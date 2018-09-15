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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | بنكيران يدعو إلى توزيع أموال المغاربة بالتساوي لوقف نزيف "الحريك"

بنكيران يدعو إلى توزيع أموال المغاربة بالتساوي لوقف نزيف "الحريك"

بنكيران يدعو إلى توزيع أموال المغاربة بالتساوي لوقف نزيف "الحريك"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
السبت 15 شتنبر 2018 - 20:00

بعدما فضّل الابتعاد عن التصريحات عقب الإطاحة به من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توقّف عبد الإله بنكيران عند موجة الهجرة السرية التي تشهدها سواحل المتوسط المغربية إلى الضفة الأخرى، دون الاعتراف بأن البلاد تمرُّ من أزمة كبيرة جدا.

فعلى هامش انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب "المصباح" صباح اليوم ببوزنيقة، قال بنكيران في تصريحات لوسائل إعلام إن "إلقاء الشباب بأنفسهم في البحر أمر محرج وسيء وصعب للغاية"، داعياً إلى إيجاد حل للهجرة غير القانونية للمغاربة، ولو "اقتضى الأمر توزيع الأموال بالتساوي"، وفق تعبيره.

واعترف رئيس الحكومة السابق بأن رمْي المغاربة بأنفسهم في أعماق البحار يعبّر على أن "الوضع العام في البلاد أصبح سيئاً ومتدهوراً يقتضي طرح حلول شجاعة تُنهي هذا النزيف"، وقال: "حرامٌ أن نتركهم هكذا، ولا بد أن نجتهد ونجد الحل لهذه المعضلة مهما كان هذا الحل، ولو اقتضى الأمر أن نوزع أموالنا كمغاربة بالتساوي لكي لا يقع هذا الذي يقع اليوم".

وأردف قائلا: "خلال المرحلة الماضية لم نكنْ نلاحظ هذا التدفق الكبير للمهاجرين، وكانت الهجرة غير القانونية قليلة أو منعدمة، ولم تكن هجرة المغاربة إلى أوروبا تقع بهذا الشكل الذي يقع الآن"، معتبرا في هذا السياق أن "عودة هذه الظاهرة تطرح أسئلة في العمق، أسئلة الثقة والنموذج الاقتصادي، وأسئلة التدبير والحكامة، وأسئلة الريع، وأسئلة المال والسلطة".

زعيم الإسلاميين المغاربة أوضح في التصريح ذاته أنَّ "الأمر صعب؛ فحين يحتج الناس يمكن اعتباره شكلا احتجاجيا، لكن أن يلقوا بأجسادهم في البحر، فهذا أمر محرج وسيء وصعب للغاية"، واصفاً ذلك بـ"الجرح القاسي"، وبأنه "مؤشر على فشلنا الذريع".

وفي سياق آخر، وفي تعليقه على وضعية الحزب الداخلية وما إن كان يحملُ انتقادات حول تجربة العثماني، قال بنكيران: "إن كانت لدي كلمة أقولها للإخوان وللمغاربة، فهي أن من أراد أن يتعاون مع العثماني فليتعاون معه، ومن لا يريد يْخَلّيه فْ التِّيقارْ".

بنكيران الذي وصل إلى قاعة الاجتماع متأخراً بأكثر من نصف ساعة، وفضل الجلوس في الأماكن الخلفية بعيداً عن قيادات الحزب وتحاشى إلقاء السلام على "إخوانه"، قال في تصريح للصحافة: "الآن أتكلم داخل بعض الهيئات رغم معارضة البعض لحضوري لها. البعض كيْهدْروا باشْ يْمْشيوْ فْحالاتْهمْ إلى تْكلَّمْتْ، فقلت نْخلّي هادْ اللإخوان يْخدْمو على خاطْرهمْ".

