ..إننا نغرف ..نغرق.. شكرا هسبريس
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25
27 - مهاجر مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:28
دليل قاطع على تدهور الأوضاع في المغرب الفساد والاستبداد سيد الموقف لك الله يا وطني
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25
28 - حاميدو السبت 15 شتنبر 2018 - 13:28
اللهم كل من خرب هذه البلاد من قريب أو من بعيد أرنا فيه يوما في الدنيا قبل الاخرة انهم لا يعجزونك فأنت القادر على كل شيء.
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30
29 - منير أمريكا السبت 15 شتنبر 2018 - 13:29
تقرير فاشل و ليس بالصحيح، كاتبو هذه التقارير يرتكزون على معطيات خاطئة معضم الأحيان فقط ليخرجو إلى الرأي العام بتقرير.
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-45
30 - سمير الريفي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:30
هاذي في خاطر أصحاب نظرية "المغرب أجمل بلد في العالم" !
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32
31 - صحراوي لمتوني السبت 15 شتنبر 2018 - 13:31
الحقيقۃ ان المغرب اسفل سافلين...لكن هذه المعطيات الامميۃ غير صحيحۃ لانها تخدم اهذاف سياسيۃ لجهات معينۃ...او ابناك دوليۃ راغبۃ في الاستثمار قصد الربح....كالبنك الدولي وغيره من الابناك تلموجهۃ من طرفه والتي تدعم لوبيات النهب والكذب في العالم....
يجب احداث مراصد وطنيۃ مغربيۃ مستقلۃ ذات خبرۃ ومصداقيۃ لدراسۃ الوضع في المغرب قصد الاحصاء والتمحيص ومقارنۃ الاهداف والنتایج بما يصدر دوليا...من اجل توجيه الاقتصاد الوطني وتوجيهه...كل هذا لن يتحقق الا باصلاح منظومۃ التعليم...واحترام حقوق الانسان...والمساواۃ امام القانون.
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-21
32 - يوسف السبت 15 شتنبر 2018 - 13:32
والله احنا لي بنعيش في دول عربية نستحيي من هاد النتائج عيب وعار يكون بلد مستقر والتنمية البشرية اقل من بلدان فيها حروب
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17
33 - ولد حميدو السبت 15 شتنبر 2018 - 13:33
ليبيا و العراق دولتان غنيتان فالتصنيف يعتمد على المداخيل اما فلسطين فتصنيفها حتى يظهروا بأن الفضل يرجع لإسرائيل و ما هو تفسيركم بأن الصين تحتل دائما المراتب ما بعد المئة في التنمية البشرية
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-20
34 - ayman السبت 15 شتنبر 2018 - 13:34
و يهللون ويطبلون كولوا العام زين الم تروا ان معظم الشباب رجع الى ظاهرة الحريك بسبب تنميتكم الفاشلة الكل اصبح يائسا من هذا الوطن ستندمون عاى على هاته الثروة التي ضيعتوها
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24
35 - Ahmed السبت 15 شتنبر 2018 - 13:34
صراحة هذا هو الواقع و كل فرد من الشعب يرى ذلك ، المغرب بثرواته كان يمكن أن يكون من بين أحسن الدول عالميا ، نحن أول بلد عالميا في بيع الوهم و النفاق للمواطن الصيد الفلاحة الفوسفاط المعادن الذهب الصناعة الضرائب هناك عدت دول عالمية لا تملك ربع ما يملك المغرب و أيضا دول عربية لا تملك ما يملك المغرب و النتيجة هي هذه البعض سوف يقول لا التقرير لا يحبون المغرب لأنه يتطور وووو أنتم تعرفون من هؤلاء من يحبهم النظام المغربي , لا عمل لا صحة لا تعليم لا كرامة من هب و ذب يقول على المغرب بلد الدعارة و المتعة و هذا صحيح رغم اني اقول ذلك و أشعر بالألم الشديد حتى أن قانون التحرش سوف يطبق على الشعب و ليس الخليجيين الرعاع أشباه الرجال لا فيزا لا سجن لا محاسبة حقا اقول بكل ألم من هاجر من المغرب يجب عليه أن يشكل الله في كل ثانية لأنه رحل من بلد الذل و نعدام المستقبل إلى بلد العزة للمواطن و غير المواطن باربي تسهل على المغاربة و أنا معاهم عينا من الذل بزززززززاف انشر الله يرحم ليك والدين
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22
36 - Observateur السبت 15 شتنبر 2018 - 13:34
عادي، ماذا تنتظرون من مسؤولين و منتخبين عديمي الضمير و المسؤولية و الكفاءة، لا يهمهم في المغرب سوى ما يضعونه في جيوبهم و ما يضحكون به في قصاراتهم. ما هو محزن فعلا هو انعدام المحاسبة لأن الفاسدين موجودون في كل الدول و الفرق هو عدم وجود محاسبة و عدم وجود مكافئة للذين يشتغلون بكل نزاهة و كفاءة و يرون الفاسدين يتولون المسؤولية .
