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الرئيسية | مجتمع | العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"

العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"

العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة"
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
السبت 15 شتنبر 2018 - 14:00

شن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هجوما قويا على رجل الإعلام والاتصال نور الدين عيوش، ووصف مبادرته في اعتماد الدارجة المغربية ضمن مقررات التدريس الابتدائي بـ"الداعشية السياسية" التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، مشيرا إلى أن "المعني بالأمر لا يضطلع بأي مهمة حكومية أو مسؤولية عمومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة".

وقال العثماني في كلمة افتتاحية له ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة الْيَوْمَ السبت ببوزنيقة، إن "صاحب مبادرة الدارجة لا يتمتع بأي موقع حكومي وليس له مسؤولية في مؤسسات الدولة ولا يتعلق الأمر بنائب في البرلمان حتى يصرح لوسائل الإعلام بأن: القافلة تسير والكلاب تنبح"، مضيفا: "هذا أمر لا يمكن قبوله أبدا، وأعتبره داعشية سياسية ومدنية".

وفِي ما يشبه ردا مباشرا على خطوة عيوش التي أثارت لغطا كبيرا وخلقت سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب أن "حكومته هي الوحيدة التي يجب أن تقول القافلة تسير؛ لأن قافلة التشبث بالثوابت الوطنية وبآمال الناس العريضة ستسير بخطى ثابتة وبتعاون الجميع".

ويأتي موقف العثماني في وقت رفضت فيه الحكومة المغربية استعمال الدارجة في التعليم بمبرر أن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية؛ وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددة على أن "هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "كثيرا من صفحات الكتب المدرسية التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملا بالدارجة ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديم"، داعيا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج مثل هذه الصفحات "لأنها تسيء إلى البلاد وتربي اليأس في نفوس المغاربة".

وأقر المسؤول الحكومي بأن إدماج الدارجة في المقررات التعليمية أمر خارج الدستور وخارج الرؤية الاستراتيجية للتربية والتعليم وضد مشروع القانون الإطار، واصفا مبادرة عيوش بـ"البسالة" وبـ"الأمر غير المقبول الذي لقي رفضا شعبيا كبيرا من قبل المواطنين الذين عبروا عن مساندتهم للحكومة".

واسترسل العثماني: "هؤلاء المشوشين يريدون أن يفرقوا بين أبناء الوطن"، ووجه كلامه إلى من يقف وراء هذه المبادرة قائلا: "نحن من يجب أن يقول القافلة تسير"، مشيرا الى أن "هناك ثمانية ألفاظ فقط تم إدماجها في مقررات التعليم الابتدائي وهي موجودة منذ سنة 2003".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - ADNANE السبت 15 شتنبر 2018 - 14:12
انت رئيس الحكومة و وزارة التربية والتعليم تحت وصايتك و هذه الاخيرة هي من صادقت على مقررات البغرير يعني كان في امكانكم رفض هده المقررات و الصلاة على الحبيب و تخرج الان لتطبل و تهلل و كانك نلسون مانديلا ...رئيس حكومة فاشل .
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131
2 - ابنو الصحراء السبت 15 شتنبر 2018 - 14:13
واخيرا الحكومة دوات شي اطبل وشي ازمر. النفاق بعينه
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61
