مليون و741 ألف مسافر عبروا ميناء طنجة المتوسط

هسبريس - و.م.ع

أفادت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عملية مرحبا، التي اختتمت يوم 15 شتنبر، على مستوى ميناء طنجة المتوسط تميزت بعبور مليون و 741 ألف و 212 مسافرا، و 464 ألف و 977 عربة و 4390 حافلة.

وأوضحت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، في بلاغ صحافي، أن ميناء طنجة المتوسط للمسافرين سجل خلال عملية مرحبا 2018 ارتفاعا في نسبة عبور السيارات خلال مرحلة العودة تجاوزت نسبته 35 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وأشارت إلى أن عملية مرحبا 2018 تميزت بأسبوع استثنائي امتد من 27 غشت إلى 2 شتنبر، بلغت فيه وتيرة العبور 295 ألف و127 مسافرا و 63 ألف و873 عربة و 352 حافلة، مبرزة أن حركة عبور المسافرين المغادرين خلال هذا الأسبوع سجلت ارتفاعا تجاوزت نسبته 202 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

في السياق ذاته، ذكرت بأنه خلال فترة الذروة تم تسجيل رقم قياسي جديد بميناء طنجة المتوسط للمسافرين وذلك يوم 27 غشت الماضي، حيث سجل عبور 53 ألف و137 مسافرا، و 10 ألف و510 عربة.

ونوه البلاغ إلى أنه باستثناء هذا الأسبوع الذي عرف ذروة مرحلة العودة، حيث بلغت خلاله مدة الانتظار حوالي 18 ساعة، فإن معدل مدة الانتظار خلال عملية مرحبا، على العموم، لم يتجاوز الساعتين.

وعزا المصدر نفسه سبب التوافد الاستثنائي للمسافرين على الميناء إلى الاختناق الذي طال مختلف نقط العبور البحرية والبرية، والعمل على إعادة توجيه السيارات المغادرة نحو ميناء طنجة المتوسط، مذكرة بأنه من أجل استيعاب وتخفيف الازدحام الذي امتد على مسافة 18 كيلومترا بكل من الطريق السيار والطريق الوطنية رقم 16، تم فتح مناطق وممرات جديدة للانتظار بميناء طنجة المتوسط 1 و طنجة المتوسط 2.

وذكر البلاغ بأن كافة المتدخلين في تنظيم عملية مرحبا، ويتعلق الأمر بالسلطة المينائية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قد "تجندوا وقاموا ببذل جميع المجهودات الضرورية خاصة خلال مرحلة العبور الاستثنائية وذلك لضمان مرور عملية مرحبا في أحسن الظروف".

يذكر أن التجهيزات المينائية التي رصدت لعملية مرحبا 2018، مكنت من بلوغ طاقة استيعابية للأسطول البحري العامل على خط طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء في حدود 41 ألف و120 مسافرا و 8500 سيارة في اليوم، حيث قامت 12 باخرة بتأمين رحلات الخطوط المعتادة، بمعدل 40 رحلة يومية في الاتجاهين، أي رحلة كل نصف ساعة.

كما أن الطاقة الاستيعابية لمناطق ما قبل الإركاب وباحات الانتظار داخل الميناء وصلت إلى 4500 سيارة، بينما تمت بمناطق الولوج الحدودية وإجراءات التفتيش معالجة ما معدله 700 سيارة في الساعة خلال مرحلة الدخول، و1000 سيارة خلال مرحلة الخروج.