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5
37 - hamidovitsh السبت 15 شتنبر 2018 - 13:34
لقد أصبحت تلك المنظمات التي تنجز مثل هذه التقارير في مكاتبها المكيفة اهذاف غير نبيلة يراد منها إثارة الفتن.. لا يعقل أن دول عائداتها مثل العراق وليبيا تصرف في شراء الأسلحة وتعيش عدم استقرار في كل الأصعدة ان تكون متقدمة في مؤشرات التنمية .. هذا دليل على أن تلك المنظمات أهدافها لم تكن يوما ما نبيلة ومنصفة تجاه المغرب
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15
38 - محمدجاير السبت 15 شتنبر 2018 - 13:37
قبل ما تهدر ا خويا المغربي و تتحفنا بارائك الواعرة، عليك ان تعرف كيف يتم حساب مؤشر التنمية، و اوصيكم بالبحث قبل الكلام
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15
39 - المغرب بلااد الخير السبت 15 شتنبر 2018 - 13:39
إمتا كنت ليبيا والعراق حسن من المغرب كيف دارو ليها وگاليك الجزائر فمرتبه متقدمه اه حقا المغرب فيه بعض المشاكل ولكن هدشي مكيعنيش بلي دوال فيها الحرب والعمله ديالها ف اسفل السلفيين ونگولو رها متقدمه شي غريب المغرب لولا بعض المفيات وعادم تتبيق القنون لا كان من اول الدوال عشر الأول لكن احسن من ليبيا والعراق وحتى الجزائر بدون مبالغة
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-28
40 - الهجرة أرض الله واسعة السبت 15 شتنبر 2018 - 13:39
الذين يجدون صعوبة في فهم التقرير الأممي يكفيهم الذهب ليوم واحد فقط إلى أي مستشفى أو إدارة عمومية أو حتى للبحث عن عمل لتعلموا مدى التخلف الدي نعيش فيه مع الأسف الشديد
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27
41 - تهميش الكفاءات المهمة....! السبت 15 شتنبر 2018 - 13:40
الفساد وتهميش الكفاءات هو
السبب رقم 1 في تعثر التنمية....!
ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم.....!
وضمان عدم الافلات من العقاب بشكل
صارم....!
من بين النقط المهمة الذي يجب
تفعيلها من اجل النهوض بالتنمية...!
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7
42 - دايخ السبت 15 شتنبر 2018 - 13:40
حتا حنا متقدمين في تنضيم كأس العالم و tgv
وأكبر ميناء في إفريقيا و أكبر برج إلى آخره. ..
أما التنمية البشرية فتأتي تانية فهي ليست من الأولويات بحسب ما نرى
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16
43 - abdou السبت 15 شتنبر 2018 - 13:42
Et qsq vous attendez d un Maroc ou il ya des jeune qui roule avec des RANGE ROVERE de plus 100 million .tandis q il ya des famille qui passe tous le mois avec 2000 dh ou presque.