3 - mohamed السبت 15 شتنبر 2018 - 14:14
تحية حارة للسيد رءيس الحكومة السابقة ولو ان ولايته شهدت الكتير من لعراقيل التي عفته من حكومة الظل وانا اعني بن كيران
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-34
4 - abdou rabat السبت 15 شتنبر 2018 - 14:14
واطبختونا بهاد السينما والشفوي الخاوي راه واحد الحاجة سميتها الدستور خاص كل واحد يعرف حدودو واللي عندو الحق يحاسب لاخور ها المحاكم ها المجلس الدستور ها المجلس الأعلى اما التنابز باللالقاب فلن يفيد في شيء
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49
5 - المغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:16
إذا كان من يقرر في مستقبل هذا البلد الذين هم أطفالنا لا يضطلع بأي مهمة حكومية و لا سلطة لكم عليه.
ماذا تسمون هذا ؟
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42
6 - abdou السبت 15 شتنبر 2018 - 14:16
لا أظن أن بإمكان شخص وحيد و بدون أهمية و لا منصب حكومي أن يواجه رؤساء حكومات متتالية و شعب بأكمله!!! فمن يسانده و من أين يستمد قوته؟؟؟ مهما بلغ الفساد في أمتنا فما زال بإمكاننا مواجهته و محاربته ما دمنا أحياء.
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45
7 - العثماني سياسي فاشل السبت 15 شتنبر 2018 - 14:20
العثماني لا ثقة فيه ويتلون كالحرباء والكارثة الأعظم أنه شخصية ضعيفة وجبانة ...إذا تكلم لم يقنع وإذا صمت صمته يشبه صمت العاجز ...لما يصلح إذن ؟ والله معرفتش ...لي حطو تما حطو باش احكم على ظهروا ويمرر القرارات على ظهروا وهو ينظر ولا يحرك ساكنا ....لكن الذنب ليس من يستغله لقضاء أغراضه ولكن الذنب ذنب الحزب الذي ينتمي إليه الذي لفرط سداجة أعضائه ما زالوا يعتقدون بلازمة " الإصلاح في ظل الاستقرار " ...هاد الساعة لي بان ليس هو استقرار المخزن على ظهوركم وأنتم تتفرجون ...العثماني كالأطرش في الزفة لا يقدم ولا يؤخر ...القرارات الكبرى تصنع في دار المخزن ودوره يشبه الولد لي كيدي الخبز للفران بمعني المخزن يعجن القرارات والعثماني كدي الخبز للفران ويتواجه وجها لوجه مع الشعب ...للأسف العدالة والتنمية أتيحت له فرصة تاريخية ليكون حزبا قويا ..كم كان هذا الحزب سيربح لو انه وقت حصول البلوكاج حيث كانت شعبيته في عنان السماء حط السورات وذهب للمواطنين وقال لهم : أنا منكم ولا أستطيع خيانتكم والضحك عليكم بالقبول بمناصب وزارية زائلة وقتئد سيحترمه الشعب أكثر لكن الحزب فيه غي الخونة والمتسلقين والنفعين والانتهازين
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33
8 - سلام الصويري السبت 15 شتنبر 2018 - 14:20
بلا نفاق ولف ودوران !!!الجميع يعلم ان المدعو عيوش هو الناطق الرسمي لما تريده الدولة العميقة والمخزن وكل الإشارات والاجراءات تفتى عليه من طرف خدام الدولة وما يقوله عيوش هو ما يريده المخزن .
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48
9 - المعقول السبت 15 شتنبر 2018 - 14:26
آيوا هكذا خاص يكون الوزير الأول أو رئيس الحكومة...! الصرامة و الصراحة ...و "الاحروشية"...برافو...
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-10
10 - البلولي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:27
برافو السيد رئيس الحكومة.. يجب ردع كل من يتطاول على مناهج التدريس ويفرض آراءه على الجميع .. مصلحة الوطن والمواطنين وابناء الوطن فوق كل اعتبار .. اما القدح في الناس وتشبيههم بال.........حاشاكم فهو غير مقبول ....