ولم تكن العلاقة بين العثماني وبنكيران على ما يرام منذ سنوات، لكنها ازدادت تدهورا بعد إعفاء الأخير من تشكيل الحكومة إثر "بلوكاج" دام ستة أشهر أنهاه الملك محمد السادس بتكليف العثماني برئاسة الحكومة؛ الأمر الذي لم يرق لكثير من أعضاء حزب العدالة والتنمية وتسبب في أزمة داخلية بينهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - كلكم بحال بحال السبت 15 شتنبر 2018 - 20:08
وعلاش يا بنكيران موزعتيش الثروات والفلوس على الفقراء والمهمشين كي كنتي رئيس الحكومة بين عام 2011 و 2016 ???
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211
2 - هشام السبت 15 شتنبر 2018 - 20:09
السبب الأول في الهجرة السرية ينسب إليك لأنك بعت البلاد والعباد قسم فلوسك معاهم انت الاول منك نبدأ
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170
3 - Senator Ahmed السبت 15 شتنبر 2018 - 20:09
Why you didn't execute that when you were in head of government Mr Bemkira..

your statement now have not any value.

your government dissapointed Moroccan citizens
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47
4 - شمس الدين السبت 15 شتنبر 2018 - 20:12
معك الحق يا بنكيران يجب توزيع هذه الاموال بالتساوي بيننا ، هيا كن انت الاول وارجع الاموال التي اختلستها من خزينة الدولة عندما كنت رئيسا للحكومة وفي مشوارك السياسي السابق والطلب موجه الى باقي المختلسين فخزينة الدولة تشتكي من اختلاس تسعة وثلاثين مليار سنتيم ، اين هي ؟!
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109
5 - مغربي حر السبت 15 شتنبر 2018 - 20:13
من فرط تعجبي لهذا الرجل انه يتتخوف من قول الحق فعوض ان يدعو الملك و حاشيته لتوزيع الثروة بالعدل على المواطنين يدعو المواطن لذلك . حسبي الله و نعم الوكيل فيما يقع لابناء وطني
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112
6 - l.homme invisible. السبت 15 شتنبر 2018 - 20:15
c.est toi le probleme de tout ca, hypocrite.
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27
7 - momo السبت 15 شتنبر 2018 - 20:15
كلام معقول. ولاكن "المخزن" لا يريد التساوي... لا نه ليس في صالحه.
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4
8 - كريم السبت 15 شتنبر 2018 - 20:16
يا سلام ! رقاصة و بترقص ( على رأي عادل إمام)
لماذا لم تفعل عندما كنت وزيراً أولاً ؟
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58
9 - حمزة السبت 15 شتنبر 2018 - 20:16
بن كيران اعتاد المعارضة وليس الحكم. لن تفلح لا انت ولا محكومة حزبك الفاشل. ما هءه الا محاولات للرجوع الى المشهد السياسي لكن يجب ان تعلم انك لا انت ولا اي حزب من تلك الاحزاب الخبزية سنصوت عليه بل سنقاطع الانتخابات ان شاء الله
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42
10 - مغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 20:16
كايدعو لتوزيع الاموال بالتساوي ههه علاش مادارهاش هو نيت مين كان رئيس
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40
11 - كون درتيها السبت 15 شتنبر 2018 - 20:16
يذكرني برجل طلق زوجته لأنه كان يجب أخرى ذات مال و نفوذ و في يوم من الايام التقى بها و زوجها الجديد فقال له : تهلى فيها.....
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32
12 - ملاحظ السبت 15 شتنبر 2018 - 20:17
ولماذا لم تقم بتوزيعها عندما كنت رءيس حكومة ....بل اكتفيت بالزيادة في الأسعار وإصلاح صناديق نهبت . من أموالنا . اتريد ان تضحك علينا . ام تريد العودة مرة في الصورة على حسابنا .........
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36
13 - ramou السبت 15 شتنبر 2018 - 20:18
انت ساعتك سالات هاد الهضرة كنت ديرها ملي كنت رئيس حكومة أما دابا سكاتك حسن ليك و ليما.فنحن لم و لن ننسى قراراتك التدميرية لحية المغاربة ابتداء من الإقتطاعات الغاشمة من الرواتب لترقيع ما نهبه فيه لصوص المال العام في صندوق التقاعد إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية التي يعيش عليها فقراء المغاربة و الإعفاءات الضريبية لآكلي غلة الوطن.
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28
14 - اليوسفية السبت 15 شتنبر 2018 - 20:18
سبب الأزمة الخانقة
منافق بحيث استغل شعبيته لتمرير جميع القرارات التفقيرية لشعب المغربي
سبب أزمة التعليم بحيث حدف الترسيم و التكوين الدي كان يخضع له المعلمين في مراكز التكوين