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4
44 - ابو الاميرتين السبت 15 شتنبر 2018 - 13:43
ااشوهة اصافي اوا كدبو تقرير تاني اخرجو عينيكوم
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10
45 - amaghrabi السبت 15 شتنبر 2018 - 13:45
مقارنة الكوليرا بالطاعون كما يقول الالمان.كلهم فب الهوى سوى.وانا اجد المغرب احسن من ليبيا غي عهد الطاغي القذافي.اما اليوم دولة ليبيا غير موجودة
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-15
46 - الغموض السبت 15 شتنبر 2018 - 13:45
(الهم تيضحك) اعلم ان غالبيه المغاربه اصبحوا واعون وعلى علم بكل ما يحدث في هذا الوطن المنهوب ونشكر الله على هذا الوعي ... والحمد لله ان كل شيء يمشي بقدرته في بلدي المقهور ... اي تنميه واي تحسن والوطن ينهب ليلا نهارا سرا وجهرا ارضا وجوا وبحرا ؟؟؟ اعرف بلدي واعرف الكثير مما يحدث فيه واقول الحمد لله ان الاحوال مازلت مستمره رغم كل الضلم والنهب ... فلو ان مايقع من سرقه ونهب في هذا الوطن يحدث في اغنى الدول لانهارت في سنه على اكبر تقدير ... تركنا الامور لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ...
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7
47 - مراد السبت 15 شتنبر 2018 - 13:45
تقرير لم يأتي بجديد لمن يعيش بالمغرب ويعاني يوميا على كل المستويات، حتي البلدان التي توجد فيها حروب وصراعات تتقدم علينا ولكن هناك التجنيد الاجباري الذي سيحل كل المشاكل في المستقبل!!!
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7
48 - عندما يسبقك الدمار السبت 15 شتنبر 2018 - 13:46
إن فساد المفسدين بالمغرب ونهب ثروات شعبنا لهو خير دليل على دمار المغرب وتدهور البنيات الشعبية المرتكزة على التعليم والصحة والامد العمري لله ذرك يا وطني فالدول المدمرة والمستهمرة اصبحت اكثر تنمية من المغرب ما اسعدك يا فلسطين وليبيا وما ابهاك يا الجزائر التي تعمل بكد وجهد من اجل رقي تعليمها وتوزيع الادوية مجانا وتوفير طواقم طبية هدفعا شفاء الناس وليس ملأ البطانة
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15
49 - عبد السلام اطراشلي السبت 15 شتنبر 2018 - 13:47
الله أكبر ، دولة تعاني من الحرب الأهلية ومن الانقسامات الداخلية ، ومع ذلك تتقدم على المغرب الذي يعرف استقرارا سياسيا ، ولكن يعاني من سوء تدبير أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية جعلته يتبوء تأخرا في الترتيب .
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6
50 - امحمدDz السبت 15 شتنبر 2018 - 13:49
هناك قاسم مشترك بين الدول الثلاثة المذكورة كونها استفادت من اغلفة مالية لاعادة الاعمار أو تستفيد من إعانات دولية مثل دولة فلسطين .
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-4
51 - محمد السبت 15 شتنبر 2018 - 13:50
ربما بسياسة غريبة والبغرير سيتحسن المغرب في سلم التنميه البشريه.ان المغرب اراد ان يتحسن فلابد بربط المحاسبة بالمسؤولية، من الهرم الى الأسفل ولا احد يكون فوق القانون،الغاء الحكومة الموازنة.
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5
52 - karimos.batlimos السبت 15 شتنبر 2018 - 13:51
استغرب كيف لدول مخربة وفيها حروب وتغيب فيها المؤسسات بل تغيب فيها ملامح الدولة ان تكون في ترتيب اعلى من المغرب من قبيل ليبيا والعراق وإن قال التقرير ان تونس متقدمة سأشاركه الطرح لكن ان يقول ليبيا والعراق لا أظن .. هناك تحامل على المغرب في خصوص تقارير المنظمات !
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-9
53 - driss السبت 15 شتنبر 2018 - 13:53
chers lecteurs haspressiens. Je crois qu'il ne faut pas gober tout ce qu'on nous raconte. ces gens sont les derniers à se soucier de notre sort, on peut tous périr ça ne leur fait rien , leur but est de créer le doute partout dans pour conserver leur suprématie et régner sur le monde. C'est vrai qu'on est pas au paradis , mais croire que ces pays cités sont classés mieux que nous. C'est aberrant. ces comparaisons n'ont aucun sens, si non nous inciter tous et chacun dans son domaine pour mieux servir notre pays et ne pas attendre que nos ennemis le fassent à notre place.
