مركز الكفاءات للتغير المناخي يعقد مجلسه الإداري

هسبريس من الرباط

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن مركز الكفاءات للتغير المناخي سيعمل بالتوجيهات الملكية المتعلقة بـ"الإسهام في رفع تحديات بناء المغرب الحديث"، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية جسيمة يتعين على الجميع تحملها من أجل الرقي بهذه المؤسسة التي تلعب دورا محوريا في كل المبادرات المناخية بفضل كفاءاتها وخبرائها.

كما نوهت الوفي، خلال انعقاد المجلس الإداري للمركز بالرباط، بالدعم الذي يتلقاه من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي ساهم في وضع برامج للتدريب وتقوية الكفاءات الوطنية.

بلاغ صادر عن المركز ذاته أفاد بأنه تم تعيين رجاء شافيل مديرة جديدة، "بعدما تم انتقاؤها من لدن لجنة مستقلة اختير أعضاؤها من لدن المجلس الإداري الذي عهدت إليها دراسة ملفات الترشيح الذي تم إعلانه سابقا".

وخلص اللقاء المذكور، وفق المصدر ذاته، إلى بلورة تصور شمولي للجنة التوجيه والتخطيط، "في أفق اعتماده بعد شهر وفق حكامة مؤسساتية ناجعة، وكذا استمرارية هيكلة باقي مجموعات العمل المكونة للمركز، على غرار مجموعة المجتمع المدني التي تمت هيكلتها وهي بصدد إعداد وبلورة برنامج عمل".

كما أوصى الاجتماع بتعبئة الموارد البشرية والمالية والتزام جميع المؤسسات، أعضاء مركز كفاءات التغير المناخي، للمساهمة في ترجمة الرسالة الأساسية التي من أجلها تم إحداث المركز.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال اللقاء عرض تقرير عن أهم الأنشطة، ومنها خاصة تفعيل الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والدور المحوري الذي يقوم به لتفعيل لجان المناخ الثلاث التي أطلقها الملك خلال انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والمتمثلة في لجنة حوض الكونغو ولجنة الساحل ولجنة جزر المحيط الهادي.

حري بالذكر أن مركز الكفاءات للتغير المناخي "أسس كمركز تنافسي للتغير المناخي بالمغرب في نهاية عام 2016 على شكل مجموعة ذات النفع العام "GIP"، وتتمثل مهمته في تعزيز قدرة المغرب على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغير للمناخي وضمان المشاركة الفعالة في الحوار الدولي بهذا الشأن، سواء في مجهودات التكيف أو التخفيف"، حسب البلاغ.