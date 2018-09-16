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الرئيسية | مجتمع | بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة

بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة

بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة
هسبريس – نورالدين إكجان
الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:00

بعد الانتقادات الكبيرة التي كالها له سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال نور الدين عيوش، رجل الأعمال والإشهار، إنه "يحترم ويقدر كثيرا سعد الدين العثماني، ويفضّل أن يترك وقتا للجميع من أجل التفكير وتهدئة الأعصاب"، مشيرا إلى أنه "يفضل عدم الدخول في أي صدام أو نقاش في الوقت الراهن".

وأضاف عيوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يزال هناك وقت طويل للنقاش والمذاكرة بخصوص عديد المواضيع، ولن أرد على ما قاله رئيس الحكومة بخصوص مبادرته في اعتماد الدارجة المغربية ضمن مقررات التدريس الابتدائي".

وأثارت خرجة عيوش التي وصفت شاتميه بـ"الكلاب" انتقادات عديدة من طرف كثير من المعلقين، قبل أن يصفها سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بـ"الداعشية السياسية والمدنية" التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، مشيرا إلى أن "المعني بالأمر لا يضطلع بأي مهمة حكومية أو مسؤولية عمومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة".

وقال العثماني، في كلمة افتتاحية له ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة أمس السبت ببوزنيقة، إن "صاحب مبادرة الدارجة لا يتمتع بأي موقع حكومي وليس له مسؤولية في مؤسسات الدولة ولا يتعلق الأمر بنائب في البرلمان حتى يصرح لوسائل الإعلام بأن: القافلة تسير والكلاب تنبح"، مضيفا: "هذا أمر لا يمكن قبوله أبدا، وأعتبره داعشية سياسية ومدنية".

وفِي ما يشبه ردا مباشرا على خطوة عيوش التي أثارت لغطا كبيرا وخلقت سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن "حكومته هي الوحيدة التي يجب أن تقول القافلة تسير؛ لأن قافلة التشبث بالثوابت الوطنية وبآمال الناس العريضة ستسير بخطى ثابتة وبتعاون الجميع".

ويأتي موقف العثماني في وقت رفضت فيه الحكومة المغربية استعمال الدارجة في التعليم بمبرر أن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة الـ29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية؛ وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددة على أن "هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - adil الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:08
واااعيباد الله واش هاد السيد ماغاديش يعطينا بتيساع؟؟؟؟.. واش واحد كايسب فينا وباقي فالمنصب ديالو اللي ما يستاحقش يكون فيه ولو للحظة.. واش حنا فبلاد ولا زريبة؟؟؟ اللهم ان هذا منكر.. اللهم اخرجني من هذا البلد وإن عدت فإني من الظالمين..
انشري يا هسبريس.
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210
2 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:11
انه فقط عبد مأمور قالوا له ادفع باللهجة العامية فدفع بها ..وبفعل الضغوطات الشعبية خاصة مع انتقاد رئيس الحكومة الشكلي ..قالوا له الان ،تراجع الى الوراء فالطوفان الشعبي ات لامحالة وهاهو كعبد مامور يطلب الهدنة ...
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178
3 - باحث في التاريخ الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:14
مادام عيوش ليس له اي سلطة او موقع في دهاليز الحكم باعتبارك سي العثماني انت رءيس الحكومة من سمح له بادراج تلك الكلمات في المقرر الدراسي نريد ان نعرف من يحكم ما موقع انت باعتبارك تشرف على كل الوزارات ووزارة التربية واحدة منها لم ارى في حياتي حكومة تحتج على نفسها لم ارى في حياتي سياسي من امثالك له ازدواجية الخطاب في الحكومة ولدى امانة حزبكم الموقر خلاصة القول هزلت.
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147
4 - أنس طنجاوي الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:14
مشيرا إلى أن "المعني بالأمر لا يضطلع بأي مهمة حكومية أو مسؤولية عمومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة"...زعما راك طفرتيه العثماني.