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-5
54 - soussi السبت 15 شتنبر 2018 - 13:53
فين هو ويحمان و السفياني لكضحكو على المغاربة هاهي فليسطين حسن من المغرب
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8
55 - جزائري وافتخر السبت 15 شتنبر 2018 - 13:53
هذا ردا على بعض الابواق التي تطل علينا ليلا ونهارا وتدعي ان المغرب قطع اشواطا كبيرة في التنمية البشرية مقارنة بالجارة الشرقية كما يحلوا لكم تسميتها ههههههه
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56 - mohamed السبت 15 شتنبر 2018 - 13:54
الكلام عن تقدم ليبيا و العراق هو راجع للسنوات قبل الحرب فهي دول متقدمة في التنمية اي بنت مدارس و مستشفيات و جامعات و اقتنت تجهيزات بالمليارات لهذه المرافق و قضت على الامية ففي حال الحرب يسوء التسيير لكن هذه المرافق تبقى موجودة ما يجعلها لا تتخلف كثيرا. في الجزائر مثلا هناك اكثر من 50 جامعة و اكثر من 1.7 مليون طالب فعدد الاطباء و المهندسين تقريبا 3 اضعاف ما يخرجه المغري. من الصعب على دولة تحقيق تقدم سريع في مؤشر التنمية لان الامر يتطلب عمل جبار و استثمار اموال في البنية التحتية و هي استثمار في العنصر البشري و هي استثمار غير ربحي على المستوى القصير لذلك نجد دولة مثل المغرب لا تستثمر في التعليم او الصحة و تتجه للاستثمار في القطاعات الربحية في و قت قصير ما ينتج عنه كارثة على المدى البعيد و يهدد مستقبل البلد
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9
57 - شهداء الخبزالمغاربة السبت 15 شتنبر 2018 - 13:55
هذا شيء طبيعي لأنه ليس هناك كفاأت في المناصب العليا للدولة ذات المسؤولية والقرارات المصيرية.
المناصب العليا تحال بالوراثة (إبن فلان و علان). هذا المرض يصيب حتى الأحزاب المغربية.
الدليل على ذالك أن نسب النمو الإقتصادي الإجابية منذ سنوات لا تنعكس على 85% من المغاربة في شيء.
يعني أن هناك نهب و فساد في المؤسسات يرفض أن ينعكس هذا النمو على باقي المجتمع.
الدليل الثاني هم "شهداء الخبز" الذين غامروا بحياتهم في البحر من أجل غد أفضل في أوربا وماتوا غرقا. يهربون كمن يهرب من حرب أهلية، إنهم لاجؤو الخبز المغاربة.
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4
58 - بوعشرين السبت 15 شتنبر 2018 - 13:57
والله عيب وعار ، بلاد الفوسفات وجوج بحور ، و الشعب عايش فيها مقهور .
و مع هذا لا زال العياشة يرددون عبارة : " المغرب بخير ، وهذا المنظمات مكتبغيش المغرب"
فما رأيكم في هذا الخبر الموجود حاليا في موقع رأي اليوم :
200 مليون يورو من الإتحاد الاوروبي للمغرب .
وا عباد الله بلاد بحال المغرب بخيراته وبـ40 مليون نسمة مازال عايش على فتات صدقات الغير ، 200 مليون مكتشريش سيارة عند بعض الأشخاص اللي راهم متسلّطين على هاد الشعب !!
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59 - راس الطاررو السبت 15 شتنبر 2018 - 13:57
إذن لنجعل ليبيا و العراق و اليمن نموذجا ومثالا لنا. هيا نتقاتل فيما بيننا حثى نحقق التنمية المنشودة على شاكلتهم. واش ما بغيتوش تعيقو بان كلشي هاد التقارير موجهة ؟؟
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-8
60 - des menssanges السبت 15 شتنبر 2018 - 14:00
la Palestine n.a meme pas d.aeroports .les Palestinians qui vivent l.etranger doivent faire escalent a Amman en jordanie ensuite prendre des autocars jusqu.a la frontiere et attendre des heures et des heures pour passer les controles Israeliens un kilo de viande en Palestine coute 24 dollars pour aller d.une ville a une autre il faut passer par des check poinst. parfois il faut des autorisations .libya. l.rak sont en guerre pas de securiter chaque jours des suicides bombers .des terroristes de daash alors arreter votre cirque .