بالاضافة الى راميد ما الدي استفاد منه المغاربة عند ولوجهم المستشفيات في غياب الأطباء و التجهيزات
تحرير المحروقات الرابح الوحيد هو شركات البنزين
رفع سن التقاعد و نسب الاقتطاع على ظهور الموظفين الضعفاء في حين أن االدولة لم تؤدي ما بدمتها للصندوق
على العموم
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25
15 - عبد الله السبت 15 شتنبر 2018 - 20:18
لماذا لا يبدأ بنفسه .؟
وفي اي بلد على وجه الارض توزع الاموال عشوائيا ؟
لماذا تتقصدون استفزازنا بأقوال هذا الرجل ؟
ام تستطلعون عن رأي المعلقين ؟
حقيقة ستجدون كثيرا من المعلقين يؤيدونه و يتعاطفون معه و بعض منهم يتذمر منه و لكن امثال هذا الرجل من سينشر الفوضى التي اختفت منذ قرون في المغرب
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15
16 - أبو سلمى السبت 15 شتنبر 2018 - 20:18
بحرا بانو ليك المشاكل ديالنا أسي بنكيران، ملي كنتي رئيس حكومة ما كنتيش عارف زعما؟ أو هاد التصريح غادي تقولبنا بيه باش ترجع ليها،
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19
17 - سمير المغربي السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
راني ناوى نحرك لاسبانيا ... قسم معنا الثروة ديالك السي بنكيران ... ندير بناقص و نكلس في بلادي
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14
18 - ولد حميدو السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
كلام معقول و لكن تنازل عن ربع تقاعدك فقط اما التساوي بالهدرة فتونس اقترحته في الإرث
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16
19 - kamal السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
Du bla-bla futile comme toujours ....
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8
20 - مهدرها حسن السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
" ولو اقتضى الأمر أن نوزع أموالنا كمغاربة بالتساوي" العدالة و الإشتراكية " إذا يجب ادماج العدالة مع الpps وتهنينا. ولن يعد مشكل افيلال والماء.
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5
21 - Nour السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
صراحة اصبحت اشفق غلى بن كيران ومريديه اخذوا مناصب اكبر منهم بكثير بالطبع لن يوفقوا...التسيير له رجالاته لا ندري اين نجدهم لينقذوا ابناءنا اما نحن ففاتنا القطار...!!!!
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18
22 - ابن حيران السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
إلى اخرجني من الحكومة من الباب لا تحاول ترجع لها من النافذة انت السبب أيها المكروه لا أحد يحبك
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13
23 - simo السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
سأقولها بكل صراحة قرار الملك محمد السادس في عزل ابن كران من منصب رئاسة حكومة كان سبب في تدهور احوال في المغرب الكل فقد ثقة في عمل سياسي و ها هية نتيجة الى هاوية جميعا مع الاسف انشوري يا هسبريسسسسسسسسس
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-11
24 - ابن حيران السبت 15 شتنبر 2018 - 20:19
إلى اخرجني من الحكومة من الباب لا تحاول ترجع لها من النافذة انت السبب أيها المكروه لا أحد يحبك
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11
25 - said السبت 15 شتنبر 2018 - 20:20
البكا من ورا الميت خساره ياك كنت رىيس حكومه!!!!!!!!!!!
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8
26 - khalid السبت 15 شتنبر 2018 - 20:20
pourquoi tu l'as pas fait quand tu es président pendant des années
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5
27 - observateur السبت 15 شتنبر 2018 - 20:21
Quand tu avais la possibilité de faire tu n'as rien foutu et tu parlais des AAFARITES ET TAMASSIH et maintenant tu proposes des solutions bidons! HONTE A TOI et à tes semblables. Aux USA, les personnes qui te ressemblent, on les appelle LOOSERS.
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7
28 - adam السبت 15 شتنبر 2018 - 20:21
المشكل ليس بالجديد فلم لم تجد له حلا خلال الفترة التي كنت فيها رئيسا للحكومة اسي بن كيران ؟
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8
29 - بوهالي و انا مالي السبت 15 شتنبر 2018 - 20:21