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81
5 - roma الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:14
والله حتى حشوم عليكم بغين تكلخوا أطفال مستقبل بالدرجة
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63
6 - المصطفى المعطاوي الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:16
أتساءل عن الدوائر التي أرادت أن تجعل من هذا " الجاهل" بطلا في هذا الوقت بالذات. لكن الواضح أنها الدوائر نفسها التي تسعى إلى إفقار هذا الشعب: من الإفقار الثقافي بعد السبعينات والثمانينات، إلى الإفقار السياسي بعد التسعينيات، إلى الإفقار الاجتماعي اليوم..ومع كل إفقار لا بد من ضجة إلهاء. وليس عيوش سوى ورقة هذه الدوائر التي ستحرق قريبا ويلقى بها في مزبلة التاريخ حين تظهر ورقة أخرى مناسبة.
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64
7 - harrokki الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:17
SVP, qui peut me dire c'est qui cet individu ?? Qu'il poste occupe?? Est-ce que les marocains l'ont élus !!! Qu'il ce qu'il a comme bagage ?? Pourquoi il a cheveu sur la langue ??? Pourquoi il n'arrive pas à parler correctement ? Pourquoi il n'a pas été voir un orthophoniste ?? Avec tout le respect que je lui doit on dirait un handicapé !!!
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10
8 - لاعنوان لجدالكم الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:19
الم يطبع اسم وزارة التعليم على هاته المقرارات؟ أو اليست هاته الوزارة وصية على التعليم في الوطن؟ وبالتالي فكل مايتعلق بالتعليم يظل من مهام الحكومة فلمادا وكأنكم تتبرؤون من بعضكم اليس بهدا تجرون الوطن الى الهاوية؟
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52
9 - وكلنا فيكم الله الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:19
عطاكم بلاد بحال الغابة ديرو كيف بغيتو الشعب رديتوه قطيع من الغنم ما كاين يحاسبكم كلكم بحال بعضكم خلينا ليكم يحاسبكم
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45
10 - هرو هولاكو الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:19
آل عيوش يريدون تمييع الجسد المغربي بالمشاهد السنمائية للمخرج نبيل عيوش وتمييع الفكر المغربي باستعمال الدارجة في التعليم من طرف السيد نور الدين عيوش.
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51
11 - الصحراوي الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:20
من مميزات المغاربة انه مجتمع منصهر بخصوصياته متداخل في تمايز ومتمايز في تداخل والدارجة ليست لهجة موحدة بل لكل منطقة دارجتهها ولكنتها محاولة ادخال مصطلحات دارحة تمس باقي خصائص المجتمع خذ بغريرك وغريبتك وشفنجك يا عيوش وارحل بها الى الاسواق فلا مجال لك بيننا كمقرر في المناهج ..العربية لغتنا المشتركة مع احترام المكون الامازيغي الذي يحب ان يحظى كذلك بالاهتمام الى جانب العربية
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31
12 - aziz الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:20
اريد ان اعرف من هاذا النكرة ومن يقف وراءه .دعاويه الى تكليخ التعليم المثلية السحاقية حريةالتدين ...هاد السيد جمع كل شيء لتخريب البلاد والعباد وبوجه مكشوف.من انت يا عيوش؟؟؟؟؟
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40
13 - سعيد الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:21
والله ليحز في القلب ما يعيشه المغرب من سجالات و معارك و تنابز بالألقاب، و صيحات في الفراغ وحرق في الماء ووو، الأمم المتقدمة تناقش أهداف و مستقبل تعليمها و تحاول أن تكون في المقدمة على منافسيها في الابتكار و التكنولوجيا و الاختراعات و نحن لا زلنا نناقش هل جمع بغرير هو بغارير أو بغريرات
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13
14 - يدخل سوق راسو الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:22
هذا الرجل يهاجم قلعة اللغة العربية، ويضرب تحت الحزام، ثم يشتكي، ويصدر بيانات وآراء عشوائية مستفزة لمشاعر ملايين المغاربة ، وملايير المسلمين، داخل الدول العربية، وعبر العالم، وهو لا يبالي، بل ويشتكي...!!!
آش دخلو...و هو صوت نشاز...منفر غير مرعب...
