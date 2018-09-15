شغيلة التعليم تدعو إلى مسيرة في اتجاه البرلمان

هسبريس من الرباط

تعتزم الجامعة الوطنية للتعليم خوض "مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، انطلاقا من وزارة التربية الوطنية، في اتجاه البرلمان، عبر شوارع بن تومرت، باب الحد، الحسن الثاني، محمد الخامس؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر)، وللاحتجاج على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التهميش والتسويف والتقشف والحوارات المغشوشة وغير المجدية وغير المثمرة".

وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي - في بيان لها، "استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي، وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة".

وشدد المصدر ذاته على "ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والإلزامي والمعمم والمجاني، لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان، وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الأكاديميات، مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية، وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الإمبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية".

ودعت النقابة "التنظيمات والإطارات المعنية بالدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم الجماهير إلى إعلان رفضها كافة المرجعيات والأطر التي استُخدمت للهجوم على الحق في التعليم وخوض المعارك التي تقتضيها المرحلة، تفاديا لتكرار ما سبق، كفضيحة تمرير الإصلاح المزعوم للتقاعد".

وطالبت النقابة بـ"إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر ضرر: ضحايا النظامين الأساسيين والقابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية، وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011".

وختمت النقابة بيانها بـالمطالبة بـ"ضرورة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية التي يشهدها المغرب (الريف، جرادة، زاكورة..) وكافة معتقلي الرأي، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي في الشغل والتعليم والصحة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية، وإرجاع الأموال المنهوبة في قطاع التعليم ومختلف القطاعات والمناطق، ومحاكمة ناهبي المال العام، ووضع حد لسياسة اللاعقاب".