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كُتّاب وآراء
بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة
بعد الانتقادات الكبيرة التي كالها له سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال نور الدين عيوش، رجل الأعمال والإشهار، إنه "يحترم ويقدر كثيرا سعد الدين العثماني، ويفضّل أن يترك وقتا للجميع من أجل التفكير وتهدئة الأعصاب"، مشيرا إلى أنه "يفضل عدم الدخول في أي صدام أو نقاش في الوقت الراهن".
وأضاف عيوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لا يزال هناك وقت طويل للنقاش والمذاكرة بخصوص عديد المواضيع، ولن أرد على ما قاله رئيس الحكومة بخصوص مبادرته في اعتماد الدارجة المغربية ضمن مقررات التدريس الابتدائي".
وأثارت خرجة عيوش التي وصفت شاتميه بـ"الكلاب" انتقادات عديدة من طرف كثير من المعلقين، قبل أن يصفها سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بـ"الداعشية السياسية والمدنية" التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، مشيرا إلى أن "المعني بالأمر لا يضطلع بأي مهمة حكومية أو مسؤولية عمومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة".
وقال العثماني، في كلمة افتتاحية له ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة أمس السبت ببوزنيقة، إن "صاحب مبادرة الدارجة لا يتمتع بأي موقع حكومي وليس له مسؤولية في مؤسسات الدولة ولا يتعلق الأمر بنائب في البرلمان حتى يصرح لوسائل الإعلام بأن: القافلة تسير والكلاب تنبح"، مضيفا: "هذا أمر لا يمكن قبوله أبدا، وأعتبره داعشية سياسية ومدنية".
وفِي ما يشبه ردا مباشرا على خطوة عيوش التي أثارت لغطا كبيرا وخلقت سجالا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن "حكومته هي الوحيدة التي يجب أن تقول القافلة تسير؛ لأن قافلة التشبث بالثوابت الوطنية وبآمال الناس العريضة ستسير بخطى ثابتة وبتعاون الجميع".
ويأتي موقف العثماني في وقت رفضت فيه الحكومة المغربية استعمال الدارجة في التعليم بمبرر أن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة الـ29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية؛ وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يُسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددة على أن "هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
انشري يا هسبريس.
آش دخلو...و هو صوت نشاز...منفر غير مرعب...
فليدخل سوق راسو....
فلما لا تغير بطاقة الرميد ببطاقة العطالة لكي يدفع المعني بمصارفه مباشرة من جيبه كل ما هو في حاجة اليه وعلى قدر ما يحصل عليه فلسا بفلس ...
إقحام كلمة او كلمتين لن يضر التعليم شيءا وادا كان كدلك فلما لمن نسمع آراء الأساتذة و المفتشين في مجال التعليم الأجدر بهم بالحكم لكون هذا من اختصاصهم.ماشي اباء وأولياء التلاميذ لي معذرة على القول نصهم امي يجي و يحكم و يحتج. ولا خاصنا غير نقاطعوا !!!!!!!
وأمثاله.عملة واحدة لقدفهمناكل شيئ
واتضحت الأمورعلى الطاولة فقط
نتابع الأحداث ونقوم بالتعليق
كماباقي الإخوان وكفى من الفساد
c'est au gouvernement de le remettre à sa juste place,un maudit personnage,il faut le renvoyer de la commission chargée de l'enseignement et au plus vite,
son fils est allé trop loin,il est allé exposer son film de honte en israel,son père fait le mal, son fils fait le pire
والآن ياسعادة الرئيس هل انت واثق مما تقوله الان
على العموم ادهن البغرير بالعسل كان أفضل
واللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كاينا رغم أنف الحكومة الصورية ورغم أنف متطلبات الشعب .
وما غير ذلك سوى نفاق وكلام فارغ
ما يحز في النفي كثيرا في هذه البلاد هو سكوت كبير و ربما استهتار بمصالح الشعب من طرف من يهمه الامر بالدرجة الاولي. سكوت يجعل المغاربة يستاون من حاكمهم و ضامن استقرارهم. نطالب ببيان للقصر و شرح ما بجري لان الامر يهم مستقبل اولادنا و لا تسامح مع اللعب بمستقبلهم. اما عيوش او من معه فليذهبوا الي الجحيم لانهم ناهبوا المال الشعبي.