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-3
61 - ايت السبت 15 شتنبر 2018 - 14:01
في الاسواق الكبرى نجد حاويات لجمع الاموال لفلسطين واين المنادون باغاثة فلسطين اليس اغاثة المغرب اولى الطلاب يطلب مرتو ا تصدق ...هنيئا بالرتبة المشرفة فشل على كل الاصعدة..ومازال التطبيل والتهليل بالاعلام العمومي
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62 - سيف السبت 15 شتنبر 2018 - 14:01
على المغاربة التوقف عن مشاهدة التمثيليات التي تبثها القنوات من انجازات و ورشات وهمية لا هدف لها الا تخدير الرأي العام. المغرب متخلف و الوقت لن يغير شيئا لان حتى الدول التي تمر من حروب عادة لديها مقومات الدولة الحديثة كوجود سلطة القانون لا سلطة الاشخاص و هذا يجعل كل شخص معرض للمحاسبة والعقاب مهما كان منصبه و الشق التاني هو السوق الحرة لا امتيازات لشركات بعينها على اخرى الا بجودة منتجاتها عكس ما نجد عندا من احتكار لبعض العائلات للاستيراد و انتاج مجموعة من المواد الاساسية وغيرها فيتحكمون في الاتمنة كما شاؤا و كدلك مشكل الريع الذي يجعل التنمية شيئا مستحيلا لان اصحاب المؤدونيات لا يطورون ولا يحسنون لان حصتهم من السوق شبه مضمونة. ناهيك عن مشاكل هيكلية اخرى كالمزج بين المال و السلطة و و و اودي خليونا ساكتين
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63 - مواطن السبت 15 شتنبر 2018 - 14:01
بشرى لكل المغاربة. تبعا للتقرير وجب على الأمم المتحدة إعطاء صفة اللجوء لكل مهاجرين الغير الشرعيين المغاربة المنتشرين في العالم.
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64 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 14:01
alors nous demandons a La Libye Palestine et L'irak de nous aider financierement
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65 - mouatine السبت 15 شتنبر 2018 - 14:10
ما مسؤوليات الاحزاب في الوضع الحالي ؟ وما مسؤولية المؤسسة الملكية امام هذه التقارير المخزية ؟
حكم الشعوب يجب ان يكون هدفه الاسمى هو التنمية البشرية لا تنمية ثرواة أشخاص لا يمثلون 2% من المواطنين.
مشكلتنا هو ان الهدف الاسمى لمسؤولينا هو المحافظة على مصالحهم تحت ذريعة الحفاظ على امن البلاد و العباد.
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66 - osama السبت 15 شتنبر 2018 - 14:11
أين المصدعين رؤسنا بوضع الفليسطينيين و العراقيين وووو قلتها مرارا و تكرارا أقسم لكم بالله أن الشعب المغربي وكل الدقق منذ الإستقلال. يجب مراجعة جميع السياسات ، محاربة الفساد بيد من حديد و محاسبة جميع المسؤولين مند الإستقلال الأحياء و الأموات تتكفل أبناؤهم بدفع غرامة فساد أبائهم.
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67 - عمار السبت 15 شتنبر 2018 - 14:15
يعني ان الشفارة و المفسدين لي عندنا فالمغرب أكثر خطرا من الحروب التي تعيشها ليبيا و العراق....
