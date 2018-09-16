بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد الانتقادات الكبيرة التي كالها له سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال نور الدين عيوش، رجل الأعمال والإشهار، إنه "يحترم ويقدر كثيرا سعد الدين العثماني، ويفضّل أن يترك وقتا للجميع من أجل التفكير وتهدئة الأعصاب"، مشيرا إلى أنه "يفضل عدم الدخول في أي صدام أو نقاش في الوقت الراهن".

وأضاف عيوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يزال هناك وقت طويل للنقاش والمذاكرة بخصوص عديد المواضيع، ولن أرد على ما قاله رئيس الحكومة بخصوص مبادرته في اعتماد الدارجة المغربية ضمن مقررات التدريس الابتدائي".

وأثارت خرجة عيوش التي وصفت شاتميه بـ"الكلاب" انتقادات عديدة من طرف كثير من المعلقين، قبل أن يصفها سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بـ"الداعشية السياسية والمدنية" التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، مشيرا إلى أن "المعني بالأمر لا يضطلع بأي مهمة حكومية أو مسؤولية عمومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة".

وقال العثماني، في كلمة افتتاحية له ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة أمس السبت ببوزنيقة، إن "صاحب مبادرة الدارجة لا يتمتع بأي موقع حكومي وليس له مسؤولية في مؤسسات الدولة ولا يتعلق الأمر بنائب في البرلمان حتى يصرح لوسائل الإعلام بأن: القافلة تسير والكلاب تنبح"، مضيفا: "هذا أمر لا يمكن قبوله أبدا، وأعتبره داعشية سياسية ومدنية".

وفِي ما يشبه ردا مباشرا على خطوة عيوش التي أثارت لغطا كبيرا وخلقت سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن "حكومته هي الوحيدة التي يجب أن تقول القافلة تسير؛ لأن قافلة التشبث بالثوابت الوطنية وبآمال الناس العريضة ستسير بخطى ثابتة وبتعاون الجميع".

ويأتي موقف العثماني في وقت رفضت فيه الحكومة المغربية استعمال الدارجة في التعليم بمبرر أن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة الـ29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية؛ وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددة على أن "هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به".