كون فرقتيهم نتا نهار كنتي امين عام للحزب و رئيس الحكومة، و كون على الاقل رفعتي من واردات صندوق المقاسة على حساب فاحشي الثراء .من وزراء و خدام الدولة و أعضاء الديوان الملكي .. ولكن الثروة ستقصم بالعدل يوم الحساب . فين هي الميزانيات الضخمة؟ المغرب يتوفر على فلاحة و صيد و فوسفاط و دهب و فضة و بترول و غاز بوفرة زيادة على دلك السياحة و المساعدات الدولية
خليتوا ولاد الفقراء بدون تعليم ولا صحة ولا شغل ولا سكن. ألا تخافون لقاء ربكم ألا تتقون يوم لا ينفع فيه الندم ولا تقبل التوبة. يوم ترفع الاعمال فتودون لو تنفقون كل ما تملكون ..
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8
30 - mchakil السبت 15 شتنبر 2018 - 20:22
على اساس انو كان كيوزعها بالعدل ملي كان في الحكومة ملقاش منين دوز ليها تاني بغا وزعها
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7
31 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 20:22
فلتبدأ بنفسك وتتنازل عن جزء من ممتلكاتك لتكون قدوة،ام الكلام لا يكلفك شيئا..
قمة النفاق.
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9
32 - فاعل خير السبت 15 شتنبر 2018 - 20:22
وعلاش السي بنكيران ما قتارحتيش هاد المسألة فالولاية ديالك
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7
33 - mohajir السبت 15 شتنبر 2018 - 20:22
كمغربي أتألم لحال بلدي الذي تحول فيه أغلب مسؤولي الدولة ورجال الأمن والدرك والقضاة ونواب الملك والقواد وووو إلى وحوش آدمية تأكل الأخضر واليابس وهمهم الوحيد هو جمع الأموال وتكديسها وتوفير المناصب والجاه لأولادهم وأقربائهم ... فإلى مثى
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8
34 - بوشتة ايت عراب السبت 15 شتنبر 2018 - 20:22
هي نتائج سياساتكم و قراراتك المتهورة الانتهازية و هي تعطي اليوم اكلها...نتقتسم اموالنا بالتساوي؟؟؟ و ماذا فعلت انت و فعل النواب و الوزراء و رؤساء الجماعات و المؤسسات؟ نهبوا و اعطوا كل شيئ لعائلاتهم و اصحابهم و تركوا الاغلبية تهاجر جماعات و تموت في البحر و غير البحر..
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6
35 - Ingénieur السبت 15 شتنبر 2018 - 20:22
انت السبب في ذلك، ما بانت ليك غير المقاصة، كلكم فاشلون، نريد حكومة ذات كفاءة، لا ديال الهضرة، هناك أطر متميزة ببلادنا من ا ولاد الشعب، موعدنا الانتخابات القادمة
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5
36 - almohatrif السبت 15 شتنبر 2018 - 20:23
لم أجد ما اقوله صراحة لكنني سأنتظر ورود التعليقات لقراءتها.
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5
37 - momo السبت 15 شتنبر 2018 - 20:23
Benkirane parle comme si l'immigfration n' ajamais existée c comme ça depuis des années,comment ces gens en europe sont la ,n'est-ce pas par l'illégalité,si le pays a organisé le peuple et mette une vraie surveillence aux richesses du pays et chacun aurait sa part selon les conditions comme on fait en europe personne ne pensera a quitté son pays même les étudiants reviennent après obtention de leurs diplômes ;mais l'injustice ,l'inégalité ,la corruption poussent même les gens qui ont de quoi vivre pour chercher une vie meilleure et jouir des prévilège que procurent les payd dirigés par des humains
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38 - كمال السبت 15 شتنبر 2018 - 20:23
اوا فين كان هو ماوزعهاش على المغاربة بالتساوي ملي كان يحكم ويقول ندير ونضرب البندير. الهدرة بالمجان يقول اللي بغا بصح مايصدعلناش راسنا ب بلا بلا بلا ... الهدرة مادجيب خضرة اعمي بن كيران.
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39 - زليطة كروط السبت 15 شتنبر 2018 - 20:23
كذب المنجمون لو صدقوا لو صدفوا....
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40 - Moustapha السبت 15 شتنبر 2018 - 20:23
التوزيع بالتساوي من أب المستحيلات وعملية الحريگ كذلك الى البعث ، كيف يحدث التساوي الذي يتطلب النفس السوية وهو ما لم تفلح فيه الانبياء أن يعدنا به بن كيران! إلا وعود كاذبة من فقعات السياسة.
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41 - omar السبت 15 شتنبر 2018 - 20:24
وا عندك مع الوزيعة
سير عطينا شبر ديال التيساع
شكون باع الوهم للمغاربة ومن بعد دار فيهم الويلات من غيرك