فليدخل سوق راسو....
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18
15 - المعلق الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:23
السلام عليكم إدخال بعض المصطلحات بالدارجة كان الهدف منها جس نبض المغاربة فهنيئا لهذا الشعب الذي دائما يؤكد للجميع انه كله يقضة وحذر لكل من يتجرأ ويريد العبث بتوابتنا الوطنية والإسلامية ولولا وقفة هذا الشعب لما كانت ردة فعل الوزير الأول بهذا الحزم والذي رغم كل المؤاخدات تحسب له
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15
16 - amaghrabi الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:23
بسم الله الرحمان الرحيم.مع الأسف الشديد من السيد الدكتور العثماني المحترم الذي قارن الاطار المغربي الأستاذ عيوش بالدواعش وهو والحمد لله يعلن مرارا وتكرارا حبه للوطن وتفتحه على الثقافة العالمية بكل تقدير واحترام,هذه مظلمة منك سيدي الوزير ان تكون عنيفا اتجاه مثقف من الطراز الرفيع والذي لا يدخر جهدا من اجل مصلحة المغرب والمغربي.فمن حق الأستاذ عيوش ان يفتخر بمغربيته ويفتخر بلغته المغربية ويرفض اللغة العربية والتي هي لغة اجنبية احب من احب او كره من كره وهي السبب الرئيسي في كثرة الامية في المغرب حتى اصبح المتعلمين المغاربة الذين لا يستمرون في التعليم الى اخر المطاف يعودون الى الامية من جديد.وليكن في علمك استاذي المحترم ان اللغة المغربية ستقضي على الامية بصفة شبه عامة في ظرف لا يتعدى 50 سنة ,وبمجرد ان يتعلم الطفل في القسم الثاني والثالث فقط سيصبح خارج الامية ولو انقطع سيبقى الى الابد خارج الامية.واللله وبالله وتالله محاربة الامية بالفصحى هي ذر الرماد في العيون وستبقى محاربة الامية الى يوم الدين اذا بقي التعليم بالفصحى وانتهى الكلام
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-50
17 - عبدو الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:24
اختلط الصالح بالطالح . واصبح العمل بالعشواءية داخل المؤسسات وخارجها . لفاءدة اظهار العضالات من جهة ولافتعال حروب سياسية بدل الكلام في مجانية التعليم المطلقة : السبب ٩٠℅ في ماسي التعليم والصحة .
فلما لا تغير بطاقة الرميد ببطاقة العطالة لكي يدفع المعني بمصارفه مباشرة من جيبه كل ما هو في حاجة اليه وعلى قدر ما يحصل عليه فلسا بفلس ...
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2
18 - abderahim الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:24
أنت إنسان مرفوض أمام المجتمع المغربي وغير مقبول ولا تمثلنا ولا تمثل تعليمنا فافضل شيء تقوم به تقديم الاستقالة مع الاعتذار للشعب
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16
19 - Wafae NORMAND الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:26
ما الاحظه الآن هو عدم الرضا عن كل ما يقع بالمغرب والحكم المسبق قبل التجربة.يجب التريث و المراقبة قبل الحكم المسبق و التسرع
إقحام كلمة او كلمتين لن يضر التعليم شيءا وادا كان كدلك فلما لمن نسمع آراء الأساتذة و المفتشين في مجال التعليم الأجدر بهم بالحكم لكون هذا من اختصاصهم.ماشي اباء وأولياء التلاميذ لي معذرة على القول نصهم امي يجي و يحكم و يحتج. ولا خاصنا غير نقاطعوا !!!!!!!
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-22
20 - متتبع 5 الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:29
عيوش والعثماني يبعدون عن الشعب احسن لهم كلاهما يخدم اجندات خارجية
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9
21 - المقاطع المحبوب الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:29
عيوش والمحكومة وكذلك البكماوي
وأمثاله.عملة واحدة لقدفهمناكل شيئ
واتضحت الأمورعلى الطاولة فقط
نتابع الأحداث ونقوم بالتعليق
كماباقي الإخوان وكفى من الفساد
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10
22 - سلام الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:31
انا مع ادراج الدارجة في التعليم في جانبها الإبداعي كالزجل والقصص الحكواتية والمسرح وليس البغرير لان لا أساس لها من الاعراب في كراسة أصلا خاصة بقواعد اللغة العربية والتالي تشويهها بدل إغنائها.