الله يلطف بنا
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68 - زيزو السبت 15 شتنبر 2018 - 14:15
الحق يقال ويشهد المنتظم الدولي وليس للمرة الاولى أن التنمية بكل انواعها البشرية .المستدامة والمندمجة وووو ليست إلا خطابات جوفاء تتشدق بها الحكومة ومن خلالها النظام المخزني المريض الدي لازال يقاوم كل الاتفاقيات الاممية لحقوق الانسان رغم توقيعه على بنودها وهي حبر على ورق في دهاليرز الدولة لقد أصبح الفقر الصفة الرسمية للدولة المغربية والتي توزعه على المغاربة مأجورين وعاطلين وفقراء ومهمشين.تتحمل حكومة تجار الدين والسياسيين الريعيين المنتفخة بطونهم بالباطل ومعهم لصوص الامة في البرلمان والنقابات كل مايحدث من ظلم فساد وقهر وهظم لحقوق المغاربة الدين كفروا السياسة والوطن وفظلوا الهروب الى هجرة لا تظلمهم وتحفظ كرامتهم ويفظلون الموت على البقاء.لقد ساهم تجار الدين بأبواقهم وكذبهم في تردي اوضاع المغاربة عامة بمعية المخزن المريض في التعليم والصحة والقضاء وكل المرافق.العيش في المغرب أصبح كارثة ليس لك الحق في شيئ وانت لاشيئ أين الثروة ؟؟؟
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69 - محمد السبت 15 شتنبر 2018 - 14:15
ها حنا مقصرين مع هاد العلماء للي شادين الحكومة حتا نوليو نطلبو .
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70 - السلاوي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:16
على الملك واقولها بصراحة ان يقيل هذه الحكومة التي في ظرف 9 سنوات هدمت كل ما بني منذ زمن وعهدها ازداد فيه الفساد والفقر بشكل فظيع والجريمة والشغب واللامن وعليه ايضا وهو الضامن لسلامة وامن البلاد ان يقوم باصلاحات جذرية ومحاكمة كل من ذكر في تقارير ادريس جطو الاخيرة سواء كانوا وزراء او رؤساء جماعات او عسكريين . لان الاصلاح الحقيقي والاقلاع الاقتصادي يبدا بمحاربة الريع والفساد والاهتمام الكلي بالتعليم ونشر ثقافة التسامح والاخوة وايضا وهذا مهم الاهتمام بصحة المواطن
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71 - oujdi libre السبت 15 شتنبر 2018 - 14:17
dommage ! mais , wallahi c'est une vérité .le Maroc n'avance pas
N.B / la population marocaine est de 35 millions
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72 - لا يمكن أبدا السبت 15 شتنبر 2018 - 14:18
هادوك غير تيكذبو ..حنا عندنا tgv و مروكومول و الناس كتدوز الكونجي غير في كوسطا دلصول و ماربييا و تركيا و عندنا البطالة أقل من أمريكا و ألمانيا و السويد .. و صور غير جوج فرنك أو عشرين درهم فالنهار وها انت من عداد المرفحين و كيفاش ليبيا و العراق و اليمن أحسن منا ...ما يكون غير شي غلط تماك او هادوك عندهم عداوة معانا ..
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73 - hamou السبت 15 شتنبر 2018 - 14:20
je ne comprends rien est ce que c.est le maroc qui envoie des aides au Palestine. ou bien c.est la Palestine qui envoie des aides au maroc..comment un pays qui souffle de l.embargo israelien est mieux que le maroc.
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74 - الواقعي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:20
ان صح ذلك فخو فضيحة بكل المقاييس.دولا بها حروب و تحتل مراتب افضل من المغرب.هناك خطأ ما .
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75 - مقاطع السبت 15 شتنبر 2018 - 14:23
المغرب من أخر الدول في التعليم، الصحة،والقانون؛
يمكنك أن تشتري الماستر من جامعة فاس. الاساتدة لا خلوق لهم.
المغربي يموت في المستشفى بالمغرب من الاهمال.
من الممكن ان تقتل أو تغتصب قاصر في المغرب ولا تعاقب - أمين حارث
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76 - IBN JAZAYER السبت 15 شتنبر 2018 - 14:25
على الاقل الجزائر احتلت المرتبة 85 لكي لا ينتقدوننا ويتفاخرون علينا الاعداء
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77 - عبدالصمد السبت 15 شتنبر 2018 - 14:30
إدا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على توزيع التريبورتر و بيع الحلزون، و المقررات الدراسية فيها البغرير و غريبة و المستشفيات لا تصلح حتى لعلاج الحيوان، فإنه من الطبيعي إحتلال رتب جد متأخرة.