دابا عاد بانت ليك الأموال بالتساوي
الحاصول ظهرتي على حقيقتك
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42 - yamane السبت 15 شتنبر 2018 - 20:24
لماذا لم تقل هذا عندما كنت وزير اول حسبي الله ونعم الوكيل
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4
43 - مصطفى كاراطيكا السبت 15 شتنبر 2018 - 20:24
بدا بعدا براسك وزع على المغاربة دوك الأموال الي ربحتي من المنصب اسي بنزيدان خرجتي علينا
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44 - haroun السبت 15 شتنبر 2018 - 20:25
لماذا لم تفعل هذا الامر عندما كنت رئيسا للحكومة
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5
45 - jaouad dahmani السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
كنتم في الحكومة وانتم من اجهزتم على القدرة الشرائية للمغاربة بالزيادة المتكررة في كل المواد الاساسية وقضيتم على الطبقة المتوسطة.ومنحتم امتيازات الاغنياء.وفي الأخير الكل تخلى عنك.
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46 - مواطن السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
كفاك اتجارا بمآسي البؤساء آسي بنكيران واتق الله. لماذا لم تقم بتوزيع الثروة عندما كانت لديك الصلاحيات؟
أهو الحنين للسلطة هو الذي اخرجك من جحرك لكي تدغدغ مشاعر البؤساء ؟
ألم يكن التوظيف بالتعاقد ورفع سن التقاعد وضرب القدرة الشرائية للمواطنين و طحن الفقراء آخر إنجازاتك؟
خرجتك البءيسة لن تحرك ساكنا لأن الناس عرفوا أنكم خنتم الأمانة و خذلتم من صوت لكم.
مطلب توزيع الثروة مطلب أكبر من حزبكم لذلك لا تستبلذ المغاربة وراجع نفسك و اتق الله لأن عاقبتكم لن تكون بالعاقبة الحسنة. لن نسمح لمن يستغل ويتاجر ببؤس الفقراء.
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47 - مواطن السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
علاش فاش كنتي رئيس الحكومة مكانش لحريك ا سي بنكيران ؟؟
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48 - مواطن السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
بنكيران سياسته نجعة و شعبية و استراتيجية .....، إلا أن احتكار الأموال و المشاريع و الإستثمارات في جهات معينة ، لا يعتبر من بين مبادئ الديموقراطية السياسية و الإقتصادية من ناحية التوزيع على الجهات و الأقاليم . و "الحريگ " يعتبر من الحلول القاتلة التي يمارسها بعض المواطنين ، لفك خناق الفقر ، و تفادي التورط مع السلطة ، التي لا تخول للمواطن فرصة الحديث عن المساوات في التوزيعات الإقتصادية ، .......
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49 - siham السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
حنا في هاد البلاد عايشين فينا الروح ولكن ميتبن داكشي علاش خاصنا نحركو مكانشوفوش الأمل في بلادنا كنشوفوا غير الفقر والهم والحزن والألم والمرض والكآبة