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-16
23 - aucun pardon الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:31
ce barah,a déjà entamé le départ de la division des marocains,il a fait le mal,il doit être condamné,
c'est au gouvernement de le remettre à sa juste place,un maudit personnage,il faut le renvoyer de la commission chargée de l'enseignement et au plus vite,
son fils est allé trop loin,il est allé exposer son film de honte en israel,son père fait le mal, son fils fait le pire
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1
24 - ashraf الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:32
من يكون هذا الشخص ومن أعطاه القوة و النفوذ من أجل التقرير في مصير أجيال هذه أمة ... شئ غريب و عجيب ...
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4
25 - امين الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:33
العفرايت نتما تتشطحوا لقرود في جامع الفنا ... تاكلوا لعشا ديال الميت وتمشيو في جنازتو. .... الفيق والعيق مايدخلش يتفرج في هاد الحلقة ولصاب ابدل جامع لفنا.
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2
26 - عبدالحق الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:35
ألم يقل رئيس الحكومة بأن تلك المقررات الدراسية لا صلة له بها ولا يعرف مصدرها وإنما هي مقررات مطبوعة من جهة مخفية
والآن ياسعادة الرئيس هل انت واثق مما تقوله الان
على العموم ادهن البغرير بالعسل كان أفضل
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7
27 - ستيتو حمو الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:39
رَاه هو الناطق الرسمي للدولة العميقة وهو مكلف بإعطاء الإشارات لما يريده المخزن لهذا البلد .
واللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كاينا رغم أنف الحكومة الصورية ورغم أنف متطلبات الشعب .
وما غير ذلك سوى نفاق وكلام فارغ
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5
28 - Houss الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:43
واش دابا المشكل في الدارجة و لا عيوش هده سياسة الدولة لخلق مشاكل وهمية و ا سيدي صلح التعليم و دير فيه تا شلحة حارب التعليم الخصوصي و كبر بللتعليم للعمومي هادشي لخصنا نطالبو بيه دابا يحيد الدارجة و يعدم عيوش غنطفروه؟؟؟؟فين غادي بينا اخونا فين غادي بنا هاهية بالدارجة و لها معاني كثيرة
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1
29 - Mohamad mazine الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:45
هذه الأمور مجرد حرب لمواجهة المقاطعة وبالفعل بدأت بالنجاح لتراجع المقاطعة
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5
30 - محمد اكنيبيش الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:48
عيوش توجهاته معروفة منذ أن كان رئيس مؤسسة زكورة للقروض الصغرى و المنظمات الأجنبية التي تدعمه بالهبات والتبرعات مقابل نهج سياسات اجتماعية معينة
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0
31 - عمر الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:48
لتجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لاتجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي.
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0
32 - امازيغ سوسي الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:50
اتساءل كيف ينادي الملك الشعب بشعبي العزيز ولا يحرك ساكنا عندما يهان هدا الشعب. بعد المداويخ والقطيع والمجانين . وبعد التهديد بالسجن وما زال جاء من ينعته بالكلاب ولا من يحرك ساكنا ولكن عندما يتعلق الامر بحالة معاكسة تكون الاجراءات وتفعيل القانون فوري. هل شعب الملك مجنون ام قطيع ان مداويخ ام كلاب ؟ مجرد سؤال .
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1
33 - karim الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:53
لدي سؤال و اتمنى ان احصل على جواب ، هل بالفعل الان هناك مققرارات تدرس بالمدارس العمومية تحتوي على كلمات من الدرجة ، بغض النظر على ما ينشر بالمواقع التواصل الاجتماعي ! اريد اجابة من الاباء لهم ابناء بالتعليم الاولي . و شكرا .