.
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-8
11 - Hicham السبت 15 شتنبر 2018 - 14:28
و فين كنت ملي كانو لكتوبة يتطلع و عيوش راه سنوات و المبادرة ديالو خدام عليها ....و هو عضو في المجلس المعلوم
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14
12 - hamiiiid السبت 15 شتنبر 2018 - 14:28
على سلامتها سي العثمان تعافى من البكم. ..فين كنتو شحال هادي. ...ها العار تحركوا را ماشين للهاوية. ..
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9
13 - massinissa السبت 15 شتنبر 2018 - 14:28
إلى السيد رئيس الحكومة: رغم إخفاقات حكومتك الموقرة في جل القطاعات لكن صمتك و قلة كلامك تحسب لك عكس سابقك الذي أتخمنا بخرجاته الفارغة و المضحكة المبكية، فأنصحك بالتقليل من خرجاتك الفارغة، و إذا أدليت بتصريح فعليه أن يكون بمستوى المنصب الذي تتولاه و ليس شبيه خرجاتك عندما كنت نائبا في البرلمان.
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6
14 - القارئ السبت 15 شتنبر 2018 - 14:30
انتم تنافقون أنفسكم. أليس أنت رئيس الحكومة، ايوا يا الله فرجنا اولا عي الشفوي قتلتونا بيه.
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12
15 - اين كنتم؟!؟ السبت 15 شتنبر 2018 - 14:31
يا اصحاب الردود الفعل المتأخرة ... عندما تم المصادقة على هذه المقررات المهزلة ..... النفاق بعينه ... الكل يتآمر على مستقبل أجيال هذه الأمة ... ولكن الله يمهل و لا يهمل ... حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم أيها المسؤلين..
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11
16 - طاؤق ناجي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:33
خطابات الحملة الإنتخابية قبل الأوان فأين التفعيل تلامدة الشعب المغربي بدؤا الدراسة
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3
17 - رباطي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:34
عيوش شخصية هلامية جعلوها تظهر في المشهد حتى تنطق بما يشغل بال الناس ويلهيهم عن الأمور الجادة..المسؤولية تتحملها وزارة التربية الوطنية وبعدها الحكومة التي حدث كل شيء دون علمها
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5
18 - زوزو السبت 15 شتنبر 2018 - 14:34
شكرا لك على غيرتك على لغتك . وشكرا لكم على تازيم الاوضاع الاجتماعية للمغاربة . كان عليك ان تغير على حال اوضاع المقهورين من المغاربة قبل غيرتك على اللغة العربية من خلال رفع مستوى عيشهم ايجاد فرص عمل لهم استشفائهم فتح فرص لاتمام دراساتهم الجامعية من خلال المواكبة والتتبع وتوفير مقاعد الدراسة والاطر والمسكن والتغذية الى غير ذلك من الحاجيات حتى يجد الطالب المغربى ضالته فى التعليم ويتخرج اطارا عاليا يفيد ويستفيد . اما ان يتخرج عاطلا ومعطلا .هنايجب ان تغير انت وحزبك وحكومتك على هذه الشريحة من ذوى الشهادات العهليا المعطلين وتعمل على توظيفهم فى الاماكن المناسبة لهم حسب الشهادة والتشهد واجب عند المنام .
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0
19 - abderrahim السبت 15 شتنبر 2018 - 14:36
إن ما فعله عيوش في تعليمنا يدل على أنكم غير موجودون ولا اعتبار لكم وان هناك لوبي يتحكم فينا وفي مستقبل أبناءنا
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7
20 - أستاذ النور السبت 15 شتنبر 2018 - 14:36
باغي تركب على عيوش، بزاف عليك هو مفكر و بغا يعطي الهوية اللغوية لهاد لبلاد! شفتي دبا أنا كتبت بالدارجة كما تزعمون و شنوا المشكيل؟؟؟ و الأغلبية تعبر في مواقع التواصل الإجتماعي بالدارجة. بغيتوا البلاد اللور اللور و نعبروا بالداعشية!!! الكلاخ...
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-3
21 - fadoe السبت 15 شتنبر 2018 - 14:37
مافهمتش ؟؟؟ المقررات خرجو و دارو فيهم مابغاو و الرئيس كايقوليك مامتافقش والملك لي هو الرئيس ديالو يقول اين الثروة ..واتوما قولو لينا شكون كايحكم و شكون باغي ادمر التقاليد و الدين . لاحول و لا قوة الا بالله
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1
22 - أمازيغ بن تامزعا السبت 15 شتنبر 2018 - 14:37
اللغة العربية الفصحى ميتة و ستموت لانها لغة قديمة و لا يهتم بها الا من يريد ان يتذكر زمن من ازمنة الماضي الغابر ليضمد جراح الحاضر. و هذا الصنف هما القوميون الذين يطبلون للقومية العربية التي ولدت ميتا و الاسلاميين الذين لا يفرقون بين التوحيد و التعريب و هم كثر.
الاسلاميون والقوميون العرب لن يحققوا أبدا طموحهم, هم مجرد أدوات.
استعملتهم الغرب ضد العثمانيين فلما بدأوا يريدون أن يفكروا تم تدميرهم.
كان صدام يواجه الاسلاميين بالإعدام و كل من يقف ضد القومية و كذالك الاسد و القذافي انظروا إلى حالهم و نحن اليوم نرى كيف يتم إعدام و تدمير كل من يسيس الدين الى عربته او الى كرسي.
نسمع ليل نهار ان اللغة العربية رقم 4 في العالم و لا نسمع منهم ترتيب المسلمين,
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-2
23 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 14:37
98 في المائة من المغاربة يفهمون و يتحدثون بالدارجة المغربية, في المقابل لا أحد يتحدث بالفصحى .. الحقيقة هي هاذي, و لكم واسع النضر