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50 - laaahsen السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
Ceux qui ont subi un lavage de cerveau vont s'acharner sur ce monsieur
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0
51 - هرو هولاكو السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
الحل هو التشغيل في القطاع العام والخاص. وبما أن كل المهاجرين شباب بمن فيهم أصحاب الشواهد والدبلومات فقد سبق وأن أشرنا إلى ضرورة تنظيم أكبر حملة تشغيل الشباب كتلك التي نظمت في عهد المرحوم الحسن الثاني بداية التسعينيات والتي ساهمت فيها كل القطاعات دون استثناء. لهدا علينا استحضار الضمير والغيرة الوطنية هدا الورش الضخم وبالتالي من اجل إنقاذ أرواح آلاف المغاربة و كدلك حتى لا يقعوا في شباك عصابات الارهاب والمخدرات والاستغلال الجنسي والبشري بشتى أنواعه.
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0
52 - حاميدو السبت 15 شتنبر 2018 - 20:26
سير أوا شوف على من تبوحط....أشنو عطيتي لمغاربة من أموال فاش كنتي في الوزارة ياك كحطتيهوم عاد مشيتي.
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2
53 - خرجة السبت 15 شتنبر 2018 - 20:27
لم ولن تكون إلا خرجة من الخرجات الطافحة،لهذا الشخص الغريب، ذو الخرجات الأكثر غرابة.. منذ متى كان توزيع الثروة يقتسم بالتساوي، حتى أن شريعة الله لم تدعوا لذلك، ولم تشهدها اي حضارة على الإطلاق... لو كان ذلك حل لتوقف العمل، وتعطل الإبداع.. إنها هرطقة.
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54 - صالح صالح السبت 15 شتنبر 2018 - 20:27
مثل عربي يقول :الصيف ضيعت اللبن. ولما كنت رئيسا للحكومة يا استاذ. ألم تكن لديكم أموال لتوزيعها بالتساوي على أبناء الوطن؟ هذه كانت زمان فكرة حزب اﻻستقﻻل ايام السيد عﻻل الفاسي رحمه الله. عندما احتسبوا نسبة كل مغربي 10 دراهم. في ستينيات القرن الماضي. أو أن هذه اﻻموال كانت تحت يدك وتعلم انها ﻻبناء الوطن؟ ولكن كانت مرهونة بموقف ما من حزبكم؟ وحتى اﻻن كما يقول المثل المغربي: حتى دابا ما زال ما درنا العرس. أرى ما عندك. اسي بنكيران الله ايجيب الشفى على يدك.
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55 - افران الاطلس المتوسط السبت 15 شتنبر 2018 - 20:28
كيف توزيع ألاموال يا سيدي بن كيران اين هم هذا الاموال ؟ اصلا نحن المغرب ليس لدينا ثروات ضخمة ماذا نوزعه ؟ ولكن بدلا من ذلك يجب توفير وخلق فرص الشغل نعم ولكن ، توزيع الأموال أين سنجد ذلك الاموال التي تتحدثون عنها كم يحتاج اليه بلدنا من اولويات الضرورية سيما على مستوى البنية التحتية. ما هذا المال للتوزيع تتحدث عنه يا سيدي بن كيران
Mais, plutôt débloquer de gros budget pour subvenir au besoin de la population avec la création de l'emploi pour tout le monde ça oui mais, la distribution des fonds ou on vas trouver cela dieu seul combien de chose notre pays a vraiment besoin surtout au niveau d'infrastructures . quel argent a distribuer de quoi vous parlez Mr Benkirane