الحل الوحيد هو الهروب من بلاد أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بلاد الكفار
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78 - عابر السبت 15 شتنبر 2018 - 14:35
اين انت يا بوشيخي او انك معفي اليوم هههههههههه
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79 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:39
لا أفهم كيف لدولة فيها كاع هدا المشكل و الوضع متأزم و الشعب مقهور وماكين لا خدمة لا تعليم لا صحة لا أمن. و بغييين يصرفو الملايير باش ينضمو كأس العالم.
أش خاصك ألعريان؟؟ خاصني خاتم أمولاي
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80 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 14:40
الحرب التي تدور في وطننا العزيز اسري من الحرب التي تدور رحاها في العراق وسوريا وفلسطين انها الحرب الصامتة التي يشنها أعداء هدا الوطن
لقد اصبح العداء منتشرا بين الحاكم والمحكوم وانعدمت الثقه بين أفراد الوطن وأصبحنا نحس بعدم الأمان وان لا خير برجى في الحاكم همهم الوحيد مصالحم لامصلحة الوطن بعني كما يقولوا جل الناس لبلاد مشات فحالها الله ايدير شي تأويل ....واصافي
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81 - خوك انا السبت 15 شتنبر 2018 - 14:43
التنمية البشرية عندنا غير في التليفزيون، أما على أرض الواقع لا أثر لها رغم أنه يشاع أن أرقام أموال مهولة يشاع أنها صرفت .
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82 - مستغرب السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
الواقع يقول العكس فلنا ان نقارن بين الرتبة 123 والرتبة 85 ونرى الفرق
شر البلية ما يضحك
عامة تقاريرهم مدفوعة الثمن مسبقا و لكن هيهات ان تستحمروا عقولنا فالعالم اصبح قرية صغيرة و كما نرى ما يقع في بلدنا بالمقابل نرى ما يقع في الشعوب و البلدان الاخرى ههههههه و الله ماكتحشمو
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83 - Mimo السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
اتفق تماما مع تعليق رقم 20.
الفساد عندنا نحصره في ما بين فخدي المرأة. و نترك الفساد الحقيقي والقاتل فعلا و هو الفساد الاقتصادي. و لتفعيل الفساد الأول للتغطية على الفساد الحقيقي و هو الفساد الثاني تجند طبقة المستفيدين آلاف ما يسمى بفقهاء البلاط و مجالسهم الاعلى "العلمي" والعلم براء منهم.
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84 - Amir السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
المغرب أحتل المرتبة الأولى في تلميع المضهر الخارجي وأما الداحلي الله يجيب
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85 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
و هل يمكن تحقيق أية تنمية بشرية في ظل سيطرة وهيمنة منظومة الريع و الفساد و الغلاء و الاحتكار و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة على مفاصل الإقتصاد الوطني و تدبير الشأنين العام الوطني و المحلي الجهوي....ولهذا السبب لم تكن مطالب ساكنة الريف جرادة و زاكورة وغيرها من جماهير المغرب العميق البئيس عبثا في بدبل تنموي و اقتصادي و إجتماعي يجيب على انتظاراتها المستعجلة.
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86 - احمد المغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:46
المغرب عنده تأخر كبير في التنمية البشرية لأنه منذ الاستقلال لم يعط أهمية للقطاعات الإجتماعية مثل التعليم و الصحة و كانت سياسة الدولة ذات التوجه الرأسمالي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق فئة من الاقطاعيين و الرأسماليين المرتبطين ارتباط عضوي بفرنسا و يراعون مصالحها و تمكن هؤلاء فعلا من تنمية ثرواتهم عن طريق الريع و نهب أموال الدولة و الترامي على الأملاك العمومية و سيطروا على الاقتصاد الوطني. النموذج الإقتصادي و الاجتماعي الذي وضعته الدولة منذ البداية وصلت إلى تحقيق اهدافه و لو كان هدفها التنمية البشرية لكانت وصلت إلى تحقيقها.
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