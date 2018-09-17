24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)

  2. المقاطعة تدفعُ مخرجة مغربية إلى الانسحاب من مهرجان إسرائيلي (5.00)

  3. بائعــــــــــة البطبــــــــــوط (5.00)

  4. ترامب يُجرب رسائل تحذير إلى الهواتف المحمولة (5.00)

  5. إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أطفال مغاربة يتأبطون أحلامهم المنكسرة ببلوغ "الفردوس الأوروبي"

أطفال مغاربة يتأبطون أحلامهم المنكسرة ببلوغ "الفردوس الأوروبي"

أطفال مغاربة يتأبطون أحلامهم المنكسرة ببلوغ "الفردوس الأوروبي"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:00

تجدهُم تحت القناطر أو مُسْتلقين فوق الأرصفة، في الأحياء الشعبية أو في الحدائق العامة.. إنهم الأطفال المغاربة القاصرون الموجودون بِثَغري سبتة ومليلية، والمعروفون اختصارا بتسمية "MENA"؛ فقد ازدادَ عدد هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين خلال الآونة الأخيرة، بعد عودة نشاط الهجرة السرية من الشواطئ المغربية، في الوقت الذي تطمحُ فيه الحكومة الإسبانية إلى توزيع هؤلاء الأطفال بالتساوي على مختلف الجهات الإسبانية بُغية تخفيف الضغط على بعضِ "النقط الساخنة".

ووفقاً لتقديرات وسائل إعلام إسبانية، يوجد أكثر من 800 طفل مغربي في سبتة المحتلة لوحدها، معظمهم نجح في التسلل داخل تجويفات محدثة داخل سيارات تابعة لشبكات تهريب البشر، أو الاختباء في أسفل شاحنات النقل والتجارة التي تتنقل بين المملكتين، وتبقى أخطر طريقة هي المتمثلة في الركوب إلى جانب المهاجرين البالغين قوارب موت مهترئة.

"لا نريدُ العودة إلى المغرب، أحتاج أوراق الإقامة" يقول مبارك (17 سنة) الذي ينتظرُ إكمال ربيعه الثامن عشر ليحصل على شهادة الإقامة من عند السلطات الإسبانية؛ فهو يعلمُ بأنَّ هناك اتفاقا ثنائيا بين مدريد والرباط يسمح بترحيل القاصرين شريطة أن تؤكد السلطات هويتهم وتحدد أماكن وجود أقاربهم.

ويقول مسؤول حكومي إسباني، في تصريح لوسائل إعلام إسبانية، إن "سلطات مدريد حدّدت هوية أكثر من 56 في المائة من هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في سبتة المحتلة، أي 448 طفلاً؛ فيما يؤكد دييجو فينتورا، مستشار الرعاية الاجتماعية في مليلة، أنّ 95٪ من الأطفال والمراهقين "المسجلين" هم من المغاربة.

من جانبه، يورد وزير الصحة الإسباني أن عشرة آلاف مهاجر قاصر يوجدون على التراب الإسباني. وخصصت الحكومة الاشتراكية 40 مليون يورو لتوزيعها على المناطق التي تعبر عن رغبتها في استقبال هذه الفئة. وينتشر هؤلاء الأطفال خاصة في مناطق الأندلس ومليلية وسبتة.

وأقر الادعاء العام الإسباني لحماية القاصرين في إشبيلية والمدعي العام للدولة في مدريد بالخطورة التي وصل إليها الوضع؛ وهو ما دعا الحكومة الاشتراكية الحالية إلى وضع هذا الملف ضمن أولوياتها، فقامت بتمرير قرار يقضي بتحسين مراكز الاستقبال في كل من مليلية وسبتة.

وتتأزم وضعية هؤلاء القاصرين، حيث إن معظمهم يفضّل النوم في الشارع ولا يريدون الاستقرار في مراكز الايواء؛ وهو ما يجعلهم عرضة للمضايقات من قبل زملائهم الأكبر سناً.

"هؤلاء الأطفال عانوا من كل أنواع المضايقات قبل وصولهم إلى إسبانيا"، يبرر فينتورا، الذي لا ينكر وجود أزمة حقيقية داخل إسبانيا.

يذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقّعا مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007، يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل الأطفال القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف إليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يجر التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة، لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - mmm الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:09
comme on dit chez nous : tu fais des enfants et mets les à la rue
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - خليونا نرحلو الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:13
الله يرحم ليكم الوالدين لما ديرو لينا شي حل صدورنا لاروبا فبلاصت البانان را كانضيعو هنا والله انشري هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - مراكشي اصيل الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:13
سبب الهجرة التهميش والقمع و انعدام حرية الابتكار و التعليم اللائق والصحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - مهاجر برشلونة الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:15
وتتأزم وضعية هؤلاء القاصرين، حيث إن معظمهم يفضّل النوم في الشارع ولا يريدون الاستقرار في مراكز الايواء؛ وهو ما يجعلهم عرضة للمضايقات من قبل زملائهم الأكبر سناً. و اضيف إن اغلبيتهم لديهم منحة، و مكان إقامة ، لكن يفضلون السرقة و التشمكير الجوانات و الخمر . لا تربية و لا اخلاق ، ماكين غير ولدد و بلززز . والله انه لشئ مؤلم ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - طفل الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:16
حتى قط مكيهرب من دار العرس.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - السايح الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:19
لا يوجد على وجه الارض شعب متشرد وتائه ويعاني الويلات اكثر من الشعب المغربي المقهور من طرف حكامه، نساء تستغل وتشترى وتباع واطفال متشردون في كل الدول الاوروبية وعاملات تستغل جنسيا مقابل شغل في الضيعات الاسبانية، حتى الشعوب التي تعاني الحروب والدمار تعيش افضل منا وازماتها اقل!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - H MEN الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:22
اين وزارة الاسرة والطفولة?اين عائلات هؤلاء الاطفال?اين وطن هؤلاء الصبيان?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - سوسن حاربيل الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:22
هذه هي حالتنا دائما: نلد مثل الارانب ثم نرمي بالاطفال الى الشوارع حيث يتعرضون للاغتصاب او الاستغلال او يستعملون من اجل التسول و اليوم يرمون باطفالهم و يشجعونهم على الحريك الى اوربا و اليوم اصبحت مدن فرنسا تعرف ظاهرة مقززة لم تكن تعرفها الا و هي ظاهرة الاطفال المغاربة و هم يتسكعون و يطلبون الصدقة في مشهد مقزز عوض ان يكونوا في المدرسة...بل ان اليوم المغاربة كلهم لا شغل لهم غير البحث عن دولة لتهجير فلذات اكبادهم باية طريقة مثل الدراسة و التجمع العائلي و الرياضة و السياحة الخ الخ..اذا كان المغربي غير قادر اصلا على "عشاء ليلة" فكيف به يزيد الحمل ثقلا و يلد بلا عقل و لا اية شروط موضوعيىة للحياة و العيش؟ انا اعيش وحيدا و لدي راتب متوسط و اجد مشكلة مع قط و كيف اجد له الاكل و البيطري و النظافة فبالي بخمسة اطفال او ستة مثلا؟ اين اسكنهم و اعالجهم و كيف اتدبر مأكلهم و نقلهم و رفاهيتهم و اعيادهم و ملبسهم و عملهم و دراستهم الخ كيف مستحيل...المغربي لا يزال حبيس معتقدات خاطئة و تقاليد متجاوزة و منها "نبين داري و نخدم و نتزوج و يقراو الدراري و يولو دكاترة" - هذا هو المخطط الوهمي للمغربي الجاهل بالدنيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - la grande casse الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:23
la plus part d.eux ne veulent pas retourner au maroc en meme temps ils refusent de rester dans les centres ????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - ولد حميدو الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:23
لمعرفة هويتهم فكل اب او ام لم تقدم شكاية باختفاء ابنها يتم الحكم عليه أو عليها بالسجن و لمادا انجابهم ادا كانوا غير قادرين على تربيتهم و حالة مثيرة لاحظتها عن متسول ترافقه ابنته فمرة دخل المقهى و كانت بنته بلباس أنيق تاكل الكاكاو و جمع تقريبا عشرة دراهم و بعدها صادفته عند بائع الزريعة يشتري لها اللوز و زريعة الكرعة و مرة أخرى صادفته يشتري لها شيبس 12 درهم
فعلى الأقل هدا المتسول تيتهلا فبنتو في الأكل و حتى في اللباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - فيصل كلوج الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:28
استغرب وينتابني الشعور بالغضب عندما أجد مقالا يتحدث عن اطفال مغاربة ولا أحد في بلدي من حكامها يتحرك لاجلهم وبلدنا تحت خيرات لا تحصى ... بل وموجودين في ثغرة محتلة على أراضينا ولا يريدون رجوع بمحض ارادتهم لانهم وجدو فيها الخير والامن والعدل ... شكوة ليك يا الله ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - taozari الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:28
اي عار هدا لنا كا مغارلة واي ذل هدا يا حكومتنا صراحة عندما نلاخظ هده الاطفال يتسللون الى اروبا نقول اننا في حالة حرب اهلية والمسيطر على هده الحرب هي الحكومة عندما تكون الدولة تحارب التعليم وتحارب الامن وتحارب التكوين وتحارب الشعب بالاثمنة الغالية أدن نحن فى حرب فيجب ان نترك الاطفالنا يبحثونة عن دولة امنة ووووووووووووو...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - ولد حميدو الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:46
و انا أتساءل عن سبب اختفاء الشمكارة فقد كنت أشاهد تقريبا عشرة في حينا و بقي واحد منهم و لكن شمكار بعد السادسة مساء اما في النهار فإنه يبيع الخضر في سوق عشوائي و أجده منضبطا و يتعامل جيدا و الاثمنة معقولة و الجودة مضمونة و الحساب مضبوط ما يدي ليك ما تدي ليه و لكن بعد انتهاء العمل تصادف خضارا آخر و الله يعفو عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - عبدالله الأحد 16 شتنبر 2018 - 23:47
باراكا من التعاليق ديال دون المستوى العقلي، من يشجع هؤلاء وهو من عاءلة أولد وأطلق للزنقة تربي . لاش والدين الاولاد منين ماقدينش عليهم؟ والدينا ولدونا او كانو حازقين او مالاحوناش للزنقة ، رباونا تربية حسنة واحترام الناس والأساتذة والمسنين ، او ما تهموش الدولة، دابا ولد او اطلق او لصق التهمة للدولة والتعليم، لي ما عندوش وقت لأولاده او هو نفسه ما مربيش تا يولد بحال هاذ الكوارت العظمى ديال الزنقة والتشرميل. التعاليق الخاوية والحسابات مع الدولة خليوها في منزلكم الى هو عندكم او اهتمو بحياتكم الشخصية الى هي عندكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - عادل الاثنين 17 شتنبر 2018 - 00:00
معندي منقول مبقا والو مرضنا تشوهنا جيل ضايع لمستقبل لوالو روجولا مشات اغتصاب معرفتش فين غدي بِنَا هتشي حسبيا الله نعما الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.