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24 - المحاكمة السبت 15 شتنبر 2018 - 14:38
إذا كان رئيس الحكومة جادا يجب أن يقدم عيوش إلى المحاكمة
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2
25 - لا للنفاق السبت 15 شتنبر 2018 - 14:39
الدارجة هي لغة الشعب وهي التي تستعملونها للتواصل مع مريديكم لكسب اصواتهم فلماذا كل هذه الضجة على ادخال بضعة كلمات من الدارجة في كتاب مدرسي لغرض بيداغوجي ؟
اليس هذا قمة النفاق يارئيس الحكومة التي لا تحكم ؟
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26 - اتقوا الله السبت 15 شتنبر 2018 - 14:41
العثماني يقول "....داعيا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج مثل هذه الصفحات لأنها تسيء إلى البلاد وتربي اليأس في نفوس المغاربة"
أكبر مصدر لليأس هو تعاملكم مع الشعب فكلامكم في الإجتماعات الحزبية مناقض لتصريحاتكم و أفعالكم كحكومة ... أليس هذا ما يسمى بالنفاق
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1
27 - عبدالله الفقير السبت 15 شتنبر 2018 - 14:41
وا عجبا، رئيس حكومة قدو قداش في مواجهة شخص يدعي أنه لا قيمة له ولا قرار له في الشأن السياسي. راه هاد الحكومة ديالكم العدالة والتنمية اللي لا قرار لها؛ حكومة فاشلة وضعت خصيصا لتمرير قرارات استراتيجية قاهرة على حساب المواطن الضعيف و ذووا الدخل المحدود.
الله ياخذ فيكم الحق، ثقنا فيكم ساعة غدرتونا كاملين، جماعة انتهازية اغتنت غنى فاحشا باسم الدين والضحك على ذقون المغاربة.
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28 - سعيد السبت 15 شتنبر 2018 - 14:41
السي العثماني مادام هاد الكائن ليس من أعضاء الحكومة قولنا الصفة ديالو الحقيقية و 30 مليار لي كانت مخصصة لإنتاج 30 فيلم مغربي فين مشات و شكون احاسبو نتوما.. و شكون وراه.. و لا ما تقدروش عليه قولوا لمغاربة الحقيقة..
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29 - عبد السلام اطراشلي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:43
كان عيوش أو غيره من قرر إدخال الدارجة في مقررات التعليم فإن الحكومة ورئيسها يتحملون المسؤولية فيما حدث . ولا داعي لإلقاء اللوم على أحد.
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30 - عضيماتها او عضيماته السبت 15 شتنبر 2018 - 14:44
مادام انه يوجد مصتلح عضيماتها في المقرر فكلام العثثماني مجرد مهدئات لتمرير خطة فصل المغربرب عن عمقه العربي باسم الامازغية احينا وبفرض اللهجة احينا اخرى حرب الصلبين وصل المغرب بطريقة ونوع مختلف
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31 - نعم للمبادرة / لا للبكاء السبت 15 شتنبر 2018 - 14:44
من يقرأ هذا الخبر سيبدو له أن سي العثماني شخص في المعارضة مغلوب على أمره، وأن المسمى عيوش هو رئيس الحكومة !. إذا أراد سي العثماني أن يزيل عنه هذه الحربائية فعليه اتخاذ مبادرة تعبر عن ما يدعيه فعلا بدل اﻹكتفاء بالبكاء والكلام الغير المقنع، أم أنه ياكل مع الذيب و يبكي مع السارح.
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32 - mido السبت 15 شتنبر 2018 - 14:46
أين كنت قبل طبع مقررات البغرير أنتم كحكومة من صادقتم على القرار وكفى عبثا ونفاقا
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33 - نادم السبت 15 شتنبر 2018 - 14:46
مانكدبش عليكوم.كون عرفت انه هكذا صيصبح حال تعليم كون مانتزوج اومانولد.باقي غادي امشي مستقبل اولادنا للهاوية مادامات قنواتنا تلفزية في الهاوية
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34 - mostafa-k السبت 15 شتنبر 2018 - 14:50
اولا يجب محاكمة كل من يصف المواطن الغربي بوصف لايليق بالانسان
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35 - الحكومة السبت 15 شتنبر 2018 - 14:50
الجميع يتحدث عن العثماني كأنه الوحيد الذي جاء بالمشاكل للمغرب، راه المشاكل كاينين منذ الاستقلال الى اليوم و ماكاين شي رئيس حكومة حمر الوجه.
لكن الحملة على العثماني بالضبط وراءها ما وراءها.
فباستثناء صاحب الجلالة راه ما كاين شي حزب لي باغي الخير لهاد البلاد.
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36 - مواطن حر. السبت 15 شتنبر 2018 - 14:50
شي يطبل وشي يزمر وشي يدرب الطعريجة ......وشي يبكي وشي يندب.. المغرب خارج سكة التاريخ,,,,,,مقااااااطعون.
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37 - kamarine السبت 15 شتنبر 2018 - 14:52
هذا تهرب من المسؤولية .لا عيوش ولا قلوش يستطيع أن يقحم ميكروباته في أي مقرر.بل هناك لجنة مكونة من عدد من المفتشين يقترحون المواضيع ويوقعها مديرالبرامج والمقررات المركزي مشفوعة بتوقيع المفتش العام للوزارة والوزير،هؤلاء من يجب محاسبتهم لخرقهم الدستور.أما سياسة طاحت الصومعة علقوا الحجام فلن تفيد.إذا وضع المقرربعد التعيين أي بعد 23/1/2018 فالوزيرالحالي مسؤول ،أما قبل هذا التاريخ فالوزير السابق هو المسؤول.أما عيوش فأعطى رأيه كأيها الناس،وهومردود عليه وهو غير مسؤول عن المقرر.ثانيا أين هوالأمن التربوي عندما نطبع المقررات في تونس؟المطبعة الرسمية هي التي يجب أن تطبع حتى نقطع الطريق على المضاربين والانتهازيين.
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