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56 - المهرج السبت 15 شتنبر 2018 - 20:29
ياك أ بنكيران كنت مسولا عن أموال البلاد و تراوت الشعب لمادا لم تفعل ما تطالب به اليوم لم نرى منك ألا الزيادة في الاسعار و توقيف توظيف الشباب وتوظيف أبناء حزبك في المناصب العليا و رفع الدعم عن المواد الاساسية حتى أضعفت القدرة الشراءية للطبقة المتوسطة و زيادة نسبة الاسر المعوزة و الفقيرة أما الطبقة الغنية فزاد غناها وارتفعت الهوة الطبقية و جازيت ناهبي أموال العام ب عفا الله عما سلف. الان و نتا ماعند ما دير تكلم و تكلم و تكلم و تكلم ............لن يفيدنا كلامك في أي شئ
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57 - فريد ساي السبت 15 شتنبر 2018 - 20:29
كلامة حق تقال من قال عنك منافق وجميع الخصال النفاق موجودة فيك لم بكذب
هذه هي الحقيقة
من الأفضل لك لا تتحدث بإسم الشعب أو المواطنين
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58 - ضد الضد السبت 15 شتنبر 2018 - 20:29
سبحان الله مبدل الأحوال. لما كان رئيس الوزراء طلب من الملك الزيادة في تقاعد الوزراء وأكد له بأن مبلغ 20000 درهم لا تكفيه و لم يفكر في المواطن الحراك الذي لا يملك سوى روحه و يغامر بها في البحر إما يصل إلى الضفة الأخرى و إما يصبح أكلة للحوت. و اليوم بعد إقالته أصبح المسكين يفكر في ااحراكة. الشعب فاق السي بنكيران الكل يبحث عن مصالحه الشخصية العائلية و من بعده الطوفان. و الكل سيحاسب أمام الله. و كما قلت أنت سابقا انتهى الكلام.
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59 - الوطنية السبت 15 شتنبر 2018 - 20:29
علاش ما وزعتيهاش انت منين كنت في الحكومة . شريتو بها الطموبيلات الفارهة سفرتو خدمتو ولادكم تمتعتو .عاد دابا جاي تقول وزعوا الثروات على المغاربة وانت جوعتيهم وسديتي ف وجههم باب التشغيل المغاربة الحرار ما ك يبغيوش المجانية
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60 - مومو السبت 15 شتنبر 2018 - 20:29
و ليس أنت من قام بتحرير صندوق اادعم و ااموازنة كأن عندما كنت الوزير اﻻول كان المغرب في احسن اﻻحوال و لم تكن هناك هجرة الشباب و الشيوخ و كنت تفكر ف التوزيع بالتساوي ؟
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61 - مواطن غيور السبت 15 شتنبر 2018 - 20:30
كلام من خشب.يعرف مدى تعقيد المشكل ويقول بسهولة توزيع الثروات وهو يعرف ثمن هذا الكلام غالي جدا يكلف ارواح ويكلف تضحيات كما نرى في الدول العربية .كانت لهم نفس المطالب .يابنكيران كفى من السياسة الوسخة.
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62 - محمد السبت 15 شتنبر 2018 - 20:30
ولماذا وقفت ضذ مرسوم توظيف المعطلين ؟ ولماذا لم تقل هذا عندما كنت في الحكومة؟
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