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34 - جرادي الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:54
والله الى مهزلة هادي رجل اشهار يتطاول على الحكومة، ورءيس الحكومة يرد ،ورجل الاشهار يعقب ،وووووهكدا الى متى .....؟الشعب قال الكلمة ديالو وسالينا والى معجبكمش الحال نقاطعو الدراسة وقريو الدارجة لولادكم لي عايشين فميريكان وكندا وفرنسا.و.....الله يبين فيكم الحق.
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35 - مواطن ريفي الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:56
من هذا الشخص الذي ذاع صيته بين عشية وضحاها وصار موضوعه موضوع الساعة. أليس هو ذنَب من أذناب الاستعمار سخره للتشويش على لغة القرآن لا أقل ولا أكثر لأن أقرانه لا نقول في حقهم انه يريد القضاء على العربية لأن ذلك كثير في حقه. واللهجة التي يتباهى بها لا تشبه لهجات المغاربة الأقحاح ولكن تشبه تلك اللهجة المقلدة عند اليهود.
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0
36 - سعيد الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:57
عبوش رجل الاشهار و رجل المخزن الاول و لبس له تاربخ مشرف و يتسنطخح فقط و ياكل ميزانية البلد هو و ابنه الفاسد المجرم. عصابة ثقافية تحوم بابناء المغاربة الشرفاء لتكليخهم و نشر الفقر بينهم و تجويعهم حتي لا يقدروا علي التظاهر.
ما يحز في النفي كثيرا في هذه البلاد هو سكوت كبير و ربما استهتار بمصالح الشعب من طرف من يهمه الامر بالدرجة الاولي. سكوت يجعل المغاربة يستاون من حاكمهم و ضامن استقرارهم. نطالب ببيان للقصر و شرح ما بجري لان الامر يهم مستقبل اولادنا و لا تسامح مع اللعب بمستقبلهم. اما عيوش او من معه فليذهبوا الي الجحيم لانهم ناهبوا المال الشعبي.
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37 - ملاحظ الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:58
نعم والف نعم اعتماد الدارجة المغربية ضمن مقررات التدريس الابتدائي .. بدون شك هذا التوجه سيخدم الشعب المغربي قاطبة اقتصاديا, اجتماعيا, صحيا ووو
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38 - تغطية الشمس بالغربال الأحد 16 شتنبر 2018 - 17:58
ناس الغوان قالوا منذ 35 سنة لو كان موكا ترجع طبيب حتى الصنع يرجع حجام. وما اكثرالضباع في ايامنا هذه في مناصب لا يفقهون شيء فيها. القصيدة اسمها "بشار الخير" وتعبر عمايقع في البلذ. القانونالجنائي في المغرب واضح في مسألة السب بعقوبة سجن وغرامة ام يطبق فقط على المواطن العادي؟ اين هي النيابة العامة التي تطير في حق البعض وتترك سبيل البعض الاخر الاماراتي ومن يسمي نفسه باحث في التربية والزلابية. العيب فينا حيث لآحد قدم دعوة ضده لجره امام القضاء ان كان هناك قضاء.
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0
39 - قنيطري الأحد 16 شتنبر 2018 - 18:02
قد نختلف مع طرح السيد عيوش ولكن اللجوء إلى السب والشتم والخوض في الأنساب والأعراض، أمر غير مقبول وقلة أدب. السيد قدم اجتهادا، قد يخطئ وقد يصيب، ولكن أين هم المفكرون والعلماء وأهل الإختصاص كي يقدمو طرحهم. منذ مدة سمعنا رأي الأستاذ العروي،الذي كان مفيدا، ولكن ماذا بعد. ينبغي القول أن قضية التعليم مثل الجمرة،الكل يبعدها عنه ولا يريد أن يتحمل مسؤوليته،ولكن إلى متى ؟
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-2
40 - AmnayFromIdaho الأحد 16 شتنبر 2018 - 18:04
وا مصيبة هادي عايشين بوحدهوم و مستافدين بوحدهم و تيقريو ولادهم في مدارسهم الخاصة و تيدخلوا في حياتنا الخاصة و عطيونا التساع،خليونا حنا الدراوش ولاد الشعب ندبروا امورنا راسنا.
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